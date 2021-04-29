Katarlı bayan Alya'nın mektubundaki 2 cümle

Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Katarlı bayan Alya'nın mektubundaki 2 cümle
1)Şimdi anlatacağım olay, bana çok gizli kanallardan ulaşmış bir haber değil...
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Mektupta aynen şu yazılıydı:
“Arap Ülkeleri Birliği dönem başkanlığı sıfatıyla, birliğimizin 3 Mart 2021 günü Kahire’de yaptığı toplantıda alınan şu kararların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Belgesi olarak yayınlanmasından memnun olacağız...”
Alınan kararların ne olduğu, sunulan mektubun ekinde yazılmıştı.
Bu da, Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının kabul ettiği 7 karardı...
*
Peki neydi bu kararlar?
Mesela 5’inci maddede, “İran’ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahale etmesinin durdurulması...”
Ama bu 7 madde içinde 2 tanesi var ki, direkt bizimle, yani Türkiye ile ilgiliydi.
Madde 3: 8613 numaralı ‘oybirliği ile’ alınan Arap Birliği Kararı:
“Irak egemenlik haklarının Türkiye tarafından ihlalinin önlenmesi...”
Arap ülkeleri oybirliği ile “Türkiye’nin Irak topraklarına müdahalesinin durdurulmasını” istiyor.
Madde 4: 8614 numaralı Arap Birliği kararı:
“Türkiye’nin Arap ülkelerinin içişlerine karışmasının durdurulması... “
*
Yani Arap ülkeleri Türkiye’ye açıkça diyor ki:
Irak toprakları içindeki askeri faaliyetini durdur.
Arap ülkelerinin içişlerine karışmaktan vazgeç...
2) BM GENEL SEKRETERİ BU MEKTUBU ALINCA NE YAPTI
PEKİ BM Genel Sekreteri 22 Mart’ta bu mektubu alınca ne yaptı?
Üç gün sonra yani 25 Mart 2021 günü bir BM belgesi olarak yayınladı ve biz de o sayede bunu öğrendik.
Arap Birliği, Türkiye’ye karşı ilk defa böyle kararlar almıyor.
Burada önemli olan bu defa bu kararların Birleşmiş Milletler belgesi haline getirilmek istenmesi...
Tabii ki bu Türkiye’ye karşı vazgeçirici BM kararlarının alınmasını sağlamak için ilk adım ve bu da başarıldı.
Yani gerisi gelirse kimse şaşırmayacak.
Şimdi de geliyorum olayın en renkli tarafına...
Yani Bayan Alya’ya...
Kimdir bu, BM Genel Sekreteri’ne Türkiye aleyhindeki kararları ileten Bayan Alya Ahmed Saif Al-Thani...
Buyurun bir sonraki yazıya...
3) MEKTUBU GÖTÜREN AL-THANİ’NİN CV’SİNDE (ÖZGEÇMİŞ) NELER YAZIYOR
Yüksek eğitimini Doha ve Londra’da yapmış.
Bir “Gender savaşçısı...”
Yani kadın-erkek eşitliği için savaşan bir aktivist.
2013 yılında İsviçre’de insan hakları konusunda çalışan bir sivil toplum forumunun başkanlığını yapmış.
15 Eylül gününün bütün dünyada “Demokrasi Günü” olarak kutlanması için çalışmış.
Bayan Alya’nın bugünkü resmi görevi de şudur:
“Katar’ın Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilcisi...”
Anlayacağınız bu mektubu BM’ye Katarlı bir diplomat iletti.
Ama bunun anlaşılabilir bir nedeni de var.
Çünkü Katar şu sıra Arap Birliği Dönem Başkanı ülke...
Yani onun iletmesi normal...
Yine de şu ayrıntı gözümüzden kaçmıyor:
Alya’nın sunduğu mektubun 3 numaralı maddesinde “oybirliğinden” bahsedilmesi Katar’ın oyunun ne olduğunu da gösteriyor...
4)REUTERS HABERİNE SIKIŞMIŞ KÜÇÜK BİR ‘KAŞIKÇI’ CÜMLESİ
PEKİ sonuç ne?
Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye’nin Irak topraklarındaki faaliyeti, PKK terör örgütünün Kandil’deki varlığına karşı ve çok haklı bir pozisyon.
Suriye’de de güvenliğimiz açısından çok haklı olduğumuz endişelerimiz var.
Ama bu belge gösteriyor ki, Arap ülkeleri ile olan ilişkilerimizi ciddi biçimde gözden geçirme zamanı geldi.
Özellikle Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkileri...
Bunun ilk işaretleri de gelmeye başladı.
Mesela Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Reuters’e verdiği bir mülakatta “Suudi Arabistan Mahkemesi’nin İstanbul’da öldürülen Kaşıkçı hakkındaki kararını saygıyla karşıladığımızı” söylemiş.
Mesela Guardian gazetesine göre İstanbul’dan radyo ve televizyon yayını yapan Mısırlı muhaliflere sınırlamalar getirilmiş.
Mesela Libya konusunda Mısır’la işbirliği başlamış.
Kısaca “duygu politikasından” “reel diplomasiye” geçiş süreci başlamış.
Bence bunlar olumlu işaretler.
Muhalefetin de bu gelişmelere destek vermesinde yarar var.
GÜNÜN SORUSU
FRANSIZ İHTİLALİ’Nİ ‘DONSUZLAR’, ESNAF İHTİLALİNİ ‘DONCULAR’ MI...
FRANSA’da geçtiğimiz hafta pandemi nedeniyle dükkânları kapatılan ayakkabıcılar, ilginç bir eylem başlattı.
Dört kutu ayakkabıyı kargoya verip Fransa Başbakanı’na gönderdiler.
Ancak daha etkili ve ilginç eylem haberi dün geldi.
Bağımsız 80 “iç giyim satıcısı”, başbakana “külot”, yani bildiğimiz don göndereceklerini açıkladı.
Düşünebiliyor musunuz, her gün başbakanlığın önüne bir kargo şirketi geliyor ve Fransa Başbakanı’na gönderilen donu teslim ediyor.
*
Fransız İhtilali’nin en sembolik karakterlerinden biri “Sans Culottes” denilen militanlardı.
Türkçesi “Donsuzlar” demekti...
Yani parasız, pulsuz, çulsuz insanlar...
232 yıl önce Fransız İhtilali’ni “Donsuzlar” yapmıştı...
Bugün esnafın pandemi direnişini ise “Doncular” mı başlatacak...
*
Tarih tekerrür ediyor ama galiba farklı ediyor...
O da “donsuz”la, “doncu” arasındaki fark...
CHARLES AZNAVOUR KIZINA NEDEN ‘SEDA’ ADINI KOYDU
ABD Başkanı Biden’ın “soykırım” kelimesini telaffuz ettiği gün aklıma Fransız şarkıcı Charles Aznavour geldi...
Acaba yaşasaydı ne derdi?
Birçok insan onun Türk düşmanı olduğunu sanırdı.
Oysa hiç değildi...
Sağlığında onunla sohbet etmeyi çok istemiştim ama bir türlü olmadı...
Yapabilseydim ona şu soruyu sormayı çok istiyordum:
“Kızınıza neden Seda ismi koydunuz...”
*
Aznavour’un 3 oğlu 2 kızı var.
Dört çocuğunun ismi Fransız veya Hıristiyan kökenli...
Bir tek kızına Seda adını takmış.
Daha doğrusu tam ismi şöyle:
Patricia “Seda” Aznavour...
Ama baktım her yerde “Seda Aznavour” adını kullanıyor.
O da babası gibi şarkıcı...
*
Seda Arapça kökenli bir kelime.
Ses anlamına geliyor...
Kabul edelim çok güzel bir isim...
‘BÜYÜK MUSTAFA’ EVİNE HOŞ GELDİN
BEN İzmirspor taraftarıyım ama hep Altay’ın semtlerinde dolaştım.
İlkokulu Gazi İlkokulu’nda, orta ve liseyi Namık Kemal Lisesi’nde okudum.
İki okulum da Alsancak’taydı ve orası Altay’ın semtiydi.
O nedenle Mustafa Denizli’nin Altay kulübü teknik direktörlüğünü kabul etmesine çok sevindim.
Dün aradım...
“Altay benim evim. Böyle bir teklif gelince kabul etmekten başka ne yapabilirdim” dedi.
Zaten Altay da onu “Büyük Mustafa evine hoş geldin” diyerek karşılamış.
Denizli benim yıllardır büyük dostum.
En kısa sürede birlikte kutlamaya karar verdik.
Demek ki artık İzmir’de maç seyretmeye de gideceğiz...
İÇKİ YASAĞI DENDİ Mİ HEP O MÜZEYİ HATIRLIYORUM
“İÇKİ satış yasağını” her duyduğumda aklıma Las Vegas’taki “Mob Museum” geliyor.
Yani “Mafya Müzesi...”
O müzenin en alt katında bir bölüm var.
Amerika Birleşik Devletleri’nde içki yasağı uygulaması başladığında her yerde kanundışı içki satış yerleri ve barlar kurulmuş.
İşte onlardan birini alıp aynen müzeye taşımışlar.
Hatta içki yasağı sırasında yaratılan markalarla üretilen içkiler satılıyor.
Tarihte içki yasağını uygulamada başarılı olmuş tek ülke ve uygulama bilmiyorum.
Hemen hepsinde de birçok kârlı çıkan olmuş.
Mafya ve kaçakçılar...
Bir de zararlı çıkan olmuş: Kaçak viskiye daha fazla para ödeyen vatandaşla, kaçak yapılan viskiden canını kaybeden vatandaş....
Tabii alacağı vergiyi mafyaya kaptıran devleti de zararlı çıkan tarafa eklemeliyiz.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin