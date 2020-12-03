Hıncal Abi ile anlaşamadığım şu konuyu gelin bir tartışalım

Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
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Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Hıncal Abi ile anlaşamadığım şu konuyu gelin bir tartışalım
Sabah yazarı Hıncal Uluç bu sektörde en önem verdiğim insanlardan biridir...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal abinin bana bu mesajı attığı gün Spotify benim şahsi müzik dinlememle ilgili rakamları göndermiş.
Bu pandemi yılında 91 bin 536 dakika müzik dinlemişim.
1.525 saat ediyor...
Bu da 63 gün eder...
Yani 365 günümün 63 günü müzik dinleyerek geçmiş demektir...
*
Oysa bir yıl önce 52 bin dakika müzik dinlemişim.
O 36 gün ediyor... Demek ki bu yıl 27 gün daha fazla müzik dinlemişim.
Bu da gösteriyor ki pandemi döneminde müzik hepimizin hayatında acayip bir önem kazanmış...
Buna televizyonlarda, radyolarda, yolda giderken kulağımıza gelen müziği, WhatsApp, Facebook, YouTube paylaşımlarından gelen parçaları da eklersiniz, hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlarsınız.
*
Hayatımızda bu kadar önemli olan bir konuda yıllık rakamlar bir köşe yazarının konusu olmaz mı hiç?
Bir siyasetçinin abuk sabuk üç-beş cümlesi üzerine yazılar yazılıyor, saatlerce tartışılıyor, o ciddi oluyor ama hayatımızda bu kadar önemli yer kaplayan bir şey yazınca gayriciddi oluyor...
Kimse kusura bakmasın benim böyle bir ciddiyet anlayışım yok...
*
Ama ben sosyoloğum ve şarkıları 1.5 milyar kere indirilen genç insanların müziğini önemsiyorum.
Ayrıca genç dünyanın siyaseti, itirazı artık müzikte kendi ifadesini buluyor.
Müzik belki de tarihte olmadığı kadar siyasetin objesi artık...
Ezhel’in, Murda’nın, Tahribat-ı İsyan’ın, Didomido’nun yaptığı iş benim için çok önemli.
*
Yaşadığımız çağ, ölçülebilir başarılar çağı...
Dolayısıyla müzikle ilgili rakamlar da yaşadığımız dünyayı anlamak için önemli.
Bunları anlatmaya devam edeceğim...
Unutmayın bu yıl Didomido adlı bir Türk kızının Sakarya’daki evinden yaptığı şarkı, küresel listelerde 2 numaraya kadar çıktı.
Ve bunu da Spotify, Apple Music, Deezer, Fizzy gibi platformlar sayesinde başardı...
O nedenle müziği, sporu, yemeği, içmeyi, gittiğim yerleri yazmaya devam edeceğim...
Hiç kuşkusuz bu bazı insanların ilgisini çekmeyebilir...
UPPER CİHANGİR’İN MÜLKİYE MARŞI SAVAŞINDA SON DURUM
TRT’nin “Mülkiye Marşı”nı “Vatan Marşı” adıyla yayınlamasıyla başlayan tartışmada yeni bir gelişme var. Upper (yukarı) Cihangir’in Mülkiyeli sakinlerinin dikkatini çekecek haberi yine ben vereyim.
Kulağıma geldiğine göre Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı marşın adını “Mülkiye Marşı” olarak tescil ettirmek için ilk başvuruyu yapmış. Bu iyi haberi de upper Cihangir’e ve onun seviyeli magazincisine duyururum.
YILIN ERKEĞİ PANDEMİDE EN ÇOK NEYİ ÖZLEMİŞ
GEÇENLERDE GQ dergisinde yılın erkeği seçilen George Clooney’le yapılan mülakatta not aldığım bir şey vardı.
Clooney pandemi sırasında rock müzik konserlerine gitmeyi çok özlemiş.
En çok özlediği konserler de Bruce Springsteen ve U2’nunkilermiş.
Vallahi ben de rock konserlerini çok özledim. Ama en çok özlediğim konser Coldplay’inkiler...
Bir de Kings of Leon konserlerini özledim.
HAY ALLAH... KATİL O MUYMUŞ DEDİRTEN FİNALİ KAÇ KİŞİ SEYRETTİ
GEÇEN pazartesi akşamı benim çevremde tanıdığım neredeyse herkes Bein kanalındaki “Undoing” dizisinin finaline kilitlenmişti.
Dizinin son bölümüydü ve artık katilin kim olacağını öğrenecektik.
(*) Çoğumuzun şüphesi Nicole Kidman’ın babasının üzerineydi...
(*) Bir kısmımız Nicole Kidman’ın, bir başka kısmımız ise çocuğunun bile olacağını söylüyordu...
(*) Benim 60 yılda iyice komplikeleşen polisiye kafam, bir ara Nicole Kidman’ın avukat arkadaşını bile gözüne kestirdi...
Böyle filmlerde katil hepimizin gözünün önündeki bir kişi olur ama gözümüzün içine sokulan kişi değil...
Final bölümü yayınlandı ve ben şahsen diziyi şu cümleyle bitirdim...
“Hss...ttiiir, katil o muymuş...”
Açıkçası benim derin polisiye kafam için çok banal biri çıktı...
Hadi uşak çıkmasın ama bu değil yahu...
*
Diziyi yayınlayan HBO Max’ın reyting rakamları açıklandı.
HBO dizisinin final bölümünü 3 milyon kişi seyretmiş.
Gecenin streaming platformları içinde en çok izlenen dizi olmuş.
Ayrıca dizinin ilk gününden itibaren her bölümü daha yüksek seyirciye ulaşmış.
Başlangıçtaki seyirci sayısı finalde iki katına çıkmış.
Seyirci konusunda çok iyi performans gösteren bu dizi benim için düş kırıklığı denecek bir finalle bitti.
AKP’NİN İLETİŞİMCİLERİNE BİR İLETİŞİMCİ TAVSİYESİ
TÜRKİYE 4 gündür bir CHP milletvekilinin ordu üzerine söylediği sözleri tartışıyor. AKP’li yöneticiler ve partiye yakın medya da bu milletvekilinin üzerine gidiyor. Siyasette normaldir. Ama bir iletişimci olarak AKP’nin iletişimcilerine şunu sormak isterim.
Dört gündür neyin tartışıldığının farkındalar mı?
“Türk ordusu Katar’a satıldı mı...”
Ortada böyle bir konu yokken tartışma şimdi bu eksene kaydı.
AKP’liler herhalde bu cümle ile CHP’ye yüklenip zarar vereceklerini düşünüyorlar. Ama konuşulan konu giderek “Katar-ordu” eksenine doğru gidiyor.
Eğer iyi bir iletişimci ile konuşurlarsa ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Bu tartışmanın uzaması bence kimseye yarar sağlamaz.
ÇARLİSTON DANSINI DA EN İYİ TÜRKLER Mİ YAPAR
DÜN iki şeyi birden öğrendim. “Lindy Hop Dans Yarışması” diye çok prestijli bir yarışma varmış. Ve bu yıl bu yarışmayı bir Türk dansçı kazanmış.
Daha doğrusu bu yarışmanın “Open Solo Jazz ve Çharleston” kategorisini Malik Derin Küçümen adlı bir Türk dansçı kazanarak dünya şampiyonu olmuş. Bu nasıl bir dans diyeceksiniz...
Şöyleymiş.
Caz müziği eşliğinde swing danslarının eşli olmayan yani solo haliymiş.
Küçümen İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro Bölümü mezunu bir genç.
Geçen hafta Kiev’de yapılan Ritmik Cimnastik Yarışması’nda da Türk Grup Milli Takımı üç çember artı iki labut aletinde Avrupa Şampiyonu olmuştu.
Türk dansçı ve cimnastikçilerinin bu estetik zaferleri bugünlerde bana öyle iyi geliyor ki...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Uğur Yurdakul
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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