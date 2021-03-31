Ayda 2 bin 500 kişi acil şiddet butonuna basıyor

Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
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Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
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AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
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Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
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Ayda 2 bin 500 kişi acil şiddet butonuna basıyor
Teknoloji şirketlerinin yöneticileri ile konuşmak bana hep büyük heyecan veriyor. Bu haftaki podcast sohbet konuğum Vodafone’un CEO’su Engin Aksoy.
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 30, Vodafone Türkiye’de orta ve üst düzey çalışanlarda kadın oranımız 31, yani tüm çalışanlarımızın yüzde 43’ü. Ama yönetici pozisyonlarına baktığımızda, üst düzey ve orta düzey, bu oran yüzde 31. Yani Silikon Vadisi’nin dev şirketlerinden çok daha iyiyiz. Bunu çok önemsiyoruz çünkü hep teknoloji deyince erkeğin daha egemen olduğu, iyi eğitimli, genç erkek akla geliyor. Ancak biz inanıyoruz ki eşit koşullar sağlandığı takdirde, kadınlar da teknolojide en az erkekler kadar söz sahibi olabilir.
Şirketimizde açılan her pozisyon için adaylar, içeriden veya dışarıdan tüm adaylarda yüzde 50’sinin kadın olmasını şart koşuyoruz.
2) SADECE DOĞUM İZNİ DEĞİL EVLATLIK İZNİ DE VERİYORUZ
Annelere sadece doğum izni değil aynı zamanda evlatlık edinmede de izin veriyoruz.
Hatta bir adım ileri giderek, evdeki yaşlı ebeveynlere anne-babalara yardım konusunda da uygulamamız var.
Ayrıca evde yaşlı anne-babası olanlara ebeveyn izni de var.
Tek olan anne-babalar da bu programların hepsinden yararlanabiliyor, yani hangi geçmişten gelirse gelsin, hikâyesi ne olursa olsun tüm çalışan-larımız bütün bu olanaklardan eşit bir şekilde yararlanıyor.
3) BABAYA DA ÇOCUK KONUSUNDA SORUMLULUK YÜKLÜYORUZ
Sadece kadın çalışanlarımıza değil erkek çalışanlarımıza da ebeveynlik izni veriyoruz. Ebeveyn olan tüm çalışanlarımızın ilk 18 ay içerisinde 16 haftalık bir ebeveyn izinleri var ücretli olarak.
Bu da aslında bir yenilik. Babaya izin verdiğimiz zaman aslında babaya ailesiyle beraber olma fırsatı sunmuyoruz aynı zamanda evdeki anneye de babadan destek alma imkânını sunmuş oluyoruz, dolayısıyla yine burada bir eşitlikçi tavır ve anneye destek ön plana çıkıyor.
KADINA ŞİDDET
4) NEDEN AİLE İÇİ ŞİDDET DEĞİL ‘EV İÇİ ŞİDDET’ DİYORUZ
SORU: Bir şey dikkatimi çekti. Türkiye’de genellikle ‘aile içi şiddet’ kavramı kullanılıyor ama siz “ev içi şiddet” kavramını tercih ediyorsunuz.
Bu İngilizcedeki ‘domestic violence’ kavramının Türkçeleştirilmesi mi yoksa bu kavramın içini doldururken ona daha geniş bir anlam mı veriyorsunuz?
“Biz buradaki şiddete tabii ki sadece kadın eşe değil, çocuk, ev içerisindeki her türlü şiddeti kastettiğimiz için biraz anlamı da aslında dediğiniz gibi genişletiyoruz.”
ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN ÇALIŞANIN ARKADAŞINA DA ‘DESTEK OLMA’ İZNİ
Şiddete maruz kalan kadın çalışanımız olursa on güne kadar ek izin veriyoruz. Finansal destek sağlıyoruz. Hatta ona destek olacak arkadaşı varsa ona da izin veriyoruz.
KIRMIZI IŞIK
5) ACİL BUTONUNA BASAN KADIN ANINDA 3 KİŞİYE İMDAT DİYOR
Yedi yıl önce Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla beraber bir ‘Kırmızı Işık’ projesi başlattık. Bu bir uygulama ve bunu indiren kadınlarımız şiddet anında düğmeye basarak yardım isteyebiliyor.
Uygulamamız şöyle çalışıyor. Şiddet gördüğünüz acil durumlarda ulaşmak istediğiniz 3 kişiyi tek tuşla kaydedebiliyorsunuz. Salla-Uyar özelliğiyle, telefonu salladığınızda, kayıtlı kişilere acil durumda olduğunuzu belirten otomatik mesaj ve konum bilgisi ‘Acil SMS’ olarak gönderiliyor.
Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor.
6) AYDA 2 BİN 500 KADIN ACİL BUTONUNA BASIYOR
‘Kırmızı Işık’ acil şiddet uygulaması 7 yıl içinde 358 bin kez indirildi ve ayda 2 bin 500 kişi aktif olarak bu uygulamayı kullanıyor. Tabii bu çok sevindiğimiz bir şey değil, keşke hiç ihtiyaç olmasa, keşke hiç kullanılmasa.
