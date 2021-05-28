Biz 27 Mayıs'ı anarken hayırlı bir darbe oldu

Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Biz 27 Mayıs'ı anarken hayırlı bir darbe oldu
Dün 27 Mayıs askeri darbesinin 61’inci yıl dönümüydü.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Olay şu:
Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Exxon Mobil’in genel kurulu vardı.
Yönetim kurulunun bir bölümü yenilenecekti.
Değişecek olan 4 yönetim kurulu üyesini ise şirketin hissedarları seçecekti.
İşte ne olduysa hissedarların yaptığı tercihte oldu...
Hissedarlar aralarında anlaşıp bir tür koalisyon kurarak şirketin yönetimine öyle iki üye soktular ki...
Yer yerinden oynadı.
*
Hissedarlar yönetim kuruluna 2 çevreci ismi soktular...
Ama bu kişiler öyle sıradan, çevre duyarlılığına sahip kişiler değildi.
Resmen çevre aktivistiydi...
Yani çevreyi kirleten şirketlere savaş açmış, gösterilere katılmış, anlayacağınız Greenpeace güvertesinden gelmiş gibi iki militandı.
Yani çevreyi en fazla kirletmekle eleştirilen dünya devinde artık yönetim kurulu toplantıları eskisi gibi olmayacaktı...
*
Hiç kuşkunuz olmasın, küçük bir yatırım fonunun militanca yürüttüğü çaba sonucunda dev petrol şirketinin yönetimine bu iki kişinin girmesi dünya ekonomik tarihinin en hayırlı darbesi oldu.
Pandeminin başında ne deniyordu?
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
Buyurun devrim başladı...
Hiç kuşkunuz olmasın yakında bunun Avrupa siyasetindeki yansımalarını da göreceğiz...
Avrupa’nın en büyük ülkelerinin başında yakında Yeşil başbakanlar, başkanlar görürsek hiç şaşmayalım.
BİYOLOJİNİN EN KARANLIK KÖŞELERİNE BİR YOLCULUK
ÖNCEKİ gün bir ödül törenine davetliydim.
Sabri Ülker Bilim Ödülü verilecekti ve Zoom üzerinden yapılacak online törene ben de davetliydim.
Son anda çıkan bir işim nedeniyle maalesef katılamadım ve çok pişman oldum.
Bu yılki ödül bir bilim kadınına verildi.
Hem de müthiş bir kadına.
Onunla ilgili bilgileri Cumhuriyet gazetesi yazarı Özlem Yüzüak’ın dört dörtlük yazısından aktarıyorum.
*
Ödülü alan bilim insanımız Doç. Dr. Elif Nur Karalar...
Prof. Gökhan Hotamişlıgil’in deyişi ile “Biyolojinin karanlık köşelerinde kalan sorulara yanıt arayan” bir kadın...
Biraz tanıttığımda daha da iyi anlayacaksınız.
*
Mühendis bir baba ve ev kadını bir annenin çocuğu.
Üç çocuk annesi...
Bilkent Üniversitesi’nde, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde okumuş.
Doktorasını University of California, Berkeley’de; doktora sonrası çalışmasını ise Stanford Üniversitesi’nde yapmış.
Herkes dışarı giderken o Türkiye’ye dönüp çalışmalarını Koç Üniversitesi’nde devam ettirmiş.
Doç. Dr. Elif Nur Karalar
Hayali ve hedefi daha önceden hiç bilinmeyen yeni bir molekül ya da tedavi yöntemi keşfetmek.
Bu olağanüstü bilim insanını kutluyorum.
Ayrıca bu tür bilim insanlarını bulup ödüllendirdiği, teşvik ettiği için de Sabri Ülker Vakfı’na teşekkür ediyorum.
GÜNÜN BELGESELİ
İŞTE BENİM ÇOK ÖZEL BİR ANIMI YAKALAMASINI İSTEDİĞİM KADIN
PARİS yıllarımdan beri izlediğim bir fotoğrafçı Roxanne Lowit...
Fotoğrafçıların Gonzo’su...
Hayatı boyunca hiç değiştirmediği Juliette Greco tarzı saçları, siyah gözlükleri ile bizzat kendisi bir fotoğraf objesiydi...
Her yere sakince giren, alçakgönüllü, insanları rahatsız etmeden takip eden, sessiz bir hayalet paparazziydi...
Herkese kapalı sahne arkaları, soyunma odaları nedense ona hep açıktı...
Elindeki küçük kamera ile girer ve hep “bir anı” beklerdi.
Her defasında o an gelir ve sonra bir sanat eseri olarak sonsuza kadar kalırdı.
*
Streaming platformlara onu anlatan bir belgesel kondu.
Adı “Roxanne Lowit; Sihirli Anlar”.
Paparazziliği asalete, magazin fotoğrafçılığını yüksek sanata çeviren bir sihirbaz o...
*
Yves Saint Laurent, Karl Lagarfeld, Andy Warhol ve daha tanıdığınız birçok şöhret onun merceğinin önünden geçti.
Aslında hiçbiri ona poz vermedi....
O onların bir anını yakaladı hep...
İşte o an ölümsüzleşti ve sanata dönüştü.
*
Bence gizli bir Egzistansiyalist...
Ya da ben onu hep öyle gördüm...
New York’tan çok Paris’in St. Germain semtine yakışan şahane bir kadın.
Son bir nokta...
O Juliette Greco aurası ile benim de bir anımı yakalamasını çok isterdim...
Ama karıştırmayın.
Yukarıdaki femme fatale değil..
Yandaki kara gözlüklü kadın.
KÖYLÜ BİR KADIN ÇİN SOSYAL MEDYASININ KAHRAMANI OLDU
ADI Dai Guilhua...
Henüz 31 yaşındaydı..
Çin’in Langtang adlı bir dağ kasabasında yaşayan iki çocuklu bir anneydi.
Tek isteği ailesi için daha iyi bir hayattı.
Çocuklarına üzerinde Disney karakterleri olan doğum günü pastaları hazırlıyordu.
Hayatın renklerini neşe haline getirmek için pembe şapkalar takıyordu...
Ne yazık ki, hayat ona istediklerini vermedi.
Önce kocasını kaybetti.
Kocası çocuklarının ilaç parasını zorla ödedikten sonra arabasıyla nehre uçtu ve öldü.
Bu olaylardan 22 gün sonra iki çocuğunu yanına aldı ve bir köprüden kendini aynı nehre atarak o da hayatına son verdi.
*
Dai Guilhua şu sıra Çin sosyal medyasının en dramatik kahramanı haline geldi... Her yerde bu umut dolu kadının trajik hikâyesi anlatılıyor.
Dev Çin...
Ekonomik mucize...
Huawei, Ali Baba... Mars’a araç gönderen, dünyayı sarsan yeni güç...
*
Ama Çin sadece o markalardan ibaret değil...
O ışıltılı dev şehirlerinin arkasında, kırsal yörelerinde böyle milyonlarca trajik hikâye var...
TÜRKÜ NASIL YAŞAR DİYENLERE BİR ŞEVVAL SAM UYARLAMASI
GEÇEN hafta çıkan en güzel şarkılardan biri Şevval Sam’ın “Sen Bu Yaylaların” adlı parçası.
Çok güzel bir Karadeniz türküsünü o kadar güzel o kadar coşkulu söylüyor ki...
Günlerdir dinliyorum ve bu pazar günü Number 1 Türk FM’de yayınlanacak Ege İlkbaharı Top 20 listemin 1 numarasına aldım.
Son zamanlarda “Türkülerin artık Türk halkını temsil eden müzik olmadığı” tartışması vardı.
Bu görüşe ben de katılıyorum.
Türküler ancak işte böyle güzel uyarlamalarla yaşayabilir...
Yoksa artık streaming listelerde türkü görme imkânımız olmayacak.
BİR TEKNİK DİREKTÖRÜN HAYATINA KAÇ ŞAMPİYONLUK SIĞAR VE GERİSİ
İZMİR’in ikinci takımı Altay önceki gece Süper Lig’e yükseldi.
Maç boyunca gözüm, Altay’ın saha kenarındaki teknik direktörü üzerindeydi...
Altay teknik direktörü Mustafa Denizli benim İzmir Namık Kemal Lisesi’nden okul arkadaşım.
Türkiye futbol tarihinde kimseye nasip olmamış, büyük bir ihtimalle bundan sonra da olmayacak bir rekora sahip. Üç büyükler denilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın üçünü de lig şampiyonu yapmış bir teknik direktör o.
Böylesine büyük bir isim ve geçen ay hiç tereddüt etmeden bir alt ligdeki Altay’ın başına geçti ve onu da Süper Lig’e çıkardı.
Hep söylerim bu ülkenin üç büyük kulübü ve üç büyük teknik direktörü vardır.
Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş...
*
NOT: Altay’ın Süper Lig’e çıkması ile ilgili duygularımı bugün Hürriyet Spor’da okuyabilirsiniz.
FEHMİ ABİ’DEN GELEN UYARI: ‘KOMİSER SENİ FENA YAKTI’
SABAHIN daha köründe Fehmi Koru’dan mesaj geldi.
Dün yazdığım “Dizi sayesinde tanıdığım harika Sicilya şehri” yazısı var ya...
Oradaki Vigata şehri meğer hayali
bir isimmiş.
“Komiser Montalbano” dizisi Ragusa ve çevresinde çekilmiş.
Yani filmin çekildiği şehir gerçek ama ismi hayali... Liman kısımları ise Punta Secca ve Licata’ymış.
Fehmi Koru’ya ve ona mesajı gönderen arkadaşına çok teşekkür.
Sicilya’ya o kadar giden birinin cehaleti de kulağıma küpe olsun... Tabii şehrin görüntüsü gerçek ve ben çok sevdim...
Allah’tan Vigata’da otel rezervasyonu yaptırmaya kalkıp daha da rezil olmadım.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin