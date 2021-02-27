İki 'kız arkadaşın' birbirine verdikleri 'çarşaf' sözü

Gelen haberler şunlardı:
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SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
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SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
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Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
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1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
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Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
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En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
İki 'kız arkadaşın' birbirine verdikleri 'çarşaf' sözü
Bir yanda Ayşe Kulin...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
AKP kurucusu... Yıllardır ilgiyle okuduğum ve hep takdir ettiğim bir muhafazakâr yazar.
Başı örtülü...
*
Lütfen bu yazıda “başı açık” ve “başı örtülü” kelimelerine hiç takılmayın...
Çünkü bu yazıda o özelliklerin hiç mi ama hiç önemi yok.
Başlıkta “kız arkadaş” kelimelerini kullanmamın nedeni de, bu mektuplaşmanın Ayşe Böhürler’in, yazısının “kız arkadaşlığının önemini” anlatmasıyla başlaması.
*
Bu iki mektubun hikâyesi de şöyle başladı:
Ayşe Kulin geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına bir mülakat verdi.
Orada bu ülkede, “Her gün kendi değerlerine hakaret edildiğini”, artık “kendini öteki hissettiğini” söyledi ve ekledi:
“Ama beni zorla çarşafa soksalar bile bu ülkede kalacağım...”
*
Yıllardır şuna inanıyorum.
Erkeklerden umudumu kestim. Bu ülkeye gerçek demokrasiyi cesur kadınlar getirecek.
Cesur modern hayat tarzına sahip kadınlar; cesur laikler, cesur muhafazakâr kadınlar.
Cesur başı açık kadınlar, cesur başı örtülü kadınlar...
Odatv dün yayınladı. Lütfen bu iki cesur kadının karşılıklı mektuplarını bulup sonuna kadar okuyun...
Trolleşmiş bir Türkiye’de insana umut veren bir vaha açmışlar...
Sığınılacak çok güzel “Kız arkadaşlar vahası”...
*
- NOT: Tabii ki ben yazıma uygun bölümleri aktardım. Ama iki kadının ne dediği hakkında tam ve doğru bir fikir edinmek için ikisinin de yazısını tam metin olarak okuyun lütfen.
SEVGİLİ AYŞE SENİ ZORLA ÇARŞAFA SOKMAK İSTERLERSE
- Ayşe Böhürler bu konuşmaya Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısı ile cevap verdi.
Yazısı “Sevgili Ayşe Kulin” diye başlıyor, “Saygılarımla” diye bitiyor.
Diyor ki: “Ayşe Hanım İslam ile ilişkisi yakın olan iktidar odaklı kesimin çok kibirli olduğunu, insanlara tepeden baktığını söylüyor. Konakta büyümüş, büyükannelerinden gördüğü gerçek İslam’ın bu olmadığı inancında. Ayşe Hanım’ı dinlerken yukarıda yazdıklarımı da düşünerek acaba hiç farklı kesimlerden arkadaşı olmuş mu, çevresinde kendinden farklı birisinin bulunmasına izin vermiş mi diye merak ettim.”
Bunu söyledikten sonra, o da yazısını şu cümle ile bitiriyor: “Sizi zorla çarşafa sokacak olan olursa lütfen haber verin birlikte mücadele edelim.”
DEĞERLİ ARKADAŞIM SENİN ZORLA BAŞINI AÇTIRMAYA KALKARLARSA
- Ayşe Kulin de bir yazı ile ona cevap verdi.
Onun cevabı da “Değerli adaşım, Ayşe Böhürler” diye başlıyor ve “Saygılarımla” diye bitiyor.
Ve şunu söylüyor: “Başı örtülü kadınlarla da hiçbir sorunum yok. Bir yazar olarak katıldığım imza günlerinde, kuyrukta imza bekleyen kızların yarısının başörtülü olduğunu söylesem bana inanmayabilirsiniz ama başörtüsünün üniversitelerde yasaklandığı günlerde, Hülya Avşar ile yaptığım bir sohbet sırasında, bu yasağın kalkması gerektiğini savunmuştum.”
Ve o da cevabını şu cümleyle tamamlıyor: “Bir gün beni zorla çarşafa sokmaya kalkarlarsa, işte o zaman sizi hemen haberdar ederim ama devran döner de birileri sizin başörtünüzü açmaya kalkışırsa, bilin ki ben de sizin yanınızdayım.”
GEÇEN GÜN CLUBHOUSE’DA BAŞINI AÇAN BAZI KADINLARI DİNLEDİM
- AKP kurucusu Ayşe Böhürler’in yazısında şöyle ilginç bir de bölüm vardı:
“Aradan çok zaman geçti, çok şey değişti. Bunca yıldır aynı mahalledeyim, hiç zorla çarşafa giren birini duymadım, çarşaf çıkartanları da çok gördüm. Hatta geçenlerde yeni sosyal medya ortamı olan Clubhouse’da başörtüsünü çıkartan gençleri dinledim. Toplumda gördükleri ‘ayrımcılığın’ hayatlarına etki etmesine izin vermek istemedikleri için başlarını açtıklarını söylüyorlardı.
İlahi Ayşe Kulin! Çağ değişti, kadınlar da, dindar kadınlar da! Bırakın çarşafı, başörtüsüne bakış bile değişti. Metro, otobüs dışındaki ortamlarda da halkı tanımaya ihtiyaç var.”
HARVARD MEVLÂNÂ’YI POZİTİF PSİKOLOJİ OLARAK OKUTUYORSA
ÜSKÜDAR Üniversitesi’nin “Psikohayat” isimli bir dergisi var.
Onun “Kış 2020” sayısında okudum.
Üniversitede, “Pozitif Psikoloji” dersleri okutuluyormuş.
*
Dergide Prof. Dr. Mümtaz Tarhan’ın yazısından öğrendim.
Harvard 2015 yılından beri “Pozitif Psikoloji”yi ders olarak okutuyormuş.
Prof. Tarhan diyor ki:
“Burada ‘iyi insan’ nasıl olunur onu öğretiyorlar. Aslında bakıldığında bu tamamen kadim kültürümüz olan Anadolu kültürüdür. Mevlânâ’yı pozitif psikoloji dersi diye okutuyorlar. Ama adını vermiyor, referans göstermiyor.”
*
Doğrusu ben Harvard’ın böyle bir küçüklük yapacağına ihtimal vermiyorum.
Ayrıca Batı’nın Mevlânâ ile bir sorunu yok.
Onun “Rumi” adı altında yayınlanan kitapları bestseller.
Daha geçenlerde bir Avustralya polisiye dizisinde onun şu cümlesinin kullanıldığını gördüm:
“Yaraların, ışığın içine girdiği yerdir...”
*
Pozitif psikoloji çok önemli bir dal...
Ama Batı’ya böyle yaklaşırken kendimize de şu soruyu sormanın zamanı gelmedi mi?
“O kadim kültür Anadolu’da kaldı mı...”
Yani Üsküdar Üniversitesi bunu ders olarak koyarak çok iyi bir şey yapmış.
KENDİ BALONUNU KENDİN DOLDUR
BU fotoğrafı Instagram’daki “unfoldingearth” adlı hesapta gördüm.
Çok hoşuma gitti...
Altına kendi kafamdan bir sürü konuşma balonu yazdım.
*
“Anne: Oğlum yapma... Çocuk: Yapıcam işte...”
*
“Selim abi bak bozuşuruz ha...”
*
Büyük orangutan soruyor: “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”
Küçük cevap veriyor: “Asıl sen benim kim olduğumu biliyor musun?”
*
“Böbürlenme Veli abi, senden küçük ben varım...”
*
Bakın ve siz de kendi konuşma balonunuzu yazın...
Güzel bir cumartesi eğlencesi olur.