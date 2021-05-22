Memleketin onca meselesi varken hergele eşeği yazdım ve TT oldum

“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Memleketin onca meselesi varken hergele eşeği yazdım ve TT oldum
Dün sabah geç kalktım...
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
O her gün memleketin en ciddi konularını yazıyor bense en hafif sayılan konularını...
*
Mesela dünkü yazılarımın konuları şunlardı:
- Erkekte yüksek testosteron iyi midir kötü mü...
Malum benimki yüksek...
- Angelina Jolie, yüzünde ve vücudunda yüzlerce arı ile fotoğrafçıya 18 dakika nasıl poz verdi...
- Oscar alan hergele eşek Shrek 20 yaşında...
*
Evet dünkü yazılarım bunlardı...
Sizce niye TT oldum...
Acaba her gün memleketin en ciddi meselelerini yazan Emin Çölaşan’ın adı geçtiği için mi TT oldum diye düşündüm...
Emin Çölaşan her gün memleketin en ciddi meselelerini yazıyor ama hiç TT olmuyor...
Öyleyse ne?
*
Aniden aklıma geldi...
Sakın o harika eşşek Shrek’i yazmam sayesinde TT olmasın...
İçime bir şüphe düştü...
Yoksa bana her gün “Memleketin bunca meselesi varken sen neler yazıyorsun” diyen bütün bu adamlar ve kadınlar, kendileri memleketin en ciddi meselelerini değil de “hergele eşekleri” mi okuyorlar...
*
Vallahi ben 20 yıldır o hergele eşşeği seyretmekten hiç bıkmıyorum...
Zaten seyrede seyrede ona benzedim...
*
- NOT: Dün geç kalktım, geç kendime geldim ya, yazımda kendimce affedilmez bir hata yapmışım. Shrek filmini Pixar yaptı demiştim.
Oysa DreamWorks yapımı...
Allahtan hergele eşşek Shrek’in benim gibi başka bir hayranı daha var ve o mesaj atıp uyardı beni...
TAŞI KUCAKLAYAN BU AĞACI KANALA KİM DİKTİ
ÖNCEKİ akşamüzeri Türkiye saati ile 17.45’te Venedik kanallarından birine ilginç bir ağaç dikildi...
Kurumuş bir ağaç gövdesiydi ve insan kollarını andıran dalları arasında büyükçe bir taşı kollarında tutuyordu.
Ünlü İtalyan sanatçısı Giuseppe Penone’nin anıtsal bir eseriydi...
*
Dikilen ağaç, Venedik Bienali çerçevesinde hazırlanmış bir tasarımdı...
Venedik hâlâ büyük ölçüde kapalı bir şehir...
O nedenle bu eserin açılış törenine az sayıda insan katılabildi...
Elliye yakın kişi de bu tören için özel bir davetiye aldı ve törene Zoom bağlantısı ile katıldı.
Bu kişilerden biri de bendim...
*
Venedik’te güneşli bir hava vardı...
Visconti’nin ünlü filmi “Venedik’te Ölüm”ü seyrettiğimden beri Mahler’in Beşinci Senfonisi’nin adagietto bölümü ve Dirk Bogarde’ın şahane biçimde canlandırdığı Thomas Mann’ın kahramanı Gustav Von Aschenbach karakteri ile aklımdan hiç çıkmayan bu şehir yine harika görünüyordu.
*
Açılışa davet edilmemin nedeni ise şuydu:
Venedik Bienali’nin önemli tasarımlarından biri olan bu eserin proje ortağı bir Türk vakfıydı.
Hürriyet’in eski CEO’su Vuslat Doğan Sabancı’nın kurduğu “Vuslat Foundation” (Vuslat Vakfı-Türkiye’deki adı V Foundation) bu şahane eserle ilgili projenin ana ortağıydı.
En önemlisi vakıf ne yapmak istiyor ve bu eser neyi anlatıyordu...
BİR AĞACIN KOLLARINDA ÜÇ BOYUTLU DİNLEME
VENEDİK Bienali’nde sergilenen eserin ana teması “Can kulağı ile dinlemek”...
Vuslat Doğan Sabancı açılışta bunu şöyle anlattı:
“Can kulağı ile dinlemek Türkçemizin en güzel ifadelerinden biri. Aklınla olduğu kadar kalbinle de dinle der, önyargılardan uzak, kelimelerin ötesinde, söylenmek isteneni de cömertçe dinle...”
*
Vakfa adını veren kelime olan “Vuslat”, kurucusunun da adı.
Türkçede “Özüne kavuşmak” anlamına geliyor ve üç boyutlu bir dinleme kavramını yaymayı amaçlıyor:
Yani kendimizi, birbirimizi ve doğayı dinlemek...
Bence içinde bulunduğumuz şu ağır psikolojik ortama çare olacak en iyi reçete...
O nedenle bomboş bir Venedik’te, Mahler’in o sessiz adagiettonun eşliğinde bu eseri seyretmek bana çok iyi geldi...
*
V Foundation’a çıktığı bu çok güzel yolda başarılar diliyorum.
Hem Türkiye hem dünya için güzel bir yola girdiler.
Hep diyorum ya...
Umut sanatta...
BÖYLE SIX PACK FUTBOL İÇİN Mİ GEREKLİ, NARSİST DUYGU İÇİN Mİ
CRISTIANO Ronaldo geçtiğimiz haftalarda bu fotoğrafını paylaştı...
Onu ilk defa böyle kaslı görüyoruz... Karnı basbayağı six pack yani baklava karın olmuş...
Mustafa Sandal’ı fersah fersah geride bırakmış.
*
Sakın kıskandım falan sanmayın.
Bu fotoğrafa futbol sağlığı açısından baktım.
Çocukluğumuzun Lefter’leri, Metin Oktay’ları, Pele’leri gözümün önüne geldi.
Hiçbirinde böyle bir vücut yoktu...
Messi’yi Barcelona’nın kendi sahasında yakından izledim.
Kısa bacaklı ve vücudunun üst kısmı neredeyse bacakları ile eşit uzunlukta bir futbolcu...
Cristiano Ronaldo onların yanında bir Apollo...
İncelmiş, modern bir David heykeli gibi...
*
Futbolcu sağlığı ile ilgili uzmanlara sormak isterdim.
Bu vücut futbol için iyi mi... Yoksa narsist duygulara mı daha elverişli...
BU FOTOĞRAFA BAKARKEN NE DÜŞÜNMELİ, NE HİSSETMELİYİZ
BU fotoğraf önceki gün Gazze’den geldi...
Günlerdir bana umut veren ilk fotoğraf. Fotoğrafı yayınlayan New York Times, altına şunu yazmış:
“Gazze’deki Filistinliler ateşkes anlaşmasının ilanını kutluyorlar...”
Haberde ise özellikle “Bu ateşkesin Mısır’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirildiği” belirtiliyor.
Benim günlerdir umutla beklediğim fotoğraftı bu... Yani bu kanlı savaşın durması ve ateşkesin ilanı... Ama fotoğrafa bakınca şunları da düşünüyorum.
Bu Filistinliler neyi kutluyor?
Yüzlerce ölü, harabeye dönmüş bir şehir...
Yani ortada bir zafer yok... Acı ve ıstırap var... Öyleyse nedir bu sevinç?
Acaba Gazze halkı da bu savaşlardan usandı ve artık gerçek bir barış mı istiyor...
Kolektif bir şuurun altındaki ortak umudun ifadesi miydi bu...
Hem Hamas’tan hem Netanyahu’dan bıkmışlığın, usanmışlığın ifadesi de diyebilirsiniz...
NOKTA KOY INSTAGRAM PAYLAŞIMINDAKİ MESLEKLER
INSTAGRAM’da bir anons dikkatimi çekti.
“Nokta Koy Zirvesi” adlı bir toplantının duyurusuydu.
“Kadına yönelik önyargıya ve kalıplara nokta koy zirvesi...”
20-23 Mayıs 11.00-19.00 saatleri arasında Instagram üzerinden canlı yayınlanıyor.
Katılımcılar için iki ayrı anons hazırlamışlar.
Birinde katılımcıların isimleri var.
Aralarında tanıdığım birçok isim bulunuyor.
Bir ayrı anonsta ise katılımcıların meslekleri yazılmış sadece:
Karikatürist, insan yönetim uzmanı, komedyen, kalp ve damar cerrahı, ödüllü öğrenci, iş elçisi, melek yatırımcı, İETT otobüs kaptanı, dalgıç, insan hakları hukukçusu, CEO...
Anlıyorsunuz ki, artık meslek yelpazemiz çok renklenmiş ve çeşitlenmiş...