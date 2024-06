AİP sınırsız iyilik programı

Haberin Devamı

Bu program, AİP Vakfı kurucusu Ebru Nurluoğlu’nun bireysel emekleri ve AİP Vakfı ekibinin gönüllü katkılarıyla, farklı ülkelerde ilerleyen irili ufaklı, uzun ya da kısa soluklu projeleri içeren yardım çalışmalarıdır. Ebru Nurluoğlu, programın detaylarını anlattı. ESYA modeli: 1-Eğitim, 2-Su/Sağlık 3-Yetim–öksüz–yoksul çocuk, 4-Açlık. ESYA modeli çerçevesinde; ‘Dünya vatandaşlığı’ ve ‘Yurtta barış, dünyada barış’ temalarıyla, farklı kıtalardaki yetimhane, aşırı fakir köylerdeki ihtiyaç sahipleri ve sokak çocuklarına yönelik, bağımsız yardım projeleri yürütülmektedir. Şeffaflık ilkesiyle gerçekleşen bu yardım çalışmalarında bağışçılar dilerse katkılarını doğrudan ya da AİP Vakfı aracılığıyla ulaştırabilmektedir. 1-Eğitim: Okul yenileme (tamir, kütüphane, öğretmen, kadro, hijyen ve gıda gibi), seminer, etüd. 2-Su ihtiyacı olan yerler: Temiz su tankeri, su kuyusu, su deposu, beton su depo stant, bidon, kapalı kutu içme suyu, el yıkama üniteleri, hijyen malzemeleri, sabun. 3-Yetim ve öksüzler/aşırı yoksul çocuklar: ‘Yetim Yaşam Mücadelesi Destek Programı’, Yetim Okulu, Açık Yetimhane, Yetim Okula Yazdırma Programı, dünya yetimhanelerini ziyaret ve destek, sürpriz parti (pizza, bisküvi, meyve suyu, tavuk sebze pilav, eğlence gibi), ayakkabı, terlik, çanta, giysi, nevresim, ince battaniye, yastık gibi malzemeler. 4-Açlık çeken bölgeler: Uzak köylere acil gıda ve su paketi.

AİP SINIRSIZ İYİLİK PROGRAMLARI

Dört ana programla toplam 10 proje bulunuyor.

1-‘Yetim Yaşam Mücadelesi Destek’ Programı Kenya: AİP Yetim Okulu, AİP Açık Yetimhanesi, AİP Yetim Okula Kazandırma Projesi.

2-AİP Sınırsız İyilik Programı Dünya: Susuz ve yoksul köyler, yoksul yetimhaneler.

3-AİP Sınırsız İyilik Programı Kenya: Susuz ve yoksul köyler, yoksul yetimhaneler, su kuyuları.

4-AİP İyilik Çiftlikleri: AİP İyilik Çiftliği Togo, Aip İyilik Çiftliği Kenya.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

360 derece bütünsel yardım anlayışı: Kapsamlı yardım, eğitim, temel insani yardım, kadın ve çocuk alanının birlikte öncelendiği ve tüm alanlarda faaliyet gösteren bir vakıfız. Her türlü bağışa açık olmak: Küçük büyük her türlü maddi ya da manevi yardımı, kullanmadığınız eşya ya da temiz giysiyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir kalemden tutun, bir koli giysiye kadar her türlü yardımı özenle paketliyor, evinizden getirdiğiniz konserveyi, pişirdiğiniz keki, iyilik temsilcimizi arayarak verdiğiniz pizza, tavuklu pilav gibi siparişleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, evlerin şenlenmesine aracılık ediyoruz. AİP insanı: Hem ihtiyaç sahiplerini hem de bağışçıları döngüsel bir iyilik etrafında toplayan tek vakıfız. İyilik temsilcileri: İhtiyaç sahiplerinin her aradıklarına ulaşabildikleri, dertlerini dinleyen, sorunlarına canla başla çözüm arayan iyilik temsilcilerimiz ile fark yarattığımızı düşünüyoruz. Tecrübeli ekip: Güler yüzlü, sabırlı, çalışkan, disiplinli, sivil toplum alanında tecrübeli bir ofis ekibine sahibiz. Yöneticilerimiz ve ihtiyaç tespit uzmanlarımız ise ortalama 35 yıllık saha tecrübeleriyle sahada ve ofiste görev yapan genç ekibimize liderlik ediyor. Saha çalışmaları: İnsanlara dokunmayı, sorunları yerinde görmeyi, yoksulluğun yarattığı sıkıntıları bizzat gözlemlemeyi tercih ediyoruz. Ofis çalışanlarımızla, gönüllülerimizle, tespit uzmanlarımızla masa başında çalışan değil, sahada olmayı seven bir vakıfız. Ev tespitleri: İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını ev ziyaretleri yaparak yerinde tespit ediyoruz. Hayal gerçekleştirme: Anne ve çocukların istedikleri ama ulaşamadıkları (kulaklık, nevresim, tencere ya da ayakkabı gibi) isteklerini gerçekleştiriyoruz. Çeviklik ve esneklik: Yaklaşık 35 senelik bir vakıf olarak, ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını doğru tespit etmek, hızlı çözüm üretmek konularında güçlü bir deneyime ve çeviklik ve esneklik becerilerine sahibiz. Çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme: Dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet gibi tüm farklılıkları zenginlik olarak kucaklıyor, çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme kültürüne olan bağlılığımızı tüm çalışmalarımızda ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilirlik: Düzenli Aile Desteği gibi programlarımızla, yardımda bulunduğumuz aile ferdini tüm ailesiyle birlikte sahipleniyoruz. Bağışçı ve bağış yapılan kişi onay verdiği takdirde, onları bir araya getiriyor, sıcak bir ortamda sohbet edebilmelerine, dostluk kurmalarına ve yardımların sürekliliğini sağlamaya aracılık ediyoruz. Manevi destek: İhtiyaç sahiplerine yaptığımız yardımların yanında, onlarla bir araya gelmek, dertlerini dinlemek, farklı konulara birlikte çözümler üretebilmek bizim için çok önemli. Bu bakış açısıyla, manevi destek işimizi farklılaştıran önemli bir unsur. Döngüsel iyilik: Sürdürülebilir yardım modelini benimseyen, tek sefer yardım yapmak yerine uzun periyotlarda ailelere destek olan, onların da başkalarına yardımını önceleyen bakış açısıyla çalışıyoruz. Şeffaflık: AİP’e yapılan her türlü bağışın kimin için ne yönde kullanıldığı bağışı yapan kişiyle fotoğraflı olarak paylaşılmaktadır. İsteyen bağışçıya, bağışını bizzat kendisinin teslim etmesi sağlanmaktadır. Yaptığımız işleri, açıklık ve şeffaflık ilkesini ön planda tutarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye/Afrika/Dünya çalışmaları: Dünyanın her köşesindeki her insanın insanca yaşamın gerekliliklerini hak ettiğini savunan bir vakıf olarak, aynı anda hem Türkiye hem Afrika’da çalışmalar gerçekleştiriyor, dünya yetimhanelerine katkı sağlıyoruz. Amatör ruh: Enerjimizi her daim yüksek tutan amatör bir ruha sahibiz. Bu ruhu aramıza yeni katılan herkese bulaştırarak sürekli kılıyoruz. Bilinirlilik: Bugüne dek binlerce çocuğa ve ailesine, gıda, giyim, sağlık hizmeti, ev eşyası gibi desteklerde bulunduk. Batman’dan Diyarbakır’a, Siirt’ten Şanlıurfa’ya kadar onlarca köy okuluna eğitim, kırtasiye, kütüphane gibi destekler verdik. Hayatında bir kez bile doğum günü kutlayamamış çocuklara doğum günü partileri düzenledik. Binlerce kadına hayal ettiği eşyaları ulaştırdık. Böylesi çalışmalarımızla kamuoyunda bilinirliliği yüksek bir vakıfız. Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: BM’nin 17 kalkınma hedefinden 7’sini kapsayan yardımlar gerçekleştiriyoruz. Açık Açık Sosyal Girişim Derneği üyesiyiz: Açık iletişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan Açık Açık Sosyal Girişim Derneği üyesiyiz. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Mütevelli Heyeti üyesiyiz: Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) etkin kaynak aktarımı sağlamak, özel sektör STK iş birliğini teşvik etmek, uluslararası toplulukların ülkemizdeki STK’larla bir araya gelmesi, sivil toplum araştırma projeleri hazırlamak gibi konularda çalışan TÜSEV mütevelli heyeti üyesiyiz.

