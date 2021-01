Feyyaz Uçar’a açık mektup

Memleket futbolunda maddi manevi her türlü sıkıntı büyük.

Kabul ediyoruz. Bir yandan hakemler sürekli gündemde, VAR yüzünden saçını başını yolan çok. Bir türlü futbol konuşulamıyor, saha dışı karışıyor, karıştırma meraklıları kaşığı kazanın dibinden yukarı doğru daldırıp daldırıp çıkarıyor.

Her yönetim şikâyetçi, her takım şikâyetçi, her teknik direktör şikâyetçi. O sıkıntı var, bu sıkıntı var, var oğlu var. Buraya kadar tamam.

Hakem hatalarına isyan eden de, takımının hakkının yendiğini düşünen de, canı yanan da elbette arayacak hakkını. Arasın. Arayacak tabii. Fakat nasıl?

Oturulsun tartışılsın, VAR eğitimiyse yeniden verilsin, hakemler yeniden alınsınlar eğitimlere gerekiyorsa. Ne yapılacaksa yapılsın. Ne gerekiyorsa yapılsın. Hem de derhal yapılsın.

Ama şu yapılmasın. Taraftarlar arasındaki nefret körüklenmesin. En büyük iş yönetimlere düşüyor burada. Lütfen haklarını ararken sağduyulu açıklamalar yapsınlar, zaten yay gibi gerilmiş sinirleri hepten germesinler, taraftarlar arasına öfke tohumları ekmesinler.

Üç düşünüp bir konuşsunlar, çok şeyi değiştirecektir üslup değişikliği. Bakarsınız bir adıma, üç adım atar “karşı” taraf. Bir de bunu deneyin lütfen. Çünkü biliyoruz ki;

“Oysa sevgili, bir tek sevgili.

Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini”