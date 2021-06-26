Günün fantezisi... Delta varyantını ancak kötü tanrı mı yenebilir

Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Günün fantezisi... Delta varyantını ancak kötü tanrı mı yenebilir
Şimdi size fazla fantastik, ondan da fazla karmaşık ve sofistike ve hatta gereksiz gibi gelebilecek bir şey yazacağım.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Loki, İskandinav efsanelerinde kötülük ve kurnazlık tanrısı.
Onun süper gücü “değişebilme kabiliyeti...”
Şöyle diyeyim, cinsiyetini bile değiştirebilir...
Sadece o değil, şu güçleri de var:
- Manipülasyon
- Enerji patlamaları
- İllüzyon
- Boyutlararası ışınlanma
- Şekil değiştirme
* Telepati
- Büyü...
*
Ama dünya gençliği Loki’yi, Marvel’ın “Thor” çizgi romanından uyarlanan filmiyle tanıdı.
Savaş tanrılarının âlemi olan Ashar’da doğmuştur.
Marvel filminde iyi kahraman Thor’un kardeşidir ama birbirlerine düşmandırlar.
*
Yeni dizide kötülük tanrısı Loki, “zaman çizgisini” yani tarihin akışını koruyan bir yönetimin eline düşer.
Bu yönetim, bu kötülükler tanrısını sıfırlayarak ortadan kaldıracaktır.
Ancak yönetim, “zaman çizgisini” ele geçirerek, insanlığın var oluş tarihini, yani insanlığı ortadan kaldırmaya çalışan bir “varyant”a karşı mücadele etmektedir.
Akıllarına şu gelir:
Kendisi de bir varyant olan Loki’den zaman çizgisini yok etmeye çalışan mutasyona uğramış bu varyantı bularak ortadan kaldırmak üzere yardım ister.
Onun karşılığında “sıfırlanmaktan” kurtulacaktır.
Yani film bir varyantın, ancak onun kadar kötü bir varyant tarafından bulunup yok edilebileceğini anlatıyor.
*
Önceki gün Almanya Şansölyesi Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, COVID’in “Delta varyantının” endişe verici bir hızla yayıldığını açıkladılar.
İşte tam o gece Loki’nin ilk 3 bölümünü izledim.
Yaşadığımız şu bir buçuk yıl sizleri bilmem ama bana şunu öğretti.
Virüs, keşfedilen bütün aşılardan ancak Loki’nin sahip olduğu bir özellikle kurtulup yaşamaya devam ediyor.
Kendi kendinin varyantı haline gelerek...
*
Bir buçuk yıldır mücadele ediyoruz. İçimizdeki iyilik duygusuyla bu virüsü hâlâ yenemedik.
O zaman acaba diyorum...
Acaba bizim de müttefik kötü varyantlara mı ihtiyacımız var?
Biz de Loki gibi bir değişim gücü ile mi hayatta kalmayı başarabileceğiz...
*
Şu son zamanlarda, yolsuzluklar, çevre kirlenmesi, küresel ısınma, insan hakları ihlalleri, adaletsizlik, zulüm, eşitsizlik, kayırmacılık, istibdat her gün yeni umursamazlık varyantları yaratarak daha büyük hızla yayılıyor.
İnsanoğlunun zaman çizgisi, tarihinde hiç olmadığı kadar tehdit altında...
Acaba Z kuşağının yeni felsefesini temsil eden Loki dizisinden alınabilecek hayat bilgisi dersi var mı...
*
Yani insanoğlunun, pozitif ve ahlaklı bir varyantını yaratarak...
Biliyorum fazlasıyla fantastik bir konu...
Hiç olmazsa biraz düşünelim dedim...
Ama bugün cumartesi...
İstiyorsanız sadece
denize gidelim...
VARYANT NE DEMEK
* Covid'in yeni mutasyon biçimine Delta varyantı deniyor. Varyant Türk Dil Kurumu sözlüğünde şöyle tarif ediliyor: "Başlangıç noktaları aynı, güzergahları farklı olan yol, ikinci yol, seçenek..."
KORKU TÜCCARLARINA
SEN KRAL OLMAK İÇİN DOĞMADIN BAY LOKİ
YENİ nesil Loki aslında bir Shakespeare eseri gibi...
Uzun diyaloglar, Z kuşağı dışındakilerin anlamakta zorluk çekeceği kavram ve diyaloglar.
Benim bu konuda iki rehberim var.
Biri torunum Sinan Ali...
Öteki de Marvel filmlerini müthiş bir uzmanlıkla yorumlayan “Ezginin Kanalı” adlı YouTube kanalı...
Dizinin bir yerinde, Loki’yi varyantlara karşı kullanmak isteyen karakter ona şöyle diyor:
“Sen kral olmak için yaratılmadın Loki... Acı, cefa ve ölüme yol açmak için yaratıldın...”
İnsanlara korku salarak kral olabileceğini sananlara tutulan harika bir ayna...
KÖTÜLÜK TANRISI JÜRİ ÜYESİNE YUMURTA FIRLATAN KIZIN MÜZİĞİ
"LOKİ” dizisinin giriş ve bitiş jenerik müzikleri bence film sektöründe de yeni bir neslin habercisi...
Uzay ve süper kahraman filmlerinde, 50 yıl önceki Star Wars’un müziği hâlâ aşılmamış bir etki yarattı.
Bana göre, Loki dizisinin müziği ilk defa Star Wars’u aşan bir özelliğe sahip.
Müziği Natalie Holt yapmış.
Holt 1982 doğumlu bir İngiliz besteci ve kemancı. Henüz 38 yaşında...
Kraliyet Müzik Akademisi mezunu...
Daha önce Paddington filminin müziği ile tanınmıştı.
Ama onu dünyaya tanıtan ilk şeyi film müziği değil bir eylemi oldu.
2013 yılında İngiltere’deki “Yetenek Sensin” programının canlı yayınında, finalist Richard and Adam’ın arkasında çalarken birden kemanını bıraktı ve sahneye yürüyüp herkesi aşağılayan, hakaret eden jüri üyesi Simon Cowell’e yumurta fırlattı...
İşte o kadın bana göre bugün sinema tarihinin en önemli film müziklerinden birini yaptı...
Özellikle kapanış jeneriğinde müziğin etkisini her yerinizde hissediyorsunuz.
EŞİN BİLGİSAYARINA BAKMAK BOŞANMA NEDENİ SAYILIR MI
DÜN Hürriyet’te ilginç bir boşanma davası haberi vardı.
Üç yıldır birlikte olan bir estetik cerrah ve eşi, geçen yıl 20 Ekim’de evlendikten iki-üç ay sonra boşanmaya karar vermişler.
İki taraf da boşanma davası açmış, ama gerekçeler çok farklı.
Kadın, “Bana üçlü ilişki teklif etti” diyor.
Erkek ise “Bilgisayarıma gizlice girerek şahsi bilgilerime ve fotoğraflarıma bakıyor” diyor.
Bir insanın eşinin özel bilgisayarına girmesi kanunen suç mudur bilmiyorum...
Ama boşanma nedeni midir derseniz, şahsi görüşüm evet olurdu.
Yıllardır evlenen, birlikte olan gençlere hep şu tavsiyede bulunuyorum.
Uzun süre birlikte kalmak ve mutlu yaşamak istiyorsanız, sakın birbirinizin cep telefonlarına, bilgisayarlarına bakmayın...
Çünkü “evlilikte de mahremiyetin bulunduğuna” inanıyorum.
Tabii bu anlayış karşılıklı olduğu zaman anlam kazanıyor.
Taraflardan birinin gözü sürekli ötekinin cep telefonundaysa...
İşte böyle üç ay sonra maraza çıkıyor...
SİZ DE EVDEKİ KÖPEĞİNİZE SOYADINIZI VERİR MİSİNİZ
YARIN size geçen hafta izlediğim bir müzik belgeselini anlatacağım.
Amerikalı country şarkıcısı Tanya Tucker ile yapılmış bir mülakat vardı.
Tucker, “Delta Down” adlı şarkısı Spotify’da 25 milyon kere dinlenmiş bir şarkıcı...
Mülakat sırasında yanında köpeği de oturuyordu.
Belgeselde o sahnede köpeğinin üzerine de “Stella Tucker” yazısı kondu.
Herhalde kendisi böyle yazılmasını istedi.
Vallahi çok hoşuma gitti...
Artık ben de bizim kedilere soyadımı vereceğim...
Eve gelenlere onları soyadları ile de tanıtacağım.
Mesela Biber Özkök...
Kulağa hiç de fena gelmedi...
ÜÇ HARFLİLER DENİNCE AKLIMIZA NE GELİRDİ
- Hatırlayın...
Bir zamanlar “üç harfliler” modası vardı...
Kendilerine “hoca” dedirten birtakım sözde din adamları durmadan “üç harfliler” edebiyatı yapardı.
Üç harfli “cin” demekti...
- Şimdi başka tür bir üç harfli olayı ile karşı karşıyayız.
Bu defa üç harf “SBK”...
Bazen bunu nasıl okumam gerektiği konusunda tereddüt ediyorum.
Üçü de sessiz harf olduğu için araya sesli harfler koymak gerekiyor.
Türkçe diline en uygunu “E” harfi olduğu için, okurken şöyle bir şey ortaya çıkıyor:
“SEBEKE...”
Yani şeytanın sadece s’deki kuyruğu eksik...
Onu da ekleyince mana tamamlanıyor...
YARIN
ANKARA’DA BİR OTEL ODASINDA YAŞANAN ÇOK İLGİNÇ BİR OLAY
- 1950’li yılların sonu. Ankara’da bir otel... O sabah otelin odasına giren bir adam, yatakta bir başka adamı görünce elini uzatıp kendini tanıtıyor.
Odadaki adam “Ben de şurada çalışıyorum” diye cevap verip arkasından adını söylüyor.
Sorun kişi kim? Öteki adam kim? Ne iş yaparlar...
-YARIN BU KÖŞEDE-
YARIN
İSVEÇLİLER NEDEN ÇOK İYİ POP MÜZİK BESTESİ VE SÖZÜ YAZAR
- Geçtiğimiz günlerde yayına sokulan “This is Pop” adlı pop müzik belgeselinde, bir bölüm İsveç’e ayrılmış.
Meğer İsveç dünyada en çok 1 numara olan pop müzik şarkısının yazıldığı ülkeymiş.
Bunun çok ilginç bir de nedeni var.
-YARIN BU KÖŞEDE-