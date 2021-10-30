MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş
GeriErtuğrul ÖZKÖK 34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş

30 Ekim 2021

Bu fotoğrafı dün Rasim Ozan Kütahyalı gönderdi.

Bugünlerde “1992” adlı bir kitap üzerinde çalışıyormuş.

O yılın, Türk siyasi hayatında çok özel bir yeri olduğunu anlatacakmış.

Kitap için çalışırken bulmuş bu fotoğrafı...

34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş

Fotoğraf 18-24 Ocak 1987 tarihli “Yeni Gündem” dergisinin kapağında yayınlanmış.

*

Karedeki 3 kişiye uzun uzun baktım.

Bugün hiçbiri hayatta değil.

Kahkaha atan kişi Süleyman Demirel...

O dönemde siyasi yasaklı...

Güniz Sokak’ta evinde oturuyor. Fotoğraf o evde çekilmiş.

Bu karenin çekilişinden 9 ay sonra, 6 Eylül 1987 günü yapılacak referandumla tekrar siyasi haklarını elde edecek.

*

Yanındaki Türk mizahının en büyüklerinden Aziz Nesin...

O dönemde askeri rejime karşı “Aydınlar Bildirisi”ni hazırlayıp yayınlayan ekibin başındaki insan.

*

Öteki Uğur Mumcu...

Muhalif köşeyazarı...

12 Eylül öncesi Demirel’in “Milliyetçi Cephe”sine karşı en güçlü muhalefeti yapan Cumhuriyet gazetesinin kalemi.

*

12 Eylül bu üç insanı aynı karede bir araya getirmiş...

Siyaset-mizah-basın aynı karede...

Yakın tarihimize ait çok güzel bir fotoğraf bu...

Ve bu fotoğraf bana şunu anlatıyor:

Siyasette altına inilmeyecek kurallar olduğu, aradaki köprüler atılmadığı, geçitler kapanmadığı, yollar tıkanmadığı zaman, hem iktidar hem muhalefet hem de ülke için her şey daha güzel oluyor.

*

Bu fotoğraf bize bir de şunu anlatıyor:

Demokrasi, adalet, insan hakları, hoşgörü ve ifade özgürlüğü hepimiz için en iyi yol...

Ve tek yol...

Peki nedir bu üç “bir araya gelmez”i bir araya getiren sır?

Onu da Demirel’den dinleyelim.

DEMİREL BU FOTOĞRAFIN SIRRINI ŞÖYLE ANLATMIŞTI

FOTOĞRAFIN hikâyesini araştırırken, Yalçın Doğan’ın 2018 yılında T24 internet sitesinde yazdığı bir yazıyı buldum.

Demirel bu fotoğrafla ilgili olarak kendisine şunu söylemiş: “Dergideki o fotoğraf, hep karşımda olmuş insanlarla benim bir araya gelişimi gösteriyor.

34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş

Onlar o fotoğraftan sonra da karşımda olmaya devam ettiler.

Zaten o fotoğrafın sırrı burada. Yazacaklar, çizecekler, ama demokrasi varsa, birbirimize tahammül etmeyi bileceğiz. Benim açımdan, o fotoğraf benim aydınlarla barışmamın sembolüdür.”

BU 29 EKİM’İN EN GÜZEL DÖRT VİDEO PAYLAŞIMI

34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş


- ULUS ÖZEL MUSEVİ OKULLARI: Cıvıl cıvıl bir Onuncu Yıl Marşı. Sıcak ve samimi görüntüler. Çok etkileyiciydi.

- MAVİ JEANS: Atatürk Tablosu: Bir ressamın rengârenk fırça dokunuşları ile harika bir Atatürk portresini çizişi çok başarılıydı.

- PETROL OFİSİ: Sunay Akın’ın hazırladığı Prof. Nüzhet Gün-doğan çizgi filmi, hikâyesi ile insanı alıp götürüyordu.

- KİĞILI’NIN “Biz Bu Cumhuriyet’i Nasıl Kurduk” videosu, siyah beyaz görüntülerin duruluğu ve mesajının sadeliği ile etkileyiciydi.

NAMIK KEMAL
160 SAYFALIK İNTİBAH’I KAÇ SAYFA SÖZLÜKLE OKUDUM

NAMIK Kemal’in “İntibah” romanı şu iki cümleyle başlıyor:

34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş

“Bahar eyyamı bu köhne cihanın subh-ı safâ-yi nevcivânisidir. Bahar erişince toprağın her tarafı serâpâ tarâvet kesilerek “Yuhyil’arzi bade mevtiha” sırrı aşikâr olur...”

Öyle de devam ediyor...

“İntibah”, Namık Kemal’in 1873 ile 1876 yılları arasında 38 ay süren Magosa sürgünü sırasında yazdığı bir roman. Yani 150 yıla yakın bir geçmişi var...

Can Yayınları bu yıl nisan ayında kitabın orijinalini yayınladı. Okudum ama nasıl okudum...

*

Can Yayınevi ilginç bir şey yapmış ve kitabın arkasına bir sözlük eklemiş.

56 sayfalık bir sözlük bu.

Her sayfasında 40’a yakın kelime veya deyim var.

Demek ki 2.250’ye yakın eski kelime varmış.

Romanın tamamı 160 sayfa...

 Ama 56 sayfalık sözlük gerekiyor okumak için...

ŞİMDİ HANGİ DİLİ TERCİH EDERİM BUGÜNKÜNÜ MÜ, DÜNKÜNÜ MÜ

- BİR yazma dili 150 yılda bu kadar değişir mi?

Değişiyor işte...

“Kitabı hiç mi anlamadın?” diye sorarsanız, hayır anladım.  Ama “Hangi dili tercih edersin?” derseniz, hiç düşünmeden “Bugünkü Türkçe” derim...

Çok daha duru, çok daha basit, telaffuzu çok daha kolay, en önemlisi de çok daha rasyonel bir dil.

GUCCI TANITIM FİLMİ
BU FİLMİ MERAKLA BEKLİYORUM, ÇÜNKÜ

MERAKLA beklediğim “House of Gucci” filminin ilk tanıtım filmi önceki gün yayınlandı.

Üç kere seyrettim.

- BİR: Konu çok çekici... Dünyanın en ünlü moda markalarından birinin sahibinin öldürülüşü, aile ilişkileri...

34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş

- İKİ: Yönetmen Ridley Scott... “Blade Runner” filminden beri hastasıyım.

- ÜÇ: Lady Gaga, Montreux Festivali’nde ve Las Vegas’ta üç kere sahnede seyrettikten ve çok küçük bir grup içinde sohbet yaptıktan sonra hayranlığımın daha da arttığı sanatçı.

- DÖRT: Ve filmin kadrosu... Kimler yok ki:

Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver, Salma Hayek, Jeremy Irons, Tom Ford...

Bakalım nasıl bir şey gelecek...

NOT
BİR EKLEME

DÜNKÜ yazımda Yüksekovalı 117 yaşındaki Muteber Engindeniz’den söz etmiştim.

“Cumhuriyet ilan edildiğinde günlerce halay çektik” demişti.

Haberi T24’te gördüğümü yazmıştım. Kaynağı Demirören Haber Ajansı Yüksekova muhabiri Yaşar Kaplan’mış...

Hem eksikliğimi tamamlıyorum hem de arkadaşımızı bu güzel haberi için kutluyorum.

FBI’IN LAS VEGAS’TA KAÇ SAHA ELEMANI VARDIR

- DÜN öğrendim.

FBI’ın Las Vegas’ta tam tamına 130 elemanı varmış...

Nereden öğrendiğime gelince: Las Vegas’ta bulunan “Mob Museum”un (Mafya Müzesi) internet sitesinde okudum.

Bu yıl, FBI’ın Las Vegas’ta büro açışının 60’ıncı yılıymış.

34 yıl önce çekilen fotoğrafın bir sırrı varmış, bakın o neymiş

Müze 9 Kasım günü bir panel düzenliyor. Üstelik panel çok sembolik bir yerde yapılacak.

Müze, bir zamanlar Las Vegas mafyası üyelerinin yargılandığı mahkeme salonunun bulunduğu binada kuruldu. Panel işte aynen korunan o salonda yapılacak ve FBI’ın o bürosunda görev almış emekli elemanları katılacak.

*

FBI 60 yıl önce bu büroyu açıp bir avuç saha elemanını niye göndermişti derseniz, cevabı çok basit.

Çünkü orası örgütlü suçun yeni merkeziydi.

O günden bu yana büro, cinayetten bombalamalara, insan kaçırmadan siyasi yolsuzluklara, kara para aklamadan mafyaya birçok suç olayının üzerine gitti ve ortaya çıkardı.

BUGÜN
30 EKİM CUMARTESİ
GÜNÜN KAÇIRILMAYACAK MAÇI

- SAAT 19.30: Tottenham-Manchester United

Liverpool’dan kendi sahasında 5 gol yemiş Manchester United, Londra’da moral bulacak mı?

Ligin 6’ncı sırasındaki Tottenham kendi sahasında, ligin 7’nci sırasındaki Manchester United’a yerini
bırakacak mı?

Orta sıraların bu haftaki en büyük savaşı.

31 EKİM PAZAR
GÜNÜN KAÇIRILMAYACAK 2 MAÇI

- SERIE A İTALYA: Saat 22.45: Roma-Milan

Geçen hafta kendi sahasında, Serie A’nın ilk sırasındaki Napoli maçında 1-1 berabere kalıp kırmızı kart gören Mourinho, bu hafta yine kendi sahasında.

Bu defa karşısında Milan var. Roma 4’üncü sırada, Milan ise 2’nci...

Arada 9 puan var.

Mourinho ilk 3’e girebilmek için bu maçı almak zorunda.

- LA LIGA İSPANYA: Saat: 23.00: Real Sociedad-Athletic Bilbao

La Liga’da Real Sociedad 24 puanla birinci sırada.

Kendisini takip eden Real Madrid’in puanı 21...

Real Sociedad, ligin 8’inci sırasındaki Athletic Bilbao ile karşı karşıya...

NOT: Bu maçların nerede yayınlandığını bugün ve yarın Hürriyet Spor’da bulabilirsiniz.


BUGÜN
SEYRETMEYE DEĞER ÖTEKİ ÖNEMLİ MAÇLAR

- Saat: 14.30: Leicester City-Arsenal

- Saat: 15.00: Elche-Real Madrid

- Saat: 17.00:Liverpool-Brighton

- Saat: 17.00: Manchester City-Crystal Palace

- Saat: 17.00: New Castle-Chelsea

- Saat: 22.00: Barcelona-Alavés

X

Erenköy Kız Lisesi’nde başlayan güzel bir cumhuriyet hikâyesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Ekim 2021
Erenköy Kız Lisesi’nin yatılı öğrencileri hafta sonu tatili için evlerine giderlerken, anne ve babası ayrı olan Nüzhet okulda kalmaktadır.

Yatakhanenin penceresinden gökyüzüne bakan genç kız yalnızlığını yıldızlarla paylaşır.

*

1928 yılında Galata rıhtımında görürüz Nüzhet’i...

Okulunu birincilikle bitirmiş, Cumhuriyet’in eğitim alması için Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasına girmeyi başarmıştır...

*

Lyon kentinde okuduğu okulda sınıfta en ön sırada oturur.

Elli kişilik sınıfta, yabancı bir ülkeden gelen tek kız öğrencidir.

Ülkesinden çok uzakta da olsa tek başına kaldığı yurdunda aynı yıldızların altındadır.

Yazının Devamını Oku

Önceki gece bu istihbaratı iki ayri kişiden dinledim

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Ekim 2021
Durun hemen heyecanlanmayın. Öyle ittifakları altüst edecek, seçimi öne aldıracak, büyükelçi krizini çözecek muazzam bir siyasi istihbarat değil...

Ben naçizane bir magazin yazarıyım, tabii ki bir magazin istihbaratı bu...

*

Önceki gece yine uykusuz kalıp New York’taki “Ahmet Ertegün’ü anma yemeği”ni dakika dakika izledim.

Türkiye ile ABD arasında patlayan ve çok kötü bir noktaya gidebilecek büyükelçi krizinin tatlıya bağlanmasından 24 saat sonra New York’ta Türkiye ile ABD’yi birbirine bağlayan müthiş bir geceydi bu.

Geceye davetliydim, ama COVID-19 pozitif yüzünden katılamadım. Bedenim orada değildi ama aklım oradaydı... Gece boyunca konuştum katılanlarla... Bu arada Plaza otelinin kulislerinde Ahmet Ertegün’ün eski dostlarının fısıldadığı, benim için müthiş bir bilgi aldım...

*

Türk magazininin 1990’lı ve 2000’li yıllarının en büyük konularından biri şuydu:

Yazının Devamını Oku

19 ayda tek hata yaptım COVID-19 o an beni yakaladı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Ekim 2021
COVID-19 sendromuna girdiğimiz Mart 2020’den beri kendimi çok iyi korudum.

Sokağa çıkmama kurallarına uydum.

Maskesiz gezmedim.

Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.

Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.

Sonra aşı dönemi geldi...

Önce 2 Sinovac oldum.

Sonra 2 BioNTech oldum.

Yazının Devamını Oku

Diyonizyak öfkenin kırmızı kart gördüğü muhteşem bir gece

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Ekim 2021
Pazar gecesi benim için uykusuz bir geceydi...

Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.

Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.

Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.

Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...

Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...

Düşünebiliyor musunuz?

Yazının Devamını Oku

İlk gençlik hapınızı kaç yıl sonra alabileceksiniz

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Ekim 2021
Şimdi kahvenizden veya çayınızdan bir yudum alın...

Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...

Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...

Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...

*

Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...

En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.

Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...

Yazının Devamını Oku

Yaşayan bir numaralı Müslüman o olabilir mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Ekim 2021
Adı Muhammed. Soyadı Salah.

Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...

Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.

Liverpool’un şahane oyuncusu...

*

Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...

Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...

İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.

Şimdiden futbol tarihine geçti...

Yazının Devamını Oku

Diyarbakır Müzesi'ndeki domuz dişi ve 48 saat sonra gelen bir haber

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Ekim 2021
Geçen hafta Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’ni gezerken rehberimiz bize ilginç bir şey anlattı.

Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:

“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”

*

Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.

Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:

New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.

Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.

Yazının Devamını Oku

En iyisi halayı size Hint atasözü ile anlatayım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Ekim 2021
Çok sevdiğim bir Hint atasözü aynen şöyle diyor:

“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”

*

Halay da bir danstır...

Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...

-

Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.

Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...

Yok eder...

Yazının Devamını Oku

Özdemir Bey geç de olsa sizi tanımak bir şerefti

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Ekim 2021
Türk Savunma Sanayii’nin son 15 yıldaki parlayan yıldızı, Bayraktar ailesinin kurucu babası Özdemir Bayraktar aramızdan ayrıldı.

Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...

Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...

Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...

Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...

Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.

Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...

Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...

Yazının Devamını Oku

Yer Diyarbakır, kuyruk Picasso kuyruğu gibi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Ekim 2021
Bu fotoğrafta, sırada bekleyen insanların ancak bir bölümünü görüyorsunuz. Çekilen videoları seyrederseniz, kamera sıranın sonuna kadar gidip köşeyi döndüğünde, bu kuyruğun devam ettiğini göreceksiniz...

Bu bir maç kuyruğu değil...

Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...

Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...

Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...

Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.

Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.

Bugüne kadar

Yazının Devamını Oku

Sonradan görme bir züğürdün o sorusu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Ekim 2021
Dün size 85 metrelik bir megayatı bütün iştahımla anlattım.

Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.

O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...

Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.

İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...

Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...

Mesela şu fotoğraf.

1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.

Yazının Devamını Oku

Sizce bu 85 metrelik megayatı satın alabilecek kaç kişi vardır?

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Ekim 2021
Türkiye’de değil, dünyada kaç kişi vardır diye soruyorum.

Yat 85 metre...

Türkiye’de yapıldı.

Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.

Yapımı 4 yıla yakın sürdü.

Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.

Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.

4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...

Yazının Devamını Oku

Öyleyse... Bir gün ben de Kırmızı Kraliçe'ye giderim

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Ekim 2021
İlk haber 12 Ekim günü, ABD’nin Teksas eyaletinin Van Horn adlı bölgesinden havalanan bir uzay aracından geldi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un Blue Origin adlı şirketinin uzaya ikinci uçuşunu yapan roketinin içinde tanıdık bir isim varmış.

William Shatner...

*

Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...

Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...

İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.

‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.

Dünya

Yazının Devamını Oku

Banyan ağacına asılı 10 esrarengiz ceset

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Ekim 2021
Her şey bir yaz sabahı, sokağın orta yerindeki bakkal dükkânının zamanında açılmaması ile başladı.

Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.

Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...

Yıl 2018’di...

Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...

O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.

Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.

*

Yazının Devamını Oku

Bu kadın 'Yetmez ama evetçi'leri fabrika ayarlarına döndürür mü

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Ekim 2021
Bu yıl ekonomi dalında Nobel alan üç ekonomisti tanımıyorum.

Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.

Mariana Mazzucato...

*

Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.

İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.

Aynı zamanda Amerikalı...

Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.

Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.

Yazının Devamını Oku

‘Final Töreni’ndeki bu şampanya nasıl patladı?

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Ekim 2021
Önce, bir yıl önceye döneyim.

Yıl 2020...

Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.

O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.

Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.

Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.

Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...

Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...

Yazının Devamını Oku

İşte medyanın yeni testosteron kralı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Ekim 2021
Biliyorum bu pazar günü, “memleketin bunca sorunu varken” lobisinden yine epey dayak yiyeceğim...

Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.

Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.

*

Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...

Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.

*

Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.

Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.

Yazının Devamını Oku

‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Ekim 2021
Dün sabah küçük bir haber dikkatimi çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.

Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.

*

Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.

Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...

Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”

İfadede

Yazının Devamını Oku

Çok teşekkürler İsmail Bey, sayende ilk 4 madde yazıldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

8 Ekim 2021
Bu hafta başına kadar tablo aynen şöyleydi.

Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.

Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.

*

İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.

Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...

Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...

İkisi çok ayrı yerlerdeydi...

*

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları