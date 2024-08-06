İmamoğlu koltuğunu kime bırakacak

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana gözünü cumhurbaşkanlığına dikmiş durumda. Kılıçdaroğlu’nun engellemesi nedeniyle 2023’te aday olamadı. Ama 2028’de bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Onun için her şeyi göze almış durumda.

İMAMOĞLU’NUN BEKLENTİSİ

Ekrem İmamoğlu’nun önceliği CHP Genel Başkanı olmak değil. İsteseydi kurultayda CHP Genel Başkanı olurdu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle seçildi. İmamoğlu, Özgür Özel’in 2028’de cumhurbaşkanı adaylığına engel olmayacağını düşündü. Ama beklediği gibi olmadı. ‘Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak?’ diye sorulduğunda Özgür Özel’in tereddütsüz bir şekilde, “Ekrem İmamoğlu” demesini bekliyordu.

PAZARLIK YAPTILAR MI

Belki aralarında bu yönde bir pazarlık yapıldı. ‘Sen CHP Genel Başkanı ol, ben cumhurbaşkanı adayı olayım’ diye anlaştılar. Yoksa Özgür Özel’i kara kaşı kara gözü için seçmedi.

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4 NOKTADA GÜVENSİZLİK

Ekrem İmamoğlu’nda 4 noktada Özgür Özel’e karşı güvensizlik duygusu oluştu.

1- Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini ilan etmesini bekliyordu. Yukarıda belirttiğim gibi belki de aralarında o yönde bir anlaşma vardı.

2- Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek parti içinde bir denge kurmaya çalıştı.

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğa geçerek, kendisine yeni bir alan açtı. Bu hamlesiyle Ekrem İmamoğlu’ndan bir adım öne çıktı.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME

4- Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde 28 Şubat’ın emekli generallerinin hapis yatmasını, Gezi mahkûmu Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ın durumunu, TİP Milletvekili Can Atalay’ın durumunu gündeme getirdi. Dikkatinizi çekti mi Özgür Özel’in listesinde Ekrem İmamoğlu’nun durumu yok. Oysa İmamoğlu’nun da başı yargıyla dertte. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası Demokles’in kılıcı gibi kafasında sallanıp duruyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TEHLİKEDE

Dosyası İstinaf Mahkemesi’nde. İstinaftan geçip Yargıtay tarafından onandığı takdirde siyasi yasaklı konumuna düşecek. Bu durumda cumhurbaşkanı adaylığı tehlikeye girecek. Ben siyasi yasaklara her zaman karşı olduğumu ve olmaya devam edeceğimi ilan ettim. Ama Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir sıkıntısı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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İMAMOĞLU’NUN KIRGINLIĞI

Ekrem İmamoğlu’nun, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmede bu konuyu dile getirmemesinden rahatsız olduğu söyleniyor.

Bu konuda İmamoğlu’nu haklı buluyorum. Listenin başında Ekrem İmamoğlu olmalıydı. Çünkü o seçilmiş bir belediye başkanı. Özgür Özel’in öncelikler listesinde yer almaması ayrı bir hata. Görüşmede, “Ekrem İmamoğlu bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Halkın iradesiyle ikinci kez seçilmiş bir belediye başkanıdır. CHP’nin kırmızı çizgisidir” demesi beklenirdi.



ÖZGÜR ÖZEL’İN OYUN PLANI



Ama Özgür Özel seçildikten sonra farklı bir oyun kurmayı tercih etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu aynı denkleme yerleştirdi. “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım‘ demez. En formda oyuncusuna attırır. Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” dedi.

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Özgür Özel bugün Paris Olimpiyatları’nda Ekrem İmamoğlu sağında, Mansur Yavaş solunda birlikte fotoğraf verecek.

PARTİYİ PARÇALAMAMAK İÇİN

Cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıl varken Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını ilan ettiği takdirde partide bölünmeler olurdu deniliyor. Bu tez haksız değil. Demirel’in dediği gibi, “Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değil”.

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama bir de Mansur Yavaş faktörü var. Özgür Özel, “Başka adaylar da çıkabilir” dedi. Aklında birisi demek ki. Hatta Özgür Özel de cumhurbaşkanı adaylığını düşünebilir. CHP tarihinde Ecevit’ten sonra en yüksek oyu alan lider oldu. Ayrıca Kılıçdaroğlu da ilk başta CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmuyordu. Ama sonra ne oldu?

GARANTİ DEĞİL

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Özgür Özel’in partiyi bir arada tutmak için şimdiden Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmemesi anlaşılır bir şey. Ama bu daha sonra “Adayımız İmamoğlu” diyeceği anlamına gelmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında.

İMAMOĞLU’NUN PLANI NE



Peki Ekrem İmamoğlu’nun planı ne?

İmamoğlu tüm planlamasını cumhurbaşkanı adaylığı üzerine kurmuş durumda. Hafta sonu CHP Kadın Kolları’nın kurultayı vardı. 4 kadın aday kürsüye birlikte çıkıp, seçimlere müdahale edildiğini belirterek demokrasi çağrısı yaptılar. Ne için? Özgür Özel, Aylin Nazlıaka’yı değil Veli Ağbaba’nın desteklediği Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’yı seçtirmek için uğraştı. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Aylin Nazlıaka kaybetti. Özgür Özel’in desteklediği Asu Kaya seçildi.

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GENÇLİK KOLLARINI İSTEMİŞ

Ama bu süreçte Ekrem İmamoğlu hiçbir adaya destek vermedi. Özgür Özel ile İmamoğlu’nun anlaştıkları söyleniyor. Kadın Kolları Özgür Özel’e, Gençlik Kolları Ekrem İmamoğlu’na. Çünkü İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa sahada gençlik kollarını çalıştıracak.

SİNEM DEDETAŞ MI

Şimdi geldik yüz puanlık uzmanlık sorusuna. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa yerini kime bırakacak?

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiledikten sonra yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a bırakacağı söyleniyor. İmamoğlu’nun veliahtı olarak Sinem Dedetaş gösteriliyor.

SANCILI SÜREÇ

Yerel seçimler, CHP’nin kazanma umudunu güçlendirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken hem yerel yönetimlerde hem CHP’nin tepe isimlerine yönelik tasfiye operasyonları yaşanabilir. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinin CHP açısından çok sancılı geçeceğe benziyor.