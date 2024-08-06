Instagram’sız hayat

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Gökhan Ünver, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X’e de koyduğu videosunda “Instagram açılmayınca benim TikTok’taki performansımın kalitesi” diyerek, dans edip izleyenlerden hediye istediği bir paylaşım yaptı.

“Hediye yoksa yayını kapatıyorum” diye bitirdi videoyu.

Nalet Bebe, “Instagram kapanınca influencer’lar” başlıklı paylaşımında “Blogger Ayça’yı Instagram kapandı çıkın diye otelden çıkarmışlar. Ayfer’in bebek arabasını bile marka geri istemiş” diye olayın trajikomik yüzünü dile getirdi.

Bu yazı yayımlandığında Instagram’la anlaşma sağlanmış ve açılmış bile olabilir.

Umarım da öyle olur.

Britney Spears’ın hayatı film oluyor

Britney Spears’ın çok satan anı kitabı “The Woman in Me”nin (İçimdeki Kadın) sinema filmi olacağı uzun zamandır konuşuluyordu.

Ve kitabın haklarını satın alan Universal Pictures’tan beklenen haber geldi.

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“Bir şöhret nasıl heba edilir”in filmini Jon M. Chu çekecek, “La La Land”in yapımcısı Marc Platt da işin başında olacak.

42 yaşındaki Spears’ın kaleme aldığı ve geçen yıl yayımlanan anı kitabı, satışa çıktığı ilk hafta 1 milyon satmış ve yalnızca Amerika’da 2.5 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşmıştı.

İnsanlar bu kitabı sadece okumadı. Michelle Williams’ın sesi ve anlatımıyla sesli olarak da dinlenen kitap, 2023 yılında Spotify’ın en çok dinlenen kitabı oldu.

Ünlü şarkıcı, hayatının film olmasıyla ilgili olarak kurduğu “Durun bakalım ben daha ölmedim” cümlesini çoktan geride bırakmış durumda.

X’teki hesabından, en sevdiği filmleri yapan kişi Marc Platt’la gizli bir projesi olduğunu “Takipte kalın” notuyla duyurdu.

Bu paylaşımına bir gül ve kamera emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Spears’ı “Euphoria” dizisindeki rolüyle tanınan Sydney Sweeney’nin canlandıracağı konuşuluyor.

Hayatı beyazperde yolunda olan tek ünlü Britney Spears değil bu arada.

Madonna’nın hayatını konu alacak film de 1.5 yıllık duraksamanın ardından yeniden gündemde.

Britney’den çok Madonna’nın filmine heyecanlandığımı ve beklediğimi yazmadan geçmeyim.

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Sporda kadın tırnağı

Paris’teki 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda kadın atletlerin tırnakları sizin de dikkatinizi çekti mi?

Sporcuların uzun, yapılı, rengarenk tırnaklarında tam bir tırnak sanatı izliyoruz.

Uzmanlar bunun kadın sporculara özgüven ve başarı olarak yansıdığında hemfikir.

Kendisini iyi hisseden sporcunun performansı da artıyor.