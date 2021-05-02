Bir ayağı İstanbul'a basan ve Tahran'ı dağıtan bir 'narafig'

Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
Bir ayağı İstanbul'a basan ve Tahran'ı dağıtan bir 'narafig'
“Narafig” Farsça’da dostunu sırtından bıçaklayan kişi demek... Büyük ihtimalle de bir derin devlet komplocusu...
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan “Games of Thrones” hikâyesinin en çarpıcı parçasıydı.
O kayıtta anlatılanlar 25 Nisan günü bu sitede ve aynı anda New York Times gazetesinde yayınlandı.
Sadece Tahran değil, ABD ve İsrail de karıştı. Bugün size bu derin Ortadoğu komplosunun en ilginç ayrıntılarını anlatacağım.
*
- Lütfen yazıyı üzerindeki numara sırasıyla okuyun.
OLAY YERİ
1- MART 2021 TAHRAN HUMEYNİ CADDESİ NO 12’DE BİR ODA
İRAN Dışişleri Bakanlığı, başkent Tahran’ın İmam Humeyni Caddesi’nin 12 numarasında büyük bir bina.
İran’ı sarsan 3 saatlik konuşma işte o binada bir odada geçiyor.
Konuşan kişilerden biri Saeed Leylaz adlı bir ekonomist.
Karşısında oturan kişi ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif...
Konuşma 3 saat sürüyor ve teybe kaydediliyor.
Bu konuşmanın amacı ise çok ilginç.
İran yönetiminin “sözlü tarihini çıkarmak” için yapılan bir proje çerçevesinde gerçekleşiyor bu sohbet.
O nedenle Zarif konuşmanın çeşitli yerlerinde “bunun yayınlanmak üzere yapılmadığını” sık sık tekrarlıyor.
Üç saatlik kayıt “top secret bir devlet sırrı” olarak devlet arşivine giriyor.
İşte bu kayıt işte o Narafig tarafından 24 Nisan günü Londra’daki adresine teslim ediliyor.
O tarihin özel bir de önemi vardır.
Viyana’da ABD ile İran arasında nükleer anlaşma görüşmeleri yeniden başlamak üzeredir.
Londra’da ateşlenen asıl füze Viyana’da bu toplantının üzerine düşmüştür.
ŞOK 1
2- KAHRAMAN DEDİĞİNİZ SÜLEYMANİ RUSLARLA ANLAŞIP BİZİ TORPİLLEDİ
İRAN Dışişleri Bakanı Zarif, devlet arşivinde kalacağından emin olduğu mülakatta çok açık konuşuyor.
- Konuşmanın sızdırılan bölümlerinde Zarif Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kuds Tugayı komutanı Kasım Süleymani’yi şikâyetle başlıyor.
Zarif İran’ı uluslararası planda temsil görevinin çok kısıtlandığını söylüyor.
“Kararlarının ruhani lider ve Devrim Muhafızları tarafından dikte ettirildiğini söylüyor.
“Evet Süleymani bir kahramandı ama kendi başına buyruk davranarak İran’a çok zarar veren hareketleri oldu” deyip bunları sıralıyor:
- “Kasım Rusya ile birlikte altımı oydu. Nükleer görüşmelerimizi sabote etti. Aldığımız kararları torpilledi. Ben diplomasiyi savaşa feda etmek zorunda kaldım. Oysa savaş, diplomasiye hizmet etmeliydi.”
Peki ne yapmıştı Amerikalıların 2020 yılı şubat ayında öldürdüğü Kasım Süleymani?
ŞOK 2
3- HÜKÜMETE HABER VERMEDEN RUS UÇAKLARINI ÜZERİMİZDEN GEÇİRTTİ
ZARİF’nin İran sözlü tarih arşivine giren bu cümlelerini onun ağzından dinleyelim:
- “Süleymani Rusya’yla anlaşıp, hükümetin haberi olmadan Rus savaş uçaklarının İran hava sahasından geçip Suriye’deki hedefleri vurmasını sağladı.”
- “Hükümete haber vermeden yaptığı bir başka şey daha vardı. Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği silah ve mühimmatı İran’ın resmi havayoluna ait uçaklarla taşıttı.”
- “Hükümete haber vermeden İranlı savaşçıları Suriye’ye soktu.”
Ama asıl şok bunun arkasından geliyor.
ŞOK 3
4- İKİ DEVRİM MUHAFIZI İRAN FÜZELERİNİ 45 DAKİKA ÖNCE AMERİKALILARA HABER VERDİ
- Zarif’e göre Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünün ertesi gecesi ve onu izleyen günlerde dehşet verici 2 olay yaşandı:
O gece İran, Süleymani’nin intikamını almak için Irak’taki Amerikan üssünü vurmaya karar veriyor.
Ancak o gece Devrim Muhafızları Teşkilatı’ndan iki üst düzey komutan gizlice Bağdat’a gidip bizzat Başbakan Adil Abdülmehdi’ye şu çok hayati bilgiyi veriyor:
“45 dakika sonra Amerikan askerlerinin bulunduğu şu üsse füze fırlatacağız...”
Tahran meydanlarında büyük gösterilerle Süleymani için intikam yemini eden Devrim Muhafızları, kapı arkalarında “düşmana” bu hayati bilgiyi resmen veriyor.
ŞOK 4
5- UKRAYNA UÇAĞINI DÜŞÜRENLER BANA ALLAH’I İNKÂR ETMİŞİM GİBİ BAKTILAR
ZARİF’in konuşmasında Süleymani’nin öldürüldüğünün ertesi gecesi yaşanan meşum bir olay daha aydınlatılıyor. Bütün dünyada Ukrayna uçağını Devrim Muhafızları Ordusu’nun düşürdüğü söylentisi yayılmıştır. Zarif o gece iki Devrim Muhafızı komutanını çağırmış ve “Dünya bir açıklama bekliyor. Eğer bizim füzemizle vurulduysa söyleyin, bunu nasıl çözeceğimize bakalım” demiş. Ama Devrim Muhafızı komutanları ona çok sert bir cevap verip, “Hemen bir tweet at ve bunu bizim düşürdüğümüzü yalanla” demişler.
Zarif bu tarihi itiraf bölümünü şöyle tamamlıyor:
“Allah şahidim, komutanlar bana sanki Allah’ın varlığını inkâr etmişim gibi tepki gösterdiler.”
ŞOK 5
6-AMERİKAN DIŞİŞLERİ BAKANI İSRAİL’İ RESMEN İHBAR EDİYOR
ZARİF’in sohbetinde bomba gibi bir istihbarat daha var.
İran Dışişleri Bakanı, dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile ilgili çok önemli şu olayı anlatıyor:
Buna göre Zarif Suriye’deki İran birliklerine Amerikalıların mı saldırdığını soruyor.
Kerry, Zarif’e “Sizi biz değil İsrail vuruyor” deyip bir de ayrıntı veriyor:
“İsrail sizin Suriye’deki birlik ve merkezlerinize 200 kere saldırdı.”
Bu defa Washington karışıyor...
Yeni ABD Başkanı Biden’ın iklim konularında özel bir misyon verdiği Kerry ise, “Ben böyle bir şey söylemedim” diyor ama iki başkentte de zabıtlar konuşmaya hazır gibi duruyor.
Iran International ajansının bunları New York Times’la paylaşmasının bir nedeni de bu Kerry’yle ilgili bölüm olabilir.
7- İKİ CİNAYET, İKİ PATLAMA VE BU GİZLİ NARAFİG KİM
İRAN’ın ABD ile nükleer anlaşma için masaya oturacağı günlerde İran’da 4 olay daha oldu.
Nükleer konularda çok önemli pozisyonda iki İranlı uzman öldürüldü.
Ayrıca en önemli nükleer tesiste iki ayrı patlama meydana geldi.
Yani İran’ın güçlü istihbaratı ve derin devleti sanki darmadağın olmuş vaziyette.
Bu kargaşa içinde tabii insanın aklına şu soru geliyor:
İran’da liberal olarak bilinen bir siyasetçiyi zor durumda bırakacak bu konuşmayı devlet içinde hangi güç ve kanat, İran dışında muhalif olarak bilinen bir haber sitesine ne amaçla sızdırdı? Yani Narafig kim?
- Devrim Muhafızları’nı gözden düşürmek isteyen bir gizli muhalif mi sızdırdı?
- Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Zarif’i gözden düşürmek isteyen bir sertlik yanlısı mı?
- ABD ile nükleer görüşmeleri torpillemek isteyen bir Rusya yanlısı mı?
İşte geldiğimiz bu son noktada tekrar 24 Nisan gününe dönüyoruz.
KİM BU YAYINCI
8- İSTANBUL’DA DA BÜROSU BULUNAN ŞİRKETİN ARKASINDA KİMLER VAR
'GİZLİ Narafig’in 24 Nisan günü kayıtları sızdırdığı Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalı neyin nesidir?
Iran International 2017 yılında Londra’da kurulmuş bir yayımcı...
Kendilerini tanıttıkları sayfada sahibinin kim olduğu söylenmiyor.
Sadece “İran’daki 80, ülke dışında yaşayan 10 milyon İranlının tarafsız ve doğru haber almasını” amaçladıkları belirtiliyor.
Ancak Wikipedia’nın Iran International maddesinde ilginç bir bilgi var.
Bu yayın kuruluşu DMA Media Lmt. adlı bir şirket tarafından işletiliyor.
Şirket “Suudi Arabistan ve İngiltere’nin desteklediği bir kuruluş” olarak tarif ediliyor.
Ayrıca bu haber sitesi ve kanalının “insan hakları, politik gelişmeler, LGBTQ ve kadın hakları savunucusu” olduğu da belirtiliyor.
Bu şirketin bizim açımızdan önemli
ayrıntısı ise şu:
DMA’nın Londra dışında sadece 4 şehirde daha bürosu var ve bunlardan biri de Türkiye’de...
Paris, İstanbul, Kabil ve Washington...
Evet geldiğimiz nokta bu...
Diyorum ya...
Burası Ortadoğu... Hiçbir şey beni şaşırtmaz.