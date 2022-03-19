Haydi mutluluk skorumuzu arttıralım

Yarın Dünya Mutluluk Günü. Bu özel günü, son yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıp kişisel mutluluğumuzu arttırmak için ne gibi adımlar atabileceğimizi düşünerek geçirmeye ne dersiniz?
Birleşmiş Milletler’in 2012’de ilan ettiği 20 Mart Dünya Mutluluk Günü, yılda en azından bir kez de olsa mutluluk üzerine düşünmek ve farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat. İki yılımızı sevdiklerimizin yaşamını tehdit eden COVID-19’la geçirdik. Pandeminin getirdiği yaşam stili değişikliklerinin yanında bir de ekonomik sıkıntılar, iklim sorunu, dünya gündemindeki Ukrayna-Rusya savaşı, açlık ve kuraklık tehlikesi var. Hepsinin mutluluğumuz üzerinde önemli etkileri oluyor.
Başarı üzerinde de etkili
Mutluluk üzerine yapılan araştırmalar da gündem değiştikçe odağına farklı konuları alarak devam ediyor. Örneğin Journal of Happiness Studies’de (Mutluluk Araştırmaları Dergisi) yayımlanan güncel bir araştırma mutluluğun işteki başarıyı olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. MIT Sloan Management Review dergisi yazarlarınca özetlenen çalışmada “Hangisi daha önce gelir? Başarı mı mutluluk mu” sorusunun peşine düşüldü. Pozitif psikolojinin babası olarak adlandırılan Martin Seligman’ın da ekibinde yer aldığı araştırma için 1 milyon Amerikan askeri beş yıl boyunca takip edildi. Öncelikle iyilik hallerini ve iyimserliklerini puanlamaları istenen askerlerin, yıllar içinde performansları nedeniyle aldıkları ödüller de takip edildi. 1 milyon askerin yüzde 12’si bu süreç içinde ödüle/madalyaya değer görülürken buna bağlı sonuçlar şaşırtıcı oldu. Ödüllendirilen askerlerin büyük çoğunluğunun iyilik hallerini yüksek puanlayan gruptan olduğu görüldü. İyilik halini en düşük puanlayan grupla aradaki dört kat fark, beklenenden çok daha yüksekti. Araştırma için dünyanın en büyük işvereni olarak adlandırılan ABD ordusunu seçen çalışma, mutlu çalışanların başarılı olma ihtimalinin arttığını gösterdi.
İşyeri arkadaşlıkları önemli
Öte yandan COVID-19 çalışma biçimimizi de etkiledi. Pek çok kişi evden çalışıyor, bir kısımsa ofislere döndü. Ama yeni düzen nasıl olacak, tamamen eskiye dönecek miyiz, net değil. Şu bilgi aklınızda olsun: Forbes’un haberine göre işyerinde bir arkadaşının olması kişilerin mutluluğunu arttırıyor.
Journal of Happiness Studies’de yayımlanan bir diğer araştırmaysa uzun süre ‘araya mesafe koyarak’ yaşadıktan sonra sosyal etkileşimin değerini net bir şekilde anladığımız şu dönemde kişinin kendini dinlemesinin ve istekleri doğrultusunda seçim yapmasının önemine işaret ediyor. Çalışmanın sonucuna göre insanların katılmak istemediği bir sosyal ortamda bulunmasına kıyasla, istemediği ortamlara girmemeyi yani bilinçli olarak yalnız olmayı seçmesi; iyilik hali üzerinde daha olumlu etki yapıyor. Kişilerin istediği insanlarla vakit geçirmesi tahmin edileceği gibi mutluluklarını da olumlu etkiliyor. Yani, bir dahaki sefere kendinize hatırlatın; katılmak istemediğiniz o plana ‘hayır’ demek, sizi daha mutlu bir insan yapabilir.
Özetle; güncel araştırmalar bir kez daha gösteriyor ki mutluluk çok kişisel bir konu. ‘Mutluluk Doktoru’ adlı kitabımda mutlu olma yolunda sizi destekleyecek çok sayıda öneriye yer vermiş olsam da kitabımın sonunda da belirttiğim gibi herkes kendi özgün mutluluk reçetesini oluşturmalı.
Reçetemizi hazırlayalım
Ben yarın kendi mutluluk durumumu, iyilik halimi nelerin, nasıl etkilediğini ve ne gibi adımlar atarak ‘mutluluk skoru’mu arttırabileceğimi düşüneceğim. Size de öneririm... Bir A4 kâğıdı alın. Bu kâğıdı dört eşit parçaya bölün. İlk parçaya ‘Beni Mutlu Edenler’, ikinci parçaya ‘Beni Mutsuz Edenler’ diye başlık atın. Bu iki parçayı doldurduktan sonra sizi mutlu eden aktiviteleri daha çok yapmayı, sizi mutlu eden kişilerle daha çok görüşmeyi, sizi mutlu eden ortamlarda daha çok vakit geçirmeyi bilinçli olarak seçin. Mutsuz eden kişi, ortam ve aktivitelerdense hızla uzaklaşın.
Kâğıdın kalan iki parçasından birine ‘Mutluluk Fırsatlarım’, diğerine ‘Mutluluk Tehditlerim’ yazın. Yapmanız halinde sizi mutlu edebilecek değerlendirilebilir tüm fırsatları ‘Mutluluk Fırsatlarım’ başlığı altına yazın. Örneğin, yakın bir zamanda yıllık izin kullanıp keyifli bir yurtdışı seyahati yapabilmek... Mutlu olmanızın önündeki tehditlereyse ‘Mutluluk Tehditlerim’ başlığının altında yer verin. Bu iki
bölüm mutluluğunuz üzerinde tahmininizden çok daha etkili olacak. Ne zaman mı? Mutluluk dozunuzu arttıracak fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirip mutluluğunuzun önünde bariyer olan tehditleri hayatınızdan çıkarmaya başladığınızda...
Ve unutmayın, bir anda harikalar diyarına ışınlanamayabilirsiniz ama değişim yavaş yavaş bile olsa etkisini mutlaka yaşamınızda hissettirecek.
Haydi mutluluk skorumuzu arttıralım
Yarın Dünya Mutluluk Günü. Bu özel günü, son yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıp kişisel mutluluğumuzu arttırmak için ne gibi adımlar atabileceğimizi düşünerek geçirmeye ne dersiniz?
Birleşmiş Milletler’in 2012’de ilan ettiği 20 Mart Dünya Mutluluk Günü, yılda en azından bir kez de olsa mutluluk üzerine düşünmek ve farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat. İki yılımızı sevdiklerimizin yaşamını tehdit eden COVID-19’la geçirdik. Pandeminin getirdiği yaşam stili değişikliklerinin yanında bir de ekonomik sıkıntılar, iklim sorunu, dünya gündemindeki Ukrayna-Rusya savaşı, açlık ve kuraklık tehlikesi var. Hepsinin mutluluğumuz üzerinde önemli etkileri oluyor.
Başarı üzerinde de etkili
Mutluluk üzerine yapılan araştırmalar da gündem değiştikçe odağına farklı konuları alarak devam ediyor. Örneğin Journal of Happiness Studies’de (Mutluluk Araştırmaları Dergisi) yayımlanan güncel bir araştırma mutluluğun işteki başarıyı olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. MIT Sloan Management Review dergisi yazarlarınca özetlenen çalışmada “Hangisi daha önce gelir? Başarı mı mutluluk mu” sorusunun peşine düşüldü. Pozitif psikolojinin babası olarak adlandırılan Martin Seligman’ın da ekibinde yer aldığı araştırma için 1 milyon Amerikan askeri beş yıl boyunca takip edildi. Öncelikle iyilik hallerini ve iyimserliklerini puanlamaları istenen askerlerin, yıllar içinde performansları nedeniyle aldıkları ödüller de takip edildi. 1 milyon askerin yüzde 12’si bu süreç içinde ödüle/madalyaya değer görülürken buna bağlı sonuçlar şaşırtıcı oldu. Ödüllendirilen askerlerin büyük çoğunluğunun iyilik hallerini yüksek puanlayan gruptan olduğu görüldü. İyilik halini en düşük puanlayan grupla aradaki dört kat fark, beklenenden çok daha yüksekti. Araştırma için dünyanın en büyük işvereni olarak adlandırılan ABD ordusunu seçen çalışma, mutlu çalışanların başarılı olma ihtimalinin arttığını gösterdi.
İşyeri arkadaşlıkları önemli
Öte yandan COVID-19 çalışma biçimimizi de etkiledi. Pek çok kişi evden çalışıyor, bir kısımsa ofislere döndü. Ama yeni düzen nasıl olacak, tamamen eskiye dönecek miyiz, net değil. Şu bilgi aklınızda olsun: Forbes’un haberine göre işyerinde bir arkadaşının olması kişilerin mutluluğunu arttırıyor.
Journal of Happiness Studies’de yayımlanan bir diğer araştırmaysa uzun süre ‘araya mesafe koyarak’ yaşadıktan sonra sosyal etkileşimin değerini net bir şekilde anladığımız şu dönemde kişinin kendini dinlemesinin ve istekleri doğrultusunda seçim yapmasının önemine işaret ediyor. Çalışmanın sonucuna göre insanların katılmak istemediği bir sosyal ortamda bulunmasına kıyasla, istemediği ortamlara girmemeyi yani bilinçli olarak yalnız olmayı seçmesi; iyilik hali üzerinde daha olumlu etki yapıyor. Kişilerin istediği insanlarla vakit geçirmesi tahmin edileceği gibi mutluluklarını da olumlu etkiliyor. Yani, bir dahaki sefere kendinize hatırlatın; katılmak istemediğiniz o plana ‘hayır’ demek, sizi daha mutlu bir insan yapabilir.
Özetle; güncel araştırmalar bir kez daha gösteriyor ki mutluluk çok kişisel bir konu. ‘Mutluluk Doktoru’ adlı kitabımda mutlu olma yolunda sizi destekleyecek çok sayıda öneriye yer vermiş olsam da kitabımın sonunda da belirttiğim gibi herkes kendi özgün mutluluk reçetesini oluşturmalı.
Reçetemizi hazırlayalım
Ben yarın kendi mutluluk durumumu, iyilik halimi nelerin, nasıl etkilediğini ve ne gibi adımlar atarak ‘mutluluk skoru’mu arttırabileceğimi düşüneceğim. Size de öneririm... Bir A4 kâğıdı alın. Bu kâğıdı dört eşit parçaya bölün. İlk parçaya ‘Beni Mutlu Edenler’, ikinci parçaya ‘Beni Mutsuz Edenler’ diye başlık atın. Bu iki parçayı doldurduktan sonra sizi mutlu eden aktiviteleri daha çok yapmayı, sizi mutlu eden kişilerle daha çok görüşmeyi, sizi mutlu eden ortamlarda daha çok vakit geçirmeyi bilinçli olarak seçin. Mutsuz eden kişi, ortam ve aktivitelerdense hızla uzaklaşın.
Kâğıdın kalan iki parçasından birine ‘Mutluluk Fırsatlarım’, diğerine ‘Mutluluk Tehditlerim’ yazın. Yapmanız halinde sizi mutlu edebilecek değerlendirilebilir tüm fırsatları ‘Mutluluk Fırsatlarım’ başlığı altına yazın. Örneğin, yakın bir zamanda yıllık izin kullanıp keyifli bir yurtdışı seyahati yapabilmek... Mutlu olmanızın önündeki tehditlereyse ‘Mutluluk Tehditlerim’ başlığının altında yer verin. Bu iki
bölüm mutluluğunuz üzerinde tahmininizden çok daha etkili olacak. Ne zaman mı? Mutluluk dozunuzu arttıracak fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirip mutluluğunuzun önünde bariyer olan tehditleri hayatınızdan çıkarmaya başladığınızda...
Ve unutmayın, bir anda harikalar diyarına ışınlanamayabilirsiniz ama değişim yavaş yavaş bile olsa etkisini mutlaka yaşamınızda hissettirecek.