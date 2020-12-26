Dün Metin Akpınar'ı arayıp şu soruyu sordum

İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Dün Metin Akpınar'ı arayıp şu soruyu sordum
Önceki gün Metin Akpınar’ın mahkeme koridorundaki fotoğrafı çok dokundu bana...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
Milletçe minnet duymamız gereken bir sanatçıyı, 80 yaşında mübaşirin “Metin Akpınar” diye seslenmesini beklerken görmek çok acıttı içimi...
*
Sonra rahmetli Necmettin Erbakan’ın taklidini yaptığı o parodi geldi gözümün önüne...
Erbakan Hoca’yı bir televizyon stüdyosunun makyaj odasında görüyorduk...
Başında takkesi ile makyaj yaptırırken bir yandan da Meclis’te rakibi olan üç siyasi lider hakkında görüşlerini şu mizahi sözlerle dile getiriyordu:
- ERDAL İNÖNÜ’YE: Bak iki saat konuşuyorsun ne dediğin anlaşılmıyor...
- TURGUT ÖZAL’A: Öteki dersen faizci... Canbaz... Mühendisim diyor ama mühendislerin yüz karası, hatta iki yüz karası... Fabrikaları açıyor, üretim için mi hayır onun fabrikalarında namus tüketiliyor. Bizim zamanımızda 200-250 olan vesikalı hatun sayısı senin zamanında 3 bin oldu. Bu mu çağ atlamak...
- SÜLEYMAN DEMİREL’E: Üçüncüsü desen bir şeytan... Maazallah eline düşmeyesin. Her söylediği büyük yalan... Ama adı dersen Muhteşem Süleyman...
*
Sonra Zeki Alasya geliyor... O da gerdan kıvırarak Demirel’i taklit ediyor...
Aralarında “götürme” fiili etrafında şu konuşma geçiyor:
- ERBAKAN: Seçimde Meclis’te 250 sandalye alırız.
- DEMİREL: Hocam maşallah hepsini götürüyorsunuz.
- ERBAKAN: Geriye kalanı da siz aranızda paylaşırsınız...
*
Dün Metin Akpınar’ı arayıp sordum: “Metin Bey taklidini yaptığınız Erbakan, Demirel, Özal, İnönü size hiç dava açtı mı?”
Hiç düşünmeden kesin bir dille cevap verdi: “Hayır açmadılar.”
Sonra bir cümle daha ekledi:
“Hayatımda 2.5 darbe yaşadım. Oyunlar oynadım. Taklitler yaptım. Ama hakkımda dava açılmadı.”
*
Bu yazıyı niye yazıyorum...
Metin Bey’in dava konusu olmuş sözleri ağır kaçmış olsa bile...
Bugünlerde hukuk, adalet ve demokrasi reformunu tartışıyoruz.
Yeniden Avrupa Birliği coğrafyasına dönüşü konuşuyoruz.
İşte böyle bir dönemde ben de ister istemez şunu düşünüyorum:
Bu davaların bir an önce karara bağlanması hatta şikâyetlerin geriye alınıp davaların düşürülmesi Cumhurbaşkanı’nın vaat ettiği bu reformlara da yakışacaktır.
GÜZELLİK EKONOMİSİ
GÜNÜN SORUSU: MASKENİN ALTINDA RUJ SÜRÜLÜR MÜ
GEÇEN ay Sean Penn’in maskeli bir fotoğrafını yayınlayıp, “Maske yüzdeki kırışıkları daha az mı daha çok mu gösteriyor” diye sormuştum....
Önceki gün bu konuda ilginç bir çalışma önüme geldi...
Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden McKinsey “2020 yılında ekonomik pazarlar hakkında yazılmış en iyi 10 makale”yi yayınladı
Bunlardan biri pandemi döneminde dünyadaki “güzellik ürünleri pazarındaki” değişimleri anlatan bir makaleydi.
Bu pazardaki gelişmeler şöyle özetlenmişti:
- Güzellik ürünleri satışında en dibe düşülen ay Nisan 2020 olmuş... Dünyadaki satışlar yüzde 50’ye yakın gerilemiş.
- Güzellik ürünlerinin satışının yüzde 85’i AVM ve butik mağazalarda oluyormuş. Z kuşağına mensup insanların bile yüzde 60’ı güzellik ürünleri alışverişini online değil, AVM ve mağazalardan yapıyormuş.
- Güzellik ürünü satan yerlerin yüzde 30’u kapanmış. Sephora gibi dev bir güzellik ürünü zinciri bile satışının yüzde 30’unu online yapmaya başlamış.
- Buna karşılık lüks el sabunu, kokulu kandil gibi güzellik ürünlerinde ise çok önemli artış olmuş.
Peki güzellik ürünlerinde en büyük düşüş hangi kategoride?
Çok ilginçtir cilt bakımı ürünlerinde...
Ama bugün asıl konuşulan konu başka...
Soru şu:
“Ruj endeksi ne durumda?”
‘RUJ ENDEKSİ’NİN YERİNE MASKARA ENDEKSİ Mİ GELDİ
DÜNYA 2001 krizine girdiğinde güzellik ürünü üreten şirketler bir şeyin farkına vardı.
Ekonomik krize en dayanıklı ürün rujdu...
Yani kadın tüketim harcamalarını azaltırken, rujdan taviz vermiyordu...
İşte o nedenle dünyanın en önde gelen lüks güzellik ürün üreticisi Estee Lauder bir kavram üretti:
“Lipstick index...”
Yani “Ruj endeksi...”
*
Sonra 2008 krizi geldi...
Lüks güzellik ürünü satışları az da olsa düştü...
Ama bu defa bu düşüşe direnen bir başka güzellik ve bakım ürünü gözlendi.
“Tırnak bakımı ürünleri...”
O nedenle “Ruj endeksi”nin yerini “Tırnak cilası endeksi” aldı...
*
2020 yılı COVID-19 krizi ise yepyeni bir endeksin ortaya çıkmasına yol açtı...
“Maskara endeksi...”
Çünkü maskenin altındaki hayat değişmişti...
Maskenin altındaki cilt ve yüz bakım ürünlerine talep düşerken, görünen kısımdaki gözlerde kullanılan makyaj ürünleri ön plana çıktı....
*
Ne diyordu Çinliler?
“Bizim dilimizde kriz kelimesi fırsat anlamına gelir”...
Fırsat bu fırsat...
EKONOMİDE UMUDUN YENİ ADI: ‘İNTİKAM ALIŞVERİŞİ’
KAVRAMI ilk defa geçenlerde bir ekonomist arkadaşımın ağzından işittim.
“İntikam ekonomisi...”
Aşının bulunması ve sokağa çıkmanın rahatlaması ile birlikte özellikle ABD’de bir tüketim çılgınlığının başlaması bekleniyormuş...
Buna da “Revenge consumption” (İntikam tüketimi) deniyormuş.
Dünya ekonomisini işte bu trendin kurtarması umuluyormuş.
*
McKinsey ve öteki danışmanlık kuruluşları trendi görmek için şu günlerde Çin’e bakıyorlar...
Çünkü COVID krizine ilk onlar girdi ve önce onlar çıkacak...
Çin’de AVM’lerin yüzde 60’ı açılmış. Ancak oralardaki alışveriş 2019’a göre hâlâ yüzde 55-75 oranında düşük gidiyormuş.
*
Kim bilir belki de “İntikam soğuk içilen bir şerbettir” düşüncesiyle gerçek intikam saatini bekliyorlardır.
DEİZM ÇIĞ GİBİ ARTIYOR, İSLAMİ DUYARLILIK ÇIĞ GİBİ GERİLİYOR MU
BUNDAN 10 yıl kadar önce bir yazımda “Bugünkü manada bir muhafazakârlığın Türkiye’de geleceği yok” diye yazdığımda kimse bana inanmamıştı.
*
O günlerin en moda kavramı “Cami cemaati”ydi ve “Cami cemaatine dokunamayan siyaset başarılı olamaz” inancı hâkimdi.
Bense bir sosyolog olarak hep şunu söyledim: Sosyolojide ‘Cami cemaati’ diye siyasi bir kavram yoktur.
Dün baktım Yeni Şafak’ın en muhafazakâr kalemlerinden biri, Yusuf Kaplan şunu yazmış:
“Çok ürpertici gelebilir ama açıkça gördüğüm şey toplumda deizmin çığ gibi yayıldığı. İnsanların İslami duyarlılıkları hızla terk ettikleri yakıcı gerçeğidir.”
*
İki itirazım var:
- Kendi payıma, “Deizm”in çığ gibi yayıldığı konusunda pek aynı görüşte değilim.
-“İslami duyarlılıkların hızla terk edildiği” konusuna da itirazım var. Ama şurası kesin. “İslami duyarlılık” diye sunulmaya çalışılan şeyler toplum nezdinde hızla itibarını kaybediyor.
TÜRKÇE EZAN VE KADIN SEMAZEN KONUSU CHP’YE Mİ ZARAR VERİYOR
- O nedenle hep şunu söylüyorum...
Eğer AKP, “Türkçe ezan”, “Türkçe Kuran”, “Şeb-i Aruz’da kadın semazen” gibi tartışmalardan medet umuyorsa, çok yanılabilir...
- Bu tartışmaların, CHP’ye değil, tam aksine muhafazakâr kanadın önem verdiği İslami duyarlılığa zarar verdiğini düşünüyorum.
- Hâlâ böyle düşünen AKP’li varsa, onlara şunu hatırlatmak isterim:
AKP, dini temaları en çok kullandığı 7 Haziran seçimlerinde en kötü sonucu almıştı.
Çünkü “Din üzerinden siyaset” Türkiye’de optimal noktasını geçti ve aşağı doğru iniyor.
Eğer AKP, muhafazakârlık konusunda gerçekçi bir kamuoyu araştırması yaparsa bunu çok daha iyi görebilir.
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