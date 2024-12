Ünlü kemancımız ‘BM Gala Konseri’nde çalacak

Haberin Devamı

17 Aralık‘ta gerçekleşecek konser, New York’ta bulunan Carnegie Hall’un ikonik Stern Oditoryumu’nda izleyicisiyle buluşacak.

Stern Oditoryumu 2 bin 700 kişilik ve kat kat localarıyla birçok filme konu oldu, mekân şimdiye kadar dünyaca ünlü sanatçıları ağırladı.

Birleşmiş Milletler Başkanı’nın açılış konuşmasından sonra dünyada kemanının tonu ve tekniği ile tanınan Jülide Yalçın gala gecesinin yıldızı olarak sahnede olacak.

“Hiç Kimseyi Geride Bırakmamak: Şimdiki ve Gelecek Nesiller için Barış, Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsan Onurunun Gelişimi Yolunda Birlikte Hareket Etmek” temasıyla yapılacak olan bu kayda değer sosyal etkinlik, dünyanın önde gelen devlet adamı, diplomat ve dünya liderlerini bir araya getirecek.

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından dünyada ve Amerika’da tanınmış sanatçılardan oluşan altı kişilik bir oda orkestrası sahne alacak. Yalçın, burada da birinci keman olarak seyirci karşısında olacak.

Dünya barışı ve ortak değerlerin geliştirilmesi gibi hayati bir küresel meselede, sanat ve kültürün gücünü ortaya koyan bu önemli organizasyonda sahne alacak kemancı Doç. Dr. Jülide Yalçın, ülkemizi yurtdışında defalarca kez temsil etmiş bir keman sanatçımız.

Yalçın, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları’ndan 1992 yılında yüksek lisans diplomasını aldı. New England Conservatory of Music’de Sanatta Yeterlik ve Artist Solo Keman eğitimlerini tamamladı.

20. yüzyılın en önemli şef ve hocalarıyla konserler vermek ve öğrenci olabilmek onurunu yaşadı. Bunlar arasında Seji Ozowa, Yo Yo Ma, Itzhak Perlman, György Ligeti, Bernard Haitink’i sayabiliriz.

Çok sayıda uluslararası ödülü bulunan sanatçı, katıldığı yurtdışı festivallerde dünyanın önde gelen müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, önemli bestecilerin eserlerini yorumladı. Kurucusu olduğu Hitit Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının düzenlediği etkinlikler çerçevesinde yurtdışı ve yurtiçinde çok sayıda konser verdi. Yeşim Gökalp ile “Kırsaldan Ezgiler” CD kaydını yaptı. Yine kurucusu olduğu Suzuki Müzik Eğitim Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile uluslararası eğitmen eğitimi seminerleri düzenledi. New Bulgarian Üniversitesi’nde her yıl masterclass yapıyor. Yalçın, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda ‘Birinci Keman’ olarak görevine devam ediyor.

Haberin Devamı

DİSKOTEĞİMDEN SEÇMELER

- Sâz-ı Dilâra

Türk Müziği Sâzendelerinden Gönül Titreten Tınılar

Sadrettin Özçimi

Yurdal Tokcan

Göksel Baktagir

Murat Salim Tokaç

- Karacaoğlan

Ruhi Su

LP’nin Arka kapağında Hıfzı Topuz’un Ruhi Su’nun sesi Fransa’da yazısı var.

(İMC Plak)

- W. A. Mozart

Piano Concertos

- Fischer

- Haas

- Haskil

- Horszovski

- Weber

(DGG)

- Giuseppe Verdi

Falstaff

Renato Pruson

Kata Riccarelli

Leo Nucci

Barbara Hendrics

Dalmacio Gonzalez

Lucio Valentini Terrani

Los Angeles Master Chorale

Los Angeles Philharmonic Orchestra

Carlı Mario Giulini

(DGG)

- Juditha Triumphans RV 644

- Direzione

- Federico Maria

- Sardelli

- VIVALDI

- Modo Antiquo

- Coro da Camera Italiono

- Federico Mara Sardelli

(WDR 3)