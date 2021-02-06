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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

6 Şubat 2021

Ayşe’den kastım Ayşe Arman... Sibel Kekilli ve Gülse Birsel...

Önümde bir kitap duruyor.

Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...

Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.

*

Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.

Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.

Bu da öyle...

*

Benim görüşüm şu:

Çok iyi, çok özgürce ve çok modern kafayla yapılmış bir liste...

Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

Klasik nobran, küçümseyici, dar aydın bakışı ile bakılmadığı için mesela Ayşe Arman bu listeye girmiş.

Sibel Kekilli de var...

Gülse Birsel de...

Elif Şafak’ı almış.

Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’ı da almış, Leyla Gencer de var.

Türkan Şoray da var Demet Evgar da var.

Behice Boran da var Türkan Saylan da...

Zübeyde Hanım da var...

Halide Edip Adıvar da...

*

Ayşe Arman, Sibel Kekilli ve Gülse Birsel’in adının burada ne işi var, ‘Hangi tarihi yazmışlar’ diyenler çıkabilir...

Kendi payıma yıllardır bu kadınların yaptığı işleri hayranlıkla izliyorum.

Evet bu ülkede bir “Ayşe Arman gazeteciliği” vardır.

Evet bu ülkede bir Gülse Birsel mizahı vardır.

Bizi bize anlatan, en zor anlarımızda bize kendimizin komik hallerini anlatarak gülümseten devrimci bir kadındır o.

*

Bence güzel bir iş yapmış Doğan Satmış.

Aydın olma, tarih yazma gibi konularda yerleşik klişelerimizi, müessesleşmiş önyargılarımızı kıran bir seçim olmuş.
Kutlarım...

************************

- Doğan Satmış: “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”, Karakarga Yayınları, 2021

 

BU LİSTEDE NİLÜFER, MERVE VE YÜKSEL DE OLMALI

KİTABIN eksiklerine gelince...

Muhafazakâr kanadın kadınları neredeyse yok.

Tansu Çiller var...

Doğru bir seçim.

Nazlı Ilıcak var...

O da doğru bir seçim...

Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

Ama onlar varsa, Nazlı Ilıcak’la birlikte Meclis’e giren ilk başörtülü kadın milletvekili Merve Kavakçı da olmalıydı.

Tabii bir de Türkiye’de başörtüsü hareketini başlatan  Şule Yüksel Şenler olmalıydı.

Ve bir de “Modern Mahrem” kitabı ile demokrasi tartışmasına çok önemli özgürlükçü bir boyutu getiren Nilüfer Göle de olmalıydı.

Hepsi bir araya gelince güzel. Ve bütün bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor ortaya...

TESTERE TARİHİNİ DE BU KAPORTACI KIZ YAZACAK

OKUYANLARINIZ hatırlayacak.

ABD Başkanı Biden’ın seçildikten sonra yaptığı ilk atamalardan biri Ulusal Güvenlik Kuruluşu’nun başına bir kadını getirmesiydi.

O günlerde yazdığım yazının başlığı şuydu:

“Hakan Fidan’ın mevkidaşı bakın hangi bardan çıktı...”

 

Seçilmiş başkan Joe Biden kendine çok ilginç bir kabine oluşturuyordu ve hikâyeleri de şuydu:

Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

Devletin el koyduğu bir mafya barının özelleştirilmesi ihalesine katılıp burayı kafe-kitapçı haline getiren bir çiftle başlıyordu.

Kafelerinde kitap okuma seansları düzenliyorlardı.

Bazı komşular “Burada erotik kitaplar okunuyor” diye şikâyet ettiklerinde kendilerini şöyle savunmuşlardı: “Zaman değişiyor. İnsanlar fiziken sevişmeden seks yapmak istiyorlar...”

*

Kadının  adı Avril D. Haines’tir...

Uluslararası hukuk okumuş bir kadındı.

Ama aynı zamanda araba mekaniği dersleri de almıştı.

Daha sonra bir araba tamirhanesinde çalışmıştı.

Resmen “kaportacıydı” yani...

*

Biden işte bu kadını Amerika istihbaratının yeni patronu yapmıştı.

Meğer geçtiğimiz hafta Senato’da, Oregon Senatörü ona kritik bir soru sormuş:

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Amerikan istihbaratının XY kuşağı yeni patronu Haines’in cevabı şu olmuş:

“Kaşıkçı dosyasının üzerindeki gizlilik korumasını kaldırabiliriz...”

Yani “Onu paramparça eden testerenin peşine düşebiliriz” diyor.

*

İstihbarat ve yönetim XY kuşağının kararlı kadınlarının eline geçmişse... 

Dünyanın bütün karanlık diktatörleri gelen 10 yıl konusundaki politikalarını bir kere daha gözden geçirmeli...

LÜTFİ ÖZKÖK’E POZ VEREN BİR 20’NCİ YÜZYIL GALERİSİ

Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi


Samuel Beckett, Iris Murdoch, Alain Robbe-Grillet, Marcel Duchamp, Louis Aragon, Ilya Ehrenburg, Alberto Moravia, Ivo Andriç, Italo Calvino, Octavio Paz, Jacques Prevert, Claude Simon, Gunther Grass, Simone de Beauvoir, Margerita Duras, Giusseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Ingeborg Bachmann, Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Alberto Giacometti, Michel Butor, Philippe Solers, Jorge Luis Borges, Miguel Angel Austrias, Andre Maurois, James Baldwin, Arthur Rubinstein, Mihail Şolohov, Roland Barthes, Michel Foucault, Henri Lefebre, Marguerite Yourcenar, Claude Levi-Strauss, Raymond Queneau, Jacgues Derrida, Alain Bosquet, Julio Cortazar, Pablo Neruda, Kurt Vonnegut, Milos Forman, V.S. Naipaul, Pier Paolo Pasolini, Rene Char, Saul Bellew, Mario Vargas, William Golding, Llosa, Odisseus Elitis, Joyce Carol Oates, Elias Canetti, Gabriel Garcia Marquez, Mikis Theodorakis, Isabel Allende, Yevgeny Yevtuşenko, Carlos Feuntes, İsmail Kadare, Umberto Eco, Susan Sontag, Paul Auster, Adonis... Beat Generation yazarları William S. Barraughs, Lawrence Ferlinghetti, Anthony Burgess, Allen Ginsberg...

ŞEHİRLERE BOMBALAR YAĞARKEN BİZ KİMİN FOTOĞRAFINI ÇEKERDİK

NE acı bir şey.... Bir fotoğraf tutkunuyum ve meğer Lütfi Özkök’ü hiç tanımıyormuşum.

Geçen hafta Eczacıbaşı’nın yayınladığı “Lütfi Özkök” albümünü okuyup bakarken hayretler içinde kaldım...

1923 yılında İstanbul’da işte gördüğünüz bu anne babanın çocuğu olarak doğan sanatçı meğer 20’nci yüzyıla damgasını vuran neredeyse bütün önemli insanların portrelerini çekmiş.

*

Üstteki listeye bir bakın lütfen. Kimler yok ki?

Hatta Man Ray gibi bir fotoğrafçının bile portresini o çekmiş...

Albüme bakarken kendi düşünce tarihim de geçti önümden.

*

Lütfi Özkök bu kariyerine 1943’te savaş sırasında Viyana’ya gittiğinde başlamış.

Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi


Demek ki “Şehirlere bombalar yağarken”...

O durmadan görsel bir tarih yazıyormuş...

Bu büyük fotoğraf sanatçısını 31 Ekim 2017 günü kaybettik...

Nur içinde yatsın.

Nobel alan insanların çoğunun tarihe kalan portrelerini ona borçluyuz.

................................................

- Lütfi Özkök: Fotoğraf Sanatçıları Dizisi, Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı yayını, 2020, İstanbul, Konsept ve Tasarım: Bülent Erkmen, Editör: Merih Akoğul

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Sayın CEO beni ikna edin niye dijital bir göçmen olayım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

5 Şubat 2021
WhatsApp öyle bir şey yaptı ki, hepimizi bir anda büyük düş kırıklığına uğrattı...

Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.

Türkiye’de iki isim öne çıktı.

Telegram ve BİP...

Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...

BİP ise milli ve yerli...

Turkcell’in bir hizmeti.

İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.

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Soldaki, sağdaki kim ve bu kare nerede çekildi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Şubat 2021
Muhtemelen ortadakini tanıyorsunuz.

Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...

Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.

*

Gelelim en sağdakine.

O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...

Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.

Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...

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50 yıl önceki filmden bugüne kalan bir afiş

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Şubat 2021
Önceki akşam Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları izlerken 50 yıl öncesine gittim.

20 Temmuz 1970...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...

O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.

*

İlk işim iki filmi seyretmek oldu...

Biri “Woodstock”...

Öteki ise “Strawberry Statement”...

Fransızcaya

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Bir denizaltı, kesik bir baş, bir kadavra köpeği, polis ve savcı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

2 Şubat 2021
Ortada bir şüphe vardı ve kanunlara göre bu şüphe de sanığın lehine kullanılacaktı... Ancak o gece hiç beklemedikleri bir şey oldu...Her şey 10 Ağustos 2017 günü genç bir kadın gazetecinin Kopenhag yakınındaki Koge Bugt mevkisinde küçük bir denizaltıya binmesi ile başladı.Onu izleyen saatler ve günler, dünya kriminal tarihinin en tuhaf ve esrarengiz cinayetine tanık oldu. Bugün size bu cinayetin ayrıntılarını anlatacağım...Ricam yazıları sıra numarası ile okuyun lütfen.Neden bugün diye sorarsanız...Onun cevabını da sonunda vereceğim.Önce o güne, yani 10 Ağustos 2017 gününe dönelim.

1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR

O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.

Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.

Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.

Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.

Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.

Kim Wall

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Türkiye'nin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Ocak 2021
Her yıl merakla beklediğim bir çalışmanın sonuçları önceki gün açıklandı.

“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”

Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV)  yapıyor.

*

Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.

Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.

*

- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.

Bu ölçüler nedir derseniz....

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Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Ocak 2021
Rasim Ozan Kütahyalı yine günün adamı...

Dün Hürriyet’in manşetindeydi.

Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.

Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...

Geldi nitekim.

*

Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.

Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.

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Bir arkadaşım daha genel yayın yönetmeni masasından kalkıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Ocak 2021
Dünya basın tarihine “Pentagon belgeleri” ve “Watergate skandalı” haberleriyle geçen Washington Post gazetesinin editörleri geçen salı günü çok önemli bir haberi bizzat onun ağzından işittiler.

Olay aynen şöyle cereyan etti.

*

Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.

Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:

“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”

Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.

Trump

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Önceki gün Davos'ta paydaş kapitalizme geçen 61 şirket

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Ocak 2021
Önceki gün Davos’un “online” koridorlarında dolaşırken çok önemli bir gelişmeye tanık oldum.

Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.

Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.

*

Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...

Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.

Yani “hissedarlar kapitalizmi”...

Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.

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İyi yazarı olmayan kominizmi punk kapitalist kurtarabilir mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Ocak 2021
BU gördüğünüz fotoğraf 2009 yılında çekildi.

Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...

Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...

*

Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...

Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...

Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...

Ama bir dakika....

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Eşek anırması yerli ve milli bir külterel miras mıdır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Ocak 2021
Yok merak etmeyin, sinirlenmeyin.

Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.

Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.

Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.

Yani Fransız Parlamentosu’ndan...

O cevap da şu:

“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”

Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...

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Metin Akpınar'a bu defa Erbakan Hoca'yı sordum

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Ocak 2021
TRT bir Necmettin Erbakan dizisi hazırlıyor.

Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.

Çok sevinerek katıldım.

Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.

*

Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.

Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.

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Pop tarihinin 'yaradılış' hikâyesi bu vadide yazıldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Ocak 2021
1960’lı yıllarda, Batı dünyasında birtakım insanlar sanki ilahi bir emir almış gibi Los Angeles şehrinin sınırlarındaki bir bölgeye göç ettiler.

“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.

*

Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...



Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir

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Lady Gaga milli marşı söylerken ben o günkü soruyu hatırladım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Ocak 2021
Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Biden önceki gün yemin ederek göreve başlarken o törenin süperstarı hiç kuşkusuz Lady Gaga’ydı...

Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.

Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.

ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.

Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...

*

Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?

“Poker Face”

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Demirel'in yıllar sonra 'yanlış oldu' dediği cümle

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Ocak 2021
Bugünlerde samimi bir MHP’li dostumla karşılaşırsam ona bir cümleyi hatırlatacağım...

Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.

O MHP’li dostuma diyeceğim ki...

“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...

İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...

O cümle de şuydu:

“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”

*

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Ocak sonuna kadar 'Dry kalmak' için dört adımlık bir rehber

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Ocak 2021
İçkici terminolojisini bilmeyenler için önce “Dry kalmak” ne demek ona bakalım.

İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...

*

Aralık ayı içki ayıdır.

Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...

Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...

Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...

Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...

Nasıl duracaksınız?

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Arsenal forması ile atılan son iki mesaj

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Ocak 2021
Fenerbahçe’nin büyük transferi Mesut Özil önceki gece Koç Holding’e ait “KOC10” kuyruk numaralı Falcon uçağı ile İstanbul’a inerken bir pandemi dönemi rekoru kırıldı...

Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.

Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.

Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.

Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:

İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.

Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.

“No callsign”

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12 boş tabut ve avluda faili meçhul bir ceset

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Ocak 2021
Bugünkü hikâyemiz son zamanlarda streaming platformlarda çok moda olan bir “Unsolved Mysteries...”

Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...

Yaşanmış bir polisiye...




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Fikri Bey kardeşim bu kareye bir de sen bak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Ocak 2021
Önceki gün çekilen bu fotoğraf karesinde ne görüyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...

*

Tamam güncel olan o...



Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...

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Bir selfie fotoğrafı ve üç gün önce atılan bir tweet

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Ocak 2021
Önümüzdeki not defterinde iki tarih var...

Biri 11 Ocak 2021...

Yani geçen pazartesi günü...

Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...

Yani 8 Ocak 2021...

Önce ikincisinden başlayayım...

Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...

Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...

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