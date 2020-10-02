Bu masadaki tabaklarda sarma ve sigara böreği var ama iki meyve eksik

Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Geminin sahibi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Rus...
Yükün gideceği yer Mozambik’te patlayıcı madde yapan bir şirket.
Mal kime aittir, kim yüklemiştir hâlâ bilinmiyor.
*
Ancak gemi Ürdün’den gelecek bir yükü almak üzere Beyrut limanına geliyor.
İşte ne oluyorsa orada oluyor...
Mozambik’teki şirket parayı ödememiştir.
İki avukat Lübnan adli makamlarına başvurarak gemiye el konulmasını istiyor...
Bu masadaki tabaklarda sarma ve sigara böreği var ama iki meyve eksik
Son zamanların en renkli ve ilginç dış politika yazısını dün Hürriyet’te Sedat Ergin’in köşesinde okudum.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Yaprak sarma, kalçunia, yani Girit usulü sigara böreği, Grek salad, yani Yunan usulü çoban salata, güveçte arpa şehriyeli sığır eti ve çikolatalı kek.
İçki olarak da rakı.
Ama Çikuda...
Yani Girit rakısı.
*
Yunanistan bir zamanlar Amerikan karşıtlığının en yüksek olduğu ülkelerden biriydi.
Bu yemek şimdi bize anlatıyor ki Harvard mezunu bir başbakan döneminde bu hava değişiyor.
*
Girit’teki bu yemek bize başka bir sembolik mesaj daha veriyor. ABD’nin Girit’te bir deniz üssü var.
Yazıdan öğreniyoruz ki Amerikan donanmasının “USS Hershel Woody” adlı 230 metrelik çok amaçlı dev gemisi artık sürekli olarak o üste demirli kalacakmış.
Buraya kadar güzel.
Ancak dün öğrendim ki o yemekte konuşulmayan ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir başka konu daha varmış.
Ben de bugün size o yemek dışındaki bir başka masada yapılan çok önemli bir konuşmayı anlatacağım.
Buyurun rakısız masada konuşulan çok önemli bir konuya...
RAKISIZ MASA SOHBETİNİ BEN NASIL YORUMLADIM
Bu öyle gizli bir konuşma değil. ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde herkese açık.
Benim yorumum şu:
BİR: ABD, Türkiye’den kopmak istemiyor ama açık bir biçimde güçlü bir alternatifi de arıyor.
İKİ: Öyle görünüyor ki, Azeri-Ermeni savaşından sonra Rusya ile ilişkilerimiz çok belirsiz bir döneme girecek.
ÜÇ: Akdeniz’de bizi destekleyen hemen hiçbir ülke yok.
DÖRT: Bizim de elmalarla armutları karıştırmamayı öğrenmemiz yararlı olacak.
Bizim de bu yalnızlığa bir alternatif oluşturma zamanımız geldi.
RAKISIZ MASADA İLGİNÇ BİR ELMA-ARMUT SOHBETİ
AMERİKAN Hariciye geleneği... Bir başkan veya yardımcısı dış seyahate gittiği zaman, seyahat dönüşü o geziyi izleyen gazetecilere bir brifing veriliyor.
Brifingi veren de dışişlerinin üst düzey bir veya iki temsilcisi oluyor.
Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan ziyareti sonucunda bu gelenek yerine getiriliyor. İşte bu brifingin bir bölümünde aynen şu konuşma geçiyor:
*
GAZETECİ: Yunanistan Savunma Bakanı Suda üssünün genişletileceğini ve Yunanistan’da ikinci bir Amerikan üssünün açılacağını söyledi. Son zamanlarda Amerika’nın İncirlik üssüne alternatif aradığı dedikoduları var. Planınız nedir?
DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ: “Elmalarla armutları karıştırmayalım. Bizim Türkiye’deki yaptıklarımızla burada yaptıklarımız birbirinden farklı.”
GAZETECİ: Bu elma ve armut olayını biraz açar mısınız?
DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ: “İkisi birbirinden tamamen farklı iki şey.”
GAZETECİ: Yani biri kara üssü öteki deniz üssü mü diyorsunuz? Ama niye elma ile armut?
DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ: “Çünkü ikisinin misyonları farklı, ikisinin coğrafi konumları farklı.”
GAZETECİ: Ama birbirlerine çok yakın konumdalar.
DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ: “İncirlik bir denize çıkışı olmayan üs, Suda Körfezi ise deniz üssü. İncirlik’e bir gemiyi demirleyemezsiniz.”
GAZETECİ: Ok. Anladım.
