34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş

Yatakhanenin penceresinden gökyüzüne bakan genç kız yalnızlığını yıldızlarla paylaşır.
*
1928 yılında Galata rıhtımında görürüz Nüzhet’i...
Okulunu birincilikle bitirmiş, Cumhuriyet’in eğitim alması için Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasına girmeyi başarmıştır...
*
Lyon kentinde okuduğu okulda sınıfta en ön sırada oturur.
Elli kişilik sınıfta, yabancı bir ülkeden gelen tek kız öğrencidir.
Ülkesinden çok uzakta da olsa tek başına kaldığı yurdunda aynı yıldızların altındadır.
Ben naçizane bir magazin yazarıyım, tabii ki bir magazin istihbaratı bu...
*
Önceki gece yine uykusuz kalıp New York’taki “Ahmet Ertegün’ü anma yemeği”ni dakika dakika izledim.
Türkiye ile ABD arasında patlayan ve çok kötü bir noktaya gidebilecek büyükelçi krizinin tatlıya bağlanmasından 24 saat sonra New York’ta Türkiye ile ABD’yi birbirine bağlayan müthiş bir geceydi bu.
Geceye davetliydim, ama COVID-19 pozitif yüzünden katılamadım. Bedenim orada değildi ama aklım oradaydı... Gece boyunca konuştum katılanlarla... Bu arada Plaza otelinin kulislerinde Ahmet Ertegün’ün eski dostlarının fısıldadığı, benim için müthiş bir bilgi aldım...
*
Türk magazininin 1990’lı ve 2000’li yıllarının en büyük konularından biri şuydu:
Sokağa çıkmama kurallarına uydum.
Maskesiz gezmedim.
Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.
Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.
Sonra aşı dönemi geldi...
Önce 2 Sinovac oldum.
Sonra 2 BioNTech oldum.
Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş
Bu fotoğrafı dün Rasim Ozan Kütahyalı gönderdi.
Bugünlerde “1992” adlı bir kitap üzerinde çalışıyormuş.
O yılın, Türk siyasi hayatında çok özel bir yeri olduğunu anlatacakmış.
Kitap için çalışırken bulmuş bu fotoğrafı...
Fotoğraf 18-24 Ocak 1987 tarihli “Yeni Gündem” dergisinin kapağında yayınlanmış.
*
Karedeki 3 kişiye uzun uzun baktım.
Bugün hiçbiri hayatta değil.
Kahkaha atan kişi Süleyman Demirel...
O dönemde siyasi yasaklı...
Güniz Sokak’ta evinde oturuyor. Fotoğraf o evde çekilmiş.
Bu karenin çekilişinden 9 ay sonra, 6 Eylül 1987 günü yapılacak referandumla tekrar siyasi haklarını elde edecek.
*
Yanındaki Türk mizahının en büyüklerinden Aziz Nesin...
O dönemde askeri rejime karşı “Aydınlar Bildirisi”ni hazırlayıp yayınlayan ekibin başındaki insan.
*
Öteki Uğur Mumcu...
Muhalif köşeyazarı...
12 Eylül öncesi Demirel’in “Milliyetçi Cephe”sine karşı en güçlü muhalefeti yapan Cumhuriyet gazetesinin kalemi.
*
12 Eylül bu üç insanı aynı karede bir araya getirmiş...
Siyaset-mizah-basın aynı karede...
Yakın tarihimize ait çok güzel bir fotoğraf bu...
Ve bu fotoğraf bana şunu anlatıyor:
Siyasette altına inilmeyecek kurallar olduğu, aradaki köprüler atılmadığı, geçitler kapanmadığı, yollar tıkanmadığı zaman, hem iktidar hem muhalefet hem de ülke için her şey daha güzel oluyor.
*
Bu fotoğraf bize bir de şunu anlatıyor:
Demokrasi, adalet, insan hakları, hoşgörü ve ifade özgürlüğü hepimiz için en iyi yol...
Ve tek yol...
Peki nedir bu üç “bir araya gelmez”i bir araya getiren sır?
Onu da Demirel’den dinleyelim.
DEMİREL BU FOTOĞRAFIN SIRRINI ŞÖYLE ANLATMIŞTI
FOTOĞRAFIN hikâyesini araştırırken, Yalçın Doğan’ın 2018 yılında T24 internet sitesinde yazdığı bir yazıyı buldum.
Demirel bu fotoğrafla ilgili olarak kendisine şunu söylemiş: “Dergideki o fotoğraf, hep karşımda olmuş insanlarla benim bir araya gelişimi gösteriyor.
Onlar o fotoğraftan sonra da karşımda olmaya devam ettiler.
Zaten o fotoğrafın sırrı burada. Yazacaklar, çizecekler, ama demokrasi varsa, birbirimize tahammül etmeyi bileceğiz. Benim açımdan, o fotoğraf benim aydınlarla barışmamın sembolüdür.”
BU 29 EKİM’İN EN GÜZEL DÖRT VİDEO PAYLAŞIMI
- ULUS ÖZEL MUSEVİ OKULLARI: Cıvıl cıvıl bir Onuncu Yıl Marşı. Sıcak ve samimi görüntüler. Çok etkileyiciydi.
- MAVİ JEANS: Atatürk Tablosu: Bir ressamın rengârenk fırça dokunuşları ile harika bir Atatürk portresini çizişi çok başarılıydı.
- PETROL OFİSİ: Sunay Akın’ın hazırladığı Prof. Nüzhet Gün-doğan çizgi filmi, hikâyesi ile insanı alıp götürüyordu.
- KİĞILI’NIN “Biz Bu Cumhuriyet’i Nasıl Kurduk” videosu, siyah beyaz görüntülerin duruluğu ve mesajının sadeliği ile etkileyiciydi.
NAMIK KEMAL
160 SAYFALIK İNTİBAH’I KAÇ SAYFA SÖZLÜKLE OKUDUM
NAMIK Kemal’in “İntibah” romanı şu iki cümleyle başlıyor:
“Bahar eyyamı bu köhne cihanın subh-ı safâ-yi nevcivânisidir. Bahar erişince toprağın her tarafı serâpâ tarâvet kesilerek “Yuhyil’arzi bade mevtiha” sırrı aşikâr olur...”
Öyle de devam ediyor...
“İntibah”, Namık Kemal’in 1873 ile 1876 yılları arasında 38 ay süren Magosa sürgünü sırasında yazdığı bir roman. Yani 150 yıla yakın bir geçmişi var...
Can Yayınları bu yıl nisan ayında kitabın orijinalini yayınladı. Okudum ama nasıl okudum...
*
Can Yayınevi ilginç bir şey yapmış ve kitabın arkasına bir sözlük eklemiş.
56 sayfalık bir sözlük bu.
Her sayfasında 40’a yakın kelime veya deyim var.
Demek ki 2.250’ye yakın eski kelime varmış.
Romanın tamamı 160 sayfa...
Ama 56 sayfalık sözlük gerekiyor okumak için...
ŞİMDİ HANGİ DİLİ TERCİH EDERİM BUGÜNKÜNÜ MÜ, DÜNKÜNÜ MÜ
- BİR yazma dili 150 yılda bu kadar değişir mi?
Değişiyor işte...
“Kitabı hiç mi anlamadın?” diye sorarsanız, hayır anladım. Ama “Hangi dili tercih edersin?” derseniz, hiç düşünmeden “Bugünkü Türkçe” derim...
Çok daha duru, çok daha basit, telaffuzu çok daha kolay, en önemlisi de çok daha rasyonel bir dil.
GUCCI TANITIM FİLMİ
BU FİLMİ MERAKLA BEKLİYORUM, ÇÜNKÜ
MERAKLA beklediğim “House of Gucci” filminin ilk tanıtım filmi önceki gün yayınlandı.
Üç kere seyrettim.
- BİR: Konu çok çekici... Dünyanın en ünlü moda markalarından birinin sahibinin öldürülüşü, aile ilişkileri...
- İKİ: Yönetmen Ridley Scott... “Blade Runner” filminden beri hastasıyım.
- ÜÇ: Lady Gaga, Montreux Festivali’nde ve Las Vegas’ta üç kere sahnede seyrettikten ve çok küçük bir grup içinde sohbet yaptıktan sonra hayranlığımın daha da arttığı sanatçı.
- DÖRT: Ve filmin kadrosu... Kimler yok ki:
Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver, Salma Hayek, Jeremy Irons, Tom Ford...
Bakalım nasıl bir şey gelecek...
NOT
BİR EKLEME
DÜNKÜ yazımda Yüksekovalı 117 yaşındaki Muteber Engindeniz’den söz etmiştim.
“Cumhuriyet ilan edildiğinde günlerce halay çektik” demişti.
Haberi T24’te gördüğümü yazmıştım. Kaynağı Demirören Haber Ajansı Yüksekova muhabiri Yaşar Kaplan’mış...
Hem eksikliğimi tamamlıyorum hem de arkadaşımızı bu güzel haberi için kutluyorum.
FBI’IN LAS VEGAS’TA KAÇ SAHA ELEMANI VARDIR
- DÜN öğrendim.
FBI’ın Las Vegas’ta tam tamına 130 elemanı varmış...
Nereden öğrendiğime gelince: Las Vegas’ta bulunan “Mob Museum”un (Mafya Müzesi) internet sitesinde okudum.
Bu yıl, FBI’ın Las Vegas’ta büro açışının 60’ıncı yılıymış.
Müze 9 Kasım günü bir panel düzenliyor. Üstelik panel çok sembolik bir yerde yapılacak.
Müze, bir zamanlar Las Vegas mafyası üyelerinin yargılandığı mahkeme salonunun bulunduğu binada kuruldu. Panel işte aynen korunan o salonda yapılacak ve FBI’ın o bürosunda görev almış emekli elemanları katılacak.
*
FBI 60 yıl önce bu büroyu açıp bir avuç saha elemanını niye göndermişti derseniz, cevabı çok basit.
Çünkü orası örgütlü suçun yeni merkeziydi.
O günden bu yana büro, cinayetten bombalamalara, insan kaçırmadan siyasi yolsuzluklara, kara para aklamadan mafyaya birçok suç olayının üzerine gitti ve ortaya çıkardı.
BUGÜN
30 EKİM CUMARTESİ
GÜNÜN KAÇIRILMAYACAK MAÇI
- SAAT 19.30: Tottenham-Manchester United
Liverpool’dan kendi sahasında 5 gol yemiş Manchester United, Londra’da moral bulacak mı?
Ligin 6’ncı sırasındaki Tottenham kendi sahasında, ligin 7’nci sırasındaki Manchester United’a yerini
bırakacak mı?
Orta sıraların bu haftaki en büyük savaşı.
31 EKİM PAZAR
GÜNÜN KAÇIRILMAYACAK 2 MAÇI
- SERIE A İTALYA: Saat 22.45: Roma-Milan
Geçen hafta kendi sahasında, Serie A’nın ilk sırasındaki Napoli maçında 1-1 berabere kalıp kırmızı kart gören Mourinho, bu hafta yine kendi sahasında.
Bu defa karşısında Milan var. Roma 4’üncü sırada, Milan ise 2’nci...
Arada 9 puan var.
Mourinho ilk 3’e girebilmek için bu maçı almak zorunda.
- LA LIGA İSPANYA: Saat: 23.00: Real Sociedad-Athletic Bilbao
La Liga’da Real Sociedad 24 puanla birinci sırada.
Kendisini takip eden Real Madrid’in puanı 21...
Real Sociedad, ligin 8’inci sırasındaki Athletic Bilbao ile karşı karşıya...
NOT: Bu maçların nerede yayınlandığını bugün ve yarın Hürriyet Spor’da bulabilirsiniz.
BUGÜN
SEYRETMEYE DEĞER ÖTEKİ ÖNEMLİ MAÇLAR
- Saat: 14.30: Leicester City-Arsenal
- Saat: 15.00: Elche-Real Madrid
- Saat: 17.00:Liverpool-Brighton
- Saat: 17.00: Manchester City-Crystal Palace
- Saat: 17.00: New Castle-Chelsea
- Saat: 22.00: Barcelona-Alavés