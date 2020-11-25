Hakan Fidan'ın mevkidaşı bakın hangi bardan çıktı

Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Hakan Fidan'ın mevkidaşı bakın hangi bardan çıktı
Seçilmiş başkan Joe Biden kendine çok ilginç bir kabine oluşturuyor.
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Nedeni, uyuşturucu mafyasının bu barı bir tür satış ve dağıtım merkezi olarak kullandığı istihbaratıdır.
Baskın sonunda bara el koyuluyor ve sahipliği devlete geçiyor.
Devlet daha sonra bu mafya barını açık arttırma ile satışa sokuyor.
Müzayedeye girenler arasında genç bir karı-koca da vardır.
Öteki alıcıların hemen hepsi bar işletmecisiyken, bu çiftin niyeti başkadır.
Neticede en yüksek fiyatı onlar verir ve barı alırlar.
Ancak burayı bir bar değil, kitapçı ve kafe olarak açarlar.
‘Adrian’s Book Cafe’ adını verirler.
2) AMİRİM, BURADA EROTİK KİTAP OKUYANLAR VAR
BU yeni format çok tutar ve o eski bar birden Baltimore’un ilgi merkezlerinden biri haline dönüşür.
Bu arada kitap okuma geceleri düzenlenir.
Milan Kundera ve Isabelle Allende’nin kitapları okunur.
Ancak bir süre sonra mahallenin adı belli olmayan bazı gizli muhafazakâr muhbirleri harekete geçer.
“Burada gizlice erotik okuma seansları yapılmaktadır...”
Tabii ki ahlak polisi gelir...
Kafenin yeni sahibi kendini şöyle savunur: “Zaman değişiyor. İnsanlar fiziken sevişmeden seks yapmak istiyorlar...”
Şimdi gelelim mafya barını satın alıp onu kitap kafe haline getiren çifte...
3) KAPORTACI KADIN UÇAK ALIP TAMİR EDİYOR
KADININ adı Avril D. Haines’dir...
Üniversitede araba mekaniği okumuştur.
Daha sonra bir araba tamirhanesinde mekanik olarak çalışmıştır.
Resmen “kaportacıdır” yani...
Maceraperest bir ruhu vardır.
Kocası ile bir uçak satın alıp kendileri tamir etmiş ve Atlantik’i geçmeye karar vermişlerdir.
Ancak yolculuk Kanada’nın ucundaki Labrador’da, yarıya bile gelmeden kesiliyor.
Judo’da kahverengi kuşağı var.
4) GİZLİ İHA OPERASYONLARINDA SALONDA OTURAN KAPORTACI
HAINES’in kariyeri Obama’nın iktidara gelmesiyle birlikte bambaşka bir alana geçiyor.
Çok genç yaşta uluslararası hukuk, istihbarat ve güvenlik konularında önemli görevler alıyor.
O dönemde CIA’in örtülü operasyonlarında ve özellikle İHA’larla (insansız hava aracı) yapılan gizli operasyonlarda danışman olarak oradadır.
Yolu CIA’in üst düzey bir görevinde de geçiyor.
5) HAKAN FİDAN’IN MUADİLİ X KUŞAĞI BİR KAPORTACI
İŞTE bu genç kadın, ocak ayından itibaren MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın mevkidaşı olacak.
Avriy D. Haines 51 yaşında...
78 yaşındaki Joe Biden, şimdi X kuşağını en önemli görevlere getiriyor.
Yani 60’lı yaşların, 70’li yaşların devri kapanıyor.
Ve gelen kuşağın kısa mazisi, 60’lı, 70’li insanlarınkinden çok daha rengârenk.
BİR FESTİVAL
TÜRKİYE ASIL SIKINTISINI FİLMLERLE ANLATIYOR
ÜÇ yıldan bu yana tamamen şahsi destekler ve çabalarla sürdürülen çok ilginç bir film festivalini izliyorum.
Adı ‘Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’...
‘Kariyo&Ababay Vakfı’ sponsorluğunda yapılıyor.
Festivalin ilk yılındaki ödülü ‘Ahlat Ağacı’ filmiyle Nuri Bilge Ceylan almıştı.
Bu yılki ödülü ise ‘Aşk, Büyü Vs’ filmi ile Ümit Ünal kazandı.
Yıllar önce bir adada yolları kesişen iki kadının, yıllar sonra aynı adada birlikte bir yolculuğa çıkışını anlatıyor.
‘Ben Masumum’ temalı festival gibi bu da bana şunu söylüyor:
Türkiye artık derindeki gerçek şikâyetlerini, sıkıntılarını, itirazlarını sanat yoluyla anlatabiliyor...
Bu festivali özveri ile yürüten Sami Kariyo ve Dürin Ababay’a teşekkürlerimi iletiyorum..
‘BEN MASUMUM’ FESTİVALİNİ KİM, HANGİ CÜMLELERLE AÇTI
ADALET reformu tartışmalarının zirveye çıktığı gün...
19 Kasım 2020...
O gün Türkiye’de çok ilginç bir film festivali başlıyor.
Festivalin resmi adı şu:
‘10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali.’
*
Ama asıl ilginç olanı, festivalin bu yılki ana teması:
‘Ben Masumum’...
Festivalin bölümlerinden birinin adı da ‘Adalet Terazisi’...
Ödül töreni 26 Kasım günü, yani yarın yapılacak.
Ve “masum insanları”, “adaletsizliğe” karşı en iyi savunan film kazanacak.
*
İşte bu film festivalinin açılışını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bizzat yapıyor.
Diyor ki:
“İhbar edilen herkes şüpheli değildir.”
“Şüpheli sanık değildir.”
“Sanık hükümlü değildir.”
“Çamur at izi kalsın anlayışı adalet değildir.”
“Geçmişi hatırlayın. FETÖ’nün cübbeli hainlerinin sahte delillerle, uydurma suçlarla sanıkları peşinen suçlu ilan ettiği, kamuoyunu da manipüle ettiği davalar vardı.”
BAKAN ‘HATIRLAYIN’ DEYİNCE ‘O MANŞETLERİ’ HATIRLADIM
ADALET Bakanı “Hatırlayın” dedi ya...
Okurken, bütün bir Silivri dönemi gözümün önünden geçti.
O günlerde Türkan Saylan’ları, İlhan Selçuk’ları darbeci, katil ilan eden manşetleri gördüm...
Ali Tatar’ları ölüme götüren
sayfaları...
Ve sonra bugüne baktım...
Balarısı kolonileri haritasından suç delili yaratmaya çalışanları...
Gizli tanık sefaletlerini...
Ve şunları merak ettim:
Adaletin terazisi tekrar gözleri kapalı kadının eline geçecek mi...
Bir mahkemeden ötekine tayinle özel bir cezalandırma makinesine dönüşerek, “Ben masumum” diyen insanları yıllarca içerde yatıran hâkimler dönemi kapanacak mı...
Ve 11’inci festivalin açılışını kim yapacak?
Yine Abdulhamit Gül mü...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Uğur Yurdakul
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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