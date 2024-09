Adı yaşatılacak... Narin adına hatıra korusu

Haberin Devamı

‘Narin Koruluğu’ için düzenlenen fidan dikme törenine Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı ile vatandaşlar katıldı.

“NARİNİMİZ HER NEFESTE YAŞAYACAK”

Kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve Türkiye’yi yasa boğan cinayetin ardından küçük yaşta

aramızdan ayrılan Narin’in adının sonsuza dek yaşatılması amacıyla ‘Narin Koruluğu’nun oluşturulduğunu dile getiren Başkan Demirçalı, törende yaptığı konuşmada “Biz bugün burada, hayatının baharında minicik bir fidan iken bizlerden koparılan yaşam ve sevgi dolu kızımızın hatırasını ilelebet yaşatmak adına bu alanda yüzlerce fidan dikimi

gerçekleştireceğiz. Narin kızımızın adının yaşatılması ve unutulmaması için her inançta, her kültürde kutsal kabul edilen, sevginin ve canlılığın sembolü olan fidanı, ağacı seçtik. Narin’imiz her nefeste yaşasın istedik. Hatıra fidanlığımızın Narin’in kalbindeki sonsuz sevgi ile büyüyüp gelişmesini, toplumun her kesimine bu sevginin nüfuz etmesini, bu sayede sevgiden yoksun olan yüreklere bir nebze olsun sevgi tomurcukları ekmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı ve katılımcılar ile birlikte fidan dikti.