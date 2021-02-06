Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi
Ayşe’den kastım Ayşe Arman... Sibel Kekilli ve Gülse Birsel...
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Benim görüşüm şu:
Çok iyi, çok özgürce ve çok modern kafayla yapılmış bir liste...
Klasik nobran, küçümseyici, dar aydın bakışı ile bakılmadığı için mesela Ayşe Arman bu listeye girmiş.
Sibel Kekilli de var...
Gülse Birsel de...
Elif Şafak’ı almış.
Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’ı da almış, Leyla Gencer de var.
Türkan Şoray da var Demet Evgar da var.
Behice Boran da var Türkan Saylan da...
Zübeyde Hanım da var...
Halide Edip Adıvar da...
*
Ayşe Arman, Sibel Kekilli ve Gülse Birsel’in adının burada ne işi var, ‘Hangi tarihi yazmışlar’ diyenler çıkabilir...
Kendi payıma yıllardır bu kadınların yaptığı işleri hayranlıkla izliyorum.
Evet bu ülkede bir “Ayşe Arman gazeteciliği” vardır.
Evet bu ülkede bir Gülse Birsel mizahı vardır.
Bizi bize anlatan, en zor anlarımızda bize kendimizin komik hallerini anlatarak gülümseten devrimci bir kadındır o.
*
Bence güzel bir iş yapmış Doğan Satmış.
Aydın olma, tarih yazma gibi konularda yerleşik klişelerimizi, müessesleşmiş önyargılarımızı kıran bir seçim olmuş.
Kutlarım...
************************
- Doğan Satmış: “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”, Karakarga Yayınları, 2021
BU LİSTEDE NİLÜFER, MERVE VE YÜKSEL DE OLMALI
KİTABIN eksiklerine gelince...
Muhafazakâr kanadın kadınları neredeyse yok.
Tansu Çiller var...
Doğru bir seçim.
Nazlı Ilıcak var...
O da doğru bir seçim...
Ama onlar varsa, Nazlı Ilıcak’la birlikte Meclis’e giren ilk başörtülü kadın milletvekili Merve Kavakçı da olmalıydı.
Tabii bir de Türkiye’de başörtüsü hareketini başlatan Şule Yüksel Şenler olmalıydı.
Ve bir de “Modern Mahrem” kitabı ile demokrasi tartışmasına çok önemli özgürlükçü bir boyutu getiren Nilüfer Göle de olmalıydı.
Hepsi bir araya gelince güzel. Ve bütün bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor ortaya...
TESTERE TARİHİNİ DE BU KAPORTACI KIZ YAZACAK
OKUYANLARINIZ hatırlayacak.
ABD Başkanı Biden’ın seçildikten sonra yaptığı ilk atamalardan biri Ulusal Güvenlik Kuruluşu’nun başına bir kadını getirmesiydi.
O günlerde yazdığım yazının başlığı şuydu:
“Hakan Fidan’ın mevkidaşı bakın hangi bardan çıktı...”
Seçilmiş başkan Joe Biden kendine çok ilginç bir kabine oluşturuyordu ve hikâyeleri de şuydu:
Devletin el koyduğu bir mafya barının özelleştirilmesi ihalesine katılıp burayı kafe-kitapçı haline getiren bir çiftle başlıyordu.
Kafelerinde kitap okuma seansları düzenliyorlardı.
Bazı komşular “Burada erotik kitaplar okunuyor” diye şikâyet ettiklerinde kendilerini şöyle savunmuşlardı: “Zaman değişiyor. İnsanlar fiziken sevişmeden seks yapmak istiyorlar...”
*
Kadının adı Avril D. Haines’tir...
Uluslararası hukuk okumuş bir kadındı.
Ama aynı zamanda araba mekaniği dersleri de almıştı.
Daha sonra bir araba tamirhanesinde çalışmıştı.
Resmen “kaportacıydı” yani...
*
Biden işte bu kadını Amerika istihbaratının yeni patronu yapmıştı.
Meğer geçtiğimiz hafta Senato’da, Oregon Senatörü ona kritik bir soru sormuş:
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Amerikan istihbaratının XY kuşağı yeni patronu Haines’in cevabı şu olmuş:
“Kaşıkçı dosyasının üzerindeki gizlilik korumasını kaldırabiliriz...”
Yani “Onu paramparça eden testerenin peşine düşebiliriz” diyor.
*
İstihbarat ve yönetim XY kuşağının kararlı kadınlarının eline geçmişse...
Dünyanın bütün karanlık diktatörleri gelen 10 yıl konusundaki politikalarını bir kere daha gözden geçirmeli...
LÜTFİ ÖZKÖK’E POZ VEREN BİR 20’NCİ YÜZYIL GALERİSİ
Samuel Beckett, Iris Murdoch, Alain Robbe-Grillet, Marcel Duchamp, Louis Aragon, Ilya Ehrenburg, Alberto Moravia, Ivo Andriç, Italo Calvino, Octavio Paz, Jacques Prevert, Claude Simon, Gunther Grass, Simone de Beauvoir, Margerita Duras, Giusseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Ingeborg Bachmann, Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Alberto Giacometti, Michel Butor, Philippe Solers, Jorge Luis Borges, Miguel Angel Austrias, Andre Maurois, James Baldwin, Arthur Rubinstein, Mihail Şolohov, Roland Barthes, Michel Foucault, Henri Lefebre, Marguerite Yourcenar, Claude Levi-Strauss, Raymond Queneau, Jacgues Derrida, Alain Bosquet, Julio Cortazar, Pablo Neruda, Kurt Vonnegut, Milos Forman, V.S. Naipaul, Pier Paolo Pasolini, Rene Char, Saul Bellew, Mario Vargas, William Golding, Llosa, Odisseus Elitis, Joyce Carol Oates, Elias Canetti, Gabriel Garcia Marquez, Mikis Theodorakis, Isabel Allende, Yevgeny Yevtuşenko, Carlos Feuntes, İsmail Kadare, Umberto Eco, Susan Sontag, Paul Auster, Adonis... Beat Generation yazarları William S. Barraughs, Lawrence Ferlinghetti, Anthony Burgess, Allen Ginsberg...
ŞEHİRLERE BOMBALAR YAĞARKEN BİZ KİMİN FOTOĞRAFINI ÇEKERDİK
NE acı bir şey.... Bir fotoğraf tutkunuyum ve meğer Lütfi Özkök’ü hiç tanımıyormuşum.
Geçen hafta Eczacıbaşı’nın yayınladığı “Lütfi Özkök” albümünü okuyup bakarken hayretler içinde kaldım...
1923 yılında İstanbul’da işte gördüğünüz bu anne babanın çocuğu olarak doğan sanatçı meğer 20’nci yüzyıla damgasını vuran neredeyse bütün önemli insanların portrelerini çekmiş.
*
Üstteki listeye bir bakın lütfen. Kimler yok ki?
Hatta Man Ray gibi bir fotoğrafçının bile portresini o çekmiş...
Albüme bakarken kendi düşünce tarihim de geçti önümden.
*
Lütfi Özkök bu kariyerine 1943’te savaş sırasında Viyana’ya gittiğinde başlamış.
Demek ki “Şehirlere bombalar yağarken”...
O durmadan görsel bir tarih yazıyormuş...
Bu büyük fotoğraf sanatçısını 31 Ekim 2017 günü kaybettik...
Nur içinde yatsın.
Nobel alan insanların çoğunun tarihe kalan portrelerini ona borçluyuz.
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- Lütfi Özkök: Fotoğraf Sanatçıları Dizisi, Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı yayını, 2020, İstanbul, Konsept ve Tasarım: Bülent Erkmen, Editör: Merih Akoğul
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