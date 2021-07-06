Bir eski Türkiye düğünü ve Beatles’tan düğün şarkısı

Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
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1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
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Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
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Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
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Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
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İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
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Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
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David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
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Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
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Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
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Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
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“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
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“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
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“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
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Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Bir eski Türkiye düğünü ve Beatles’tan düğün şarkısı
Cumartesi akşamı İstanbul Hilton’un bahçesinde Türk medyasındaki en eski arkadaşlarımdan Mehmet Yılmaz’ın kızı Yasemin ile Alican Sepet’in düğünü vardı.
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Gazeteciliğe birlikte Yankı dergisinde başladık...
Rahmetli Mehmet Ali Kışlalı’nın, Ankara’da bir apartman dairesinde kurduğu dergiden kimler çıkmadı ki...
Hıncal Uluç, Yalçın Küçük, Ahmet Taner Kışlalı, Emre Kongar, Haluk Gerger, Kurthan Fişek, Can Dündar...
Mehmet Yılmaz’la yollarımız daha sonra Hürriyet’te kesişti ve bir daha ayrılmadı...
*
Mehmet Türk medyasının “kurucu babalarındandır”...
Aydın Doğan’ın kurduğu Posta ve Radikal gazetelerinin kurucu genel yayın yönetmenidir.
Otuzdan fazla derginin kurucu editörüdür...
*
Düğünde bugün, bazı çevrelerin hâlâ “Eski Türkiye” dediği, ama medya tarihindeki devrimler açısından hâlâ en yeni ve yaratıcı döneminin insanları vardı...
Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan’ı epeydir ilk defa bir medya düğününde görüyorum.
Bugün eşi Nüket’le birlikte “Oksijen” gazetesini çıkaran Zafer Mutlu masamızdaydı...
Uzun yıllar Doğan Medya Grubu’nun başkanlığını yapmış olan Mehmet Ali Yalçındağ ile Kanal D’nin eski başkan ve CEO’su Arzuhan Yalçındağ da oradaydı...
Tabii ki Hıncal abimiz...
Modern Türk gazeteciliğinin en renkli kurucu başkanı olarak hepimizin baş gönül köşesindeydi...
Genç kuşaktan ise sadece Çınar Oskay vardı...
Tabii Çınar’ı görünce babası rahmetli Ünsal Oskay’ı andık...
Türk pop kültür sosyolojisinin kurucu babası...
*
Türkiye’de kadın futbol yazarlığının kurucu annesi Fenerbahçe tutkunu Feryal Pere’yi görünce sormadan geçemedim:
“Pereira’nın gelişi hakkında ne düşünüyorsun?”
Ondan beklediğim şen kahkahası ve ondan da şen cevabı şöyle geldi:
“Yakışıklı bir teknik direktörümüz olduğu için memnunum...”
*
Biz Türk medyasının hem 12 Mart, hem 12 Eylül askeri dönemini yaşamış bir kuşağız...
O nedenle, her düğün bize Adalet Hanım’ın “Bir Düğün Gecesi” romanını hatırlatır...
Çünkü hayatımız 12 Mart’ın karanlık günlerinde başlayan bir düğün gecesi hikâyesi zinciridir...
Bir düğün gecesinden bir başka düğün gecesine, başka düğün gecelerine işte böyle bir 50 yıl geçti...
Her defasında “İntihar etmeyeceksek içelim bari” şakalarıyla birbirimizi kucakladık...
Bu 50 yılın sonunda ise Çetin Altan’ın hepimize ıstırap dolu bir vasiyet olarak bıraktığı o cümle ile yavaş yavaş son yolculuk hazırlıklarına başladık:
“Hayal ettiğimiz dünya bu değildi...”
*
Her düğün gecesi bize küçük şahsi tarihlerimizin unutmaya çalıştığımız ara dönemlerini de hatırlatır...
Ama yine de büyüyen çocuklarımızın sevgisi bizi bu ülkeye bağlar...
Her düğün gecesinde kadehlerimizi ülkemiz için kaldırırız...
Çünkü hiçbirimizin gidecek başka vatanı yoktur...
ERIC CLAPTON’IN BAHÇESİNDE ONUN GİTARI İLE BESTELENMİŞ BİR ŞARKI
CUMARTESİ, düğün gecesinden bana kalan en güzel hatıra ise Yasemin ve Alican’ın seçtiği düğün şarkısı oldu...
Beatles’ın en hüzünlü üyesi George Harrison’ın bestesi “Here Comes The Sun”ı seçmişler...
Harrison bu şarkıyı 1969 yılında Eric Clapton’ın bahçesinde, onun gitarı ile bestelemişti...
“Sevgilim, uzun ve soğuk bir karakıştı yaşadığımız” diye başlayan şarkı, “Nihayet yine güneş açıyor” nakaratı ile devam ediyordu...
*
Düğünden ayrılırken Çetin Altan’ın, bana çok dokunan ve aklımdan hiç çıkmayan son cümlesini düşündüm...
Şu yalnız ve hüzünlü ülkemizde hepimiz güneşi ne kadar özledik...
*
Gece yatağa yattığımda evlenen çocukları karşıma aldım...
Ve içimden onlara şunları söyledim:
“Sevgili Yasemin ve Alican...
Düğün şarkısı olarak bu sıcacık parçayı seçtiğiniz için ikinize de teşekkürler...
Güneş her sabah, evinizin ve kuşağınızın üzerinde hep böyle güzel doğsun...
Her gün... Yeniden...”
28 YIL SONRA YİNE MANŞET: ‘LEYDİNİN TOPUK SESLERİ’
GENEL yayın yönetmenliği hayatımda attığım başlıklardan en akılda kalanlarından biri “Leydinin topuk sesleri” olmuştu.
1993 yılında, Tansu Çiller’in Doğru Yol Partisi genel başkanı seçilip başbakan olduğu kongrenin sabahı Hürriyet bu 9 sütun manşetle çıkmıştı.
*
Önceki gün Ukrayna’da patlayan tartışmayla ilgili haberlere ve fotoğraflara bakarken o manşet aklıma geldi.
Ukrayna ordusunun kadın askerleri resmi geçitte üniformalarının altında asker botu değil, topuklu ayakkabı ile yürümüşlerdi.
*
Ukrayna’nın erkek kesimi çok eleştirdi ama bence yeni nesil ordularda kadının da artık çok önemli bir yere sahip olduğunu en çarpıcı şekilde anlatan fotoğraf buydu...
Kadın askerin topuk sesleri...
*
Şu feci dünyada erkeklerden oluşan orduların bot sesleri ne siyaset ne de insanlık için güzel bir hatıra bırakmadı...
Siyasette ise, 21’inci yüzyılın kadın başkan ve başbakanları COVID’e karşı mücadelede ve insan haklarının gelişmesi konusunda çok iyi sınav veriyorlar.
Yeni Zelanda’nın kadın başbakanı, ülkesini kana boyayabilecek bir cami bombalaması olayını müthiş bir insanlık dersi ile harika biçimde yönetti.
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İşte onlara bakarak diyorum ki...
Belki yeni nesil kadın askerinin erkeğe ait en güçlü alana, yani savaş alanına topuklu ayakkabılarını basması da çocuklarımız için umut dolu bir geleceği vaat edebilir..
*
O nedenle, 28 yıl sonra bugünkü manşetim şu: “Leydinin ikinci topuk sesleri...”
BİR KARE
126 MİLYON ARTI 9 MİLYON 135 MİLYON, OLAY BUDUR
KATY Perry ve sevgilisi Orlando Bloom Bodrum’da tatilde...
Kimdir Katy Perry...
Şu an Lady Gaga ile birlikte Amerika’nın ve dünyanın en gözde kadın şarkıcılarından biri...
“Dark Horse” adlı şarkısı sadece Spotify’da 780 milyon kere dinlenmiş. Üç hafta önce çıkan “Electric” adlı şarkısı daha şimdiden 18 milyon kere indirildi.
Ya Orlando Bloom?
O da, Johnny Depp’le birlikte “Karayip Korsanları” filminin ünlü aktörü...
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Çift pazar günü Bodrum’da kaldıkları Six Senses Kaplankaya Oteli’nde çektikleri bu fotoğrafı Instagram’da paylaştı. Katy Perry’nin bütün dünyada 126 milyon takipçisi var. Baktım daha 24 saat geçmeden 2 milyon 223 bin kişi beğenmiş.
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Aynı fotoğrafı Amerika’nın en büyük magazin dergisi “People” da Instagram hesabından paylaşmış.
O derginin de 9.1 milyon takipçisi var...
Yani Türkiye’den paylaşılan güzel bir kare, 24 saat içinde 135 milyon insana ulaşmış...
Bunun nasıl bir tanıtım olduğunu düşünebiliyor musunuz...
*
Şuna hepimiz emin olalım...
Türkiye şu demokratik adımları atsın, insan hakları ve adalet reformlarını yapsın, imajını düzeltsin...
“Karayip Korsanları” filminin Kaptan Jack Sparrow’unun dediği gibi, biz de “Şimdi bütün ufuklar bizim” diyeceğiz...
YOLDAN SAPAN İKİ CESUR İNSANIN MEZUNİYET MESAJI
GEÇEN cumartesi Sabancı Üniversitesi’nin iki yıldan beri yaptığı ilk mezuniyet töreni vardı... Üniversitenin etkileyici salonunda, bütün sosyal mesafe kuralları yerine getirilerek yapılan törene katılamadığıma üzüldüm.
COVID’e karşı en etkili aşıyı bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, videokonferansla törene katılıp çok etkileyici iki konuşma yapmışlar.
*
Dün, 65 plus bir vatandaş olarak, iki Sinovac’tan sonra üçüncü aşı olarak onların buldukları BioNTech aşısı yaptırdım.
Sonra bu iki büyük bilim insanının Sabancı Üniversitesi’nde mezuniyet töreninde öğrencilere yaptığı konuşmayı videodan izledim.
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Kısa ve öz konuşmalar...
Her ikisi de öğrencilere hayatta üç tavsiyede bulunuyor:
Bunları size kısaca özetleyeceğim.
PROF. TÜRECİ
GEREKTİĞİNDE DOĞRU BİLDİĞİNİZ YOLDAN SAPMAKTAN KORKMAYIN
PROF. Özlem Türeci’nin konuşmasında bir tavsiye vardı ki, özellikle dikkatimi çekti. Mezun olan gençlere şunu söylüyordu:
- “Cesur olun, korkmayın... Bilmediklerinizin üzerine gidin. Risk almaya çekinmeyin.”
- “Önünüzdeki en kolay ve en emin yolun, her zaman en iyi ve en doğru yol olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın. O nedenle gerektiğinde, doğru bildiğiniz yoldan, o yoldan sapma cesaretini gösterin.”
- “Saptığınız yol sizi başarısızlığa götürebilir. Ama başarısız olmaktan da korkmayın.
Başarısızlığınızı saklamayın, tam aksine açıkça söyleyin.”
- “Kimi zaman varacağınız yer değil, yolculuğun kendisidir önemli olan.”
- “Bir de mütevazı olun, sebat edin...”
Çok hoşuma gitti bu sözler...
PROF. ŞAHİN
YARDIM EDENE MİNNET DUYUN, GÖZYAŞINIZI SİLENE TEŞEKKÜR EDİN
- “Fark yaratmayı başarın.”
- “Ait olduğunuz kuşak fırsatlar kuşağıdır bunun değerini iyi bilin.”
- “Merak duygunuzu hiçbir zaman yitirmeyin.”
- “Sizi nereye götüreceğini bilmeseniz bile yeni yollara girmekten korkmayın.”
- “Size yardımcı olan insanlara minnet duyun. Gözyaşlarınızı silen insanlara teşekkür edin.”