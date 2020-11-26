COVID-19'un bizden götürdükleri

Toplumda büyük bir bıkkınlık olduğu kesin.
Ancak gündemi de es geçmemek gerek…
*
‘Yeni normal’ ile başlayan ‘gevşeklik’ geride kaldı.
İçinde bulunduğumuz endişe verici durumu ‘ikinci dalga’ olarak adlandırmanın da çözüme bir katkısı yok.
Tanımlamalarla hastalık önlenmiyor…
SALGIN RAKAMLARI KONUŞUYOR
Koronavirüs…
Bilinen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir mikrobiyolojik etken. Sığır, köpek, kedi, tavuk ve hayvanlarda enfeksiyonlar oluşturan bu virüsün dünyayı derinden etkileyeceğini kim düşünebilirdi?..
Bu virüs ailesinin bazı tipleri 2002-2003 yıllarında yine Çin’de SARS, daha sonrada MERS adıyla Çin ve yakın coğrafyasında salgın yapmış, bin civarında insanın ölümüne yol açmıştı.
İLK COVID SORUŞTURMASI
Hayvanlarda görülen bu virüsün hayvandan insana, daha sonra da insandan insana bulaşması, bir kaç ay içerisinde de tüm kıtalar da görülmesi, 21. Yüzyılın en büyük Pandemisini oluşturması insanlık için talihsizlik sayılmalı. Ancak yüzyıl önceye, 1918-1920 yıllarına gidip, İspanyol gribinin 100 milyona yakın ölüme neden olduğu hatırlanınca buna da şükür demek geliyor içimizden…
*
Hastalık etkeni olan koronavirüsün hayvan pazarından yayıldığı söylendi.
Türkiye, afet ve kazalarda ağır bedeller ödüyor. Ölen, yaralanan ve sakat kalanlar bakımından ortada kara bir tablo var. İşin birde ekonomik kayıplar kısmı var ki onunla hiç mi hiç ilgilenmiyoruz.
*
Tabloya bakar mısınız;
Deprem ölümlerinde dünya 3.’sü
Trafik kazası ölümlerinde Avrupa 1.’si
Kaza sayısı açısından Avrupa 2.’si.
Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin, Türkiye’de 5-6 bin hayatını kaybediyor.
28 Ekim günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde milletvekillerini toplayarak “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” söylemiyle ülkenin rotasını belirledi.
Milletine ve özellikle gençliğe güveniyor;
“Ey yükselen yeni nesil! gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyordu.
*
Mustafa Kemal, geleceği önceden gören kabiliyete sahipti ve “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.” sözlerini söylerken demokrasi kavramının artık dünyada yaygın bir idare şekli olacağını da biliyordu.
*
Gazipaşa’nın vefatından sonra işbaşına gelen Cumhuriyet yönetimleri devletin ‘kuruluş felsefesi’ni örseleye örseleye bugünlere gelindi.
Sanayileşme ve kentleşme sonucudur da diyebiliriz bu duruma.
Bu duruma yılların yanlış yönetim anlayışları da sebep oldu denilebilir.
Son tahlilde ‘Büyükşehir yasası’ köyleri mahalle yaptı.
O mahallelerde köy yaşamı bir şekilde, zorlukla devam ediyor.
Kırsal köy ve mahallelerde genç nüfus kalmadı. ‘Çocuk sesine hasret köylerimiz’den bahsetmiştim bir yazımda. Yaşlılar, herhangi bir üretim, hayvancılık ve zirai faaliyet yapmadan yaşam mücadelesi veriyorlar buralarda.
Yapanlar da ancak kendilerine yetecek, oyalanacak kadar…
Üretim genç ister, çalışacak güç ister.
DEVLET BÖYLE İSTEDİ
Sakin sakin oturup izlemek mümkün mü?
Bir yandan ağaçlar, çalılıklar, otlaklar diğer yandan da tavşanlar, ceylanlar, kaplumbağalar, sincaplar ve böcekler yanıyor.
Yani ciğerimiz yanıyor.
*
Sebep arıyoruz, neden!?
Rant çetesi parmağı, terör kafası var mı diye sorguluyoruz.
CİĞERİMİZ YANARKEN
Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye aynı günlerde çıkan/çıkartılan orman yangınları hakkında çok şey yazıldı, çizildi...
Yüzden fazla sağlıkçı Covid-19 bulaşısı nedeniyle öldü, binlercesi de ‘Pozitif vaka’ oldu…
Hatta öfkeli, kızgın ve kırgınlar…
PERSONEL AÇIĞI
Hastanelerin, sağlık kurumlarının personel açığı var.
Açık varken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Hastanelerin idari kadrolarında da fazlalık, personel yığılması var!
Bu ‘mesele’ şimdi halledilmeli, bir tarafta hatır, gönül ve kayırmayla ofislere çekilen ‘mutlu sağlıkçılar’, diğer tarafta ise ciddi açık sebebiyle oluşan yığılmalarla baş etmeye çabalayan ve hasta olan ‘mutsuz sağlıkçılar’…
Nasıl olacak?
Doğmak, emeklemek ve bebeklik dönemini tamamladıktan sonra çocukluk dönemi bir çırpıda geçiverir. Hayat basamaklarını insan nasıl çıktığını, yılları nasıl geride bıraktığını bile düşünemeden zaman akıp gidiyor.
Bir bakmışsınız ki emeklilik konuşuyorsunuz.
Ya da hemen her hafta cami avlusunda oluyorsunuz, bir dostunuzu, akrabanızı kabristanlığa uğurluyorsunuz…
Hayatın gerçekleri işte, yaşlanmak kaçınılmazdır.
*
Muhteşem yaşlanan bazı örnek isimler çıkar karşımıza…
COVID’in suyunu çıkardık...
*
Okumuşlar, mektep medrese görmüşler, eğitimliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar işin ciddiyetini biliyorlar. Biliyorlar ama sıra tedbirlerin uygulamasına gelince büyük çoğunluk yan çiziyor.
Havalı, pahalı ve sosyetik mekanları tıklım tıklım dolduruyorlar. Bademli ve Özlüce’nin restoranları, kafelerine bakınca anlaşılıyor.
Sahiller ve plajlarda farklı değil...
SEMTTEN SEMTE ANLAYIŞ FARKI
Eğitimsizler, göçle gelenler kentin varoşlarında tutunup hayat kavgası verenler, açlık sınırının bir tık yukarısında yaşayanlara bakıldığında onların da hiçbir şeyi umursamadıklarını, virüsü ve ölümü dikkate almadıklarını görürsünüz.
Kente ve insana değer katan, hatıra oluşturan fiziksel yapılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu durum bazen kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Bazen de planlama ve projelendirme yanlışlarıyla birlikte…
Keşke karşımıza hep doğru projeler çıksa…
HER YIKIM CAN YAKAR
Halkın yaşamına eğitim, sağlık, kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle dokunan ve iz bırakan yapıların yıkılması canımızı yakıyor…
Canlı bombalar, bomba yüklü araçlar, silahla taramalar ve uzaktan kumanda patlayıcılar kullanılarak güzel ülkemiz kan gölüne döndürülmüştü.
Katliamlardan IŞİD - DEAŞ, PKK, TAK, PYD gibi terör örgütleri sorumlu tutulmuştu.
Sıkıntılı günler, üzüntü verici olaylardı…
Hatay, Reyhanlı, 11 Mayıs 2013, Diyarbakır, 5 Haziran 2015, Şanlıurfa, Suruç, 20 Temmuz 2015: Iğdır, 8 Eylül 2015; Ankara, tren garı önü: 10 Ekim 2015; İstanbul, Sultanahmet Meydanı, 12 Ocak 2016; Ankara, TBMM yanı, 17 Şubat 2016; İstanbul, İstiklal Caddesi, 19 Mart 2016; Ankara, Kızılay, 13 Mart 2016; İstanbul, Vezneciler, 7 Haziran 2016; İstanbul, Atatürk Havalimanı, 29.06.2016
Küçük çaplı saldırıları ve cinayetleri listelemedim.
BURSALI UNUTMAZ
Bursalılar da 27 Nisan 2016 günü Bursa Ulu Cami kapı girişinde kendini patlatıp ölen canlı bombayı ve 13 kişinin yaralanmasını unutmamıştır.
İnsanlık tarihine büyük acılarla yazılan felaketlerden ders çıkartan topluluklar salgınları en az kayıp ve hasarla atlatıyorlar.
Toplumsal koruma anlayışını, halk sağlığını önemsemeyen devletler ise büyük kayıplar veriyorlar.
