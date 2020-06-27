Orhan Kemal’den selam var

Aydınlık gerçekçilik türünün usta yazarı Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün kitabı ‘Orhan Kemal - Eşe Dosta Selam’daki mektuplar Kemal’in iletişimde olduğu isimleri gözler önüne seriyor. Öğütçü, bu kitabın gelecekte Orhan Kemal hakkında yapılacak araştırmalara kaynak olacağını söylüyor.
Usta yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün hazırladığı kitabın başlığı şöyle: ‘Orhan Kemal - Eşe Dosta Selam: Mektuplar Yazdıklarım – Yazılanlar’. İlk sayfasında da şöyle yazıyor: “Eşe dosta selam, İnandığım doğruların adamı oldum, böyle yaşadım, karınca kararınca bu doğruların savaşını daha çok sanatımda yapmaya çalıştım, kursağıma hakkım olmayan bir tek kuruş dahi girmemiştir.”
Öğütçü kitabı hazırlayış amacını şöyle özetliyor: “Bu derlemeyle Orhan Kemal’in yaşam mücadelesinde yaşadıklarına tanıklık edilmesini sağlayarak, ilerde onunla ilgili yapılacak araştırmalara kaynak oluşturacak bir çalışma yapmayı düşündüm.”
Kimlerle mektuplaşmış: Abdülkadir Kemal Öğütçü, Abidin Dino, Ahmet Aytekin, Ahmet Tevfik Küflü, Arif Özbilen, Attilâ İlhan, Ayperi Akalın, Bülent Akkurt, Cengiz Yörük, Ekber Babayef, Elvan Otyam, Fakir Baykurt, Fazıl Küçük, Fikret Otyam, Güzin Dino, Hasan Hüseyin, Hıfzı Topuz, İlhan Berk, Kemal Sülker, Kemal Tahir, Memet Fuat, Metin Özek, Muhsin Ertuğrul, Nâzım Hikmet, Nâzım Öğütçü, Nevzat Üstün, Orhan Asena, Rasih Nuri İleri, Samim Kocagöz, Svetlana Uturgauri, Yaşar Kemal, Yaşar Nabi Nayır... Mektuplaşmalar listesinde bulunan adlar Orhan Kemal’in geniş iletişimini de gösteriyor.
80 yıl sonra bile çok satıyor
Anketlerin yanıtları okunsun, ilgi uyandırsın diye tahrikçi sorular öne çıkarılır. Batı’da ve bizde her tür için en heyecanlandırıcı olanı soruyu ‘ölüyor mu?” diyerek bitirmektir. Yıllar önce Batı’daki tanınmış bir yayınevi ‘Edebiyat ölüyor mu’ sorusundan bir kitap ortaya çıkardı. Mehmet Can Doğan’ın hazırladığı kitabın da başlığı: ‘Şiir Ölüyor mu?’
Öleceğini hiç sanmıyorum. Çünkü Aziz Nesin’in dediği gibi, ‘üç kişiden dördü şair’ olan bir ülkeyiz. Büyük Reşit Paşa zamanından beri şair bir millet olduğumuz onaylanmıştır. Nesir, yani düzyazı pek itibar görmez, dolayısıyla felsefe de bu topraklarda yeşermez.
Anket türü kitaplar yıllar geçse de canlılığını koruyor, okunuyor. Bu da onlardan biri, 80 yıl önceki kitap çok satılıyor. Listeye bir bakın: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Ahmet Kutsu Tecer...
Orhan Kemal’den selam var
Aydınlık gerçekçilik türünün usta yazarı Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün kitabı ‘Orhan Kemal - Eşe Dosta Selam’daki mektuplar Kemal’in iletişimde olduğu isimleri gözler önüne seriyor. Öğütçü, bu kitabın gelecekte Orhan Kemal hakkında yapılacak araştırmalara kaynak olacağını söylüyor.
Usta yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün hazırladığı kitabın başlığı şöyle: ‘Orhan Kemal - Eşe Dosta Selam: Mektuplar Yazdıklarım – Yazılanlar’. İlk sayfasında da şöyle yazıyor: “Eşe dosta selam, İnandığım doğruların adamı oldum, böyle yaşadım, karınca kararınca bu doğruların savaşını daha çok sanatımda yapmaya çalıştım, kursağıma hakkım olmayan bir tek kuruş dahi girmemiştir.”
Öğütçü kitabı hazırlayış amacını şöyle özetliyor: “Bu derlemeyle Orhan Kemal’in yaşam mücadelesinde yaşadıklarına tanıklık edilmesini sağlayarak, ilerde onunla ilgili yapılacak araştırmalara kaynak oluşturacak bir çalışma yapmayı düşündüm.”
Kimlerle mektuplaşmış: Abdülkadir Kemal Öğütçü, Abidin Dino, Ahmet Aytekin, Ahmet Tevfik Küflü, Arif Özbilen, Attilâ İlhan, Ayperi Akalın, Bülent Akkurt, Cengiz Yörük, Ekber Babayef, Elvan Otyam, Fakir Baykurt, Fazıl Küçük, Fikret Otyam, Güzin Dino, Hasan Hüseyin, Hıfzı Topuz, İlhan Berk, Kemal Sülker, Kemal Tahir, Memet Fuat, Metin Özek, Muhsin Ertuğrul, Nâzım Hikmet, Nâzım Öğütçü, Nevzat Üstün, Orhan Asena, Rasih Nuri İleri, Samim Kocagöz, Svetlana Uturgauri, Yaşar Kemal, Yaşar Nabi Nayır... Mektuplaşmalar listesinde bulunan adlar Orhan Kemal’in geniş iletişimini de gösteriyor.
80 yıl sonra bile çok satıyor
Anketlerin yanıtları okunsun, ilgi uyandırsın diye tahrikçi sorular öne çıkarılır. Batı’da ve bizde her tür için en heyecanlandırıcı olanı soruyu ‘ölüyor mu?” diyerek bitirmektir. Yıllar önce Batı’daki tanınmış bir yayınevi ‘Edebiyat ölüyor mu’ sorusundan bir kitap ortaya çıkardı. Mehmet Can Doğan’ın hazırladığı kitabın da başlığı: ‘Şiir Ölüyor mu?’
Öleceğini hiç sanmıyorum. Çünkü Aziz Nesin’in dediği gibi, ‘üç kişiden dördü şair’ olan bir ülkeyiz. Büyük Reşit Paşa zamanından beri şair bir millet olduğumuz onaylanmıştır. Nesir, yani düzyazı pek itibar görmez, dolayısıyla felsefe de bu topraklarda yeşermez.
Anket türü kitaplar yıllar geçse de canlılığını koruyor, okunuyor. Bu da onlardan biri, 80 yıl önceki kitap çok satılıyor. Listeye bir bakın: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Ahmet Kutsu Tecer...