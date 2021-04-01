  Türk tipi pandemi yönetimi

Efendim;
Bursa’mızın Yunuseli Havaalanı varken zamanın rantçıları tarım kenti Yenişehir ilçemizden toprak toplamaya başlamışlar, sonra da kentin turizmini, sanayisini, ekonomisini uçurtmak propagandasıyla 1944 yılından beri askeri üs ve havaalanı olarak kullanılan tesislere ilave pist ve donanımlar yapılmasını teşvik etmişler.
Pistler yapılmış.
2001 yılında da “askeri - sivil havaalanı” olarak yolcu taşımacılığına başlamış.
İLK AÇILIŞ TÖRENİ
Bursa Yenişehir Havalimanı’nın açılışı için yapılan sade törene ben de katılmıştım.
Mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı ve başarılı insanlar nasıl düşünürler, nasıl dilekte bulunurlar meselesi ince bir konu. Sanırım onlar iyimser olmayı, pozitif ve olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmişler.
Yaşamda karamsarlığa yer vermemeli.
Hayata olumlu bakan insanlar genellikle;
Strese girmez.
Sakin olur.
Mide krampları olmaz.
Karanfiller dağıtıldı, süslü açıklamalar yapıldı.
Çentikli günlerden olduğu için rutine bağlanan konuşmalar, kutlamalar, anmalar, yer yer de protestolar yapıldı.
Şunu söylemeliyim ki Türkiye’de “kadın meselesi” politikacıların propaganda malzemesi olmamalıdır.
Toplumsaldır, geniş ve derin, köklü bir sorundur.
Kadın için dezavantaj olan konuların düzeltilebilmesi için uzun süreli ve istikrarlı süreçlere ihtiyaç vardır.
*
Herkesin kafasında farklı kadın olgusu var;
Dünyanın dört bir köşesi Covid-19 salgınından az veya çok etkilendi.
‘Birlikte Türkiyeyiz’, ‘Biz Türkiyeyiz’ ve ‘Biz bize yeteriz’ sözleri kulağa çok hoş geliyor.
Keşke öyle olsa…
İYİ DEĞİLİZ
İyi değiliz.
Hekim olarak söylüyorum bunu, iyi değiliz!..
Virüs ve hayat pahalılığı,
Hastane acilleri buzda düşüp yaralananlar ile doldu.
Kırıklar, çıkıklar.
Yaralananlar ölenler.
Alçılar, ateller, askılar.
Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler.
Sedyeler, ambulanslar, tabutlar…
Bursa ovalarında 20 yıl önce 30-40 metreden gürül gürül çıkan su, son yıllarda ancak 140-150 metrelerde yakalanıyordu.
Durum o kadar kritik yani.
Yeraltı suyunu da hoyrat ve kontrolsüz kullandık.
SU KAYNAKLARINA DOKUNMA
Su kaynaklarına doğrudan müdahale etmemek gerek. Dokunulacaksa uygunsuzluk yapanlara dokunulmalı!..
- Ruhsatlı ya da ruhsatsız açılan kuyular,
- Bilinçsiz tarım sulaması,
Birkaç gün estirdiğinde havayı tertemiz edip manzarayı güzelleştirir. Görüş açımızı genişletir.
Dağlarda zar zor biriken karları eritiyor.
Gözüm Uludağ’ın yamaçlarındaki beyazlıklarda; ama günbegün eriyip kayboluyor.
Çatılar uçuyor, kiremitler savruluyor, ağaçlar kırılıyor, birçok şey oradan oraya savruluyor…
Tabii bir de uyutmuyor…
SESSİZ ÖLÜM
Lodos Bursa için ‘sessiz ölüm’ demektir.
-0-17 yaş: Ergen
-18-65 yaş: Genç
-66-79 yaş: Orta yaşlı
- 80-99 yaş: Yaşlı olarak kabul ediliyor. 100 ve üzerini de artık ileri yaşlı sayalım gitsin.
Ancak DSÖ 65 yaş’ı hala genç olarak görüyor.
ÖMÜR UZUYOR
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yaşam sürelerini belirliyor.
Yıkılmış, viraneye dönmüş bir evin önünde durup, bir zamanlar oradaki canlılığı, sevinçleri, hüzünleri hayal edip fotoğraflayıp oradan ayrılmak… Ayrılsanız bile aklınız orada tutuklu kalıyor.
Malikhane, yalı, saray,
Cami, türbe, han, hamam, kervansaray, köprü,
Çeşme, sarnıç, şadırvan,
Kilise, havra,
Mezarlık, kabir,
Çarşı, pazar,
Arzuhalci kimdir?
Adliye, kaymakamlık, valilik, belediye, tapu gibi devlet dairelerine ya da özel kişilere başkaları için mektup veya dilekçe yazandır.
Şikayet, itiraz, istek…
‘Bir masa, bir daktilo’ olarak gördüğümüz arzuhalcilerin hikayesi eskidir.
Osmanlı’ya dayanır.
1762 yılında padişah fermanıyla usule bağlanır. Loncası oluşturulur.
Susuz bir sonbahar yaşadık.
Bu kış da sıcak ve yağışsız geçiyor.
Güneyi kuzeyi, doğusu batısı her bölgesiyle Türkiye yağmur bekliyor.
Pandemi, ekonomi, bir de yağışsız mevsimi konuşuyorduk kaç gündür.
Yüce Tanrı acıdı da yağışları gönderdi.
Teşekkür ederiz.
YOKSULLAR ÜŞÜR
Şiddetli kar yağışında, sağanak yağmurlarda, iliklerimizi donduran ayazlarda fakirleri ve yoksulları düşünürüm.
530 yıl önce iyi bir mimar, çalışkan ve yetenekli ustalar, kalfalar ve işçilerin emekleriyle inşa edilen, ipekböceği kozasının alınıp satıldığı ticaretinin döndüğü, konaklamaların yapıldığı eser günümüze kadar ufak tefek onarımlarla geldi.
Taş gibi bir eserdir Koza Han.
Hanlar o günün ticaret merkezleri.
Tüccarlar, yolcular konaklar, kervanlar, develer, atlar bağlanır, mal alınır satılır, yenilir içilir…
Ticaret merkezi işte…
*
Hanın üst ve alt katları bir medeniyetin hayata bakışını yansıtır.
Öyle bir yılı geride bıraktık ki tek kelimeyle felaketti.
2020 soğuk algınlığı, nezle, grip şikayetleriyle başladı.
Türkiye gripten kırılırken dünya da koronavirüsü konuşuyordu.
KITADAN KITAYA PANDEMİ
2019 ‘un Kasım, Aralık aylarında Çin’de yarasadan, yılan çıyandan insana bulaşan, sonra da insandan insana, devletten devlete, coğrafyadan coğrafyaya, kıtadan kıtaya yayılan virüs Türkiye’ye değmeden geçiyordu.
Koronavirüs yakın komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İran, Irak, Suriye’de can almaya başlamış ama bize bulaşmamıştı!
İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturalya, Amerika ve Kanada da vardı ama o lanet virüs Türkiye’de yoktu!
*
Çok büyük can kayıpları verdik, vermeye devam ediyoruz.
Hüzün yılı diyelim en iyisi bu yıla.
Hüzün yılı…
*
Başımıza pandemi geldi.
Madem geldi başa katlanmalıyız dostlar.
*
Nasıl bir yıl olacak acaba, merak ediyor musunuz?
Mesela bu yılı bile arar mıyız?
İnşallah öyle bir şey olmaz…
Yine de ihtiyatlı olmalı.
Boşuna mı demiş eskiler, ‘gelen gideni aratır!’ diye…
*
Koca bir hafta var demiştim.
Geçmiş yılların destansı hikayelerini fısıldayan heybetli Çınarları, mezarlıklarda yükselen selvileri, tarihimizin şahitleri Muradiye ve Yıldırım külliyeleri, Yeşil Türbe, Ulucami, Emirsultan, Üftade, Murat Hüdavendigar camileri beyaza bulanır, çatılardan mızrak gibi sarkıtlar sallanır, daracık sokaklar kapanırdı.
Mahallenin düşkünleri, yoksulları, hastaları, ihtiyarları, yalnız yaşayanları korunur, gözlenir, ihtiyaçları giderilirdi.
Tıpkı sokak kedileri, köpekleri ve kuşların merhametli Bursalılar tarafından kollandığı gibi...
KAR VE BURSA
Çekirge, Muradiye, Pınarbaşı, Tophane, Hisar, Yeşil, Işıklar’dan ne muhteşem görüntüler yansırdı...
Hele hele Uludağ’ın yamaçlarına yaslanan o yorgun orta sınıfın gariban ama vakarlı mahalleleri Alacahırka, İvazpaşa, Mollafenari, Kuştepe’nin büründükleri harika manzaralar...
Yaşama, umuda dair ne varda hepsi örselendi.
Kapanan iş yerleri, iflaslar, işsizlik, geçim sıkıntısı.
Ekonomik durgunluk ve kriz...
Eğitimden ulaştırmaya, tarımdan hayvancılığa, imalattan ticarete her sektör derin sıkıntılar içinde kıvranıyor.
Sağlık…
Kora kor bir mücadele içerisindeyiz.
Kızıyordular bize…
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sorumluluğu gereği halkı aydınlatan hekimler ve meslek örgütü alenen linç edilmeye çalışıldı.
Neymiş halkı paniğe sürüklemek, kargaşa çıkarmaya çalışmak..!
DOĞRUYU SÖYLEMELİ
Şaşmamak gerek, pandeminin daha ilk günlerinde Çin’de virüs konusunda meslektaşlarını uyaran Dr. Li Venliang ‘a da hükümet ve sağlık bakanlığı soruşturma açtırmamış mıydı?
Açtırmıştı…
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Türk tipi pandemi yönetimi
Haritalardaki kıpkırmızı hallerimize bakmayın, aslında ‘salgın böyle yönetilir’ diye ders veriyoruz dünyaya... Büyük bir gururla buna ‘Türk tipi salgın yönetimi’ diyebiliriz!
Birçok şeye ‘Türk tipi’ demeye nasılsa alıştık, mesela ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ gibi.
Hala yerli yerine oturmasa da, giderilemeyen bir takım eksiklikleri ve tıkandığı yerler olsa da sonuçta ‘Türk tipi’, bizim icadımız…
AKIL, BİLİM VE PANDEMİ
Pandemiyle mücadeleyi deneme yanılmayla sürdürüyoruz.
Bilim Kurulunun bu süreçte çok etkin olduğunu iddia etmek yanıltıcı olabilir.
Önlemler vatandaşlara güven vermedi, vermiyor.
Kısıtlamaları çıkartanların, dükkanları kapatanların, ‘hayat eve sığar’, ‘evde kalın’ diyen muktedirlerin lebaleb hallerini gören halk artık ikna olur mu?
Omuz omuza, yan yana, yanak yanağa, kafa kafaya gördüler sizleri, artık sizlere inanır mı?
*
Salgın yönetiminde işler doğru yapılsaydı bugün Türkiye yeniden bu sıkıntılı günlere gelir miydi?
Sanmıyorum!..
*
Yayımlanan tablolara da inanılmıyor.
Başından beri otoriteye karşı bir güven kaybı söz konusu.
Ya tüm rakamlar üç beş kat daha fazlaysa!..
SAHANIN PROFESYONELLERİ
Tutarlı bir salgın yönetimi olmalı.
Bilgiler ve veriler paylaşılmalı, şeffaflık olmalı.
Bu sahanın profesyonelleri, Tabip odaları, Eczacı odaları, Veteriner hekim odaları, halk sağlığı hocaları göreve çağrılmalı…
Halkın sağlığı için yönetim işbirliğine açık olmalı.
Eğer Kovid-19 salgını akıl ve bilimle, kararlılık ve rasyonel politikalarla yönetilemezse 2021 yılı büyük sıkıntılar içerisinde geçebilir. 2022’de de hala pandemi konuşuyor oluruz!..
İnadı bırakın, bu güzel millet için doğruları yapın.
*
Aşıdan bahsetmeyeceğim.
Bunda da yanlış stratejiler uygulandı diyerek geçtim!..
BURSA DA KIZARDI
Bursa artık ‘çok yüksek riskli şehirler’ listesinde.
Komşu vilayetler de aynı durumda.
Yapılacaklar vatandaşların, herkesin sorumluluğunda olacak. Bireysel olarak önce kendimizi ve ailelerimizi korumayı önemsemeliyiz.
Virüs hakkında yeni bilgi yok, hepsini biliyorsunuz, öğrendiklerinizi uygulayın derim…
*
Salgın dolar milyonerleri ile rantçıları, avantacıları etkilemiyor, onlar her halükarda varlıklarına varlık katıyorlar.
Emekli, işçi, memur, çiftçi, esnaf, köylü, dar gelirli, yoksul ve fakirler bu süreçte acı ve ıstırap çekiyorlar. Ve bu süreç duayla, temenniyle, iyi niyet gösterisiyle, öpücükle iyileşmiyor!..
Halk darda!
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN
Pandemiyle başa çıkmak için maske, mesafe ve temizliğin dışında daha farklı önlemler de OLMALI.
Mesela stres içerisinde yaşamak kişinin bağışıklık sistemini bozar, hastalıklara ve ölüme neden olur; O zaman stres önlenmeli…
*
Böylesi dönemlerde insan biraz kendine yatırım yapmalı, sağlıklı yaşam ve yaşam kalitesi için özen göstermeli.
Beslenme konusu mesela, günde 2-2.5 litre su içmeli, evde yoğurt yapmalı, onu da sık sık yemeli, sirkeyi mutfaktan eksik etmemeli, baharatları dost edinmeli, kaya tuzu kullanmalı, doğal gıdalara ağırlık vermeli, ambalajlı, paketlenmiş hazır besin maddelerini daha az mümkünse tüketmemeli, şeker kullanımını da azaltmalı, yeteri kadar yemeli,
İhtiyaçları azaltmalı, evleri gereksiz, abartılı eşyalarla doldurmamalı, sadeliğin iyi olduğu unutulmamalı,
Sürekli hastalık ve ölüm konuşmamalı,
En ufak şikayette kimyasallara, ilaçlara sarılmamalı.
Huzursuz ve mutsuz eden ortamlardan uzak durmalı, sıkıntılıları listeden çıkartmalı, daha çok gülümseyen, gülen, mutlu ve neşeli insanlarla daha sık görüşün,
Yaşamınızda sevgi, saygı ve paylaşma daha çok yer tutsun, kendiniz olun…
TURİZM, KÜLTÜR ve SANAT KENTİ BURSA
Bursa Turizm Kültür ve Sanat Derneği kuruldu.
Kurucular kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen dernek başkanı Kadir GENÇ “Eksik yanlarımızı güçlendirmek ve kentimizin kültür ve turizmde hak ettiği yeri alması için tanıtım faaliyetiyle birlikte önemli organizasyonları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Derneğimiz, bu kapsamda yaptığı tespitleri, çözüm önerilerini ve projelerini kamuoyu ile paylaşacaktır. Tabii ki projelerin gerçekleşmesi için derneğimiz öncü görevini yerine getirecek, toplumsal katılımcılık ruhuna uygun olarak yapılamayanı yapmaya, eksikliği hissedilen faaliyetleri gerçekleştirmeye talip olmuştur” dedi.
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Kadir GENÇ (Doris Turizm Genel Müdürü, turizmci), Abdullah BAYRAK (Elsisan Aş Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici), Zarif ALP (İzmakpar Makina Sanayi Genel Müdürü, sanayici), Celil ÇOLAK (arita mühendisi, yerel yönetimler uzmanı), Taner ŞEKER (Mali müşavir), Şerafettin TİRYAKİ (Avukat) ve Fuat KARS (Gazeteci) tarafından kurulan Bursa Turizm Kültür ve Sanat Derneği’ne başarılar diliyorum.