BİYOLOJİK TEHLİKELER
Yaşamı etkileyen virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu biyolojik tehlikelere karşı devletler akılcı ve kararlı tedbirler alırlar, kurumsal yapılar oluşturur ve salgını hafife almazlar.
*
Herkes ilan edilen, polis ve jandarma tarafından takip edilen, gerektiğinde de parasal cezai işlem yapılan süreçte maske, mesafe ve temizlik konusuna titizlikle riayet etmeli.
Her sade birey gibi siyasetçiler ve devlet idarecileri de hassasiyet göstermeliler. Yoksa salgınla mücadele inandırıcılığını yitirir.
YAZIK OLUYOR EMEKLERE
Yazları sıcak ve kurak geçen ülkemiz ağustos ayında su taşkınları, sel ve heyelanları yaşıyor.
Karadeniz Bölgesi, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da tehlike büyük...
Bir yanda Çin Seddi gibi sahil boyunca batıdan doğuya, Samsun’dan Sarp’a uzanan ve daha proje aşamasında ‘bu şekilde’ yapılmasına itiraz edilen ‘Karadeniz Oto Yolu’ diğer yanda ormanlarının yol, tünel, baraj, madencilik ve yerleşimler için doğal yapısının adeta tahrip edilmesi problemiyle başbaşa…
Daha ne olsun!..
*
Bir hafta önce Giresun’da yağmurla gelen felaket çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu.
İlçeleri sel basmasına, yolların ve köprülerin çökmesine, evlerin, iş yerlerinin yıkılmasına, arabaların sele suya karışıp sürüklenmesine, hayvanların telef olmasına, maddi ve manevi kayıplar oluşmasına alıştık sanki!..
*
Bahsetmek istediğim üniversite hocaları, akademik personel, ilim adamları...
Üniversitelerimizin hali...
HOCA OLMAK
Nerede olursa olsun, ortamda bir üniversite hocası bulunduğu zaman en çok saygıyı gören insan olurdu.
Hürmet edilendi.
Düşüncelerine ve fikirlerine değer verilir, baş tacı edilirdi.
Ama o hocaların da ağzından çıkan bir söz nice terazilerde tartılır, dirhem dirhem çıkardı. Lafları değerli ve yerli yerinde olurdu.
Allah kabul etsin, kurbanlar kesildi ve dağıtıldı.
2 milyon 700 bin küçükbaş ve 800 bin büyükbaş, toplam 3,5 milyon hayvan kesildi. Belki biraz daha fazlası…
Umalım ki yoksul ve gariban kursakları biraz et görmüştür.
YİNE ÇİRKİNLİK
Kesim yerleri, her yıl iyileştiriliyor.
Kesiciler, sertifikalı eğitimlere katılıyor.
Çevre temizliği ve atıklar konusunda bilgiler paylaşılıyor.
İnsanın aklını başından alan o çirkin manzaralar gittikçe azalıyor.
Belediyeler hayvan satış pazarları ve kesim yerleri oluşturuyor.
Denetimler yapılıyor.
Kurban kesimi artık daha bilinçli olarak gerçekleştiriliyor.
*
Acemi kesici ve kasapların hayvanlara acı çektirmesine karşı bilincin yayılmasıyla ‘hayvan refahı’ kavramı toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı.
Hayvanın seçilmesi, nakledilmesi, kesime hazırlanması ve kesim esnasında hayvana şiddet uygulanmaması ve sakinleştirilmesinin ardından kesimin gerçekleştirilir.
*
Futbol severler, doksan dakika oynanan maçın kritiklerini televizyonlardan üç gün boyunca bıkmadan, usanmadan takip eder. Doksan dakika maç, üç gün yorum... Bu böyle sürer gider.
ŞAMPİYON BELLİ
Süper lig sezonu tamamlandı.
Başından belliydi, ilan edildi.
*
Ancak ülke, şehirler ve meydanlar suskun…
6 bin yıl önce gerçekleşen bu hadise önce Sümer tabletlerinde belirtilmiş, sonra Tevrat’ta, daha sonra da Kuran’da yer almış.
Tufanın nasıl ve nerelerde olduğuna dair yapılan bilimsel araştırmalar halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.
Nuh’un gemisi haberleri dikkatleri daha çok çekiyor. Ağrı dağında mı, Cudi dağında mı? Yoksa Irak’ın bir şehrinde mi?
Kalıntılar, anlatılar, efsaneler birbirine giriyor… Gemi Ağrı’da mı acaba?..
*
Sular yükselmiş. Dev dalgalar olmuş, yükselen sular her yeri yutmuş. Nuh peygamber gemisine aldığı hayvanlarla suların çekilmesini beklemiş. Beş altı ay süren bu yolculuk geminin bir dağın tepesinde karaya oturmasıyla sona ermiş. Hayat yeniden başlamış.
*
20. yüzyılda 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan İspanyol gribine göre çok hafif görülse de dünya yeni bir bulaşıcı hastalık ile karşı karşıya kaldı.
540 bin kişi yaşamını yitirdi.
Bizde 5 binden fazla can kaybettik.
Kayıpları sayılarla izah etmek acı verse de başka türlü olmuyor…
Henüz trafik kazalarında bir yılda kaybettiğimiz 6-7 bin sayısına ulaşamadık!..
Dünya Sağlık Örgütü, ‘Pandemi’ ilan ettikten sonra başetmeyle ilgili güncelleyerek protokoller yayınlıyor.
Haliyle ülkelerin mücadele yöntemleri de birbirine benziyor.
KORONA VİRÜSLE MÜCADELEMİZ
COVID-19'un bizden götürdükleri
Memleket cenaze evine döndü. Yüzler asık. Kimsenin konuşası yok. Endişeli. Kaygılı. Yastayız.
Hüzünlüyüz...
Her gün uzaktan yakından, dosttan arkadaştan, can evinden bir acı dağlıyor yürekleri.
Bu nasıl bir zaman, bu nasıl bir acı...
Sevdiklerimiz, canlarımız, cananlarımız.
Offf off... Bakmaya kıyamadıklarımız, koklamaya doyamadıklarımız.
Ciğerlerimiz yanıyor.
Bu ne beladır? Ocaklar söndü, bu nasıl devrandır?..
*
Yeni koronavirüs, bilindik ismiyle COVID-19 ekin biçer gibi insanlığı biçiyor.
Yaşlılar gençler, kadınlar erkekler, köylüler işçiler, emekliler emekçiler, esnaflar tüccarlar, öğrenciler öğretmenler, ustalar, müzisyenler, edebiyatçılar, sanatçılar, bilim insanları, akademisyenler, ülkesine, devletine adanmış beyinler, derin tecrübeler, emektarlar, pirler, naifler, sessiz sedasız, yetim gibi, yalnız, alelacele törensiz, ıssız.
Cenazeler bile çarçabuk...
Offf off... Nasıl bir zamana denk geldik arkadaş.
BU KAYIPLAR
Her gün bir acı, öyle böyle değil, büyük acı.
Şimdi farkında değiliz ama yerleri dolmayacak insanları uğurluyoruz, yorum yapacak halde değiliz...
Bu lanet salgın bittiğinde anlayacağız eğer hayatta kalırsak; göreceğiz, konuşacağız 2020’de neler neler kaybettiğimizi!..
Bu kayıplar para kaybı gibi değildir.
Bu kayıplar köprünün, tünelin yıkılmasına, borsanın çökmesine benzemez!..
Yüzlerce kaliteli insan uğurladık yanalım ki, yanalım...
*
‘Mezarlıklar vazgeçilmezlerle doludur!’ demiş denyonun biri.
Halt etmiş...
Ne kadar nobran, küstah ve kaba bir tavır bu...
İki nesli bu sözlerle yediler, diri diri gömdüler, geri kalanını da koronavirüs yiyip tüketiyor zaten!
*
Milyonlarca insan postu deldirmeden yarına çıkmanın hesabını yaparken hiç kimse rantın, arazinin, kanalın, binanın, doların, yuronun, fonun, faizin, paranın hesabını yapmamalı.
Ülke, kıyamet gününün arasat meydanına dönmüş durumda.
Bir yanda can derdi, öte yanda geçim sıkıntısı, diğer yanda da israf alışkanlıkları, savruk harcamalar...
Dikkat etmeli; milletin tutan ahı, inletir veziri şahı...
RAKAMLAR VE GERÇEKLER
Canımızın derdine düştük.
Bu ortamda rakamlarla oynamamalı, gerçekleri örtmemeli.
Örtmemeli ki millet ciddiyeti fark etsin, tedbirini alsın.
‘Eyy ahali! COVID, Azrail olup yere inmiş, günde beş yüz cenaze kaldırıyor’ diyin bakalım millet evinden çıkıyor mu?
Tedbirler nasıl oluyormuş görün o zaman!..
*
Aralıkta, ocakta bu ülkede COVID varken yok denildi mi?
Denildi.
11 Mart’tan önce kabul ettik mi COVID’i?
Hayır...
Ölenlere zatürre dedik geçtik.
Olmuyor böyle, olmuyor...
Sosyal medya Aytaç Yalman Paşa’nın ölümünü kurcalamasaydı, haziran ayında bile Türkiye’de salgın olduğunu kabul etmeyecek bir gücümüz var.
Ancak halk sağlığı sorunlarına bu mantıkla cevap bulunamaz.
*
Günde 50 bin vaka var deyin bakalım millet tedbirsiz sokağa çıkıyor mu?
Valla ekmek almaya gitmez!
Sağlık Bakanlığı sıkıyönetimi mecburen gevşetti, rakamları biraz özgürleştirdi ama...
Hekim dayanışması ile rakamları öğreniyoruz!
Belediyeler de cenaze sayılarını açıklıyor!..
Bakanlık yayınladığı tablo ile ikna kabiliyetini yitiriyor...
*
Şeffaflık iyidir, hele böyle zamanlarda çok daha iyi sonuçlar verir.
HÜKÜMET - BELEDİYE OMUZ OMUZA
Ciğerlerimiz yanıyor elbette.
Küresel bir salgınla mücadelede birlikle başarılır. Hükümet, bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar ve müdürlükler belediyeleri ‘bizden’ ya da ‘bizden değil’ diyerek bir ayırıma tâbi tutmamalı.
Tüm belediyeler Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunlarına tâbi, halkın seçtiği yönetimlerdir.
*
Eski bir sağlık bürokratı olarak söylüyorum ki ‘Bazı belediyeler!’ dışlanarak COVID-19 mücadelesi kazanılmaz. “Neyimiz var, neyimiz yok” felsefesiyle, büyük bir dayanışmayla güç birliği yaparak başarılabilir, acılar ve halkın üzerine çöken yük hafifletilebilir, kara bulutlar dağıtılabilir!..
Bugünler ayrılık gayrılık günü değildir, siyaset yapma günü hiç değildir.
Halk ölüyor, tükeniyoruz!
Hükümet tüm belediyelerle omuz omuza çalışmalıdır.
ATATÜRK VE İSPANYOL GRİBİ
Dünya büyük bir acı çekiyor...
Her yüzyılda bir, iki büyük salgın yaşanıyor, nesiller yok oluyor.
Yüzyıl önceki salgında 50 milyon insanın (20 diyen de, 100 milyon diyen kaynak var) iki yıl içerisinde ölmesi gibi...
1918-1920 melun İspanyol gribi Osmanlıya da acılar yaşattı.
Biz ona ‘İspanyol nezlesi’ demişiz.
*
Atatürk’ün, 1918 Mayıs’ında gittiği Viyana’da yakalandığı ‘İspanyol nezlesini’ Beşiktaş’ta, Akaretler’deki evinde atlattığını, önce nezleyi sonra da Samsun’a çıkarak düşmanı yendiğini biliyoruz.
*
Dünyayı kasıp kavuran bu hastalık Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nda;
‘Biz ki İstanbul şehriyiz,
Seferberliği görmüşüz:
Kafkas, Galiçya, Çanakkale, Filistin,
vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi
bir de İttihatçılar,
bir de uzun konçlu Alman çizmesi 914’ten 918’e kadar yedi bitirdi bizi’ dediği gibi...
DOĞAL SELEKSİYON
İşte böyle...
Tüm canlılar doğada yaşam savaşı veriyorlar.
Tabiat kanunu bu, ‘güçlü ve yaşam şartlarına uygun canlılar hayatta kalıyor, zayıf ve hasta olanlar gidiyor!’
Çok acı ama gerçek bu!
Buna da doğal seleksiyon diyoruz...
*
Tam da böyle zamanlarda devlet araya girer ve ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın!’ diye tarihimizin derinliklerinden seslenen ‘Şeyh Edebali’ye kulak verir...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle