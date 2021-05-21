Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor

Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor
Ne zaman Instagram’da bir paylaşım yapsam altına mutlaka şu yorumlar geliyor:
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Hadi bu eleştirileri dikkate alıp ben de ciddi şeyler yazayım diye bakıyorum...
Peki nedir memleketin ciddi meselesi?
İktidara bakıyorum: FETÖ, terör, dış odaklar, İsrail, Gazze...
Muhalefete bakıyorum: COVID, ekonomik sıkıntılar, Merkez Bankası rezervleri, hapisteki aydınlar, adalet...
Sosyal medyaya bakıyorum: İktidarın meselelerinden bambaşka başka bir şey...
Birinin “Memleket meselesi” dediğine öteki “Dış mihrakların gündem saptırması” diyor...
Ve sonra arkadaş WhatsApp gruplarına bakıyorum...
4 bin 400 adım meselesi... Testosteron iyi mi kötü mü tartışması... Streaming platformlarda hangi filmi seyredelim... ‘Sadakatsiz’in son bölümü... Hangi aşıyı oldun... Bodrum’a ne zaman gidiyorsun... Ne olacak bu Fener’in hali... Mesut Özil bu cuma hangi paylaşımı yapacak...
Ve bir de malum konu...
*
Anlayacağınız karar veremiyorum...
O nedenle bugün de memleketin bunca meselesi varken ben yine hiç mesele olmayan konulara dalacağım...
Memleketin ciddi meselelerini memleketin en ciddi yazarlarına bırakıyorum.
Nitekim başyazarımdan da ciddi bir uyarı aldım, onunla başlayacağım.
BAŞYAZARDAN UYARI: ‘KARDEŞİM SEN SÜPER ERKEK FALAN DEĞİLSİN’
Bunu söyleyen kişi Hürriyet’in başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu...
Adımı vermiyor ama sözünün adresi benim.
Dünkü yazısında diyor ki “Ey Özkök, son kan tahlilinde çıkan testosteron miktarına bakarak böbürlenme. Senden de büyük süper erkekler var...”
*
Olay şu...
Son tahlilimde testosteron miktarım 18.9 çıktı.
Üst limiti 21... Yani limite yakınım.
Evet testosteronum yüksek ama ben hayatımda bu rakamı ona buna gösterip hiç böbürlenmedim.
Ben bunu mesele yapmadım ama galiba Osman hoca hafif bir kıskançlık meselesi yapmış. Üstelik bana çakmak için yanına Prof. Saadettin Eskiçorapçı’yı da almış ikisi birden üstüme geliyor.
*
Saadettin hoca daha önce benim de yazdığım gibi diyor ki:
“Kandaki testosteron oranının yüksekliği ile övünen erkeklere kötü haberim var. Yüksek testosteron cinsel güç üzerinde öyle önemli bir etkiye sahip değil.”
Hoca orada da kalmamış. Diyor ki: “Hatta beyindeki cinsel merkezi bozarak aksi etki bile yapıyor...”
Hocam siz hep birlikte bize yıllarca “Erkeklik demek testosteron demektir” dediniz.
Şimdi yaşınız geldi testosteron düştü.
Bu defa ters köşe yapıyorsunuz...
Yoksa durup dururken aleni kıskançlık kokan bu sözler niye ki...
UPPER CİHANGİR YANLIŞ ADRES, BEN ORADA DEĞİLİM
OSMAN hoca bir de “Upper Cihangir’de bu konuşuluyor” diye yanlış adres vermiş....
Ben Upper Cihangir’den değilim...
Upper Cihangir’dekilerin, memleket meselelerini ve entelektüel vaziyetleri konuşmaktan cinselliğe halleri kalmamış...
Bu mesele onları aşar...
BAŞKAN ÇEVRECİYİ KAZANACAĞIM DİYE APEROCUYU KAYBEDİYOR
FRANSA birbirine girmiş durumda.
Hem de iklim yüzünden... Olay şu.
Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’yı iklim değişikliğine karşı mücadelede dünya şampiyonu yapmak istiyor.
O amaçla Fransız Parlamentosu’ndan çok sıkı tedbirler içeren bir kanun geçirtti. Buna göre artık Fransız kafelerinin dış kısımlarındaki gazla çalışan ısıtma aletleri yasaklanıyor.
Bu demek ki, dışarıda oturup, Gauloises sigarası ile bir kadeh apero (aperatif içki) almak artık hayal olacak.
Isıtma cihazları ile yaz sokağını kışa da taşıyan Paris böylece yaşam kültürünün çok önemli bir alışkanlığından vazgeçecek. Bütün Avrupa’da Yeşiller hareketi yükseliyor.
Aşırı sağ partiler bile çevreci oluyor.
Macron da yaklaşan seçimlerde genç çevreci oyları alabilmek için mücadele ediyor. Fransa sadece hayatını yaşamayı değil, muhalefetini de sokaklarda yapan bir toplum. 68 Mayıs’ında yollardaki taşları sökerek vermişti mücadelesini...
Bakalım çevreciler mi kazanacak, yoksa “Aperomu vermem” diyen sokak Fransız’ı mı...
EYVAH Kİ EYVAH POLİS BİLE ARTIK ‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’ DİYORSA
Bu fotoğrafa bakınca ne görüyorsunuz?
Muhalif gruplar iktidara karşı gösteri yapıyor değil mi... Hayır gösteriyi yapan Fransız polisleri...
Hükümetten ne istiyorlar biliyor musunuz?
“Hayatımız giderek daha tehlike altında, can güvenliğimiz yok, bizi koruyucu politikalar uygulayın...”
Polis kendi hayatını tehlikede görürse bizi nasıl korur diyeceksiniz...
Ama çok ilginç ve önemli bir gerekçeleri var:
“Ekonomik ve sosyal politikalarınız çok kötü. Halkın durumunu düzeltecek politikalar uygulamazsanız bizim de hayatımız tehlikeye giriyor” diyorlar.
Bence bütün ülkelerde üzerinde çok düşünülecek bir gerekçe bu.
DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİNİN YERİNİ ‘EN HOŞ ÇOCUĞU’ MU ALIYOR
GQ dergisi son sayısının kapağını “Dünyanın en hoş erkeği”ne ayırdı. Dergi “ASAP Rocky” adlı hip hop sanatçısını yılın en hoş erkeği seçti. Onun için kullandığı kelime “Prettiest”...
Aslında “En güzel” olarak çevirmek daha doğru ama bana sanki “En hoş” demek Türkçe’de daha doğru gibi geldi.
Eskiden “En yakışıklı” erkek veya “En seksi” erkek diye seçilirdi.
Kavramlar değişiyor...
Bir erkekte güzellik anlayışı George Clooney’in “En seksi” erkek mertebesinden “En hoş çocuk” unvanına geldi.
Ne diyorsunuz maçolar?
Tenzili rütbe mi...
Yoksa terfi mi...
OSCAR ALAN HERGELE EŞEK 20 YAŞINA GİRDİ
ÇİZGİ film tarihin en büyük kahramanlarından biri “Shrek”...
Shrek dünyanın en hergele eşeği... O bir çizgi film kahramanı...
Disney’in çizgi film şirketi Pixar 2001 yılında o filmi çıkardığında kimse büyük bir ticari başarı kazanacağına inanmıyordu.
Övünmek gibi olmasın ben daha o gün ilk gördüğümde inanmış ve Türkiye’deki ilk yazıyı yazmıştım.
O Shrek büyük ticari başarılara imza attı. Oscar kazandı... Ve ben 20 yıldır hiç bıkmadan seyrediyorum bu şahane hergele eşeği...
Üçkâğıtçııı...
Güvenilmeeeez...
Ama öyle sempatik ki...
Tam “Arkadaşım Eşşek” yani...
İyi ki doğdun Shrek...
Daha nice yıllara eşşek biraderim...
ÜZERİNDE YÜZLERCE ARI İLE 18 DAKİKA BU POZU NASIL VERDİ
DÜN Instagram’daki en ilginç paylaşımı National Geographic yaptı.
Arılar Günü dolayısıyla Angelina Jolie’nin bu fotoğrafını çekmişler. Fotoğraf çekilirken Angelina Jolie hariç sette herkes arılara karşı koruyucu elbise giymiş.
Arılar sokmasın diye çekim karanlıkta yapılmış. Angelina Jolie 18 dakika boyunca üzerindeki arılarla böyle hareketsiz biçimde durmuş. Amaç bütün dünyaya ‘arıların hayatımızdaki önemini’ ve karşı karşıya bulundukları tehlikeyi anlatmak.
Dün baktığımda 600 bin kişi beğenmişti bu paylaşımı. Her yıl Arılar Günü’nde hatırlatıyorum...
Ne demişti Einstein?
“Bir gün arılar yok olursa sıra insanlara gelmiş demektir...”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin