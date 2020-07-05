Shakespeare’in oyunlarında müzik

Yeni bir CD dinledim. Yüzyıllar ötesinden gelen bir müzik.
Albümün adı:
“Shakespeare ve Müzik”.
Oyunlarının üzerinden 400 yılı aşkın bir süre geçtiği halde William Shakespeare, bütün dünya sahnelerinde oynanıyor.
Ünlü oyunlarındaki müzikler neydi? Dönemin öne çıkan besteleri, bestecileri.
Proje nasıl gerçekleşti?
2016 yılında Shakespeare’in 400. ölüm yıldönümünde müzisyen–yazar Aydın Büke önermişti.
Shakespeare’in ünlü oyunlarındaki müzikler icra edilecekti.
Müzisyenler Bülent Oral, Diego Leveric, Linet Şaul, oyuncu Ayşe Lebriz Berkmen tarafından gerçekleştirildi.
Albümü tanıtmadan önce, bir özelliğine değinmeliyim:
Albümün açılışında Shakespeare’in ‘Venedik Taciri’ oyunundan Lorenzo repliğini ünlü İngiliz soprano Dame Emma Kirkby’nin seslendirmesi.
Başka dinleyeceklerinizden bazılarını da vurgulamalıyım.
Bir Yaz Gecesi Rüyası, Fırtına, 12. Gece, Kısasa Kısas, beğendiğiniz oyunlarından müzik ve şarkılar dönemin enstrümanları eşliğinde çalınıyor.
Bülent Oral’ın ‘Sevgili Sanatseverler’ başlıklı yazısından CD’nin oluşumuna ait bazı bilgileri okuyalım:
“Aydın Büke’nin projemizi paylaşmasıyla çalışmaya başladık.
İzmir Barok’un solisti Linet Şaul, lut sanatçısı Diego Leveric de çalışmalarımıza katıldı. Ayşe Lebriz Berkem, Shakespeare’in oyunlarından bir senaryo yazdı.
2016’da bu projenin CD kaydını sevgi ve özlemle andı??m?z Prof. ?ehvar Be?iro?lu?nun yard?m?yla ?T? M?AM?da Prof. Can Karado?an ve Ozan Sar?er?in titiz ?al??mas?yla ger?ekle?tirdik. Alb?m? yak?n zamanda yitirdi?imiz sevgili dostumuz Prof. ?ehvar Be?iro?lu an?s?na ithaf ediyoruz.?
İcracılar:
ğımız Prof. Şehvar Beşiroğlu’nun yardımıyla İTÜ MİAM’da Prof. Can Karadoğan ve Ozan Sarıer’in titiz çalışmasıyla gerçekleştirdik. Albümü yakın zamanda yitirdiğimiz sevgili dostumuz Prof. Şehvar Beşiroğlu anısına ithaf ediyoruz.”
İcracılar:
* Linet Şaul
Soprano
1998–2014 yılları arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak görev yaptı. Yurtışında birçok ülkede Barok orkestralarıyla konserler verdi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda doçent ve Opera Sanat Dalı Başkanı olarak şan ve diksiyon eğitmenliği yapıyor.
* Diego Leveric
Rönesans Lute & Theorbo
1988 yılında Hırvatistan’ın Rovini kentinde doğdu, klasik gitar ve müzik teorisi diplomasisi aldı. Antik müziği tercih eden sanatçı, Rönesans lutu ve barok gitar çalışmaya başladı.
* Bülent Oral
Viola da Gamba (Bas & Tiz)
İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde kontrbas grup şefi olarak görev yapıyor. Kurucuları arasında olduğu İzmir Barok ile yurtiçinde ve yurtdışında birçok festivale katıldı.
Albümde Asuman Kafaoğlu Büke “Shakespeare Oyunlarında Müzik” yazısında, konu üzerine çeşitlemeler yapıyor:
“İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth sanata düşkün bir hükümdardı. 45 yıl süren uzun iktidar boyunca edebiyatın sahneye taşınmasını ve her kesimden halkın gösterilere gitmesini sağlayan bir yönetim uygulandı.”
CD’nin özelliği, Shakespeare’in dönemindeki bestecilerin eserlerinin seslendirilmesidir.
* * *
HANGİ besteciler yer alıyor. Bazı adları seçtim.
* William Shakespeare (1564–1616)
Lorenzo’nun sözleri
Venedik Taciri
Seslendiren: Dame Emma Kirkby
* Robert Johnson (1583–1633)
Fırtına
* John Dowland (1563–1626)
* Robert Jones (1577– 617)
Onikinci Gece
* John Downland (1563–1626)
Onikinci Gece
* Thomas Morley (1558–1602)
As You Like It (Size Nasıl Gelirse)
* John Wilson (1595–1674)
Measure for Measure (Kısasa Kısas)
Shakespeare döneminde sahnede müzik de vardı, bu seyirciyi başka yönden de seyre çekmek içindi.
* * *
CD’nin bir özelliği, büyük bir yazarın döneminin müziğini de dinlemek, türler arası etkileşime de dikkat çekmek.
Nitelikli müzik dinleyicileri için salık verilebilecek bir CD.
* * *
Shakespeare ve Müzik, Lila Müzik tarafından çıkarılmıştır.
Shakespeare’in oyunlarında müzik
Yeni bir CD dinledim. Yüzyıllar ötesinden gelen bir müzik.
Albümün adı:
“Shakespeare ve Müzik”.
Oyunlarının üzerinden 400 yılı aşkın bir süre geçtiği halde William Shakespeare, bütün dünya sahnelerinde oynanıyor.
Ünlü oyunlarındaki müzikler neydi? Dönemin öne çıkan besteleri, bestecileri.
Proje nasıl gerçekleşti?
2016 yılında Shakespeare’in 400. ölüm yıldönümünde müzisyen–yazar Aydın Büke önermişti.
Shakespeare’in ünlü oyunlarındaki müzikler icra edilecekti.
Müzisyenler Bülent Oral, Diego Leveric, Linet Şaul, oyuncu Ayşe Lebriz Berkmen tarafından gerçekleştirildi.
Albümü tanıtmadan önce, bir özelliğine değinmeliyim:
Albümün açılışında Shakespeare’in ‘Venedik Taciri’ oyunundan Lorenzo repliğini ünlü İngiliz soprano Dame Emma Kirkby’nin seslendirmesi.
Başka dinleyeceklerinizden bazılarını da vurgulamalıyım.
Bir Yaz Gecesi Rüyası, Fırtına, 12. Gece, Kısasa Kısas, beğendiğiniz oyunlarından müzik ve şarkılar dönemin enstrümanları eşliğinde çalınıyor.
Bülent Oral’ın ‘Sevgili Sanatseverler’ başlıklı yazısından CD’nin oluşumuna ait bazı bilgileri okuyalım:
“Aydın Büke’nin projemizi paylaşmasıyla çalışmaya başladık.
İzmir Barok’un solisti Linet Şaul, lut sanatçısı Diego Leveric de çalışmalarımıza katıldı. Ayşe Lebriz Berkem, Shakespeare’in oyunlarından bir senaryo yazdı.
2016’da bu projenin CD kaydını sevgi ve özlemle andı??m?z Prof. ?ehvar Be?iro?lu?nun yard?m?yla ?T? M?AM?da Prof. Can Karado?an ve Ozan Sar?er?in titiz ?al??mas?yla ger?ekle?tirdik. Alb?m? yak?n zamanda yitirdi?imiz sevgili dostumuz Prof. ?ehvar Be?iro?lu an?s?na ithaf ediyoruz.?
İcracılar:
ğımız Prof. Şehvar Beşiroğlu’nun yardımıyla İTÜ MİAM’da Prof. Can Karadoğan ve Ozan Sarıer’in titiz çalışmasıyla gerçekleştirdik. Albümü yakın zamanda yitirdiğimiz sevgili dostumuz Prof. Şehvar Beşiroğlu anısına ithaf ediyoruz.”
İcracılar:
* Linet Şaul
Soprano
1998–2014 yılları arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak görev yaptı. Yurtışında birçok ülkede Barok orkestralarıyla konserler verdi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda doçent ve Opera Sanat Dalı Başkanı olarak şan ve diksiyon eğitmenliği yapıyor.
* Diego Leveric
Rönesans Lute & Theorbo
1988 yılında Hırvatistan’ın Rovini kentinde doğdu, klasik gitar ve müzik teorisi diplomasisi aldı. Antik müziği tercih eden sanatçı, Rönesans lutu ve barok gitar çalışmaya başladı.
* Bülent Oral
Viola da Gamba (Bas & Tiz)
İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde kontrbas grup şefi olarak görev yapıyor. Kurucuları arasında olduğu İzmir Barok ile yurtiçinde ve yurtdışında birçok festivale katıldı.
Albümde Asuman Kafaoğlu Büke “Shakespeare Oyunlarında Müzik” yazısında, konu üzerine çeşitlemeler yapıyor:
“İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth sanata düşkün bir hükümdardı. 45 yıl süren uzun iktidar boyunca edebiyatın sahneye taşınmasını ve her kesimden halkın gösterilere gitmesini sağlayan bir yönetim uygulandı.”
CD’nin özelliği, Shakespeare’in dönemindeki bestecilerin eserlerinin seslendirilmesidir.
* * *
HANGİ besteciler yer alıyor. Bazı adları seçtim.
* William Shakespeare (1564–1616)
Lorenzo’nun sözleri
Venedik Taciri
Seslendiren: Dame Emma Kirkby
* Robert Johnson (1583–1633)
Fırtına
* John Dowland (1563–1626)
* Robert Jones (1577– 617)
Onikinci Gece
* John Downland (1563–1626)
Onikinci Gece
* Thomas Morley (1558–1602)
As You Like It (Size Nasıl Gelirse)
* John Wilson (1595–1674)
Measure for Measure (Kısasa Kısas)
Shakespeare döneminde sahnede müzik de vardı, bu seyirciyi başka yönden de seyre çekmek içindi.
* * *
CD’nin bir özelliği, büyük bir yazarın döneminin müziğini de dinlemek, türler arası etkileşime de dikkat çekmek.
Nitelikli müzik dinleyicileri için salık verilebilecek bir CD.
* * *
Shakespeare ve Müzik, Lila Müzik tarafından çıkarılmıştır.