Erenköy Kız Lisesi’nde başlayan güzel bir cumhuriyet hikâyesi

Ben naçizane bir magazin yazarıyım, tabii ki bir magazin istihbaratı bu...
*
Önceki gece yine uykusuz kalıp New York’taki “Ahmet Ertegün’ü anma yemeği”ni dakika dakika izledim.
Türkiye ile ABD arasında patlayan ve çok kötü bir noktaya gidebilecek büyükelçi krizinin tatlıya bağlanmasından 24 saat sonra New York’ta Türkiye ile ABD’yi birbirine bağlayan müthiş bir geceydi bu.
Geceye davetliydim, ama COVID-19 pozitif yüzünden katılamadım. Bedenim orada değildi ama aklım oradaydı... Gece boyunca konuştum katılanlarla... Bu arada Plaza otelinin kulislerinde Ahmet Ertegün’ün eski dostlarının fısıldadığı, benim için müthiş bir bilgi aldım...
*
Türk magazininin 1990’lı ve 2000’li yıllarının en büyük konularından biri şuydu:
Sokağa çıkmama kurallarına uydum.
Maskesiz gezmedim.
Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.
Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.
Sonra aşı dönemi geldi...
Önce 2 Sinovac oldum.
Sonra 2 BioNTech oldum.
Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
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Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
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Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Erenköy Kız Lisesi’nde başlayan güzel bir cumhuriyet hikâyesi
Erenköy Kız Lisesi’nin yatılı öğrencileri hafta sonu tatili için evlerine giderlerken, anne ve babası ayrı olan Nüzhet okulda kalmaktadır.
Yatakhanenin penceresinden gökyüzüne bakan genç kız yalnızlığını yıldızlarla paylaşır.
*
1928 yılında Galata rıhtımında görürüz Nüzhet’i...
Okulunu birincilikle bitirmiş, Cumhuriyet’in eğitim alması için Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasına girmeyi başarmıştır...
*
Lyon kentinde okuduğu okulda sınıfta en ön sırada oturur.
Elli kişilik sınıfta, yabancı bir ülkeden gelen tek kız öğrencidir.
Ülkesinden çok uzakta da olsa tek başına kaldığı yurdunda aynı yıldızların altındadır.
*
Matematik eğitimi aldıktan sonra Paris’e gider ve fizik eğitimine başlar.
Yine yıldızlarla birliktedir.
Staj yaptığı Paris rasathanesindeki teleskoptan bakmaktadır.
Matematik ve fiziği birleştirip astronomiyi seçen Nüzhet Gündoğan, kalması yolunda yapılan teklifleri reddeder ve Cumhuriyet’in eğitim almak üzere yurtdışına gönderdiği arkadaşları gibi ülkesinin güzel yarınları için sorumluluk alarak Türkiye’ye geri döner.
*
1934 yılında İstanbul Üniversitesi’nde kurulan astronomi bölümüne doçent olarak atanır.
Fen Fakültesi’nin tarihine 1 numaralı doktora tezi olarak geçer Nüzhet Gündoğan.
1958 yılında astronomi kürsüsünün başına geçer ve Cumhuriyetimizin ilk kadın dekanı olur.
Yatağının penceresinden gökyüzüne bakarak yalnızlığını gideren Nüzhet, ülkesine döndüğünde o yıldızları yeryüzüne indirecek ve yetiştirdiği öğrencilerini birer bilim insanına dönüştürerek zamanın ötesine ışık tutacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’e ışık olan o güzel yüreklere gökyüzündeki yıldızlar kadar sevgi ve minnet duygusuyla...
Cumhuriyetimizin 98’inci yılı kutlu olsun...
Nüzhet Gündoğan
*
Bu hikâyeyi, dün Sunay Akın’ın Instagram sayfasından aldım.
Cumhuriyet’i anmak amacıyla, Petrol Ofisi için hazırladığı bir çizgi filmin metni bu...
Çok hoşuma gitti...
Cumhuriyet’in ruhunu çok güzel anlatan bir hikâye bu...
Nermin Abadan Unat hocamın da hikâyesi...
Aziz Sancar hocamızın da hikâyesi...
Süleyman Demirellerin, Bülent Ecevitlerin, Turgut Özalların, Tayyip Erdoğanların da hikâyesi...
O Cumhuriyet’tir bu halkın yoksul kız ve erkek çocuklarını, köylerinden, yoksul mahallelerinden, kasabalarından alıp Nobel ödüllerine, bilim insanlarına, başarılı iş insanlarına, sanatçılara, sporculara, başbakanlıklara, cumhurbaşkanlıklarına götürmüştür...
HER 29 EKİM’DE CUMHURİYETİM İÇİN OKUDUĞUM MİNNET ANDI
Büyük Atatürk;
Sen ve arkadaşlarının kurduğu bu büyük Cumhuriyet,
Beni İzmir’in Kahramanlar Mahallesi’nde matbaa işçisi Bulgaristan göçmeni bir baba ve evladını bir annenin evinden alıp...
- İzmir’de Gazi İlkokulu’nda, kendisi de bir Cumhuriyet kadını olan rahmetli öğretmenim Hatice Birkan’ın şefkati ellerinde, parasız okuttuğun...
- Yine İzmir’de Namık Kemal Lisesi’nde, her biri Cumhuriyet hayranı başarılı öğretmenlerin elinde yine parasız okuttuğun...
- Ankara’da, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda, Nermin Abadan Unat, Bahri Savcı, Mümtaz Soysal, Muammer Aksoy, Fahir Armaoğlu, Balent Daver, Ahmet Taner Kışlalı, Ünsal Oskay, İlhan Usmanbaş gibi büyük hocaların verdiği derslerle, yine parasız eğittiğin...
- Ülkenin bütün evlatlarına açık tarafsız bir sınavla bana burs verip Fransa’da doktora yapmama imkân sağladığın...
- Dönüşte üniversitenin kapılarını açıp doçent olmamı sağladığın...
- Bütün bunlarla ülkemin en büyük gazetesinin başına geçmeme götüren bütün yolları eşitçi ve adil bir devletin imkânları ile açtığın için...
Minnettarım...
CUMHURİYET COŞKUSU SANKİ 100’ÜNCÜ YIL İÇİN ‘SPRİNT’E KALKTI
- Dünyada başka hiçbir ülke, Cumhuriyetinin kuruluşunu bu kadar içten, bu kadar coşkuyla kutlamıyor.
- Dünyanın hiçbir bir ülkesi, kuruluş hikâyesini bu kadar güçlü anlatamıyor...
- Dünyanın hiçbir milleti, Cumhuriyetinin kurucu babasını bu kadar büyük ve içten gelen bir sevgi ile anmaya, minnetini ifade etmeye devam etmiyor...
Hiç düşündünüz mü neden?
Çünkü bu öyle bir kuruluş hikâyesi ki...
Hepimizin hikâyesi haline gelmiş.
Cumhuriyetimiz 2 yıl sonra dalya demeye hazırlanıyor...
Farkında mısınız; içimizdeki coşku 100’üncü yıla doğru ‘sprint’e kalktı...
Devletin en büyük bayramıydı, milletin en büyük bayramı haline geldi...
HAYATIM BOYUNCA EN SEVDİĞİM HALAY BUYDU
Bu fotoğrafı dün T24 internet sitesinde gördüm.
Adı Muteber Engindeniz...
Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılında 19 yaşındaymış. Bugün 117 yaşında. Yüksekovalı bir kadın...
“Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutlu olduk, günlerce halay çektik” diyor...
Önceki hafta Diyarbakır’ı ışıl ışıl görünce keyiflendim, bir halay çektim.
Başıma gelmedik kalmadı...
Muteber Engindeniz’in bu sözleri bana o kadar iyi geldi ki... Arkadaşlar...
Halay çekmek güzel bir şeydir...
Mutluluğu, birlik ve beraberliği, dayanışmayı anlatır halay...
Bugün 29 Ekim...
Yine halay çekme günüdür...
FARKINDA MISINIZ, BU AŞAĞILIK YARATIK ARTIK BİZİM KAPIMIZI DA TEKMELİYOR
Denizli'deki cinayeti, Pamukkale Şarapçılık’ın pazarlamasından sorumlu Selda Tokat’ın Instagram hesabından öğrendim.
“Yeğenimi kaybettik... Yazacak gücüm yok” demiş...
*
Bir an düşündüm...
Kadın cinayetleri ilk defa bu kadar yakınıma gelmişti...
İlk defa tanıdığım bir insanın yakını öldürülmüştü...
Pamukkale şaraplarını üreten Tokat ailesinin kızıydı...
Denizli’nin Güney platosundaki üzüm bağlarının havasını gökyüzü gibi içine çeke çeke büyüyen özgür bir kızdı...
Pırıl pırıl bir ailede büyümüştü...
Vicdansız bir magandanın vahşeti onu da buldu...
*
O zihniyet, artık Türkiye’nin her köşesinde vuruyor kadınlarımızı...
Hepimizin kapısına dayandı artık bu vahşet...
Kimse kalkıp “Benim kızımın başına böyle bir şey gelmez” demesin...
Geliyor...
Geldi işte...
*
Kapımıza dayanmış bir seri katille karşı karşıyayız...
Seri katile dönüşmüş bir erkek zihniyeti kapımızı tekmeliyor...
Bunu önleyemezsek bu matem hepimizin evlerine kadar gelecek...
YENİ MÜZİK
İKİ SEVDİĞİM GRUP BİR ARAYA GELİNCE MÜTHİŞ BİR ŞARKI ÇIKMIŞ
- Bir tarafta ‘The Weeknd’...
Son 5 yılın Big Bang’i...
Her şarkısı olay...
Öteki tarafta “Swedish House Mafia”
İsveçli bir house müzik grubu...
ABBA’dan sonraki en iyilerden biri...
Bir araya gelmişler ve bir şarkı yapmışlar.
“Mouth To A Flame...”
Geçen haftanın yeni şarkılarının en iyilerinden biri olmuş.
NETREBKO’DAN GÜZEL BİR MADAM BUTTERFLY YORUMU
- Puccini: “Madame Butterfly: SC 74: Un bel di vedremo”, Anna Netrebko: “Orchestra Del Teatro Alla Scala”, Milano: Riccardo Chailly...
Netrebko yine çıkışta...
Onun yeteneği, Deutsche Grammophon’un titizliği ile birleşince çok güzel bir yorum ortaya çıkmış.
Tabii Scala Orkestrası da yorumun hakkını vermiş.
PANDEMİ SIRASINDAKİ EN İYİ YONCA LODİ ŞARKISI
- Yonca Lodi: “Sızı”
Şarkının akustik versiyonu bana göre geçen haftanın en iyi Türkçe şarkısı.
TARZ DEĞİŞİNCE GÜZEL BİR ŞARKI ORTAYA ÇIKMIŞ
- İsmail Özkan: “Kıyım”
İsmail Özkan’ı, TRT’deki müzik programlarından izliyorum.
Türk sanat müziğinin klasik çizgisini iyi bilen, o kulvardaki şarkıları tanıtan programlar bunlar.
Kendi tarzı da buna yakın.
2016’da çıkardığı “Satılacak Adam mıydım” şarkısıyla arabesk tarzında bir çıkış yapmıştı.
Bu hafta çıkardığı yeni şarkısı “Kıyım” ile, tarzını modernleştirmiş...
Şarkıya gitarı sokmuş. Müzik altyapısı da öyle... Tarzı arabeskten uzaklaşmış. Sonuçta çok güzel bir şarkı ortaya çıkmış.