DEVLET YÖNETMEK INSTAGRAM’A KÜFÜR YAZMAKLA AYNI ŞEY DEĞİLMİŞ
BAKIN son 2 haftada neler oldu:
Hakaret trolleri: Fransa Devlet Başkanı Macron’un, boyundan başlayıp sülalesinden çıkıyorlardı troller.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü “Macron’la anlaştık” diye açıklama yaptı.
Hakaret trolleri: Yunanistan’la birbirimizin gemilerini batıracak hale geldiğimiz günlerde Yunan Başbakanı’na da saydırıyordu.
Şimdi masada konuşuyoruz.
Üstelik dün sabah Yunanistan polisi 5 FETÖ’cüyü gözaltına aldı.
Hakaret trolleri: Amerika’ya küfredip Rusya’yı övüyordu.
Bakın önceki gün Rusya bizi Suriyelileri Karabağ’a göndermekle suçladı.
Hakaret trolleri: Neredeyse Azerbaycan’dan da ileri gidip cepheye koşacak kadar ateşlenmişlerdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı “Türkiye bu olayda taraf değildir” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Neden?
Çünkü Instagram’a küfür yazmakla devlet yönetmek aynı şey değil.
Allah’tan ki devleti yönetenlerde bu akıl var.
KADIKÖY KIZ LİSESİ’NDEN DÜNYAYA AÇILAN DEFİLE
TÜRKİYE’nin yarattığı en başarılı fashion markalarında biri olan Dice Kayek, 2020-21 ilkbahar-yaz defilesini dün YouTube üzerinden yaptı.
Onlar da artık yeni tasarımlarını bir senaryo çerçevesinde videolarla yapıyor.
Çok beğendim.
Ayşe ruhsuz fizik öğretmeni rolünde çok başarılı...
Bir de dekorları çok sevdim.
Kadıköy Kız Lisesi’nin bugün metruk binasında çekmişler.
Hep söylüyorum.
Klasik defileler bitiyor, dijital defile dönemi açılıyor.
Ayşe ile Ece de her zamanki gibi öncüler...
BEŞİKTAŞ, TRABZON VE BAŞAKŞEHİR NE DURUMDA
Dün başladığım yeşil sahaların dijital performansı ile ilgili yazımı bugün öteki üç kulüple tamamlıyorum..
Beşiktaş’ın Instagram hesabının takipçi sayısı 3.5 milyon.
Son paylaşımı önceki gün yapmış. 284 bin 736 beğeni almış.
Beşiktaş takipçisinin beğeni rakamları 60 binle 200 bin arasında yoğunlaşıyor.
Yani takipçi sayısı Galatasaray’ın üçte biri kadar ama aktif beğenme sayısı Galatasaray’ınkine yakın.
Trabzonspor’un Instagram takipçisi 785 bin. Beğeni sayıları 60 binle 150 bin arasında yoğunlaşıyor.
Başakşehir’in takipçi sayısı 129 bin. Ancak beğeni sayıları 1.500 ile 10 bin arasında. Yani aktif katılım çok düşük.
BASKETBOLDA DURUM
Fenerbahçe basketbol takımının resmi sayfasının takipçi sayısı: 969 bin. Beğeni rakamları ise çok yüksek. Yani Fenerbahçe’nin basket takımının takipçisi futbol takipçisi kadar aktif.
Galatasaray basketbol takımının resmi Instagram hesabının takipçi sayısı: 304 bin. Beğeni rakamları çok düşük. Galatasaray’ın futbol taraftarı basket taraftarından çok daha fazla motive.
BANA ‘ERMENİ DÖLÜ’ DİYEN ARKADAŞ SENDEN RİCAM VAR
INSTAGRAM hesabımın altına yazılanlara bakılırsa ezici çoğunluk Ece Üner’den yana...
Ölmemi isteyenler, ülkeden çekip gitmemi isteyenler, aileme küfredenler...
Hiçbirini de silmiyorum.
Ama içlerinden bazıları var ki, işte onlara seslenmek istiyorum.
Bak arkadaş...
Bana “Ermeni dölü” demişsin. “Kürt dölü” demişsin...
Belli ki senin gözünde bu aidiyetler kötü bir şey. Benim gözümde değil.
Ben Türk’üm.
Türklüğümle hep övündüm.
Ama Kürt de olsam, Ermeni de olsam, Yahudi, Fransız, Arap da olsam yine övünürdüm.
Beni anlamanı beklemiyorum, ama yine de senden bir ricam var.
Bana istediğin küfrü et. Bugüne kadar kimseye dava açmadım, sana bile açmam.
Ama mert ol. Bana küfredeceğim diye başka milletlerin gururunu kıracak, incitecek, küçültecek laflar etme...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle