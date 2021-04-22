Emin kardeşim ben piyanistim niye hep bana ateş ediyorsun

İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Emin kardeşim ben piyanistim niye hep bana ateş ediyorsun
Sözcü gazetesi, Turgut Özal’ın 28’inci ölüm yıldönümü günü herkese örnek olması gereken harika bir şey yaptı.
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
Emin kardeşim ya hafızan istiap haddini doldurdu, taşıyor, ya o hafıza iyice eskidi, ya da seni bıraktığım günden de daha kötü bir insan oldun.
Bak arkadaşım, ben senin bir tek kitabını bile okumadım.
Sen de benim yazdığım 10 kitabın tek birini bile okumadın.
Biz ayrı dünyaların insanıyız Emin.
Sen hakaretten, nefretten besleniyorsun...
Bense hayatı güzel yaşamaktan, güzel görmekten, şu fani hayattan keyif almaktan...
*
Ama hiç olmazsa burada biraz adil ol yahu...
Sayfayı yapan ben değilim, senin gazeten...
Çok da iyi yapmış.
Rahmetli Özal’a bunca yıl sonra hakkını veren o güzel spotları yazan da ben değilim, senin gazetendeki arkadaşların...
Helal olsun, çok da güzel yazmışlar...
Sen ve senin gibilerin hakaretlerini, küfürlerini, haksızlıklarını, vicdansızlıklarını düzeltmişler, rahmetli Özal’ın hakkını ona vermişler.
Helal olsun onlara...
*
İyi de sen yine kalkmış,
bana saydırıyorsun...
Don’t shoot the pianist Emin...
Ben sadece piyanistim...
Arkadaşların orada, git yapış yakalarına, “Ben onu yerden yere vuran kitaplar yazdım, hakaretler ettim, siz kalkıp niye böyle övüyorsunuz” de.
*
Amaa asıl bir de kendine şunu sor...
“Ben, Emin Çölaşan, niye bu kadar kötü bir insanım...”
*
Sen kendine onu de, ben de sana şunu diyeceğim.
Bak yaşın 79 oldu... Seksene merdiven dayadın, bir basamak daha çıktın mı olacaksın seksen.
Paran, pulun her şeyin fazlasıyla yerinde...
Artık sen de “Tonton” bir insan olmayı denesen...
O karanlık ruhuna bir mum yakıp kapkara dünyanı biraz olsun aydınlatmaya gayret etsen...
Biraz olsun iyi bir insan olmaya çalışsan...
*
Çok fazla bir şeye ihtiyacın da yok.
Biraz nedamet, biraz özeleştiri, biraz vicdan, birazcık insanlık...
Yap bunu, gazeteni nasıl alkışladıysam, seni de alkışlamazsam namerdim...
*
Ama 80’inde bile böyle kötü olmaya devam edersen...
Adın gibi emin ol arkandan şu kitabı yazacaklar:
“Emin Nereden (Amok) Koşuyor...”
ŞU DOĞRU VE CESUR YAZIYI BEN YAZSAM BANA ‘SNOP’ DERLERDİ
NAGEHAN Alçı’nın dünkü Haber Türk’teki yazısının başlığı şöyleydi:
“Türküler hâlâ ‘halk müziği’ midir?”
*
Konu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı üzerine başlayan tartışmayla ilgiliydi.
Ama o bambaşka bir açıdan yaklaşmış.
Hem sol, hem sağın “kutsadığı” türküler gerçekten halka hitap ediyor mu diye soruyor.
Onun kendi cevabının özeti şu:
“Hayır artık şehirleşen Türkiye’nin halk müziği türküler değildir.”
*
Ben bunu uzun yıllardır söylüyorum ama bu ülkede adım “Halktan kopuk snop” bir kişiliğe çıktığı için pek taraftar bulamadım.
Oysa hepimizin gözümüzün önündeki rakamlar ortada.
Dün itibarıyla Spotify’ın Türkiye’de en çok dinlenen 50 şarkı listesinde 39 Türkçe şarkı vardı.
Hiçbiri türkü değildi. Türk sanat müziği de değildi.
Türk hip hop’ı veya Türk popuydu.
Yine Spotify’ın 2020 yılında Türkiye’de en çok dinlenen 50 parçası arasında bir tek türkü yoktu.
BU ÜLKENİN GERÇEK HALK MÜZİĞİ NE TÜRKÜ NE DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ
NAGEHAN’ın sözlerine ben de katılıyorum.
Bu ülkenin gerçek halk müziği artık türküler değil.
Ben bir adım daha ileri gidip şunu da diyeceğim:
Türk sanat müziği de
değil...
Ama bu ülkenin gerçek
halk müziği hâlâ Türkçe müzik...
Türkiye’nin gerçek halk müziği artık Türk hip hop’ı ve Türk popudur.
Yani hâlâ yerli bir müziktir.
Spotify’ın hiçbir ülke listesinde Türkiye Top 50’sindeki kadar fazla yerli dilden müzik yok.
Buna Hindistan, İtalya, Fransa, Japonya gibi çok köklü kültür ülkeleri de dahil.
Üç yıl önce Bayrampaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde açılan müzik aleti çalma kurslarında en büyük ilginin gitara olduğunu öğrenmiştim. Peki bu sadece bir müzik meselesi mi...
Nagehan Alçı “Hayır, şehirleşen Türkiye’nin yeni olgusu” diyor...
İki yıl önce önemli bir büyükşehirimizin AKP’li bir ilçe belediye başkanı bana “Bize oy verenlerin çocukları Ezhel dinliyor” demişti.
BİR DUVARCI VE BİR PİZZACI AYNI KADINA ÂŞIK OLURSA NASIL BİTER
STREAMING harika bir şey...
Şimdi de eski İtalyan filmleri
furyası başladı.
Önceki akşam 1971 yılında Fransa’da seyrettiğim “Kıskançlık Draması” adlı filmi yeniden ve aynı
keyifle seyrettim.
Çok sevdiğim yönetmen Ettore Scola’nın 1970 yılında çıkan filminin üç oyuncusu da harika...
Marcello Mastroianni komünist bir duvar işçisi...
Çok sevdiğim büyük Antonioni oyuncusu Monica Vitti, bir çiçekçi kız...
Ve yine çok sevdiğim Giancarlo Giannini ise bir pizza fırıncısı...
Ve Monica Vitti ikisine birden âşık...
*
Film İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1950’li-60’lı yıllarda Roma’da geçiyor.
Komünist Parti yürüyüşleri, mitingleri...
Lunaparklar...
Ve bütün film boyunca fonda dinlediğiniz Armando Trovaioli’nin “Paglia nei Capelli” adlı enstrümantal parçası...
*
İki erkek bir kadın...
Aslında hiçbiri kötü insan değil...
Aslında kimse kimseyi aldatmıyor...
Aslında yine aşk var...
Ama tabii ki kıskançlık da var...
Şu iyice grileşmiş, vasatlaşmış dünyada çok iyi geldi bu Yeşilçam tadındaki film bana...
ÖLÜYE SAYGI YAŞAYANA SAYGISIZLIK HALİNE GELİRSE
ÖNCEKİ gün itibarıyla ülkemizde...
61 bin yeni COVID vakası vardı.
346 kişi hayatını kaybetmişti...
Türkiye, COVID vakası bakımından dünyanın 1 numaralı ülkesiydi...
Ama Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden birinin ölümü aynı sorunu bir kere daha önümüze koydu.
Sadece o mu...
CHP Torbalı Belediye Başkanı’nın cenazesinde de aynı manzara vardı...
Kendi koyduğumuz kurallara bile uymuyoruz...
Ne sosyal mesafe kalıyor, ne en küçük hijyen kuralı...
Peki ama artık şu soruyu sorma zamanı gelmedi mi...
Ölüye saygı göstereceğiz diye hep böyle yaşayan insanlara saygısızlık mı yapacağız...
O saflardaki her bireyin, evine götürdüğü riski düşünüyor muyuz...
Bence önce siyasetçilerin, toplumda rol modeli olan insanların kendilerine sorması gereken bir soru bu...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin