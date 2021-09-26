Mösyö Sartre yani Türk kadını benden önce mi

Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Mösyö Sartre yani Türk kadını benden önce mi
Dünya feminizminin en önemli kadınlarından biri olan Simone de Beauvoir’ın, bugüne kadar yayınlanmamış bir romanı bulundu ve geçen sonbahar Fransa’da yayınlandı.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Lisedeki Elisabeth Lacoin (Zaza) adlı kız arkadaşı ile ilişkilerini anlatıyor.
Elena Ferrante’nin son yıllarda bütün dünyada best seller olan romanı “Benim Olağanüstü Zeki Arkadaşım”a benzeyen bir ilişki bu.
Ama onu aşan bir aşk boyutu var.
İddiaya göre o günlerin solcu Sartre’ı, bu romanı fazla burjuva ve revizyonist bulduğu için yayınlamasını engellemiş.
*
Kadın hareketleri tarihinde çok az kitap, Simone de Beauvoir’ın “İkinci Seks” adlı kitabı kadar etkili olmuştur.
Dün New York Times’ta Leslie Camhi’nin yazısını okurken şu cümle dank diye kafama girdi:
“İki ciltlik feminist klasik ‘İkinci Seks’ 1949’da yayınlandığında, Fransa’da kadınların oy verme hakkı henüz beşinci yılını doldurmuştu.”
*
Fransız kadını oy hakkını 1944’te kazanabildi...
Simone de Beauvoir o yıl 36 yaşındaydı...
Yani, felsefe okumuş, Sartre’la ve dönemin en önemli düşünürleri, yazarları ile arkadaşlık yapmış bir kadın, o yaşına kadar seçimlerde oy kullanamamıştı...
Oysa ondan tam 10 yıl önce, Avrupa’nın sınırlarındaki genç bir Cumhuriyet’te kadınlara oy hakkı verilmişti.
Orası Türkiye Cumhuriyeti’ydi... Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet daha 10 yaşına geldiğinde Türk kadınının oy verme hakkı vardı.
*
Yıl 1934’tü...
Beauvoir 26 yaşındaydı...
Sartre’la tanışalı 5 yıl olmuştu...
Saint-Germain Bulvarı üzerindeki Cafe de Flore’a gitmeye başlamışlardı.
O cümleyi okuyunca ben de o günlere gittim ve düşündüm...
Kadın hakları ile bu kadar ilgili bir Simone de Beauvoir herhalde Atatürk’ün Türk kadınlarına verdiği oy hakkı ile ilgili haberleri okumuştu...
Okuduğu sırada 26 yaşındaydı ve kendisinin oy verme hakkını almasına daha 10 yıl vardı...
Acaba Sartre’la Atatürk’ün kadınlar için attığı bu tarihi adımı konuşmuşlar mıdır?
Ne demiştir Atatürk hakkında...
Eminim, mutlaka bir konuşma geçmiştir bu konuda aralarında...
Keşke o tarihte o kafede olsaydım ve bir Türk olarak o sohbeti gururla izleyebilseydim...
2. NERMİN HOCAM DAHA 13 YAŞINDAYKEN, BEAUVOİR’IN SAHİP OLMADIĞI HAKKA SAHİPTİ
Geçen hafta 100 yaşını dolduran hocam Nermin Abadan Unat, 1921’de, yani Simone de Beauvoir’dan 13 yıl sonra, Viyana’da doğdu.
14 yaşında trenle tek başına Türkiye’ye geldi.
Yıl 1935’ti...
O yıl Türkiye’de yapılan seçimlerde kadınlar da oy kullanmıştı...
17 kadın Meclis’e girmişti...
Anlayacağınız, hocam Nermin Abadan Unat, Simone de Beauvoir’dan 13 yaş küçüktü ama ondan 10 yıl önce seçme hakkı kazanmıştı...
Hâlâ Atatürk’e dil uzatanlara anlatmak istedim bu hikâyeyi...
Çünkü özellikle Müslüman kadının mücadelesi henüz bitmedi.
Türk kadınının oy hakkını almasından 87 yıl sonra bugün, bir başka Müslüman ülkede, Taliban’ın kadınlara yaptığı zulmü bütün dünya ile birlikte çaresizce izliyoruz...
3. FASLI KADINLARA DA SELAM OLSUN BURADAN
DÜN bu yazıyı yazarken, önümde 24 saat önce gelen bir başka haber duruyordu. Fas’ta üç büyük şehrin belediye başkanlıklarını kadın adaylar kazanmıştı.
Siyasallaşmış İslam ilk büyük seçim yenilgisini Fas’ta almıştı. Şuna eminim...
Afganistan’ın kahraman kadınları da bir gün mutlaka zafere ulaşacak.
4. MONTPARNASSE MEZARLIĞI’NDAKİ KADININ PARMAĞINDAKİ YÜZÜK
SIMONE de Beauvoir benim kuşağımın ve daha sonraki kuşakların kadınları için en büyük rol modelidir diyebilirim...
Ama kaç kadın onun kitaplarını okumuştur dersiniz?
Cevabı kadınlara bırakayım.
Benim kuşağımın birçok kadınından şuna benzer sözler duymuşumdur.
“Biz Simone de Beauvoir’ın kitaplarını çok okumadık. Ama Simone de Beauvoir olmayı çok istedik.”
*
Çünkü onun için kadın özgürlüğünün özel bir anlamı vardı.
Hayatı boyunca kadının siyasal ve sosyal özgürlüğünü savundu.
Ama “İkinci Seks” kitabı, kadının siyasal ve sosyal özgürlüğünün yanına üçüncü bir kavramı daha eklemişti:
Kadının “emosyonel hürriyeti”...
Yani “duygusal özgürlüğü”...
Yani olmak istediğini olabilme hakkı...
*
Beauvoir hayatı boyunca Sartre’la çok özel bir ilişki yaşadı.
Ama aynı zamanda hayatına başka erkekler de girdi.
Hatta erkek bedeninin gerçek anlamını Amerikalı sevgilisinde bulmuştu.
“İkinci Seks”in yazarı bugün Paris’te Montparnasse Mezarlığı’nda hayatının aşkı Sartre’la aynı mezarda yatıyor.
Ama parmağında hâlâ Amerikalı sevgilisinin hediye ettiği yüzük var...
Belki de “emosyonel hürriyet” dediği şey buydu...
*
Onların yattığı mezarın biraz ilerisinde 5 kadının daha mezarı var.
Agnès Varda, Susan Sontag, Jean Seberg, Marguerite Duras ve Elsa Cayat...
Elsa Cayat, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıda ölen tek kadın mizahçı...
Yani hepsi şu erkek egemen dünyada başını epey kaldırmış kadınlar...
KAŞ’TA 40 YIL SONRA BİR SONBAHAR AKŞAMI DİKKATİMİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
ÖNCEKİ gün Kalkan’dan sonra Kaş’a geçtik.
Kaş’a da son defa 40 yıl önce gelmiştim.
Kalkan’da yaşadığım duyguyu aynen orada da yaşadım.
*
Bir hafta önce Yunan adalarındaydım.
Oralara artık sonbaharın “sayfiye hüznü” çökmeye başlamıştı.
Buna karşılık Kaş cıvıl cıvıldı. Limandan yukarı tarihi mezarlığa doğru çıkan yolun yer taşı düzenlemelerini Türkiye’nin hiçbir yerinde görmedim.
Kaş’ın etrafında da kötü bir apartmanlaşma var. Ama onun da eski şehir merkezi cıvıl cıvıldı.
*
Türkiye’de hiçbir yerde bu kadar çok Mado dondurmacısı görmedim.
Onun yanında bir de tava dondurması var.
*
Ara sokaklar çok güzeldi. Şehrin ışığını çok sevdim. Ama en çok hoşuma giden şey, kasabadaki Türkiye tablosu oldu.
Çok sayıda şortlu kadın tek başına dolaşıyordu.
Çok sayıda başörtülü kadın da sokaklardaydı.
Ayrıca dükkânlarda, teknelerde, dondurmacı tezgâhlarında çalışan çok sayıda başörtülü kadın gördüm.
Ve hayat bütün normalliği, bütün özgürlüğü ile akıp gidiyordu.
*
Bir kere daha anladım ki Türkiye örtünme sorununu aşmış.
Hem başı açık kadınlar özgürleşmiş ve rahatlamış, hem başı örtülü kadınlar özgürleşmiş ve rahatlamış.
Diyeceğim artık bu ülkede kimse ama kimse başörtüsünü istismar edemez, siyasi amacı için kullanamaz.
Önümüzdeki seçimde başörtüsünden oy toplamayı planlayan varsa, şimdiden söyleyeyim.
Kimseye bir yarar sağlamaz.
*
Kaş’ın güzel sonbaharı ve ışığı bana Türkiye’nin bu en umut verici gerçeğini anlattı.
UEFA’DA BENİ AZARLAYAN O ADAMIN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTERDİM
BU fotoğraf 9 Mayıs 2017 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çekildi. Ortada yürüyen, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım. Yanındaki eli çantalı kişi ise benim.
*
Özel bir uçakla İsviçre’nin Nyon kentine uçuyoruz.
3 Temmuz 2013’te Fenerbahçe’ye karşı yapılan FETÖ darbesinden sonra UEFA’da Fenerbahçe’yi cezalandırmak için yapılacak duruşmaya katılacağız.
Ben de tanık olarak gidiyorum. FETÖ’cü polis ve savcıların hazırladığı düzmece belgeler, dinleme kayıtları dolayısıyla Türkiye’de açılan dava UEFA’yı da etkilemiş, onlar da Fenerbahçe’yi cezalandırmaya çalışıyorlar.
*
Sivasspor maçı öncesi akşam Büyük Sivas Oteli’nde bizzat yaşadığım, kendi gözlerimle gördüğüm şeyler, FETÖ’cü polis ve savcılarca öylesine ahlaksızca ve alçakça saptırılmıştı ki, gönüllü olarak Fenerbahçe ve başkanı lehine tanıklık yapmak için başvurdum ve kabul edildi.
*
O gün UEFA yöneticileri Fenerbahçe’ye karşı çok önyargılıydı. Başta oturan yetkili beni azarlarcasına konuşmuş, anlattıklarımı dinlemeye bile gerek duymamıştı.
Sonra yıllar geçti. Fenerbahçe önceki gün çok doğru bir adım attı ve UEFA aleyhine dava açacağını açıkladı.
Başkan Ali Koç’u bu kararından dolayı kutluyorum.
*
O gün o heyetin karşısına bir sanık gibi çağrılan Aziz Yıldırım bugün başı dik geziyor. Fenerbahçe’ye 3 Temmuz darbesini yapan FETÖ’cü polis, savcı ve hâkimler ya cezaevinde ya da yurtdışına kaçtılar.
İsviçre’de bizi yargılayan o yöneticilerin bir bölümü UEFA’daki yolsuzluklara karıştılar.
Ve Fenerbahçe bu ülkede, FETÖ darbecilerine karşı ilk zaferi kazanan kurum oldu...
YENİ MÜZİK
YÜKSEK SADAKAT’TEN HARİKA BİR ŞARKI GELDİ
- Yüksek Sadakat: “Rengârenk”
Geçen hafta streaming platformlara konan en güzel şarkılardan biri Yüksek Sadakat’in yeni albümündeki “Rengârenk” oldu.
Grup çıktığı ilk günkü heyecanını, rengini, ritmini aynen koruyor...