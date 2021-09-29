Hazreti İsa'nın sol kolunu yontarken fark edilen arıza

8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Hazreti İsa'nın sol kolunu yontarken fark edilen arıza
Dünya sanat tarihinde hiçbir heykel sanatçısı Michelangelo’nun ulaştığı şöhrete ulaşamamıştır.
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
Daha önce bilmiyordum, dün New York Times’taki bir yazıdan öğrendim.
Meğer Michelangelo, ölümünden kısa süre önce, anıtmezarına dikilmek üzere bir heykele başlamış.
Bir “Pieta” heykeliymiş bu...
Yani Meryem Ana’yı, oğlu Hz. İsa çarmıhtan indirildikten sonra ölü bedenini kollarında tutarken anlatan bir heykel...
Bu heykelin ilk orijinalini Vatikan’da Aziz Petrus Bazilikası’nda görmüş ve çok etkilenmiştim.
İşte o heykelin bir benzerini yapmak istemiş kendi anıtmezarına konmak üzere...
Ama ona bir de kendini eklemiş.
Yani Meryem Ana, Maria Magdalena ve Hz. İsa’nın arkasında kendisi de duruyor.
Geçen hafta işte bu heykelle ilgili önemli bir gelişme oldu...
Size bunu anlatacağım.
15 KM ÖTEDEN ALINAN MERMER ARIZALI ÇIKINCA
BU heykel hiçbir zaman tamamlanmamış ve başından birçok macera geçmiş.
Michelangelo bu heykeli yapmak üzere mermeri yine Toscana’da bir mermer ocağından almış.
Ancak bu mermeri, her zaman aldığı yerden değil, onun 15 kilometre uzağındaki, Seravezza isimli bir başka mermer ocağından temin etmiş.
Ne var ki heykeli yapmaya başladıktan sonra fark etmiş ki, mermer bozuk...
Mermerde metalle temasa geçtiğinde reaksiyon veren prit adı verilen bir sülfit minerali varmış.
Michelangelo Hz. İsa’nın sol kolunu yontarken mermerdeki bu arızaları fark etmiş ve o an, elindeki aleti fırlatıp, heykeli yapmaktan vazgeçmiş.
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Yarım kalan heykeli hizmetçisi Antonio da Gasteldurante’ye hediye etmiş. O da bunu Michelangelo’nun öğrencisi olan Tiberio Calcagni’ye vermiş. Maestronun öğrencisi heykel üzerinde bir süre çalışmış.
Heykel 1560 yılında Francesco Bandini isimli bir bankerin eline geçmiş.
O nedenle bu heykele “Bandini Pieta’sı” adı verilmiş.
*
Bandini Piata’sı, banker tarafından Roma’dan Floransa’ya götürülmüş ve orada bir katedrale yerleştirilmiş...
Ancak mermerdeki bozukluklar nedeniyle heykelin bazı bölümleri okside olmuş, rengi yer yer koyulaşmış.
Adeta bir “Dalmaçyalı”ya dönüşmüş.
HAZRETİ İSA MI DAHA BÜYÜKTÜR, MİCHELANGELO’NUN EGOSU MU
İŞTE Michelangelo’nun bu arıza heykeli bugün “Opera del Duomo Müzesi”nde bulunuyormuş.
2019 yılında restorasyona alınmış ve geçen cuma günü bir basın toplantısıyla heykelin restore edilmiş hali tanıtıldı.
Uzun uzun baktım...
Tabii ki Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Pieta’nın yanında çok kötü duruyor.
Hazreti İsa’nın bacakları feci...
Kollar gerçekten olmamış.
Yani Michelangelo bu heykeli atmakta çok haklıymış..
Ancak bana göre heykelin sanat tarihi açısından çok önemli bir yanı var.
Büyük heykeltıraşın arka planda görünen kendi heykeline bakınca şunları gördüm.
Bir kere kendini Hz. İsa’dan, Meryem Ana ve Maria Magdalena’dan çok büyük yapmış.
Her iki kadını da öyle büyük ve kollayıcı ihtimamla sarmalamış ki...
Hıristiyanlığın bu en kutsal anını tasvir eden sahnede, kendini Aziz Peter ve Aziz Paul’dan bile daha önemli bir yere konumlandırmış.
Yüzü, Hazreti İsa’nın ölü yüzüyle neredeyse aynı çizgilere sahip...
Sanatçı egosu, sanki Rönesans’ın klasik ölçülerini ihmal etmiş hissi veriyor.
Ölçüler gitmiş, her şeyin üstünde sanatçının kendisi, daha doğrusu egosu var.
Michelangelo’nun Daniele da Volterra tarafından çizilen portresi
MİCHELANGELO’NUN MEZARINDA HEYKELİ YOK AMA KOMŞULARI VAR
DÜN bu heykele uzun uzun baktım...
Michelangelo, yaşadığı dönemde ve sonrasında portresi en çok çizilen sanatçılardan biriydi.
Ama tabii ki mermeri yontarak, kendi kendisini üç boyutlu maddi bir biçime sokması çok farklı.
Portrelerle heykeli karşılaştırdığınız zaman şöyle bir duyguya kapılıyorsunuz.
Heykeldeki yüz, ötekilerin yaptığı portrelerden çok daha etkileyici bir karakter.
Çünkü o taşı sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda o sanatçının narsisizmi ve egosu da yontmuş.
Kendi egolarımızı da düşündüm...
Michelangelo’nunki belki hak edilmiş bir ‘ego’ydu...
Ve bu heykeli, kendi mezarının başına diktirmeyi düşünüyordu...
Ama tarihin bize öğrettiği bir şey var.
Michelangelo’nun mezarı
Mezarlarımızın başına kendimiz veya yakınlarımız ne dikerse diksin...
Mezar taşındaki gerçek ve ebedi heykelin sanatçısı tarih oluyor...
Michelangelo bugün Floransa’daki Santa Croce Bazilikası’nda gömülü...
Aynı bazilikada, onun dışında Machiavelli, Galileo Galilei ve ünlü besteci Rossini de yatıyor...
Mezarının başında kendi heykeli yok.
Mezarındaki komşuları bunlar olan bir insanın, kendisini anlatmak için bir heykele ihtiyacı var mı...
YUH OLSUN BİZE, BU ÇAKMA KOCA YUSUF KILIKLI HERİFE Mİ KANDIK
1990’lardan sonra doğan çocuklarımız...
Kardeşlerimiz...
Şu adamın haline bir bakın...
Allah aşkınıza siz bu adama üç kuruş kaptırır mısınız...
Biz kaptırdık...
Bırakın üç kuruş parayı, yüz binlercemiz kanımızı, iliğimizi kaptırdık. Üstüne bir de vicdanımızı kaptırdık.
*
Her şey 1999 yılında bir gazete ilanı ile başladı.
Güya bu adam lösemi olmuştu ve ilik nakli gerekiyordu.
Uygun ilik bulunamazsa üç-beş hafta içinde ölecekti...
Önce Sabah gazetesi atladı üzerine...
Vicdanlar manşet oldu...
Manşetler ilik kuyruğu...
Koskoca bir millet, kuyruklara girip, hasta bir doktor evladına yardıma koşuyordu...
Sonra birden sis perdesi dağıldı ve ardından gerçekler çıktı...
Herif bir üçkâğıtçıymış ve hepimizin vicdanını kuklaya çevirmiş, oynuyormuş.
*
Sonra ortadan kayboldu...
Yıllar geçti, bir gün onu yeniden gördük...
Bu defa bambaşka bir kılıktaydı.
Çivit mavisi bir ceket, bileğinde pahalı bir saat...
Jölelenmiş saçlar....
Arkadaş Adnan Hoca’nın zampara müridi olmuştu...
Artık, bikinili kediciklerin peşindeydi...
Sonra yine kayboldu ve geçen hafta cezaevinden işte bu fotoğrafla tekrar ortaya çıktı...
*
Rejim, spor, kardiyo falan yapmış, slim fit giyinmiş... Faça yine yerinde, ama tip üçüncü defa değişmiş.
Binbir suratına bu defa pırasa görünümlü bu palyaço bıyıkları takmış...
Elbiseyi alıp üstünü çıplak bırak...
Al sana 19’uncu yüzyıldan kalma bir güreşçi mostrası.
Meğer hapisteymiş...
Üçkâğıtçılık, çocuk tacizi, dolandırıcılık... Ne ararsan var adamda... Olmayan tek şey ahlak... Ar...
*
Üç gündür bu kareye bakıp bakıp kendime soruyorum...
Biz, hani “Eski Türkiye” denen o ülke var ya...
İşte o ülkenin insanları...
Biz mi çok saf, çok vicdanlı, çok yardımseverdik...
Yoksa bu çakma Koca Yusuf kılıklı üçkâğıtçı mı çok akıllıydı...
SUMO GÜREŞÇİLERİ NEDEN DAHA ÇOK KORONA OLUYOR
DÜNYANIN en fazla ödüllü sumo güreşçisi 36 yaşında emekliliğe ayrıldı.
Minderdeki adı “Hakuho” idi...
Moğolistan asıllı bir güreşçiydi. 15 yaşında Japonya’ya gelmiş ve güreşçi olmuştu.
Asıl adı Mönkhbatyn Davaajargal’dı...
Japonya’nın en geleneksel sporu olan sumoda, Japon tekelini kıran iki yabancı kökenli güreşçiden biriydi.
*
Türkiye’nin gizli bir sumo uzmanı vardır.
Sabah gazetesinin genel yayın yönetmeni Erdal Şafak...
Dün bu haberi öğrenince onu arayıp bilgi aldım.
Meğer geçtiğimiz yıl COVID-19 teşhisi konmuş.
Sadece o değil, çok sayıda sumo güreşçisine de COVID-19 pozitif teşhisi konmuş.
*
Neden böyle olduğunu sorunca şu cevabı verdi:
“Hepsi obez olduğu için. Obezler koronaya daha yatkın oluyor.”
Hakuho, 350 pound çekiyormuş. Yani 159 kilo...
Boyu da 1.93...
*
Erdal Şafak’ın verdiği bilgiye göre, Japonya’nın en çok ödül alan güreşçisiymiş ama aynı zamanda çok tartışmalı biriymiş.
Güreşirken Japon Samuray kültürünün “fair play” kurallarına uymazmış.
Hatta şikeli maçlar yaptığı bile söyleniyormuş.