Ülkemizde mülteci kadınların sayısının artmasıyla beraber biz bu uygulamanın Arapça versiyonunu da çıkardık. Onları da bu kapsama dahil ettik.
SORU
7) BUTONU ENGELLEMEK İSTEYEN KOCAYA KARŞI NE TEDBİR VAR
Bunu da düşündük. Bundan çekinen kadın uygulamayı başka isimlerle de kaydedebiliyor.
Akla gelen ikinci bir soru da şu: Topluma veya bireylere faydalı olacak bilgiler varsa paylaşabilir miyiz? Doğru ama çok hassas bir soru. Biz de bunu düşünüp bir süre önce uygulamaya bir ‘Görüşünü paylaş’ butonu ekledik. Ama bu şiddete uğrayan kişinin arzusuna bağlı bir şey. Şiddete uğrayan kişi veya uygulamayı kullanan kişi görüşünü paylaşmak ister, belirli kitlelere duyurmak, psikologlar veya ilgili kurumlarda bulunmasını istediği bilgiler varsa anonim şekilde yazabiliyor ve biz bu bilgileri anonim olarak verebiliyoruz. Ama uygulamanın içerisinde kullanıcı kimliğiyle ilgili hiçbir şey yok ve yanıtlar bizim tarafımızdan anonim olarak görülüyor ve hiç kimseyle de tabii ki bu bilgiler paylaşılmıyor.
KÖŞE BASINDAKİ SİDDET
8) 2 BİN 800 KÖŞE YAZISININ YÜZDE 11’İNDE KADINA KARŞI AYRIMCI DİL BULDUK
Kadına şiddete karşı mücadele verdiğimiz bir başka alan dil. Farkında olarak ya da olmayarak, telaffuz ettiğimiz her kelime, zamanla kadınlara bakış açımızı oluşturuyor. Yapay zekâ teknolojisini kullanarak Kırmızı Çizgi projesini geliştirdik. Dijital yayınlarda kadına önyargılı kullanımları fark ediyor ve üstünü kırmızıyla çiziyor. Kırmızı Çizgi ile 2 bin 800 köşe yazısı analiz edildi. Bu yazılarda cinsiyetçi kelime oranını yüzde 11’den yüzde 0’a indirmeyi başardık.
KADIN FUTBOLU
9) O GÜN 33 BİN KRAMPONLU KADIN ‘KİM DEMİŞ FUTBOL ERKEK OYUNUDUR’ DEDİ
En övündüğümüz başarılarımızdan biri “Ben varım” hareketi. Vodafone grubunun geçen yıl başlattığı bir hareket. Yurtdışında bu hareketin “Change the Face” adıyla lansmanı yapıldı. Bu hareketle aslında amacımız genellikle erkeklerle özdeşleştirilen, erkek egemenliğinde olduğu düşünülen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermek ve cinsiyetçi önyargıyı kırmayı hedefledik.
Vodafone Park’taki Beşiktaş-Atletico Madrid kadın takımları maçında 33 bin seyirci vardı. Bir yabancı kadın oyuncu, milli takımda, Hollanda’da bir müsabakaya çıkmış. 14-15 bin seyirciyi ilk defa görmüş hayatında. Hiçbiri 33 bin kişi görmemiş. Ortalama 200 seyirci önünde oynuyorlar. İnanılmaz bir gündü.
10) PANDEMİDE ERKEK OYNUYOR DA KADIN LİGİ NİYE OYNANMIYOR
Bir kadın ligi var biliyorsunuz ama mesela pandemi sürecinde erkek ligleri oynanırken kadın ligleri oynanmadı. FIFA’ya bağlı 198 futbol federasyonu arasında kadın futbol komitesi bulunmayan ve futbol federasyonu yönetim kurulunda kadın üye olmayan 12 ülkeden biriyiz. FIFA sıralamasında biz 61’inciyiz, Almanya 2. sırada. Bizim Türkiye’de Almanya’nın yüzde 3’ü kadar kadın futbolcu sayısı var.
PANDEMİDE İŞYERİ
11) EVDEN ÇALIŞANA ERGONOMİK KOLTUK VE ZOOM MASASI DESTEĞİ BİLE VERDİK
11 Mart’ta pandeminin ilk gününde, ilk açıklandığında biz tüm şirketi kapattık. Herkes evden çalışmaya geçti. Bugün hâlâ Vodafone grubu içerisinde yüzde 100’ü evden çalışan çağrı merkezi tek ülkeyiz.
Mesela, evden çalışan arkadaşımız ergonomik koltuk desteği istiyorsa ona 2 bin liraya kadar destek verdik. Zoom masası istiyorsa onu sağladık.
12) KADINLARA DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖĞRETİYORUZ
‘Dijital Benim İşim’ adlı bir projemiz var. Proje kapsamında kadınlara 24 saatlik ‘Dijital okuryazarlık’ ve 40 saatlik ‘Dijital pazarlama’ eğitimleri veriyoruz.
Proje kapsamında, 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz, yani dijitalde ben varım diyen kadınları da destekliyoruz.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin