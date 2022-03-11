Maden sahası mı bahçeli evler mi?

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran; “Fethiye’den Çanakkale’ye kadar alanlardaki yerleşim yerlerinin belediyeleri hemen hemen yüzde 95’i CHP’li belediyelerin ellerinde ve 30-40 senedir buraları idare ediyorlar Zeytinlik alanları imara açılmış olan yerleri şöyle bir değerlendirdiklerinde zeytinlikleri kimin katlettiği gayet net bir şekilde ortaya çıkacaktır” diye açıklama yapınca galiba haklı diye düşündüm…
Peki, Ekrem Bey ne kadar haklı… Gerçekten, tüm zeytinlik alanlarda özellikle sahil kesimlerdeki zeytinlik alanlar imara açılmakta.
*
Ancak bunu sadece CHP belediyelerine yüklemek doğru değil. Doğrusu; bu yerlerde hangi partiler varsa CHP, AKP veya MHP olsun fark etmiyor imara açılıyor. Mesela bizim Erdek 2004-2013 yıllarında AK Parti görevdeydi ve zeytinlikler o zaman da imara açılıyordu. Ondan önce ANAP ve DP vardı…
Ancak zeytinliklerin imara açılıp ev, villa yapılmasıyla, maden sahasını açmak arasında önemli farklar var… İşte Erdek’te görüyoruz; zeytin alanlarındaki yapıların tamamı bahçeli nizam olduğu için yapının bulunduğu alanda bir veya iki zeytin ağacı varsa kaldırılıyor ama bahçedeki diğer zeytin veya meyve ağaçları yerinde duruyor. Bu şekilde bir mahalle kurulsa bile yapıların bahçeli nizamda olması nedeniyle zeytin ağacı katliamı var demek zor.
Bunun için imara açılacak yerlerde zeytinlik alanı varsa belediyelerin yapıların bahçeli nizamda yapılması şartı; eğer bugüne kadar yoksa bundan sonra getirilmeli.
Ama iş maden sahası denilince ‘orada durun’ derim. İşte Kaz Dağları’nda açılan maden sahalarını görüyoruz. Öyle az değil; belki de 100 tane futbol sahası büyüklüğünde bir alan ağaçların kesilmesiyle çırılçıplak kalmış…
*
Ölmez ağaç zeytin ağacı... Zeytini; siyah veya yeşil olarak yağıyla birlikte çok yenilen önemli bir gıda maddesidir. Özellikle naturel olarak tüketilen zeytinyağı doğal ilaç… Yağından sabun imal ediliyor. Güneş yanığı veya diğer yanıklara iyi geliyor… Küspesi ve budanma sonrası çıkan dallar yakıt olarak kullanılır. Hem zeytini hem yağı ihraç ürünüdür…
Şimdi gelin de siz bu, Kur-an-ı Kerim’de ayetler olan “kara elmas” zeytinlik alanlarını madenlere açın… Hâlbuki zeytin ağacı madenden kıymetli…
Maden biter zeytin ağacı doyurur hem de yüzyıllarca…
Maden sahası mı bahçeli evler mi?
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran; “Fethiye’den Çanakkale’ye kadar alanlardaki yerleşim yerlerinin belediyeleri hemen hemen yüzde 95’i CHP’li belediyelerin ellerinde ve 30-40 senedir buraları idare ediyorlar Zeytinlik alanları imara açılmış olan yerleri şöyle bir değerlendirdiklerinde zeytinlikleri kimin katlettiği gayet net bir şekilde ortaya çıkacaktır” diye açıklama yapınca galiba haklı diye düşündüm…
Peki, Ekrem Bey ne kadar haklı… Gerçekten, tüm zeytinlik alanlarda özellikle sahil kesimlerdeki zeytinlik alanlar imara açılmakta.
*
Ancak bunu sadece CHP belediyelerine yüklemek doğru değil. Doğrusu; bu yerlerde hangi partiler varsa CHP, AKP veya MHP olsun fark etmiyor imara açılıyor. Mesela bizim Erdek 2004-2013 yıllarında AK Parti görevdeydi ve zeytinlikler o zaman da imara açılıyordu. Ondan önce ANAP ve DP vardı…
Ancak zeytinliklerin imara açılıp ev, villa yapılmasıyla, maden sahasını açmak arasında önemli farklar var… İşte Erdek’te görüyoruz; zeytin alanlarındaki yapıların tamamı bahçeli nizam olduğu için yapının bulunduğu alanda bir veya iki zeytin ağacı varsa kaldırılıyor ama bahçedeki diğer zeytin veya meyve ağaçları yerinde duruyor. Bu şekilde bir mahalle kurulsa bile yapıların bahçeli nizamda olması nedeniyle zeytin ağacı katliamı var demek zor.
Bunun için imara açılacak yerlerde zeytinlik alanı varsa belediyelerin yapıların bahçeli nizamda yapılması şartı; eğer bugüne kadar yoksa bundan sonra getirilmeli.
Ama iş maden sahası denilince ‘orada durun’ derim. İşte Kaz Dağları’nda açılan maden sahalarını görüyoruz. Öyle az değil; belki de 100 tane futbol sahası büyüklüğünde bir alan ağaçların kesilmesiyle çırılçıplak kalmış…
*
Ölmez ağaç zeytin ağacı... Zeytini; siyah veya yeşil olarak yağıyla birlikte çok yenilen önemli bir gıda maddesidir. Özellikle naturel olarak tüketilen zeytinyağı doğal ilaç… Yağından sabun imal ediliyor. Güneş yanığı veya diğer yanıklara iyi geliyor… Küspesi ve budanma sonrası çıkan dallar yakıt olarak kullanılır. Hem zeytini hem yağı ihraç ürünüdür…
Şimdi gelin de siz bu, Kur-an-ı Kerim’de ayetler olan “kara elmas” zeytinlik alanlarını madenlere açın… Hâlbuki zeytin ağacı madenden kıymetli…
Maden biter zeytin ağacı doyurur hem de yüzyıllarca…