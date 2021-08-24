Bu dansöz, Jean Jacques Rousseau ile VIctor Hugo arasına gömülecek

Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Bu dansöz, Jean Jacques Rousseau ile VIctor Hugo arasına gömülecek
1) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 21 Temmuz günü Élysée Sarayı’nın birinci katında küçük bir delegasyonu kabul etti...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda “Evet” dedi...
“Evet” dediği şey, Fransa’da sadece cumhurbaşkanının yetkisinde olan bir karardı...
Paris’te, Fransa’nın “büyük evlatlarının” gömüldüğü Pantheon’a bir kişi daha kabul edilecekti...
Yani Fransız İhtilali’nin iki büyük ismi Jean Jacques Rousseau ve Voltaire’in...
Fransız Edebiyatı’nın en büyüklerinden, Sefiller’in yazarı Victor Hugo’nun, Emil Zola’nın...
“Üç Silahşörler”, “Monte Kristo”, “Demir Maskeli Adam” gibi bütün dünyada tanınan romanların yazarı Alexandre Duma’nın...
‘Röntgen’i bulan iki büyük biliminsanı Pierre ve Marie Curie’nin...
20’nci yüzyıl Fransız Edebiyatı’nın en büyüklerinden André Malraux’nun...
Görme engellilerin alfabesinin mucidi Louis Braille’in...
İşte buraya, bütün bu insanların arasına şimdi tarihinde ilk defa bir “dansöz” girecekti...
*
Macron, ünlü şarkıcı ve Follies Bergère’in dünya çapında ünlü dansözü Josephine Baker’in, Monaco’da bulunan mezarının Paris’te Pantheon’a taşınmasına karar verdi.
Baker’in kalıntıları 30 Kasım günü bir törenle Pantheon’a taşınacak...
Kimdir Josephine Baker...
Gelin bakalım Fransa Anıt Kabri’nin bu yeni sakinine...
2) KAHRAMANLAR ABİDESİNE GİREN İLK ÇIPLAK DANSÇI
GOOGLE’a girip “Josephine Baker photo” yazarsanız, gelen fotoğrafların çoğunda ya çıplak ya dekolteli, siyah bir kadın görürsünüz...
Bu kadın, 19’uncu yüzyılda kurulmuş, Paris’in ünlü çıplak dansçılarıyla tanınan, ünlü Folies Bergère müzikholünün en ünlü dansçısıydı...
Ama aynı zamanda büyük bir şarkıcıydı...
*
Josephine Baker 1906 yılında Amerika’nın Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde doğmuş bir Amerikan vatandaşı.
Irkçılık nedeniyle ülkesini terk edip Fransa’ya yerleşmiş ve bu ülkenin vatandaşı olmuştu...
Dekolteyi sanat eseri haline getiren kadındı ama o kadının arkasında büyük bir insan hakları aktivisti vardı...
İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı direnişçilerle birlikte ambulans şoförlüğü yapmış ve istihbarat elemanı olarak çalışmıştı.
Martin Luther King 1963’teki o meşhur Washington yürüyüşünü yaparken yanındaydı ve o mitingde konuşma da yapmıştı...
Bütün hayatı boyunca insan hakları, siyah insanların ve kadınların hakları için mücadele etti...
Siyah bir kadının güzelliğini ve neşesini temsil ediyordu...
Kadın bedenini, çıplaklığı, dekolteyi sanat eserine çeviren bir aura’sı vardı.
*
Meşhur ettiği “J’ai Deux Amours” şarkısında şöyle diyordu:
“Benim iki aşkım var...
Biri ülkem... Öteki Paris...”
Şimdi o iki aşkından birine, Paris’te “Fransa’nın büyük evlatlarına ve kahramanlarına” ayrılan Pantheon’a taşınıyor.
Oraya giren altıncı kadın olacak.
Daha da önemlisi, ilk siyah ve ilk sanatçı olarak girecek oraya......
Bir de ilk dansöz olarak...
Bir de ilk çıplak kadın olarak...
Fransa’nın ilk Lady Godiva’sı yani....
3) CUMHURİYETÇİLERİN VE LAİKLERİN ANIT KABRİ
Pantheon 1764 yılında XV. Louis tarafından kilise olarak inşa edilmiş bir bina...
Fransız İhtilali’nden sonra 1791’de laik bir anıta çevrildi ve adı da Yunan tanrılarına atıfla “Pantheon” olarak değiştirildi.
Bu anıt bir anlamda Fransa’nın kraliyet mensuplarının mezarı olarak kabul edilen Saint Denis bazilikasının laik ve cumhuriyetçi karşılığıydı.
Yani Fransa’nın cumhuriyet yanlısı kahramanlarının gömülmesi için tasarlanmıştı.
Ancak bina 19’uncu yüzyılda yeniden kiliseye ve sonra mabede çevrildi.
Bugünkü anlamı ve özelliğini ise 1885’te Victor Hugo’nun cenaze töreni ile buldu.
Pantheon’da bugün 80 kişi gömülü. Bunların sadece 5’i kadın.
De Gaulle oraya gömülmek istemedi.
Sarkozy, Albert Camus’yü oraya taşımak istedi, ama Camus’nün ailesi kabul etmedi.
Buraya kabul edilen ilk kadın 1995 yılında Marie Curie oldu.
Son kadın ise Fransa’da kürtajın serbest bırakılmasını sağlayan kadın bakan Simone Veil’di...
SAHNEDE EN EĞLENDİRİCİ SANATÇI ZİYNET SALİ Mİ
GEÇEN cumartesi akşamı Saadettin Saran’ın yaş günü davetindeydim.
Assos’un biraz ilerisindeki evinin bahçesinde yakın dostlarına verdiği davet tam da dolunaydan bir akşam öncesine rastladı.
Bahçeye konser sahnesi gibi bir platform kurulmuş. Geride dev bir dijital ekrana harika görüntüler yansıtılıyordu.
Sanatçı olarak da Ziynet Sali’yi davet etmişler...
Müthiş bir program yaptı o gece...
Çok geniş bir repertuvar seçmişti...
Haris Alexiu’lardan başlayıp, Sezenler, Ajdalarla devam eden, oradan Ferdi Tayfur’a geçen, kendi şarkılarıyla çeşitlenen çok güzel bir repertuvardı.
Kendisini izleyen insanlarla müthiş bir iletişim kuruyor, katılmalarını sağlıyor.
Hareketleri, konuşmaları çok sempatik.
Gerçek bir “showgirl”, bir “entertainer”, yani Türkiye’nin en iyi eğlendiricilerinden biri.
TÜRKİYE’NİN ‘SİX PACK MAN’ SIRALAMASINDA KAÇA GİRER
DAVETTE, medyadan benim dışımda Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman vardı. Üçümüz Sadettin Saran’la sohbet ettik.
İngiliz Premier Leage’i, İspanyol La Liga’sından sonra İtalya’nın Serie A maçlarını da Saran’ın S Sport’u ve S Sport Plus’ı veriyor. Formula 1 de onda.
Buna bir de NBA maçlarını ekleyince, bu kanallar benim en az 4 gecemi alıyor...
Saran, Premier Leage’in yanılmıyorsam 16 ülkedeki yayın haklarına sahip.
Bu yıl bunlara bir de Çekya’da spor yayıncılığı konusunda yaptığı bir ortaklığı ekledi. Yani Türkiye sınırlarını aşan bir spor medyası devi haline geldi.
Bir anlamda tek başına Türkiye’nin ESPN’i ve Eurosport’u oldu...
Onun disiplinine hayranım...
Yemeklerde asla içki içmiyor. Dikkat ettim, gelen beş yemeğin neredeyse dördünü yemeden iade etti.
Her sabah kardiyo ve sporunu hiç aksatmıyor.
Kuzey Ege’de dip balıkçılığı yapıyor ve bu pozları veriyor...
Sizce Türkiye “Six Pack Man” (Altı baklava karın) sıralamasında ilk üçe girmez mi...
BİR MAVİ AY SORUSU: GERÇEK VE DERİN EGE KUZEY EGE Mİ
MAVİ ay gecesi Kaz Dağları’nda “Simurg” Otel’deyim...
Otel demek doğru mu bilmiyorum, çünkü 8 odalık bir dağ evi burası...
Ayvacık mevkisinde Ahmetçe köyünde, çam ve zeytin ağaçlarının arasında, Edremit Körfezi’ne bakıyor...
Midilli karşınızda, elinizi uzatsanız tutulacakmış gibi duruyor...
Müthiş bir tasarım zevkiyle hazırlanmış odalar...
Özgün ve çok güzel bir mutfak...
Oteli Türkiye’nin tanınmış mücevher tasarımcısı Dilara Karabay tasarlamış, açmış...
Orada yaşıyor...
Yani otelin parçası...
Genç bir şefi var ama uzun süre mutfakta kendi çalışmış...
Kaz Dağları’na ilk defa gidiyorum...
Bu destinasyonu ve Simurg Otel’i kesinlikle “kaçış ve huzur rotam”a ekledim...
Sabah kahve için terasa indiğimde çok hafif şahane bir Maria Callas çalıyordu...
Hayat saatimi eylül sonuna ayarladım...
Şöyle üzerimde hafif bir kazak, elimde güzel bir Türk şarabı...
Sabah kahvesi ile akşam içkisi arasındaki zamanı da yürüyüşle, okuyarak, dinleyerek geçiririm...
Sonbahara giriş takvimi tamamdır yani...
Mavi ayın ertesi sabah oradan ayrılırken şunu düşündüm.
Acaba, “gerçek” ve “derin Ege”, Kuzey Ege mi...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen:
Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin