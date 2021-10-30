Kadınlarımızı öldüren hasta adamlar

Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz. İstiyoruz ki onlar hayatın her alanında başarılı olsun, çok sevilsin, sayılsın, geçmişte bizim yapmak isteyip de yapamadıklarımızı yapsın, onlarla hep gurur duyalım.
Kimse onların kılına zarar vermesin, çünkü onlar henüz genç ve hayatı tanımıyorlar. Öyle herkesle de arkadaşlık etmesinler. Arkadaşın kötüsü bizim çocuğumuzu da yoldan çıkarır. Nereye gideceklerine, ne yapacaklarına, hatta ne giyeceklerine bile biz karar verelim. Soğukta üşütmesinler, öyle saçma sapan kıyafetlerle sokağa çıkmasınlar, gece dışarı çıkmak zaten yanlış. Zamanında yatıp zamanında kalksınlar, derslerini hiç ihmal etmesinler.
Hele ki sınav zamanı odalarından bile çıkmasın, masadan hiç kalkmasınlar. O ellerindeki telefonu da almak lazım. Ders çalışıyorum bahanesiyle odada hep telefonla oynuyorlar. Saatlerce bu telefonla ne yapılır Allah aşkına!
Ben de bu satırları bir anne olarak yazıyorum. Bu yazdıklarımın hepsi benim de kafamı zamanında çok meşgul etmişti. Ancak bu meslekte eskidikçe gördüm ki, bizim bu endişelerimiz bazen çocuklarımıza, gençlerimize çok zarar verebiliyor.
Aslında anne baba olmak zor zanaat... Çocukları tepenize çıkarıp her dediğini yapsanız yemeyip yedirseniz, giymeyip giydirseniz bir türlü, çocuklara ağır bir disiplin uygulayıp her şeye siz karar verseniz başka türlü.
Ancak her şeye rağmen ülkemizde biz anne babalar olarak, imkânlarımız elverdiğince çocuklarımızı en iyi okullarda okutup, gerekirse özel öğretmenler tutup, onlara harika bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. Onlardan hiçbir şeyi esirgemiyor, yemiyor yediriyor, giymiyor giydiriyoruz. Anneler babalar yeter ki çocukları okusun diye kendi hayatlarından kısıp gerçekten onlar için büyük fedakârlıklar yapıyor.
Hal böyle olunca doğal olarak çocuklarımızdan beklentilerimiz de artıyor. İstiyoruz ki, madem biz bunca fedakârlığa katlanıyoruz, onlar da başını dersten kaldırmasın, gezmesin, tozmasın, televizyon bile seyretmesin, telefonda boş yere vakit kaybetmesin, arkadaşlarıyla buluşup hem boşa para harcamasın hem de haytalık etmesin. Her dediğimizi yapsınlar ki, onlar adına kurduğumuz hayallere onlarla birlikte biz de kavuşabilelim.
Biz ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz zaten ama acaba gerçekten doğru mu yapıyoruz?
Şimdi de gelin bu soruları Öznur’a soralım. O daha genç, nasıl bir kader onu bekliyor bilmiyoruz ama hep birlikte bazı tahminler ve çıkarımlar yapalım diyorum. Bunu bir çeşit kendimizin ya da çocuklarımızın geleceğini bir kâhin gibi aşağı yukarı tahmin edebilmek için yaptığımız bir egzersiz olarak da kabul edebilirsiniz.
ANA DİLİMİZ ŞİDDET DEĞİL ŞEFKAT OLSA
İlk sorumuz, nasıl bir coğrafyada dünyaya geldiğinizle ilgiliydi. Öznur, Güneydoğu Anadolu bölgemizin önemli illerinden birinde dünyaya gelmiş. Ben o bölgedeki pek çok ilimizi gidip gördüm. Bazılarında imza günlerine katıldım. Her yeri ayrı güzel, her yeri tarih kokuyor bu bölgemizin. Gezmelere, bakmalara doyamıyor insan. Bir de orada yaşayan kadınlı-erkekli tanıştığım pek çok insan var. Her biri nasıl misafirperver, nasıl sıcacık insanlar anlatamam. Sizi adeta başlarında taşıyor, nasıl ağırlayacaklarını bilemiyorlar. Özellikle gençlerin elleri, kolları kitap dolu... Pek çok kitapçı dükkânı, hatta kütüphaneler var. Sanatın her türlüsüne, özellikle müziğe de çok meraklılar, kimi çalıyor, kimi söylüyor.
HÜZÜN KOKUYORLARDI
Dikkatimi çeken bir şey daha vardı yaptığım bu gezilerde... Belki de ülkemizin en güzel kızları, en yakışıklı erkekleri oralarda yaşıyor. Annem eskiden birini beğendiği zaman, “Allah’tan sürmeli” derdi. Gerçekten de doğuştan sürmeli hepsi. Kaşlar, gözler her birinde dikkat çekecek kadar güzeldi.
Bir başka özellikleri de hemen hepsinin derin duygulara sahip olmasıydı ama bu duygular sanki en çok hüzün kokuyordu. Ve ben her birine baktıkça, gülerken bile, gözlerindeki bu derin hüznü hep hissettim.
Peki ama sen bunu nasıl hissettin diye soracak olursanız, hüznü tanımayan insan nasıl hissetsin bunu... Demek ki ben de bu duyguyu çok iyi tanıyorum.
Hikâyeyi sizlere Öznur’un ağzından anlatacağım.
KADIN ERKEK FARK ETMİYOR
Ben, Güneydoğu Anadolu’nun bir ilinde dünyaya gelen ve oranın kültürüyle büyütülen, 23 yaşında bir kızım. Şu anda üniversite öğrencisiyim. İnşallah okul bitince öğretmen olacak ve yıllardır hayalini kurduğum hayata kavuşacağım.
Bu kültürde büyümek erkekler için büyük bir şansken kızlar içinse büyük bir şanssızlık. Gerçi burada yetişen erkeklere şanslı desem de, onlar da hayatın gerçek yüzünü tanımadan yetişiyor ve sonunda bizim gibi onlar da mutsuz oluyorlar.
Biz kızlara gelince, doğduğumuz günden itibaren bize verilen en önemli mesaj “Sen bir hiçsin” oluyor. Bizler insan kategorisinde bile değiliz. Aşağılık mahluklarız. Sanki bizi hiç istemeyen, hep reddeden bir dünyaya zorla gelmişiz. Bizim varlığımız bile onlara batıyor ve bizi görmek bile istemiyorlar.
İsterseniz hikâyem annemden başlasın.
‘BEN SİZE KIZI VERDİM GİTTİ’
Annem genç kızlığında çok güzelmiş. Evlerine her gün görücüler gelir, bu kızı hangimiz kapacağız diye birbirleriyle yarışırlarmış. Annem bir süre gelenleri istememiş. Oysa aile, kızlarını bir an önce birine verip ondan kurtulmak derdindeymiş. Dedem giderek kızmış bu işe. “Ne bu böyle... Her geleni geri mi çevireceğiz? Ben seni bir an önce birine vereyim de gör” diyerek söylenmeye başlamış.
Psikiyatrist olunca, hikâyeleri başka türlü dinlemeyi öğreniyor insan. Kızmadan, yargılamadan ama hikâyenin ne zaman ve kimler tarafından açılan yaralarla başladığını, kişiyi neden bu kadar etkilediğini, incittiğini anlamaya çalışarak, kendinizi onun yerine koyarak, her anladığınızı zamanından önce kişiye söylemeden dinlemeyi.
İnsanlar psikiyatriste gelirken asıl sorunlarının ne olduğunu, geçmişte en çok nerelerinden yaralandıklarını bilmez. Kimi hep anlatır, kimi susar. Cevap ne anlatanın anlattığında, ne susanın suskunluğundadır. Gerçekler her zaman bizim gizli geçmişimizde ya da kişisel tarihimizde gizlidir.
Hakikati bulmaya çoğu zaman kişisel tarihimiz de yetmez. Ülkemizin, ailemizin, sülalemizin geçmişte yaşadıkları da etkiler kaderimizi. Anamız, babamız, dedemiz, ninemiz, onların da dedeleri nineleri ne yaşamış, nerede yaşamış, nasıl yaşamış? Başlarına ne gelmiş de ne gelmemiş?
HANGİ COĞRAFYANIN EVLADISINIZ
Okurken ben çok etkilendim. İlk aşkın izlerini buldum o mektupta. Çok gençken yaşananlar, çocukken yaşananlar kadar derinden etkileyebiliyor bizi. Adeta kaderimizi, hayat yolumuzu değiştiriyor.
Bazen olaylar öyle bir içine alıyor ki, kendimizi öylesine çaresiz hissettiriyor ki bu çaresizlik sonradan üstümüze yapışıp kalabiliyor.
Bakalım okuyunca siz ne düşüneceksiniz?
Merhaba Gülseren Hocam,
Ben Songül, size daha önce de yazmıştım ama o zaman kendimi yanlış anlatmışım. Olsun bana cevap vermeniz bile benim için önemliydi. Nasılsınız hocam, sizi yakından takip ediyorum, umarım iyisinizdir? Bugün size kendimi anlatmak istiyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
Tüm dünyada teknolojinin inanılmaz gelişimi ile birlikte bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, her alanda olduğu gibi hastayla doktor arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Artık hekimler bir yandan hastalarını dinlerken, bir yandan da önemli noktaları bilgisayara kaydediyorlar.
Eskiden biz bunları elimizdeki kalemle hasta dosyalarına yazardık. Bu durum, hastaların takibi açısından çok önemli ancak yine de kimi durumlarda hasta-doktor ilişkisini bozabiliyor.
Oysa doktora büyük umutlar ve heyecanlarla giden biri istiyor ki, doktor onu önce can kulağıyla dinlesin. O uzun uzun anlatsın, sonra doktor onu iyice muayene etsin, sorular sorsun, o bitirince bu sefer de hasta ona merak ettiklerini sorsun, sende şu var, bunun için şöyle yap, şu ilaçları al, şu kadar zamanda geçer desin. Muayene odasından çıkarken, hasta elinde reçetesi, içi rahat, merak ettiği her şeyi öğrenmiş olarak oradan çıksın. Artık onu anlayan, dinleyen, nesi olduğunu bilen, başı sıkışırsa “Yine ara, yine gel” diyen bir doktor olsun hayatında.
Eskiden böyleydi. Ev doktorlarımız vardı. Bir ihtiyaç olduğunda elinde çantasıyla gelir, sizi uzun uzun dinler, muayene eder, sorular sorar, sizin sorduğunuz soruları cevaplar, sırtınızı okşar, size moral verir, ilaçlarınızı da yazar giderdi.
Her şeyi bilirdi o doktorlar.
Ancak şimdi işler değişti. Doktorlar, bunların çoğunu yapmıyor ya da yapamıyor.
Son yıllarda okuduğum bir makaleye göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde, ilk kez bir doktora muayeneye giden bir hastanın sözü kesilmeden konuşabildiği ortalama süre yirmi üç saniye. Londra gibi son derece gelişmiş bir kentte bile ortalama muayene süresi altı ila sekiz dakika çünkü doktor sorunun hangi organda olduğunu bir an önce anlayabilmek için pek çok tetkik isteyecek. Tetkikleri görecek ki, hastalığın ne olduğunu tam olarak anlayabilsin.
BİR KÂĞITLA BİTİYOR
Bizim zamanımızda Hacettepe’de hangi bölümde ihtisasa başlarsanız başlayın, bir an önce doktor olabilmeniz için sizi acil rotasyonuna yollarlardı. Çok haklıydılar çünkü Tıp Fakültesinden yeni mezun olmuş biri, hastanelerde çalışmadan, hastalarla birebir ilişki kurmadan kendilerini doktor gibi hissetmez.
Üstelik ben Ankara Tıp mezunuydum. Ah o günler ah... Kitapların her biri tuğla gibiydi maşallah. Oku okuyabilirsen. Aman Tanrım! Bize neler öğrettiler neler...
Bu sözleri o zaman söylerdim. Zaten ihtisasta bilmemiz gereken her şeyi öğretecekler bize. Bunca ayrıntı, bunca teorik bilgiye ne gerek var ki, diye söylenir dururdum. Hocalarımızın her biri gerçekten de eli öpülecek hocalardı. Ne çok emek verirlerdi bize. Şimdi aradan yıllar geçince o öğrendiklerimizin hiçbirinin gereksiz ayrıntılar olmadığını, hangi ihtisası yaparsanız yapın, aslında doktorluğun bir bütün olduğunu çok daha iyi anlıyor ve herbirini saygıyla anıyorum.
İşte henüz arkamdan biri “Doktor Hanım” diye seslendiğinde, hiç üstüme alınmayan ben, Hacettepe acile girince doktor olduğumu anlayıvermiştim.
Uzun bir aradan sonra nihayet okullar açılıyor. Umarım öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu dönem çok başarılı, çok sağlıklı ve keyifli bir yıl geçirirler.
Bir zamanlar hepimiz çocuktuk. Çocukluğumuz zihnimizin en değerli, en unutulmaz hazinesidir. Yaşlansak da, hatta Alzheimer gibi hafızamızı silen hastalıklardan birine yakalansak, her şeyi unutsak da... Çocukluk anılarımız hep taze kalır. Okulların açılacağını duyunca benim de aklım o günlere gitti, ilkokula başladığım günlere...
Açık kumral, hatta biraz kızıla çalan saçlarımı annem sabah erkenden iki taraftan sıkıca örmüş, uçlarına beyaz kurdeleler bağlamıştı. Siyah önlüğüm, beyaz yakam ve rugan ayakkabılarımı çoktan giymiş, bir hafta önceden hazırladığım çantamı sırtıma takmış, heyecanla babama bakıyordum. O hâlâ hazır değildi. Babam işte... Kırk kere kravatını düzeltmeden, şapkası başına iyi oturmuş mu diye aynada bakıp onu iyice oturtmadan çıkmaz ki evden.
ZIPLAMAK YASAK MIYDI
Hacettepe’de nöbetçi olduğum günler gelir aklıma. Nöbette uyuma şansımız pek olmazdı. Ya klinikte yatan hastalarla ilgilenirdik ya da sık sık acilden çağırırlardı. Acil servisler psikiyatri bölümlerinden en çok intihar vakaları nedeniyle konsültasyon isterler. Genelde her gece birkaç intihar vakası mutlaka gelirdi. Bayram seyran, yılbaşı gibi özel günlerde, bu sayı artardı. Demek ki özel günlerde insanlar daha hassas oluyorlar.
Gece kuşu olsam da, saat üçü geçince kulaklarım düşer, yatağın yolunu zor bulurum. Bu yüzden hayatımda gece üçten sonrası pek yoktur benim ama nöbetteysen uyumayacaksın. Ben de içimden derdim ki, madem uyumuyorum, bari hayatın hiç yaşamadığım saatlerini de göreyim. Hacettepe’nin koridorlarında üzerimde beyaz doktor gömleğimle gezerken bile aklım hem içeride, hem de dışarıda akan hayatta olurdu.
Bir kadının içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen okuyup meslek sahibi olması, ayakları üzerinde durabilmesi, hayata güvenle bakabilmesi ne güzel değil mi? İşte Özden Hanım da o kadınlardan biri... Ben Özden Hanım’a da, anlattıklarına da bayıldım. Umarım siz de beğenirsiniz.
Özden Hanım anlatıyor:
“Her çocuğa sorulan sorudur ‘Büyüyünce ne olacaksın?’... Kimi heyecanla “Doktor!” der boynunda stetoskop ve beyaz önlüğüyle kendini düşlerken, kimisi öğretmen olmak istediğini söyler gururlanarak. Bir yandan da kendini tahta önünde ders anlatırken, öğrencilerine sorular sorarken hayal edip gülümser. Kimi hemşire, kimi itfaiyeci, kimi polis, kimi de pilot olmak istediğini söyleyip gözlerinin içi gülerek o günlerin hayalini kurar.
Adı Ali’ydi. İç Anadolu’nun bir köyünde doğmuş, ilkokuldan sonra bir daha okula gitmemiş, 17-18 yaşlarında İstanbul’da bir akrabasının yanına gelmiş ve inşaatlarda çalışmaya başlamış. Köyde bir sevdiği varmış, aile onu başkasına verince o da kendini İstanbul’a dar atmış. Askerliğini de yaptıktan sonra bir daha köye dönmemiş.
Aile çiftçilikle geçiniyor, çocuklar biraz büyüyünce tarlada hiç olmazsa getir götür işlerine bakıyormuş. Aile zar zor geçindiğinden kızları bir an önce evlendirmenin, oğlanları da şehre gönderip üç beş kuruş para kazanmasının peşindeymiş. Ne kazanırlarsa, çoğunu herkes köye gönderiyormuş.
Ali önce inşaatlarda amelelik, sonra küçük lokantalarda garsonluk yapmış. Onun gibi yersiz yurtsuz pek çok arkadaş edinmiş. En büyük eğlenceleri izinli günlerinde ya da saatlerinde ıssız bir deniz kenarında bir yandan denize bakarken bir yandan bira içip kadınlardan, kızlardan konuşmakmış. Her birinin kadınlarla ilgili anlatacağı bir şeyler varmış; Ali hariç.
UTANGAÇ, KORKAK...
Zaten çocukluğundan beri az konuşan, alıngan, çekingen, korkak bir çocukmuş Ali. Babası hepsini çok döver ama en çok Ali ağlar, o ağladıkça “Sen ne biçim erkeksin” diyerek onu daha çok dövermiş. Köy yerinde babaların çoğu dövermiş çocuklarını. Bazı anneler çocukları çok dövülünce kızar, araya girer, bazılarıysa, Ali’nin annesi gibi sadece uzaktan bakmakla yetinirmiş.
Ben sanırım o zamanlar henüz 4-5 yaşlarındaydım. Ankara Varlık Mahallesi’ne sel gelmişti. Ankara o zamanlar büyük, gelişmenin, medenileşmenin heyecanını yaşayan bir kasaba gibiydi. Nerede yangın olsa, sel gelse ya da bir cinayet işlense bunu daha gazeteler yazmadan kulaktan kulağa herkes duyar, meraklanır ve akın akın olay yerine giderdi.
ŞEKERLİ SU İÇİRİYORLARDI
Gece vakti, annem, bütün komşularla birlikte kız kardeşimle benim ellerimizden tutmuş, sel gelen mahalleye götürmüştü. Ortalık karanlıktı. Bir çukurun içindeki evler yarı beline kadar suyun içinde kalmış, büyük bir kalabalık bu çukuru çevrelemiş, kimi olayı korkuyla, merhametle seyrediyor, kimileri kayıklarda kürek çekerek evlerin çatısına çıkan insanları kurtarmaya çalışıyor, kimileri de yine suyun içinde onlara yardım ediyordu.
Kurtarılanlar kıyıya, bizim olduğumuz yere çıkarılıyor, kalabalığı oluşturan herkes selden kurtarılanların başında, kimi yanında getirdiği temiz sularla çıkanların önce yüzünü yıkıyor, sonra da her birine
Şiddet artık bilimde ve teknolojide inanılmaz keşiflere imza atmış, sanatın her dalında harikalar yaratmış, ciltler dolusu kitaplar yazmış, internet aracılığıyla dünyayı ayağımıza getirmiş, uzaya gitmiş biz insanlara hiç yakışmıyor.
Şiddet sadece karşınızdakine gösterilen fiziksel saldırı değildir. Bunun karşındakini öldürmeye kadar gideni var, yaralama var, tehdit var, şantaj var, aşağılama, kınama, utandırma var, cinsel taciz ve tecavüz var.
HER ALANDA MEVCUT
Şiddet aslında hayatımızın her alanında var.
Geçen günlerden birinde sanatçılarımızdan biri, konsere çıkarken giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada adeta linç edildi. Bizler onu beğenmek zorunda değiliz. Ama linç etmek, hakaret etmek neden?
Bizim toplumumuzda açık giyen de var, kapalı giyen de. Başını örten de var, açan da... Onlar bizim düşmanımız değil, hepsi de bizim insanlarımız, yani içimizden biri onlar. Tam tersine birbirimize kenetlensek; yargılamak, ayıplamak, yermek, aşağılamak yerine elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışsak ne güzel olurdu.
Bizler aslında çok
O gün, uzun boylu, kumral, saçlarını arkasında toplamış, dudağındaki pembe rujdan başka makyajı olmayan, güzel yüzlü, kırklı yaşlarda bir kadın giriyor benim kırmızı odama. Üzerindeki lacivert etek ceket ve elindeki büyükçe çantayla çalışan bir kadın olduğu hemen anlaşılıyor.
Bana anlatacağı şey her neyse, bundan çok utandığını hemen anlıyorum. Onu rahatlatmak için kurduğum bir iki cümleden sonra, başını önüne eğerek, usul usul başlıyor anlatmaya:
- Hocam ne olur, beni ayıplamayın. Artık bu yaşadıklarımı biriyle paylaşmam gerekiyor. Belki siz bana bir yol gösterirsiniz. Ben 15 yıllık evliyim ve on üç yaşında bir kızım var. Ve hâlâ kocamdan dayak yiyorum.
‘KADIN OLMAK SUÇ MU’
İçime ince bir sızı yayılıyor. Dayağı yiyen o, bundan utanan yine o.
MERHABA sevgili okurlarım,
Geçmiş yıllardan birinde bana gelen genç bir kadın söze şöyle başlamıştı:
“Hocam, ben iki arada bir derede kaldım. Boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koysam almıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Herkes bir akıl veriyor, ona da benim aklım yatmıyor. Ben beş yıllık evliyim. Liseyi bitirdiğim yıl üniversite sınavlarını kazanamayınca babam beni hemen evlendirmeye kalktı. Yaşım daha 18 bile olmamıştı. Benim de aklım okula gidip gelirken tanıştığım Rahmi’deydi zaten. Annem biliyordu ama babama korkudan söyleyememiştik. Rahmi benden beş yaş büyüktü ve bir süpermarkette çalışıyordu. Ailemin ise gözü yükseklerdeydi. Aslında ben de isterdim işi gücü daha iyi biriyle evlenmeyi ama babamın beni vereceği tipleri aşağı yukarı tahmin edebiliyordum.”
‘İÇKİ İLE İYİCE DARALDIK’
Yıllardır her gün akşama kadar birbirinden çok farklı insanların hayat hikâyelerini dinlerken, kimselere göstermedikleri içdünyalarının rengârenk dehlizlerinde gezinirken insan eğer çok ister, çok dikkat eder ve kulak kesilirse, bir zaman sonra çok uzaktan da olsa hayatın sesini duymaya, onun kendine has bir dili ve matematiği olduğunu görmeye başlıyor.
Doğduğumuz evlerin, yaşadığımız geçmişin, yakın ilişkilerimizin geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini, doğduğumuz evlerde bize öğretilen katı çocukluk inançlarımızın, o evlerde aldığımız yaraların eline kalemi alıp kaderimizi nasıl bir bir yazdığını bir anda görüveriyor insan.
Kendi irademizle aldığımızı sandığımız kararların, yaptığımız seçimlerin pek de öyle olmadığını, hiç istemediğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimizde kurulan tuzakların aslında bizim eserimiz olduğunu, kader dediğimiz şeyin alnımıza o evlerde, anne babalarımız ve beraber yaşadığımız en yakınlarımız tarafından yazıldığını zaman içinde görüvermek nasıl bir duygu acaba, hiç düşündünüz mü?
OLAMAZ, O CANİ İÇİMİZDEN BİRİ
Kadınlarımızı öldüren hasta adamlar
Merhaba sevgili okuyucularım,
Ben eğer bugün doktor olabilmişsem, üzerinde yaşadığım topraklara vatanım diyebiliyorsam, kitaplar çıkarmış, hatta bir gazetede sizlere istediğim konuda köşe yazıları yazabiliyorsam bunu vatanımızın düşman işgalinden kurtarıldıktan sonra 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’e borçluyum.
Eşimi 14 yıl önce kaybetmeme rağmen yalnız ve özgür yaşayabiliyor, seyahat edebiliyor, kendi paramı kendim kazanabiliyor, seçimlerde gidip istediğim partiye oy verebiliyorsam, bunu sevgili Atatürk’ümüz önderliğinde kurulan Cumhuriyet’e ve hayata geçirilen yepyeni ve devrim niteliğindeki kanunlara borçluyum.
Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha saygıyla yâd ediyorum.
Bu hafta sizlere uzun yıllardır devam eden hatta giderek artış gösteren kadın cinayetlerinden ve bu cinayetlerin bir bölümünü işleyen hasta adamlardan söz etmek istiyorum.
ŞİKÂYETLER KORUMAYA YETMİYOR
Bir psikiyatrist olarak bu cinayetlerin çoğunun bu hasta adamlar tarafından işlendiğine neredeyse eminim. Medyadan bu cinayetlerle ilgili haberleri okurken ya da izlerken o birkaç dakika içinde bile, katilin hasta bir adam olup olmadığını hissedebiliyorum. Bunu sadece ben değil, birçok meslektaşım da kolayca anlayabiliyor.
Hayatının tehlikede olduğunu fark edip polise başvuran kadınlarımızı ise ya halen yürürlükte olan yasalarımız koruyamıyor ya da var olan yasalar gerektiği gibi uygulanamıyor. Bunu sadece ben değil, hepimiz, her gün görüyor ve duyuyoruz. Kadının şikâyetleri onu korumaya yetmiyor. Sonunda o kadın bütün çabalarına rağmen yine de göz göre göre öldürülüyor.
Daha sonra iş yargıya intikal ettiğinde, o adamların bir kısmının hasta olduğu zaten kısa sürede anlaşılıyor ve doktorlar tarafından bunu belgeleyen raporlar geliyor mahkemeye. Bu hastaların çoğunun cezai muafiyeti vardır. Yani akıl sağlıkları bozuk olduğu için ya hiç ceza almazlar ya da cezaları önemli ölçüde azalır. Teşhis kesinleşirse bir süre devlete ait hastanelerin özel bölümlerinde tedavi görür, bir süre sonra da çoğu serbest bırakılır.
ALINGAN VE ŞÜPHECİ
Biz bu hastalıklara, pek çok değişik formu varsa da genel olarak “Paranoid Bozukluk” diyoruz. Eminim çevrenizde çok hafiften başlayıp dozu giderek artan bu tür hastalıklı insanlar vardır çünkü bu hastalık bizim ülkemizde oldukça yaygındır. Bazen hafif bir kişilik bozukluğu seviyesinde devam eder, bazense tehlikeli bir hastalık haline dönüşür.
Bu insanların en önemli özelliği çok alıngan ve şüpheci olmalarıdır. Eğer bu özellikler çok yoğun değilse bunlar sadece bir kişilik özelliği olarak kalır ve eğer o adamların eşi ya da çocuğu değilseniz, toplum içinde kimseye pek fazla zarar vermeden hayatlarını sürdürebilirler. Ancak evde işler, dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Başta eşleri olmak üzere evde yaşayan herkesin hayatını burnundan getirirler. “Şunu giyme, bunu takma, oraya gitme, eve niye geç kaldın, yine neredeydin, dün gece gittiğimiz yemekte o adama niye baktın, senin gözün zaten dışarıda zaten” gibi soruları ve yorumlarıyla eşlerini sürekli bunaltırlar. O evde yaşayan çocuklar da bunlardan nasibini fazlasıyla alır.
ŞİDDET GİDEREK ARTAR
Hastalık boyutuna gelen durumlarda ise kişi artık tamamen kendi yarattığı bir dünyada yaşar ve gerçek dışı düşüncelere saplanır. Özellikle erkeklerde daha sık görülür ve bu hasta erkeklerin de çoğu eşlerinin ya da sevgililerinin onları aldattığını, başka erkeklerle ilişki kurduğunu ya da başka erkeklerin kadını onların elinden almaya çalıştığını düşünür ve zamanla buna sarsılmaz bir inançla saplanır kalırlar.
Bu gerçek dışı düşünceleri nedeniyle beraber oldukları kadınları önce sorularıyla bunaltır, aşağılar, hakaretler eder, döver, söver, kadının söylediği hiçbir şeye inanmaz, kadın ondan uzaklaştıkça da şüpheleri iyice artar. “Demek ki haklıyım, eşim ya da sevgilim beni sevmiyor, beni aldatıyor olmalı ki benden ayrılmaya kalkışıyor” diyerek kadına gösterdikleri şiddeti giderek arttırırlar. Kadının onlardan uzaklaşmasındaki kendi paylarını hiç görmezler.
Kadının polisten yardım istemesi, onu adli makamlara şikâyet etmesi ise artık o hasta adamın şüphelerinde ne kadar haklı olduğunun kanıtı haline gelir. Kadının eşini ikna çabaları işe yaramaz çünkü o adamlar asla ikna edilemez ve onlardan ayrılmaya kalkışan, kendisini aldattığını, namusunu kirlettiğini düşündükleri bu kadınları öldürmek tek hedefleri haline gelir.
Mahkemede hâkime, eşlerinin ya da sevgililerinin uzun süredir onları aldattığını, bu cinayeti de namuslarını temizlemek için işlediklerini söyler ve asla pişmanlık duymazlar. O kadın zaten ölmeyi çoktan hak etmiştir. Asıl haksızlığa uğrayan ölen kadın değil, onlardır. Buna da sonuna kadar inanırlar. Kadıncağız ölmekle de kalmaz, bir de eşini aldatmakla itham edilir. Geride kalan çoluk çocuk ve aile ise işin aslını ya bilir, ya bilmez. Bilse de o kara leke alınlara sürülmüştür artık. Ya çıkar, ya çıkmaz.
YAKININI BİLE ÖLDÜREBİLİR
Bu hasta adamlar sadece eşleri için değil, çevredeki diğer erkekler için de büyük bir tehlike arz eder. Çok alıngan, çok kıskanç oldukları ve bitmez tükenmez aşağılık duyguları nedeniyle yakın çevredeki bütün erkekleri kendilerine rakip olarak görür, eşlerini onlardan kıskanırlar. Eşleri kadar o adamların da her hareketini, her bir mimiğini bile dikkatle takip eder ve bunlardan bir şeyler çıkarmaya çalışırlar. Bu anlamda komşu ya da akraba erkekler, bir de üstelik ondan daha yakışıklı ve gösterişliyse, ondan üstün özellikleri varsa, o adamlara düşman olurlar. Bir süre sonra o adamların kendi karısını baştan çıkarmaya çalıştığına inanabilirler. İşte o zaman da hiçbir şeyden haberi olmayan o masum erkeklerden biri hedef haline gelir.
Bu yüzden kardeşini, yakın akrabasını ya da komşusunu öldüren pek çok hasta adam vardır.
Bundan yıllar önce vahşice işlenen bir cinayeti gazete ve televizyonlar uzun uzun göstermiş, bir süre sonra da katilin eşi, kızıyla birlikte bana gelmişti. Saynur Hanım o zaman 35 yaşlarında, başı örtülü, temiz ve aydınlık yüzlü bir kadındı. Eşi bir sabah her zamanki gibi işe gidiyorum diye erkenden evden çıkmış, akşam eve yine zamanında gelmiş, gece geç saatlerde evlerinin önünden gelen feryatları duyunca hep birlikte kendilerini sokağa atmışlar ve içinde polislerin de olduğu büyük bir kalabalıkla karşılaşmışlardı.
Evlerin arkasındaki kümeste bir erkek cesedi bulunmuştu. O cesedin yan komşuları Mehmet Bey’e ait olduğu anlaşılınca adamın çoluk çocuğunun feryatları mahalleyi ayağa kaldırmış, hemen polis çağırmışlardı.
KİM, NE İSTERDİ Kİ
Mehmet Bey mahallede çok sevilen biriydi. Komşuların çoğu küçük esnafken o devlet memuruydu. Her sabah özenle giyinip evden çıkar, akşam eve zamanında gelir, diğerleri gibi çoluğunu çocuğunu dövmez, sövmez, herkese kibar davranırdı. Bu yönleriyle mahalleye örnek olur, bütün komşular onu sever ve sayardı. Böyle bir adamı kim öldürmüş olabilirdi?
Kimseye borcu harcı da yoktu. Eşi de zaten çok becerikli bir kadındı. O da komşuları tarafından çok sevilirdi. Üstelik adamcağıza ölmeden önce çok eziyet edilmişti. Yani biri onu çekip vurmamış, özel olarak kümesin oraya götürmüş, ne olduysa orada olmuştu.
Polisin yaptığı araştırmalar sonunda Mehmet Bey’in sabah evden çıktıktan hemen sonra Saynur Hanım’ın eşi tarafından hunharca öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Katil de zaten kısa sürede suçunu itiraf etmiş, mahkemede şöyle demişti: “Mehmet yakışıklılığına güvenip kadınlara caka satıyordu. Kadınların da gözü ondaydı ama herif gözünü benim karıya dikti. Yıllardır karımı ayartmak için uğraşıyordu. Benimki baştan herife yüz vermedi ama sonra o da çıktı yoldan. Benim gözümden kaçmaz bunlar. İkisi de beni aptal yerine koydular. Ben de hiç açık vermedim. İkisinin de niyeti belli... Sonunda kafamdan plan yaptım ve o gün bir bahaneyle onu kümesin oraya çektim. Sonra da aldım ayağımın altına, kadınlara nasıl caka satılırmış gösterdim. Herif ölürken bile yaptığını inkâr etti. Doğruyu söylese belki de öldürmezdim ama o ölümü hak etti.”
KORKUYLA YAŞAMIŞLAR
Hem Saynur Hanım, hem de kızı o gün benim klinikteki odamda çok ağladılar. Zaten yıllardır bu adamın onlara etmediği eziyet kalmamıştı. Kadıncağız çocuklarıyla birlikte her şeye boyun eğmiş, o evde hep korkuyla yaşamışlardı. Kocasının çok şüpheci ve kıskanç olduğunu bildiğinden Saynur Hanım evden pek dışarı çıkmaz, eve de hele erkekli misafir hiç çağırmazmış. Yine de perdenin kıvrımlarının sabahki gibi olmadığı, camdan kim bilir kimleri gözetlediği bahanesiyle bile akşamları dayak yermiş. Bu dayaklardan birinde kocasının elinde kalacağından korkarmış zaten ama durup dururken masum bir adamı öldüreceği hiç akıllarına gelmemiş.
“Mahalleli haklı olarak bizim orada daha fazla oturmamızı istemedi. Kocam hapse girince bizim eve ekmek getiren de kalmadı. Şimdi ben iş arıyorum kendime ama benim bir yerde çalıştığımı duyarsa, hapisten çıkar çıkmaz bu sefer de beni öldürür” demişti Saynur Hanım.
12 yaşındaki kızı ise bu olaydan sonra hastalanmış, gece kâbuslar görmeye başlamış, yemek de yemeyince iğne ipliğe dönmüştü kız. Çocukların hiçbiri o evde yalnız kalmayı istemiyor, hepsi de ölmekten, öldürülmekten korkuyordu.
‘BENİM YERİME ÖLDÜ’
O sıralar elimden geldiğince o aileye destek olmaya çalışmış, onları çoluk çocuk sık sık kliniğe çağırmış, her birini tek tek dinlemiştim. Kısa sürede katilin ağır ruh hastası olduğu belirlenmiş ve mahkûmların kaldığı hastaneye havale edilmişti.
Eğer Saynur Hanım, yediği dayaklardan, evde hem ona hem de çocuklara yaptığı işkencelerden bunalıp eşinden ayrılmaya kalksaydı, ki bunu çok düşünmüş, bu sefer öldürülen Saynur Hanım olacaktı. Kadıncağız bir yandan da “O adam benim yerime öldü” diye ağlıyordu.
Ne büyük bir dram, ne büyük bir aile faciası, değil mi? Suçsuz yere bir akıl hastası tarafından öldürülen Mehmet Bey’in ailesinde kim bilir ne acılar yaşandı. Ülkemizde bu tür acıları pek çok aile yaşıyor. Biz haberlerde işin sadece son perdesini görüyor ya da duyuyoruz. Ne başını biliyoruz ne de sonra o ailelerin başına neler geldiğini.
İşte o kadınların çoğu bu hasta adamlar tarafından öldürülüyor ve asıl hedef çoğu zaman bu hasta adamların eşleri ve sevgilileri oluyor.
HEPİMİZİN BOYNUMUZUN BORCU
Akıl sağlığı yerinde olmayan bir adamı, suç işledi diye mahkûm edemezsiniz. Hiç kimse hasta da olmak istemez, katil olup ömrünü cezaevinde geçirmek de. Bu hasta adamların geçmişine baktığımızda onların da çocukluklarında çok ağır şiddete maruz kaldıklarını, ailede hiç sahiplenilmeden, değer verilmeden büyüdüğünü görürüz.
Devlet bu hasta adamları toplumdan izole edebilir, tedavi olmalarını, daha sonra da bu tedavilere aksatmadan devam etmelerini çıkaracağı yasalarla sağlayabilir.
OECD 2019 verilerine göre ülkelerde fiziksel şiddet, cinsel taciz ve tecavüz oranlarının bazıları şöyle:
Pakistan yüzde 85, İran yüzde 66, Türkiye yüzde 38, ABD yüzde 36, İngiltere yüzde 29, Hindistan yüzde 29, Fransa yüzde 26, Almanya yüzde 22, Rusya yüzde 20, Yunanistan yüzde 19, Kanada yüzde 2.
Bu oranlara bir başka gözle bakarsak, Pakistan’da yaşayan her yüz kadından 85’i, Türkiye’de yaşayan her yüz kadından 38’i, Kanada’da yaşayan her yüz kadından sadece 2’si erkekler tarafından dövülüyor, sövülüyor, cinsel taciz ya da tecavüze uğruyor. Demek ki bu oranlar ülkeler arasında çok değişiklik gösteriyor.
“https://kadincinayetleri.org/” verilerine göre ise:
2010-2017 yılları arasında yani 7 yılda ülkemizde 1.964 kadın öldürülmüş. Bunlardan 614 tanesi boşanma davası, ayrılık sürecindeyken şiddet, tehdit ve tacize maruz kalmış. 1.224 kadını ise eşi, eski eşi, sevgilisi ya da eski sevgilisi öldürmüş. “2017’den günümüze kadar kaç kadın öldü, nasıl ve kimler tarafından öldürüldü?” sorusunun netleşmiş istatistiklerini şimdilik bulamadım.
Dünyanın hiçbir ülkesinde sanırım yasalar bu hasta adamları henüz tam olarak durduramadı. Ülkemizde yaşayan kadınlar ve medya son yıllarda bu konuyu sık sık gündeme getiriyor. Geçen haftalarda ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sayın milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplanan “Kadına Şiddet” komisyonuna davet edildim. Böyle bir komisyonun kurulmuş olması bile beni bu konuda ümitlendirdi doğrusu. Bugüne kadar yapılan çalışmaları öğrendikten sonra ise umutlarım daha da arttı.
Ancak kadın cinayetleri yalnızca psikolojik sorunlar nedeniyle işlenmiyor. İçinde bulunduğumuz sosyoekonomik koşullar nedeniyle benliği zedelenmiş erkeklerin yanı sıra, kadının işgücü piyasasına girişiyle artan gücüne, geleneksel erkeğin tahammül edememesi de bu cinayetlerde önemli bir rol oynuyor.
Konuyla mücadele etmek üzere kurulan sivil toplum örgütleri, vakıflar ve gönüllülerce kurulan dernekler de kadın cinayetlerini durdurabilmek için canla başla çalışıyorlar ancak bu çalışmalar yasalarla desteklenmedikçe kadınlarımızın vahşice öldürülmelerini durduramayacağımız belli. Ben de yıllardır bu acılı hikâyeleri kadınlardan çok kere dinlemiş bir psikiyatrist ve yazar olarak elimden geleni yapmaya; yazmaya, çizmeye, konuşmaya ve televizyon dizilerinde bu konuları sıkça göstermeye ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu, hepimizin boynunun borcu...
Haftaya yeniden görüşmek üzere,
Hoşça kalın,
Sevgiyle kalın.