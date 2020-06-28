Antep’te restoranlar ‘Fıstık Gibi’!

Pandemi sonrası turizmi canlandırmaya yönelik bir atak da Gaziantep’den geldi. Şehirde işletmelere hijyen eğitimi veriliyor, sağlıklı gastronomi için özel tarifler üretiliyor.
Kendimizi sokaklara attık ama henüz restoranlara adım atmayan çok kişi var. En büyük tereddüt tabii ki hijyen konusunda. Sektörün tekrar ayağa kalkabilmesi için mekân sirkülasyonlarının bir an önce hızlanması şart. Bunun için de müşteride güven duygusu sağlamak gerekiyor.
Tüm dünya bu konuda şu an seferber olmuş durumda. Mesela ABD’de 380 binden fazla restoranı temsil eden bir dernek olan Amerika Ulusal Restoran Birliği’nin (National Restaurant Association) gıda güvenliği alt kolu olan ServSafe tarafından restoranlara ücretsiz çevrimiçi eğitimler veriliyor. Ayrıca ‘COVID-19 Reopening Guidance’ adlı kılavuzlarında açılma sürecinde uyulması tavsiye edilen hijyen kuralları anlatılıyor. İngiltere’de restoranlar Food Standards Agency’nin sunduğu ‘Safer Food Better Business’ kılavuzundan (HACCP hijyen kurallarının COVID-19’a uyarlanmış hali) faydalanabiliyor.
Sertifikalarını asıyorlar
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında normal hayata hızlıca dönebilmek için ‘Fıstık Gibi’ adı altında hijyen eğitimlerine başladı. Restoranlar başta olmak üzere kuaförler, güzellik merkezleri, berberler, düğün salonları ve kentin kalbi olan sanayi alanlarındaki işletmeler bu eğitimi alıp kapılarına gururla sertifikalarını asıyor, müşteriler de gönül rahatlığıyla o işletmeye giriyor.
Bu eğitimlerde restoran işletmecileri ve personelleri için; COVID-19 genel bilgilendirme, mutfak çalışanlarının ve servis çalışanlarının uyması gereken kurallar, sunum hizmetlerindeki uygulanacak genel prensipler, vale hizmetiyle ilgili genel düzenlemeler, resepsiyon-karşılamayla ilgili genel kurallar, mescit kullanımıyla ilgili uygulamalar, restoranlarda ve kafelerde misafir kabulü, oturma düzeni ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması hakkında bilgi veriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep için büyük şans. Keşke siyasette daha çok kadın olsa dedirtecek türden yaptığı sayısız iş var. Öncü olmayı seviyor.
Antep’in şifalı gıdaları...
Mekânlara sadece sertifika vermenin yetmeyeceğini düşünerek gastronomi alanında Antep’in rakiplerinin önüne geçmesi için dört temel yaklaşım belirlemiş: Bağışıklık sistemini güçlendiren, sağlıklı beslenme. Yeni normal yaklaşımında fiziksel mesafenin korunduğu mekânlar. Yüksek hijyen tedbirleriyle üst düzey servis hizmetleri sunmak. Ve bunlara dayanan mutfakların arttırılması.
Diyeceksiniz ki o yağlı, ballı yemeklerin olduğu Antep’te insanlar nasıl sağlıklı beslenecek? Fatma Başkan bu konuyu herkesin kendi inisiyatifine bırakmamış elbette. Dr. Ender Saraç ve şef Doğa Çitçi’yle birlikte Antep coğrafyasındaki şifalı gıdaların daha çok tüketilmesi için bir çalışma yapmışlar; adına da ‘sağlıklı gastronomi’ demişler. Ender Hoca’ya göre sağlıklı gastronomi bugünlerde çok önemli çünkü çoğumuz gizli depresyondayız ve mutluluk hormonu seratoninin artması için hep lezzetli yemeklere yöneliyoruz. Zaten pandemideki üç ay boyunca Türkiye’de alınan toplam 240 bin ton kilo da (kişi başı ortalama üç kilo) bunun göstergesi.
Bağışıklık güçlendiren mönü
Sağlıklı gastronominin bir örneğini tattığımız mönüde; yuvarlama, Kilis kebabı, içliköfte gibi klasik yemekler nispeten ufak porsiyonlarda servis edilip aralarına bağışıklık güçlendiren şu tatlar eklenmişti:
Menengiç frapPe
Serinletici ve tansiyon yükseltmeyen şahane bir soğuk kahve alternatifi olmuş.
Özellikle yaz aylarında bence tüm Antep mekânları servis etmeli.
Meyankökü şerbeti
Doğruya doğru, içmesi çok zor ama faydası çok. Güneydoğu’nun vazgeçilmez içeceği meyankökü doğal kortizon içeriyor ama kortizonun onda birinden daha az yan etkisi var.
Soğuk zahter çayı
5 su bardağı buz, 15 gram kuru zahter, 100 gram ince doğranmış limon, 50 gram süzme balı demlenmeye bırakın. Buz eridikten sonra süzerek servis edin.
Karadut şerbeti
Urmu dutundan şeker eklemeden hazırlanan şerbet hem ağız yaralarını hem de virüsün ağız yoluyla girmesini
engelleyen güçlü bir antioksidan.
Asma yapraklı cacık
Ciddi bir D3 deposu olan asma yaprağı biraz pulbiberle sade yağda çevrilip yoğurtla birlikte servis edildi. Bu formül hem kemikleri güçlendiriyor hem de biraz güneşlenmeyle bağışıklığı.
Sumak sorbe
Mönünün yıldızıydı.
Bask’ın yıldız şeflerinden Elena Arzak’ın yaptığı sumak sorbeden tatma fırsatım olmuştu.
Net söyleyebilirim ki Doğa Şef’inki daha iyiydi.
İstanbul’daki Antepli
Sahan yıllardır Antep mutfağının İstanbul’daki en başarılı temsilcisi.
Bu aralar hijyen kurallarının üstünde bir standartta ağırlıyor misafirlerini. Turizm Bakanlığı’nın Güvenli Turizm Belgesi için belirlediği 150 kriteri yerine getirerek Royalcert firmasının sertifikasını aldı. Tüm masaların arasına bir seperatör koyarak da Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Antep’te restoranlar ‘Fıstık Gibi’!
Pandemi sonrası turizmi canlandırmaya yönelik bir atak da Gaziantep’den geldi. Şehirde işletmelere hijyen eğitimi veriliyor, sağlıklı gastronomi için özel tarifler üretiliyor.
Kendimizi sokaklara attık ama henüz restoranlara adım atmayan çok kişi var. En büyük tereddüt tabii ki hijyen konusunda. Sektörün tekrar ayağa kalkabilmesi için mekân sirkülasyonlarının bir an önce hızlanması şart. Bunun için de müşteride güven duygusu sağlamak gerekiyor.
Tüm dünya bu konuda şu an seferber olmuş durumda. Mesela ABD’de 380 binden fazla restoranı temsil eden bir dernek olan Amerika Ulusal Restoran Birliği’nin (National Restaurant Association) gıda güvenliği alt kolu olan ServSafe tarafından restoranlara ücretsiz çevrimiçi eğitimler veriliyor. Ayrıca ‘COVID-19 Reopening Guidance’ adlı kılavuzlarında açılma sürecinde uyulması tavsiye edilen hijyen kuralları anlatılıyor. İngiltere’de restoranlar Food Standards Agency’nin sunduğu ‘Safer Food Better Business’ kılavuzundan (HACCP hijyen kurallarının COVID-19’a uyarlanmış hali) faydalanabiliyor.
Sertifikalarını asıyorlar
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında normal hayata hızlıca dönebilmek için ‘Fıstık Gibi’ adı altında hijyen eğitimlerine başladı. Restoranlar başta olmak üzere kuaförler, güzellik merkezleri, berberler, düğün salonları ve kentin kalbi olan sanayi alanlarındaki işletmeler bu eğitimi alıp kapılarına gururla sertifikalarını asıyor, müşteriler de gönül rahatlığıyla o işletmeye giriyor.
Bu eğitimlerde restoran işletmecileri ve personelleri için; COVID-19 genel bilgilendirme, mutfak çalışanlarının ve servis çalışanlarının uyması gereken kurallar, sunum hizmetlerindeki uygulanacak genel prensipler, vale hizmetiyle ilgili genel düzenlemeler, resepsiyon-karşılamayla ilgili genel kurallar, mescit kullanımıyla ilgili uygulamalar, restoranlarda ve kafelerde misafir kabulü, oturma düzeni ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması hakkında bilgi veriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep için büyük şans. Keşke siyasette daha çok kadın olsa dedirtecek türden yaptığı sayısız iş var. Öncü olmayı seviyor.
Antep’in şifalı gıdaları...
Mekânlara sadece sertifika vermenin yetmeyeceğini düşünerek gastronomi alanında Antep’in rakiplerinin önüne geçmesi için dört temel yaklaşım belirlemiş: Bağışıklık sistemini güçlendiren, sağlıklı beslenme. Yeni normal yaklaşımında fiziksel mesafenin korunduğu mekânlar. Yüksek hijyen tedbirleriyle üst düzey servis hizmetleri sunmak. Ve bunlara dayanan mutfakların arttırılması.
Diyeceksiniz ki o yağlı, ballı yemeklerin olduğu Antep’te insanlar nasıl sağlıklı beslenecek? Fatma Başkan bu konuyu herkesin kendi inisiyatifine bırakmamış elbette. Dr. Ender Saraç ve şef Doğa Çitçi’yle birlikte Antep coğrafyasındaki şifalı gıdaların daha çok tüketilmesi için bir çalışma yapmışlar; adına da ‘sağlıklı gastronomi’ demişler. Ender Hoca’ya göre sağlıklı gastronomi bugünlerde çok önemli çünkü çoğumuz gizli depresyondayız ve mutluluk hormonu seratoninin artması için hep lezzetli yemeklere yöneliyoruz. Zaten pandemideki üç ay boyunca Türkiye’de alınan toplam 240 bin ton kilo da (kişi başı ortalama üç kilo) bunun göstergesi.
Bağışıklık güçlendiren mönü
Sağlıklı gastronominin bir örneğini tattığımız mönüde; yuvarlama, Kilis kebabı, içliköfte gibi klasik yemekler nispeten ufak porsiyonlarda servis edilip aralarına bağışıklık güçlendiren şu tatlar eklenmişti:
Menengiç frapPe
Serinletici ve tansiyon yükseltmeyen şahane bir soğuk kahve alternatifi olmuş.
Özellikle yaz aylarında bence tüm Antep mekânları servis etmeli.
Meyankökü şerbeti
Doğruya doğru, içmesi çok zor ama faydası çok. Güneydoğu’nun vazgeçilmez içeceği meyankökü doğal kortizon içeriyor ama kortizonun onda birinden daha az yan etkisi var.
Soğuk zahter çayı
5 su bardağı buz, 15 gram kuru zahter, 100 gram ince doğranmış limon, 50 gram süzme balı demlenmeye bırakın. Buz eridikten sonra süzerek servis edin.
Karadut şerbeti
Urmu dutundan şeker eklemeden hazırlanan şerbet hem ağız yaralarını hem de virüsün ağız yoluyla girmesini
engelleyen güçlü bir antioksidan.
Asma yapraklı cacık
Ciddi bir D3 deposu olan asma yaprağı biraz pulbiberle sade yağda çevrilip yoğurtla birlikte servis edildi. Bu formül hem kemikleri güçlendiriyor hem de biraz güneşlenmeyle bağışıklığı.
Sumak sorbe
Mönünün yıldızıydı.
Bask’ın yıldız şeflerinden Elena Arzak’ın yaptığı sumak sorbeden tatma fırsatım olmuştu.
Net söyleyebilirim ki Doğa Şef’inki daha iyiydi.
İstanbul’daki Antepli
Sahan yıllardır Antep mutfağının İstanbul’daki en başarılı temsilcisi.
Bu aralar hijyen kurallarının üstünde bir standartta ağırlıyor misafirlerini. Turizm Bakanlığı’nın Güvenli Turizm Belgesi için belirlediği 150 kriteri yerine getirerek Royalcert firmasının sertifikasını aldı. Tüm masaların arasına bir seperatör koyarak da Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.