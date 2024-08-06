Sonuçlar da moraller de iyi

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Böyle bakınca gidilecek çok yolumuz olduğu kesin...

Türkiye birçok alanda müthiş işler yaptı ama şehirleşmedeki problemlerini hala çözebilmiş değil.

Başar’a katılıyorum; akıllı şehirler daha mutlu insanlar yapacak.

Ve inanın markaları da etkileyecek. Belki de teknolojik yenilenme ve değişim daha da hızlanacak.

Yılın ilk yedi ayını kısıtlı finansman koşullarına rağmen 672 bin adedin üzerinde satışla kapatarak rekor kıran otomotiv sektörünün yılın geri kalan kısmında da özel kampanyalar yaparak stokları eritecek.

Otomotivde zor bir beş ayın bizi beklediğini söyleyen Başar; yine de satışlarda keskin düşüşler beklemediğini vurguluyor.

Binek otomobil pazarı 800-850 bin adet, toplam pazarın 1 milyon adedin üzerinde kapanacak gibi gözüküyor.

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Zafer Başar, müşteri güven endeksinde Amerika’da uygulanan sistemi markalarına adapte ettiklerini söyledi. Sonuçlar mı? 9 aylık bir süreçte, tam 16 bin müşteri değerlendirmesiyle 90 puanlık bir Müşteri Güven Endeksi skoru elde edilmiş.

Bu değerlendirmeler markayla müşterileri arasında ne denli güçlü bir bağ kurduğunu gösteriyor.

Başar; satışlarının yüzde 39’unun Marmara Bölgesi’nde, kadın müşterilerinin oranının da yüzde 31’e çıktığını söyledi.

Aslında rekabet burada yaşanıyor.

Yani kadınlar ve gençlerde...

Bütün dünyada olduğu gibi bizde de kadınların toplumdaki etkinliği artıyor.

Gençler daha erken yaşta kendilerine bir hayat kuruyor ve toplumu yönlendiriyor.

Satışların yüzde 50’sinin SUV segmentinde gerçekleşmesi de bu gerçeği kanıtlıyor.

En çok satış yapılan 10 şehir, toplam satışların yüzde 64’üne denk geliyor.

Birçok marka için de buna benzer bir dağılım var.

O yüzden Türkiye birçok marka için hala keşfedilmeye açık bir alan gibi duruyor.

Kadınlardan yüksek not

alan sınıfı geçer

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BAZI rakamlar ve istatistikler aslında dünyadaki değişimi de gösteriyor. Bu sadece otomotivde olmuyor; tekstilde de, beyaz eşyada da ve birçok sektörde de bu dönüşümler hızlanmış durumda. Zafer Başar müşterilerinin ortalama yaş seviyesi 2023 yılında 46 iken, 2024 yılında 42’ye düştüğünü söyledi. Mobil uygulamayı indiren müşterilerin yüzde 35’i 35 yaşın altında, yüzde 50’si ise 40 yaşın altında. Bu veriler genç kuşağın beklentilerini karşılamanın ve dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kişiselleştirilmiş hizmet talebi, genç kuşağın beklentileriyle şekillenmiş ve bu da ana hedeflerden biri haline gelmiş.

Servis müşterilerinin tavsiye ortalama skoru 92. Kadın müşterilerin ortalama tavsiye skoru 94, erkek müşterilerin ise 91.79. Kadınların notu genellikle daha azdır. Bu detayı önemsiyorlar.

Endişemiz hiç yok en

fazla müşteri kazanacak

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ZAFER Başar; Skoda’nın davetlisi olarak katıldığımız toplantıda yeni Kodiaq ile ilgili bilgiler de verdi.

Başar; “Müşteriler, markalara ve insanlara güven duymak istiyorlar. Bütçelerine dikkat eden ve harcamalarını kontrollü bir şekilde yapan müşteriler fiyat, performans dengesine önem veriyor” dedi.

Satışa çıktığı 2017’den bu yanan 860 bin adedin üzerinde satılan Kodiaq’ın en çok tercih edildiği ülkelerden birisi de Türkiye olmuş.

Skoda’nın merakla beklenen elektrikli otomobilleri Enyaq ve Elroq ise 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak. Bunun için hızlı şarj altyapısı kurma hazırlıkları tamamlanmış.

Çinli markaların Türkiye’ye olan ilgisini de Başar’a sordum.

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Dedi ki; “Meslek hayatımda 39’uncu yıla giriyorum. Sektör rekabetin içinde birçok konuyu yaşadı. Yerli üreticiler için 'Eyvah şimdi hepsi yok olacak' denilen 1996 yılındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nı yaşadık. Bugüne bakacak olursak; yerli üreticiler hem ihracatlarını, hem de teknolojilerini artırarak hayatlarına devam ediyorlar. Çinli markaların yatırım ve ihracat atağı var. Bundan en fazla müşterilerin fayda sağlayacağını düşünüyorum.”

Yapay zeka bir yılda

büyük değişim yaptı

TÜRKİYE ilginç bir pazar... Türkiye’yi vazgeçilmez yapan da aslında bu önemli detay... Büyüyen, gelişen ve en önemlisi üreten bir ülkeye sahibiz. Otomotivdeki gelişmeler, veriler her zaman geleceğin bir göstergesi... Yüce Auto, Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ile sektörel bir ufuk turu yaptığımızda bir kez daha iyi anlıyorum ki; birkaç yılda muazzam şeyler de olacak. Yapay zekanın son bir yılda her marka için önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyen Başar; bu değişimin çok hızlanacağını söylüyor.

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Yine de büyük bir sanayi olan otomotivdeki dönüşümleri yakından takip etmemiz gerektiğine inanıyorum. Örneğin elektrikli araçlar ilgi görmeye devam ediyor. Ama şehirler akıllı olmayınca, altyapı hazırlanmadığında ortaya başka sorunlar çıkıyor. O yüzden gelecek için ya çok hazır olmanız ya da hibrid çözümler geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden otomotiv benim her zaman ilgi alanımdaki sektörlerin başında geliyor.