Amerika’ya gitmeden Amerikan diplomam olabilir mi?

Son yıllarda sıkça duyduğumuz çevrim içi canlı dersler, geleneksel sınıf eğitimi ile dijital dünyanın mükemmel bir birleşimini temsil ediyor. Bu canlı dersler öğrencilere ve öğretmenlere daha fazla esneklik ve erişim sağlıyor.

Dünya öğrencileri arasında hızla yayılan ve kabul bulan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) “Academica International Studies” okulları, tam da bu amaca hizmet etmek ve eğitim alanındaki eşitsizliğini azaltmak amacıyla 2001 yılında kurulmuş bir organizasyon. Bu amaçla gerçekleştirdiği faaliyetlerin arasında öne çıkan çift diploma programı, dünyanın farklı bölgelerinden öğrencilerin Amerikan eğitim standartlarında bir eğitim alması, dil ve sosyal becerilerini geliştirmesi, teknolojiye olan hakimiyetlerini artırması, zaman yönetimi ve sorumluluk duygularını pekiştirmesi gibi önemli imkânlara kapı açıyor. İspanya’dan Fransa’ya dünyanın farklı ülkelerinde öğrencilerin hayatına dokunan organizasyon, şimdi ülkemizde Smyrna EDU distribütörlüğünde faaliyetlerini yürütüyor. Bu diplomaya sahip olan öğrenciler, ABD’de yaşayan her bir ABD lise öğrencisiyle akademik olarak aynı haklara ve avantajlara sahip oluyor. Bu haklar COGNIA (ABD Milli Eğitim Bakanlığı’nın diplomalarını tanıdığı akredite kurum) tarafından güvence altına alınıyor. “Amerikan Lisesi’nden Mezun” ifadesi öğrencinin CV’sinde hayatı boyunca yer alıyor. Öğrenci, Avrupa, Amerika ve dünyanın neredeyse tüm ülkelerindeki eğitim kurumlarında lise diploması denklik sorunu ile karşılaşmaz. Çevrim içi canlı derslerde öğretmenler tüm teknolojik cihazlara sahip olup, dersler, Zoom, Discord gibi programlar ile yapılıyor. Ayrıca online derslerde PDF ve kaynak paylaşımları ile beyaz tahta aktif şekilde kullanılıyor. Ders planlamaları her öğrenci için özel olarak oluşturuluyor. Bu planlamalardan öğrencinin yanı sıra veli ve Academica koordinatörü de bilgi sahibi oluyor. Böylelikle online dersler ile yüz yüze dersler arasında herhangi bir verim kaybı yaşanmıyor. Kısacası öğrenciler vakit kazanarak daha fazla ders çalışma şansı yakalıyor. Her bir ders okul sonrasında verilir. Bütün dersler çevrim içi işlenmektedir. Öğrencilerin devamsızlığı ve ödev/sınav takibi Academica sınıf öğretmeni tarafından yapılır ve velilere raporlanır. Dersler eylül ayında başlayıp haziran ayında sona erer. Academica International Studies okulları tüm dünyada 165 bin öğrenciye ve tümü pedagojik formasyona sahip 5 bin Amerikalı öğretmene sahip. Program, dünya çapındaki tüm öğrencilere yerel lise diplomalarının yanına Eyalet ve Federal düzeyde akredite bir ABD lise diploması ekleme fırsatı sunuyor. Öğrencilerin lise dönemi boyunca aldıkları ana branş dersler ve notları Amerikan sisteminde kredi olarak sayılıyor. Öğrenciler, kendi okullarından aldıkları transfer kredilerine ek olarak, sadece 6 online krediyi tamamlayarak iki diploma kazanıyor. Dersler normal okul saatlerinden sonra online olarak Amerika’dan İngilizce dilinde alınıyor. Öğrenciler, nitelikli ve deneyimli Amerikalı öğretmenlerle sanal bir sınıf deneyimi yaşama fırsatı buluyor. Çift diploma programı ile kazanılan ABD lise diploması, Amerikan okullarında tam zamanlı eğitim gören Amerikalı öğrencilere verilen diplomalarla aynı. Dünya çapından programa dahil olan tüm öğrencilere, üniversitelerin kabul süreçlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Program mezunlarının ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve onlarca ülkenin nitelikli üniversitelerine dil şartı gibi bazı başvuru gereklilikleri olmadan kabul edilmelerini de kolaylaştırıyor. Tamamen İngilizce bir eğitim verilmesi sayesinde dil bariyeri halihazırda aşılmış olduğu için, TOEFL sınavına girmemiş olmanın da eksikliği hissedilmiyor. Program sırasında öğrenci, var olan düzeninin yanında online olarak bir Amerikan Lisesi’nde de okumaya başladığı için zaman yönetme ve sorumluluk duyguları gelişiyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanından tanışacağı sınıf arkadaşları ve yabancı öğretmenleri sayesinde farklı kültürler ile temas ediyor ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Günümüzde ülkeler arası birbirine bağlı ekonomiler, işverenleri, uluslararası yaşam deneyimine sahip ve farklı kültürlerden insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilen kişileri işe almaya teşvik ediyor. Zira bu beceriler, kişiyi rekabetçi iş piyasasında zorlukları çözme, cesaretli olma ve risk alma gibi çok sayıda yeteneğe sahip olmaya itiyor. Aynı zamanda elde edilen küresel deneyim, ders kitaplarından öğrenilemeyecek bilgiler sunuyor. Bu nedenle yurt dışında eğitim almak gitgide daha da önem kazanıyor. Son olarak, çift diploma programı öğrencilerin farklı öğrenme hızları, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına daha etkin ve gerçekçi çözümler getireceğe benziyor. Geleceğin eğitiminde, özelleştirilmiş öğrenme planları, daha yaygın hale gelecek. Bu, her öğrencinin kendi öğrenme yolunu çizebileceği anlamına geliyor. Eğitim değişmeye devam edecek ve öğrenme yolları daha da çeşitlenecek. Buna uyum sağlayan eğitimciler ve eğitim kurumlarının öğrencilerine daha iyi bir gelecek sunabileceği açık gözüküyor.