TÜRKİYE’DE AİP

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı, tam 35 yıldır ihtiyaç sahipleri için amatör ruhunu hep canlı tutarak, sosyal sorumluluğa tutkulu bir ekiple birlikte ihtiyaç sahipleri için canla başla çalışan bir vakıftır. AİP’te 360 derece yardım anlayışı benimsenmektedir. Bu özelliği, AİP’i diğer vakıf ve derneklerden ayrıştıran önemli bir özelliktir. Küçük büyük demeden her türlü, her miktarda bağış aynı değeri görür ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sevinçle karşılanır. Bir bağışçının yardımı, bir çocuk için küçük bir oyuncak da olabilir, eğitim bursu da olabilir. Bu zihniyetle, AİP Vakfı, yardım faaliyetlerinin yüzde 90’ını Türkiye’de gerçekleştirmektedir. Ülkemizin dört bir yanında yardım bekleyen insanlara sağlık, eğitim, ayni yardım (giyecek-ev eşyası-kitap, kırtasiye yardımları) gibi destekler vermek, ekonomik güçlük içindeki başarılı ve azimli öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak, toplumun gelişimi için kadınlara, gençlere seminer gibi etkinlikler düzenlemek başlıca uğraş alanlarıdır. Ülkemizin deprem gibi olağanüstü felaket ortamlarında da AİP deneyimli ekibiyle çok hızlı bir şekilde harekete geçmekte, yardım çalışmaları organize ederek, insanlara ihtiyaçlarını bizzat ulaştırmaktadır. Vakıf, Türkiye’de son 30 yılda 450 bin kişiye, Dünya’da ise 42 bin civarı kişiye malzeme, insani ihtiyaç, eğitim gibi desteklerde bulunmuştur.

DÜNYADA AİP

Türkiye’deki ihtiyaç sahipleri için yoğun çalışmalarının yanında AİP ekibi, tamamen kendi sosyal sorumluluk projeleri olarak, Afrika’nın Togo, Benin gibi açlık, susuzluk, sefaletle mücadele eden geri kalmış bölgelerinde de yardım çalışmaları düzenlemektedir. Bu noktada, ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ temasıyla dünya çapındaki eşitsizliklere de dikkat çekmekte, dünya vatandaşlığı kavramının içselleştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. AİP, Afrika’da, acil beslenme, güvenlik ihtiyacı olan perişan haldeki çocukları, pislik içindeki sokaklardan kurtararak, kurduğu yetimhanelere yerleştirmektedir. Sokaklardan kurtarılan bu çocuklar, bağışçıların düzenli destekleriyle günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamakta, insani koşullardaki bir yatakta uyuma ve en önemlisi eğitim alabilme olanağına kavuşmaktadır. AİP ayrıca, yine Afrika’da bağışçıların destekleriyle suya muhtaç insanlar için temiz içme suyu kuyuları açtırmaktadır. Öte yandan bu insanların sürdürülebilir şekilde tarım yapabilmeleri ve kendi yiyeceklerini üretebilmeleri için tarım çiftlikleri kurmaktadır.

