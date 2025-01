AK Parti Adana'da Tamer Dağlı dönemi

Haberin Devamı

Tamer Dağlı, kongrede yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye ve Adana’ya hizmet edecek olmanın onurunu yaşadığını belirtti. Yeni başkan Tamer Dağlı, “AK Parti olarak karşımıza çıkan her zorluğu birlik ve beraberlikle aşmayı başardık. Bu başarıda teşkilatımızın her kademesinin büyük bir payı var. Bugün burada, Adana’mızın geleceğine dair önemli kararlar alacağız. Bu kararlar sadece Adana’mız için değil, tüm Türkiye için hayati bir anlam taşıyor. Çünkü biliyoruz ki Adana, her zaman bu davanın kalesi olmuş, her zaman liderimizin yanında dimdik durmuştur. Bu duruşu daha da güçlendirmek, teşkilatımızı daha da ileriye taşımak için hep birlikte daha fazla çalışacağız” diye konuştu.

DAĞLI’DAN TEK TEK TEŞEKKÜR

Haberin Devamı

Tamer Dağlı, kongre sonrası yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: “8’inci İl Kongremize katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e Parti Sözcümüz Ömer Çelik’e, bakanlarımıza, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın bölge ve il koordinatörlerine, milletvekillerimize, Cumhur İttifakımızın temsilcilerine, Siyasi Partilerin İl Başkanlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Başkanları ve Temsilcilerine ve Adana İl Başkanlığımızın Demokrasi Şöleni'ne dönüşen kongresine bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle, katkıda bulunan ve coşkularıyla salonda Adana adının yankılanmasını sağlayan Gençlik Kolları Teşkilatımıza, evinden, eşinden, ailesinden feragat ederek AK Parti bayrağını dalgalandırmak ve tarihi bir devir teslime şahit olmak için kongre salonuna akın eden, Kadın Kolları teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımızın mensuplarına, kongreye katılım noktasında tüm Adana'yı seferber eden mahalle başkanlarım öncülüğündeki, Mahalle Yönetim Kurulu Üyelerimize, AK Parti Adana Teşkilatının kongrede ve öncesinde aksaklık yaşanmaması için elinden gelen bütün çabayı gösteren Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyelerimize ve kongreye damga vurarak yüzümüzü ağartan tüm Adanalı hemşehrilerime, dostlarıma, yol arkadaşlarıma, görev süresi boyunca her fedakarlığı yapan İl Başkanımız Ozan Gülaçtı’ya, kongremizde görev yapan basın mensuplarına, emniyet teşkilatımıza ve sağlık çalışanlarına ve kongremizin gerçekleşmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.”