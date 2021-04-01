MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Dr. Hüseyin H. SERDAR>Türk tipi pandemi yönetimi
GeriDr. Hüseyin H. SERDAR   Türk tipi pandemi yönetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dr. Hüseyin H. Serdar

Dr. Hüseyin H. Serdar

Yazarın tüm yazıları

  Türk tipi pandemi yönetimi

1 Nisan 2021

 Haritalardaki kıpkırmızı hallerimize bakmayın, aslında ‘salgın böyle yönetilir’ diye ders veriyoruz dünyaya...  Büyük bir gururla buna ‘Türk tipi salgın yönetimi’ diyebiliriz!  

Türk tipi pandemi yönetimi

Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi. 
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız… 

AKIL, BİLİM VE PANDEMİ 

Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz. 
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir. 
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor. 
Kısıtlamaları çıkartanların, dükkanları kapatanların, ‘hayat eve sığar’, ‘evde kalın’ diyen muktedirlerin lebaleb hallerini gören halk artık ikna olur mu? 
Omuz omuza, yan yana, yanak yanağa, kafa kafaya gördüler sizleri, artık sizlere inanır mı? 

Salgın yönetiminde işler doğru yapılsaydı bugün Türkiye yeniden bu sıkıntılı günlere gelir miydi? 
Sanmıyorum!.. 

Yayımlanan tablolara da inanılmıyor. 
Başından beri otoriteye karşı bir güven kaybı söz konusu. 
Ya tüm rakamlar üç beş kat daha fazlaysa!.. 

SAHANIN PROFESYONELLERİ  

Tutarlı bir salgın yönetimi olmalı. 
Bilgiler ve veriler paylaşılmalı, şeffaflık olmalı. 
Bu sahanın profesyonelleri, Tabip odaları, Eczacı odaları, Veteriner hekim odaları, halk sağlığı hocaları göreve çağrılmalı…  
Halkın sağlığı için yönetim işbirliğine açık olmalı. 
Eğer Kovid-19 salgını akıl ve bilimle, kararlılık ve rasyonel politikalarla yönetilemezse 2021 yılı büyük sıkıntılar içerisinde geçebilir. 2022’de de hala pandemi konuşuyor oluruz!.. 
İnadı bırakın, bu güzel millet için doğruları yapın. 

Aşıdan bahsetmeyeceğim. 
Bunda da yanlış stratejiler uygulandı diyerek geçtim!.. 

BURSA DA KIZARDI 

Türk tipi pandemi yönetimiBursa artık ‘çok yüksek riskli şehirler’ listesinde. 
Komşu vilayetler de aynı durumda. 
Yapılacaklar vatandaşların, herkesin sorumluluğunda olacak. Bireysel olarak önce kendimizi ve ailelerimizi korumayı önemsemeliyiz. 
Virüs hakkında yeni bilgi yok, hepsini biliyorsunuz, öğrendiklerinizi uygulayın derim… 
*  
Salgın dolar milyonerleri ile rantçıları, avantacıları etkilemiyor, onlar her halükarda varlıklarına varlık katıyorlar. 
Emekli, işçi, memur, çiftçi, esnaf, köylü, dar gelirli, yoksul ve fakirler bu süreçte acı ve ıstırap çekiyorlar. Ve bu süreç duayla, temenniyle, iyi niyet gösterisiyle, öpücükle iyileşmiyor!.. 
Halk darda! 

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 

Pandemiyle başa çıkmak için maske, mesafe ve temizliğin dışında daha farklı önlemler de OLMALI. 
Mesela stres içerisinde yaşamak kişinin bağışıklık sistemini bozar, hastalıklara ve ölüme neden olur; O zaman stres önlenmeli… 

Böylesi dönemlerde insan biraz kendine yatırım yapmalı, sağlıklı yaşam ve yaşam kalitesi için özen göstermeli. 
Beslenme konusu mesela, günde 2-2.5 litre su içmeli, evde yoğurt yapmalı, onu da sık sık yemeli, sirkeyi mutfaktan eksik etmemeli, baharatları dost edinmeli, kaya tuzu kullanmalı, doğal gıdalara ağırlık vermeli, ambalajlı, paketlenmiş hazır besin maddelerini daha az mümkünse tüketmemeli, şeker kullanımını da azaltmalı, yeteri kadar yemeli,  
İhtiyaçları azaltmalı, evleri gereksiz, abartılı eşyalarla doldurmamalı, sadeliğin iyi olduğu unutulmamalı, 
Sürekli hastalık ve ölüm konuşmamalı, 
En ufak şikayette kimyasallara, ilaçlara sarılmamalı.  
Huzursuz ve mutsuz eden ortamlardan uzak durmalı, sıkıntılıları listeden çıkartmalı, daha çok gülümseyen, gülen, mutlu ve neşeli insanlarla daha sık görüşün,  
Yaşamınızda sevgi, saygı ve paylaşma daha çok yer tutsun, kendiniz olun… 

TURİZM, KÜLTÜR ve SANAT KENTİ BURSA 

Bursa Turizm Kültür ve Sanat Derneği kuruldu.  
Kurucular kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen dernek başkanı Kadir GENÇ “Eksik yanlarımızı güçlendirmek ve kentimizin kültür ve turizmde hak ettiği yeri alması için tanıtım faaliyetiyle birlikte önemli organizasyonları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Derneğimiz, bu kapsamda yaptığı tespitleri, çözüm önerilerini ve projelerini kamuoyu ile paylaşacaktır. Tabii ki projelerin gerçekleşmesi için derneğimiz öncü görevini yerine getirecek, toplumsal katılımcılık ruhuna uygun olarak yapılamayanı yapmaya, eksikliği hissedilen faaliyetleri gerçekleştirmeye talip olmuştur” dedi. 

Kadir GENÇ (Doris Turizm Genel Müdürü, turizmci), Abdullah BAYRAK (Elsisan Aş Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici), Zarif ALP (İzmakpar Makina Sanayi Genel Müdürü, sanayici), Celil ÇOLAK (arita mühendisi, yerel yönetimler uzmanı), Taner ŞEKER (Mali müşavir), Şerafettin TİRYAKİ (Avukat) ve Fuat KARS (Gazeteci) tarafından kurulan Bursa Turizm Kültür ve Sanat Derneği’ne başarılar diliyorum.

X

Kadrolu sorunumuz Yenişehir Havalimanı  

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

25 Mart 2021
Dönüp dolaşıp yine havaalanından uçak kaldırma, sefer düzenleme mevzusuna geldik. 

Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler. 
Pistler yapılmış. 
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış. 

İLK AÇILIŞ TÖRENİ 

Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım. 

Yazının Devamını Oku

Aklıma gelen başıma geldi; Evrene mesaj verdim 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

18 Mart 2021
Biraz moda deyimle evrene mesaj verirken dikkatli olmalı. Ya mesaj vermeyeceksin ya da verdiğin mesajın sonucuna katlanacaksın. 

Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler. 
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli. 
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle; 
Strese girmez. 
Sakin olur. 
Mide krampları olmaz. 

Yazının Devamını Oku

Kadına şiddet sürerken iyi olamayız!

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

11 Mart 2021
Bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü konuştuk. Ardından Pandemi yasakları ve vakaların artışı, işsizlik, geçim sıkıntısı, paramızın yabancı paralar karşısında yine değer yitirmesi geldi. 

Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı. 
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı. 
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır. 
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.  
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır. 

Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var; 

Yazının Devamını Oku

Yeni kontrollü normalleşme etik davranışlar

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

4 Mart 2021
İnsanlık son bir yıldır ruhen, bedenen ve sosyal yönden büyük bir çöküntü yaşıyor. İnsanlığın sağlığı bozuk. 

Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi. 
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor. 
Keşke öyle olsa… 

İYİ DEĞİLİZ 

İyi değiliz. 
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!.. 
Virüs ve hayat pahalılığı, 

Yazının Devamını Oku

Kim engelli olmak ister

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

25 Şubat 2021
El kol, ayak bacak, kafa kalça. Kıran kırana… On günce yağan kar yolları kapatıp trafiği, ulaşımı kilitlemeye yetti. Hazırlıksız mıyız, yoksa gamsız mıyız bilemiyorum. 

Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu. 
Kırıklar, çıkıklar. 
Yaralananlar ölenler. 
Alçılar, ateller, askılar. 
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler. 
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar… 

Yazının Devamını Oku

Kar yolları kapadı YSİ niye kapatıldı?

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

18 Şubat 2021
Bekliyorduk.Hem de dört gözle, hatta mecburduk.Barajlar alarm veriyordu.Su kaynaklarımız hızla tükeniyordu.Özellikle yeraltı suyu... Çekildikçe çekilmişti.

Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.

SU KAYNAKLARINA DOKUNMA

Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,

Yazının Devamını Oku

Bir yanda lodos, diğer yanda virüs

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

11 Şubat 2021
Kaç gündür tüm kuvvetiyle esen rüzgar sinirlerimizi bozmaya devam ediyor. Lodosun Bursa ve bölge kentler için özel bir yeri var.  

Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir. 
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.  
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor. 
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor… 
Tabii bir de uyutmuyor… 

SESSİZ ÖLÜM 

Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir. 

Yazının Devamını Oku

Lokanta yasak, kongre serbest! 65 yaşa özgürlük

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

4 Şubat 2021
Bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü-WHO yaş dilimlerini yeniden düzenledi. Buna göre;

-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.

ÖMÜR UZUYOR

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.

Yazının Devamını Oku

Camiler, kubbeler, minareler ve bitmeyen onarımlar

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

28 Ocak 2021
Marmara bölgesi kentlerinde geziyorum. Tatil gezisi değil, işlerimi hallettikten sonra dünya gözüyle sağı solu dolaşıyor, görüyor, anlamaya çalışıyor ve fotoğraflıyorum.Gezme, görme, öğrenme, fotoğraflama ve yazma tarifsiz bir keyif.

Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,

Yazının Devamını Oku

Kâtip arzuhalim yaz yare böyle… 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

21 Ocak 2021
Tarihte sert uygulamalara başvuran Hızır Paşa’ya isyanını dile getiren Pir Sultan Abdal’ın ‘Katip arzuhalim yaz Şaha böyle’ eserini yıllar sonra düzenleyip seslendiren Aşık Veysel‘in seslendirdiği türkünün TRT denetiminden geçmesi zordu. Dize değiştirilip ‘Katip arzuhalim yaz yare böyle’ yapılmış, engel aşılmış. Katip arzuhalim yaz yare böyle… 

Arzuhalci kimdir? 
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek… 
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir. 
Osmanlı’ya dayanır.  
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur. 

Yazının Devamını Oku

Kömürün var mı ısınacak?

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

14 Ocak 2021
Kuraklığı konuşuyoruz. Barajların dibi göründü, göletler kurudu. Derelerin suyu çoktan çekilmişti…

Susuz bir sonbahar yaşadık. 
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor. 
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor. 
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür. 
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi. 
Teşekkür ederiz. 

YOKSULLAR ÜŞÜR 

Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm. 

Yazının Devamını Oku

Koza Han ve tarihi eserler hepimizindir 

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

7 Ocak 2021
Günün ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyordu. Sultan 2. Beyazıd ferman eyledi, mimar Abdülula Bin Pulat Şah işe koyuldu, 1489 da başlanan Koza Han 1491 yılında tamamlandı. 

530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi. 
Taş gibi bir eserdir Koza Han. 

Hanlar o günün ticaret merkezleri. 
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir… 
Ticaret merkezi işte… 

Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.  

Yazının Devamını Oku

Hoşgeldin 2021, Bursa Hürriyet çizgisi

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

3 Ocak 2021
Yeni yıla girdik. İyi seneleriniz olsun sevgili okuyucularım. Ben de yılın ilk yazısını yazıyorum, ama kolay olmuyor!

Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti. 
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı. 
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu. 

KITADAN KITAYA PANDEMİ 

2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu. 
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı! 
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu! 

Yazının Devamını Oku

Hüzün yılı, Eyüp sabrı

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

31 Aralık 2020
Zor zamanlardan geçe geçe geldik yılın son gününe. Hastalık, ölüm, karantina, izolasyon, sokağa çıkma yasağı, yaş kısıtlılığı, seyahat engelleri, ticari hayatın yavaşlaması, iflaslar, işsiz kalanlar, geçim sıkıntısı gibi durumlar içimizi acıtıyor. 

Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz. 
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla. 
Hüzün yılı… 


Başımıza pandemi geldi.  
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar. 


Yazının Devamını Oku

2021’e sayılı günler kaldı

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

24 Aralık 2020
2021 ‘e sayılı günler kaldı. Tam tamına yedi gün. Koca bir hafta. Girince ne olacak sanki! Belli değil… 

Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz? 
Mesela bu yılı bile arar mıyız? 
İnşallah öyle bir şey olmaz… 
Yine de ihtiyatlı olmalı. 
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye… 

Koca bir hafta var demiştim. 

Yazının Devamını Oku

Kar Bursa’ya Bursa kışa yakışırdı

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

17 Aralık 2020
Bu günlerde şehir boydan boya beyaza boyanır, kiremit kırmızısı çatılar bir süre kaybolur, bacalarından yükselen dumanlar izlenirdi.  

Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı. 
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.  
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi... 

KAR VE BURSA 

Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı... 
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar... 

Yazının Devamını Oku

Can pazarı prosedür, kural tanımaz

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

10 Aralık 2020
Böylesine büyük ve yaygın bir acı yaşamamıştık. Hastalık ve hastalanma korkusu sarmış her yeri. Ölümler, ölüm ilanları, ıssız ve cemaatsiz cenazeler. Sanal taziyeler. Matem havasındayız… 

Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.  
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı. 
Ekonomik durgunluk ve kriz...  
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor. 
Sağlık… 

Kora kor bir mücadele içerisindeyiz. 

Yazının Devamını Oku

COVID fırsatçıları

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

3 Aralık 2020
Aylardır yazıyorduk, çiziyorduk.  Diyorduk ki; “devlet yalan konuşmaz, ama Sağlık Bakanlığı aylardır eksik bilgiler yayınlıyor.” Böyle diyorduk. 

Kızıyordular bize… 
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı. 
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..! 

DOĞRUYU SÖYLEMELİ 

Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı? 
Açtırmıştı… 

Yazının Devamını Oku

COVID-19'un bizden götürdükleri

Dr. Hüseyin H. SERDAR

Dr. Hüseyin H. SERDAR

26 Kasım 2020
Memleket cenaze evine döndü. Yüzler asık. Kimsenin konuşası yok. Endişeli. Kaygılı. Yastayız.  

Hüzünlüyüz... 
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri. 
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı... 
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız. 
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız. 
Ciğerlerimiz yanıyor. 
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?.. 

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları