  Türk tipi pandemi yönetimi

Dönüp dolaşıp yine havaalanından uçak kaldırma, sefer düzenleme mevzusuna geldik.

Efendim;

Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.

Pistler yapılmış.

2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.

İLK AÇILIŞ TÖRENİ

Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.

