1.5 metre sosyal mesafe ile plajlara açılış planı

BUGÜN: Türkiye açılma planı
YARIN: Turizm ülkelerine niyet mektubu
SALI GÜNÜ: Genelgeleri açıklayacağım
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bugün “Türkiye’nin plajlara açılış programı”nı açıklıyor.
Bu amaçla belki de bakanlık tarihinin en ayrıntılı, en zor çalışması yapıldı.
Bu çalışmanın ipuçlarını bazı yerlerde okuyunca Bakan’ı arayıp biraz bilgi almak istedim.
“Cuma günü konuşalım, o zaman bütün ayrıntılar belli olacak” dedi...
Öyle yaptık ve bana bugünden başlayarak, önümüzdeki üç gün art arda gelecek adımları bütün ayrıntıları ile anlattı...
*
Bir vatandaş olarak hoşuma giden şu oldu.
Türkiye, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi turizm devi ülkelerden çok daha önce ve insanı etkileyen bir ciddiyet ve ayrıntı ile hazırlandı.
Tabii bunda Türkiye’nin korona ile mücadelede başarılı olmasının etkisi de büyük.
*
Olay benim açımdan “plajlara açılış” anlamına geliyor.
Çünkü “65 plus vatandaş” olarak 60 gündür evdeyim.
İşte size Bakan Mehmet Ersoy’la yaptığım uzun konuşmanın ana hatları.
Ama önce dünyaya verilecek çok önemli bir mesajdan başlayayım.
YARIN BÜTÜN DÜNYAYA BİR NİYET MEKTUBU VERİYORUZ
“Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere devlet olarak bir ‘niyet mektubu’ gönderiyoruz. Bu mektupta ‘Biz hazırız’ diyeceğiz.
Mektupta şunları yazacağız:
Havaalanlarında, otellerde, restoranlarda, plajlarda alınan önlemler.
Bütün turizm merkezlerindeki hastanelerin yatak, yoğum bakım, solunum cihazı sayıları...
Ambulans, ambulans uçak ve helikopter sayıları.
Bildiğim kadarı ile böyle bir şey dünya turizm tarihinde ilk defa oluyor.”
DIŞİŞLERİ BÜYÜK TELEFON DİPLOMASİSİNE BAŞLIYOR
“Niyet mektubunu vermemizden sonra Dışişleri Bakanlığımız ve dış temsilcilerimiz tarihimizin en büyük telefon diplomasisine başlıyor. Bütün ülkelerdeki muhataplara telefon edilerek niyet mektubundaki maddeler anlatılacak.”
SOSYAL MESAFE ÜÇ METREDEN BİR BUÇUK METREYE İNİYOR
“Otel ve restoranlarda sosyal mesafe masalar ve koltuklar arası 1.5 metre olarak belirlendi. Ama mesela aynı aile bir masaya oturunca mesafe 60 santim olacak.
Otel lobilerindeki koltukların arası, havaalanı ve yemek kuyruklarında sosyal mesafe 1.5 metre olacak.
Plaj şezlongları için de aynı uzaklık konacak.”
GELEN HER YOLCUYA SINIRDA KORONA TESTİ UYGULANACAK
“Sağlık Bakanlığı, haziran ayı başında Antalya’dan başlamak üzere bütün havalimanlarında, Kapıkule ve İpsala’da korona test istasyonları kuracak ve gelen her yolcuya test uygulanacak. Sonucu 5-6 saat içinde alınacak.
Gelen yolcunun Türkiye’deki adresi belli olduğu için gerektiğinde anında müdahale edilecek.
Testler pasaporttan geçişten önce uygulanacak. En fazla 2-3 dakika sürecek ve yığılmalara yol açmayacak.”
SERTİFİKA İSTEMEYECEĞİZ AMA DUVARA BARKOD KOYACAKLAR
“Otel duvarlarına barkod konacak. Arzu eden her misafir bunu cep telefonu ile okutup otelin koronaya karşı aldığı bütün önlemleri okuyacak.
Bugün konaklama yerleri ve restoranlarla ilgili kriterleri açıklayacağım. Bunlar içinde iki ayrı kriter olacak. Bir: Bizim açımızdan olmazsa olmaz şeyler. İki: Uluslararası kriterler.
Otel ve restoranlardan özel sertifika almaları istenmeyecek ama açıklanan genelgelere uygun davranmaları zorunlu olacak.”
ÜÇ KANALLI DENETİM
“Otel ve restoranlarda üç kanallı denetim olacak. Otellere servis sağlayan büyük şirketler kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek. Ayda bir devlet denetimi olacak.
Oteller aldıkları bütün önlemleri görünür yerlere asacak...”
UÇAKLARIN NE ZAMAN KALKACAĞINA TEK BAŞIMIZA KARAR VEREMİYORUZ
Uçak seferlerinin açılması kararı sadece bize ait değil. Uluslararası havacılık kuruluşları kuralları belirleyecek. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor.
LOBİLERE DIŞARIDAKİ HAVA SOĞUTULARAK VERİLECEK
“Uluslararası otoriteler kuralları değiştiriyor. Otellerin lobilerinde dışarıdan taze havanın soğutularak verilmesi sistemine geçiliyor. Havayı temizleyip yeniden veren sistemler tercih edilecek.
Tabii bu elektrik giderlerini bir ölçüde arttıracak.”
PLAJLARA AÇILIŞA ÖNCE KÜÇÜK OTELLER BAŞLAYACAK
“Biz başından beri otelleri kapatmadık. Kendileri kapanma kararı aldı. Açılış önce iç turizmle başlayacak. Çünkü dış turizm sadece bize bağlı bir şey değil. Orijin ülkenin de izin vermesi gerekiyor.
Bu durumda önce küçük otellerin açılması beklenebilir. Bu yıl turizm mevsiminin aralık ayına kadar uzamasını bekliyoruz.”
SOSYAL MESAFE İÇİN BİLİM KURULU’NA DA SORDUK
BAKAN’a her vatandaşın merak ettiği şu soruyu sordum tabii:
“Sosyal mesafe şimdiye kadar hep 3 metre olarak konuşuluyordu. 1.5 metre az değil mi?”
“Önce şunu söyleyeyim. Bu çok kapsamlı ve ayrıntılı açılış planını hazırlarken bir komisyon oluşturduk. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri vardı. Ayrıca Korona Bilim Kurulu’ndan da bir temsilci vardı. Onlarla danışılıp alındı bu karar.
Virüsün etkisi bakımından gerçekçi bir karar. Masalardaki 60 santim mesafeye gelince bu zaten aileleri, birbirine çok yakın insanları ilgilendiriyor. Zaten beraber olan, birbirlerini tanıyan insanlar.”
‘HER ŞEY DAHİL’ KALIYOR SUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
“Her şey dahil sistemi kalkmıyor ama uygulama değişiyor. Artık misafirler masalara konan yiyecekleri kendileri almayacak, korunaklı bir şeffaf perdenin arkasındaki görevliye gösterecek ve onlar koyacak.
KORONA SONRASI TURİZM VE SEYAHAT NASIL BİR ŞEY OLACAK
SORU: Dünyanın en büyük ev kiralama sistemi Airbnb CEO’su, “Seyahat artık eskisi gibi olmayacak. İnsanlar daha yakın, daha güvenli ve keselerine daha uygun yerlere gidecekler. Tekrar insani temas arayacaklar” diyor. Sizce nasıl olacak?
“Bir şeylerin değişeceği kesin ama nasıl bir şey olacak şimdiden ben de bilmiyorum. Bunları yaşayarak görecek, öğrenecek ve kendimizi ona göre yeniden düzenleyeceğiz.”
1.5 metre sosyal mesafe ile plajlara açılış planı
İşte madde madde bugün açıklanacak turizm planı
BUGÜN: Türkiye açılma planı
YARIN: Turizm ülkelerine niyet mektubu
SALI GÜNÜ: Genelgeleri açıklayacağım
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bugün “Türkiye’nin plajlara açılış programı”nı açıklıyor.
Bu amaçla belki de bakanlık tarihinin en ayrıntılı, en zor çalışması yapıldı.
Bu çalışmanın ipuçlarını bazı yerlerde okuyunca Bakan’ı arayıp biraz bilgi almak istedim.
“Cuma günü konuşalım, o zaman bütün ayrıntılar belli olacak” dedi...
Öyle yaptık ve bana bugünden başlayarak, önümüzdeki üç gün art arda gelecek adımları bütün ayrıntıları ile anlattı...
*
Bir vatandaş olarak hoşuma giden şu oldu.
Türkiye, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi turizm devi ülkelerden çok daha önce ve insanı etkileyen bir ciddiyet ve ayrıntı ile hazırlandı.
Tabii bunda Türkiye’nin korona ile mücadelede başarılı olmasının etkisi de büyük.
*
Olay benim açımdan “plajlara açılış” anlamına geliyor.
Çünkü “65 plus vatandaş” olarak 60 gündür evdeyim.
İşte size Bakan Mehmet Ersoy’la yaptığım uzun konuşmanın ana hatları.
Ama önce dünyaya verilecek çok önemli bir mesajdan başlayayım.
YARIN BÜTÜN DÜNYAYA BİR NİYET MEKTUBU VERİYORUZ
“Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere devlet olarak bir ‘niyet mektubu’ gönderiyoruz. Bu mektupta ‘Biz hazırız’ diyeceğiz.
Mektupta şunları yazacağız:
Havaalanlarında, otellerde, restoranlarda, plajlarda alınan önlemler.
Bütün turizm merkezlerindeki hastanelerin yatak, yoğum bakım, solunum cihazı sayıları...
Ambulans, ambulans uçak ve helikopter sayıları.
Bildiğim kadarı ile böyle bir şey dünya turizm tarihinde ilk defa oluyor.”
DIŞİŞLERİ BÜYÜK TELEFON DİPLOMASİSİNE BAŞLIYOR
“Niyet mektubunu vermemizden sonra Dışişleri Bakanlığımız ve dış temsilcilerimiz tarihimizin en büyük telefon diplomasisine başlıyor. Bütün ülkelerdeki muhataplara telefon edilerek niyet mektubundaki maddeler anlatılacak.”
SOSYAL MESAFE ÜÇ METREDEN BİR BUÇUK METREYE İNİYOR
“Otel ve restoranlarda sosyal mesafe masalar ve koltuklar arası 1.5 metre olarak belirlendi. Ama mesela aynı aile bir masaya oturunca mesafe 60 santim olacak.
Otel lobilerindeki koltukların arası, havaalanı ve yemek kuyruklarında sosyal mesafe 1.5 metre olacak.
Plaj şezlongları için de aynı uzaklık konacak.”
GELEN HER YOLCUYA SINIRDA KORONA TESTİ UYGULANACAK
“Sağlık Bakanlığı, haziran ayı başında Antalya’dan başlamak üzere bütün havalimanlarında, Kapıkule ve İpsala’da korona test istasyonları kuracak ve gelen her yolcuya test uygulanacak. Sonucu 5-6 saat içinde alınacak.
Gelen yolcunun Türkiye’deki adresi belli olduğu için gerektiğinde anında müdahale edilecek.
Testler pasaporttan geçişten önce uygulanacak. En fazla 2-3 dakika sürecek ve yığılmalara yol açmayacak.”
SERTİFİKA İSTEMEYECEĞİZ AMA DUVARA BARKOD KOYACAKLAR
“Otel duvarlarına barkod konacak. Arzu eden her misafir bunu cep telefonu ile okutup otelin koronaya karşı aldığı bütün önlemleri okuyacak.
Bugün konaklama yerleri ve restoranlarla ilgili kriterleri açıklayacağım. Bunlar içinde iki ayrı kriter olacak. Bir: Bizim açımızdan olmazsa olmaz şeyler. İki: Uluslararası kriterler.
Otel ve restoranlardan özel sertifika almaları istenmeyecek ama açıklanan genelgelere uygun davranmaları zorunlu olacak.”
ÜÇ KANALLI DENETİM
“Otel ve restoranlarda üç kanallı denetim olacak. Otellere servis sağlayan büyük şirketler kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek. Ayda bir devlet denetimi olacak.
Oteller aldıkları bütün önlemleri görünür yerlere asacak...”
UÇAKLARIN NE ZAMAN KALKACAĞINA TEK BAŞIMIZA KARAR VEREMİYORUZ
Uçak seferlerinin açılması kararı sadece bize ait değil. Uluslararası havacılık kuruluşları kuralları belirleyecek. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor.
LOBİLERE DIŞARIDAKİ HAVA SOĞUTULARAK VERİLECEK
“Uluslararası otoriteler kuralları değiştiriyor. Otellerin lobilerinde dışarıdan taze havanın soğutularak verilmesi sistemine geçiliyor. Havayı temizleyip yeniden veren sistemler tercih edilecek.
Tabii bu elektrik giderlerini bir ölçüde arttıracak.”
PLAJLARA AÇILIŞA ÖNCE KÜÇÜK OTELLER BAŞLAYACAK
“Biz başından beri otelleri kapatmadık. Kendileri kapanma kararı aldı. Açılış önce iç turizmle başlayacak. Çünkü dış turizm sadece bize bağlı bir şey değil. Orijin ülkenin de izin vermesi gerekiyor.
Bu durumda önce küçük otellerin açılması beklenebilir. Bu yıl turizm mevsiminin aralık ayına kadar uzamasını bekliyoruz.”
SOSYAL MESAFE İÇİN BİLİM KURULU’NA DA SORDUK
BAKAN’a her vatandaşın merak ettiği şu soruyu sordum tabii:
“Sosyal mesafe şimdiye kadar hep 3 metre olarak konuşuluyordu. 1.5 metre az değil mi?”
“Önce şunu söyleyeyim. Bu çok kapsamlı ve ayrıntılı açılış planını hazırlarken bir komisyon oluşturduk. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri vardı. Ayrıca Korona Bilim Kurulu’ndan da bir temsilci vardı. Onlarla danışılıp alındı bu karar.
Virüsün etkisi bakımından gerçekçi bir karar. Masalardaki 60 santim mesafeye gelince bu zaten aileleri, birbirine çok yakın insanları ilgilendiriyor. Zaten beraber olan, birbirlerini tanıyan insanlar.”
‘HER ŞEY DAHİL’ KALIYOR SUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
“Her şey dahil sistemi kalkmıyor ama uygulama değişiyor. Artık misafirler masalara konan yiyecekleri kendileri almayacak, korunaklı bir şeffaf perdenin arkasındaki görevliye gösterecek ve onlar koyacak.
KORONA SONRASI TURİZM VE SEYAHAT NASIL BİR ŞEY OLACAK
SORU: Dünyanın en büyük ev kiralama sistemi Airbnb CEO’su, “Seyahat artık eskisi gibi olmayacak. İnsanlar daha yakın, daha güvenli ve keselerine daha uygun yerlere gidecekler. Tekrar insani temas arayacaklar” diyor. Sizce nasıl olacak?
“Bir şeylerin değişeceği kesin ama nasıl bir şey olacak şimdiden ben de bilmiyorum. Bunları yaşayarak görecek, öğrenecek ve kendimizi ona göre yeniden düzenleyeceğiz.”