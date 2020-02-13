Kitabın adı yok ya da güle bir kitap ekleyin

Ne yazık ki ticari amaçlarla böyle günler abartılıyor. Medya da destekliyor. Şimdilerde alışkanlıklarımızı, kişisel zevklerimizi, bizim dışımızda oluşturanlar var.
Ünlü yazar Umberto Eco, kitap tanıtımı için şöyle demişti.
PW kitap dergisinde bir kitap için satış rakamları veriliyor, film haklarının tanınmış bir film firmasına satıldığı belirtiliyor, öylesine bir bombardıman altında kalıyoruz ki hemen evden fırlayıp o kitabı alıyoruz.
Sevgi Soysal da kamuoyu oluşturmanın, insanları biçimlendirme çabalarının gülünçlüğünü Orhan Kemal Roman Ödülü’nü aldığı törende söylemişti.
Televizyonlarda, dergilerde, gazetelerde Sevgililer Günü için sadece mücevher reklamlarını görüyorum. Demek ki diyorum kendi kendime, insanın sevgisi, aşkı, bağlığını ispatlamanın tek yolu mücevher.
Ben herkesin böyle bir tutkusu, düşkünlüğü olduğu kanısında değilim, belki benim çevrem günlük modalardan uzak yaşıyor.
Sevgiliniz, eşiniz hiç kitap okumaz mı, hiç sevdiği yazar yok mu, bağlılığınızı sadece mücevher yoluyla mı kanıtlarsınız.
Kitapçılar bence mücevher mağazaları kadar atik ve çekici davranmıyorlar.
Sözgelimi onun sevdiği bir yazarın imzalı kitabını ona armağan etseniz, en azından aşk şiirlerinden oluşan bir antoloji makbule geçmez mi? Yoksa hiçbir etkisi olmaz mı, çok mu eski dönme ait armağanlar öneriyorum.
Mücevher mağazaları indirim yapıyor, reklamların bini bir para.
Kitapçılar ne yapıyor?
Şık, güzel kâğıda sarılmış bir armağan paketi sunmalılar.
Kitapçı mağazaları şöyle bir reklam verebilirler:
Beğendiğiniz, sevdiğiniz yazarların, şairlerin kitaplarını armağan edeceğiniz kişi adına imzalatıp sunabilirsiniz.
Sıradan bir davranış değil, bir sürpriz.
Yalnızca, armağan listemi edebiyat eserlerinden oluşturmuyorum.
Artık ülkemizde Türk ve yabancı ressamların sergileri sırasında hazırlanmış albümler, kataloglar kalıcı bir nitelik taşıyor.
Zaman zaman sevdiğiniz bir ressamın eserini görmenin, onun hakkında yazılanları okumanın zevkini tadabilirsiniz.
Onların eserlerinden yapılan eşyayı da unutmayın. Bir kolye, bir küpe, bir kol düğmesi.
Kitaba gelince her alanda pazarlama yapılıyor ama ne yazık ki kitap bağlamında böyle bir pazarlama seviyesine henüz gelemedik.
Ismarlama kitap hızlı biçimde işliyor mu? Bilemiyorum.
İnternetten istediğiniz kitap imzalı olarak alınabilir mi?
Her yazarın paketlenmiş kitapları alınabilir.
Hâlâ birçok kimse ona armağan edilen ilk kitabı saklıyor, okuma tutkusuna ondan başladığını söylüyor.
* * *
BİR zamanlar Türkiye Yayıncılar Birliği, Barcelona’da Katalanların icat ettiği bir armağanı uygulamaya koydu.
UNESCO da bunu görmezden gelmedi, 23 Nisan’ı Dünya Kitap Günü olarak resmen kabul etti.
Erkekler, 23 Nisan’da sevdiklerine bir gül ve bir kitap armağan ediyorlar. Bilgi ile aşk birlikte büyük bir incelik ifade ediyor.
Bizde bir kere yapıldı. Sonra sürdürülmedi. Yenilikler zahmetlidir, biz de pek zahmeti sevmeyiz.
Yazarların eşlerine imzalı armağanlarını da ben çok güzel bulurum.
Şairlerin, yazarların kimileri kitap matbaadan çıkar çıkmaz eşlerine ilk kitabı imzalayıp verirler.
Benim sevdiğim şairlerin, yazarların ilk imzaları böyle.
Size ilgi çekici bir örnek vereyim.
Adalet Ağaoğlu kitabı çıkar çıkmaz eşi Halim Ağaoğlu’na imzalayıp veriyor.
Öylesine güzel şeyler yazmış ki, size sevgililer gününü değil, bir ömrün sevgisini ihtiva ediyor.
Sonra bu ithaflar kitap haline getirildi.
O kitabı çok severim.
Yazar sevgisi denince yakından bildiğim çiftleri anımsarım.
Huriye Necatigil-Behçet Necatigil
Adalet Ağaoğlu-Halim Ağaoğlu
Sennur Sezer-Adnan Özyalçıner
Duygu Asena, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü herkes için geçerli değil derdi.
* * *
SEVGİLİLER Günü’nde önerilerimi belki dikkate alırsınız diye yazdım.
Elbette seçim serbesttir.
Kitabın adı yok ya da güle bir kitap ekleyin
BELLİ günlere sığdırılmış aşklardan, ilişkilerden, hatırlamalardan pek hoşlanmam. Adeta unutkanlığın yasak savma girişimleridir bana göre.
Ne yazık ki ticari amaçlarla böyle günler abartılıyor. Medya da destekliyor. Şimdilerde alışkanlıklarımızı, kişisel zevklerimizi, bizim dışımızda oluşturanlar var.
Ünlü yazar Umberto Eco, kitap tanıtımı için şöyle demişti.
PW kitap dergisinde bir kitap için satış rakamları veriliyor, film haklarının tanınmış bir film firmasına satıldığı belirtiliyor, öylesine bir bombardıman altında kalıyoruz ki hemen evden fırlayıp o kitabı alıyoruz.
Sevgi Soysal da kamuoyu oluşturmanın, insanları biçimlendirme çabalarının gülünçlüğünü Orhan Kemal Roman Ödülü’nü aldığı törende söylemişti.
Televizyonlarda, dergilerde, gazetelerde Sevgililer Günü için sadece mücevher reklamlarını görüyorum. Demek ki diyorum kendi kendime, insanın sevgisi, aşkı, bağlığını ispatlamanın tek yolu mücevher.
Ben herkesin böyle bir tutkusu, düşkünlüğü olduğu kanısında değilim, belki benim çevrem günlük modalardan uzak yaşıyor.
Sevgiliniz, eşiniz hiç kitap okumaz mı, hiç sevdiği yazar yok mu, bağlılığınızı sadece mücevher yoluyla mı kanıtlarsınız.
Kitapçılar bence mücevher mağazaları kadar atik ve çekici davranmıyorlar.
Sözgelimi onun sevdiği bir yazarın imzalı kitabını ona armağan etseniz, en azından aşk şiirlerinden oluşan bir antoloji makbule geçmez mi? Yoksa hiçbir etkisi olmaz mı, çok mu eski dönme ait armağanlar öneriyorum.
Mücevher mağazaları indirim yapıyor, reklamların bini bir para.
Kitapçılar ne yapıyor?
Şık, güzel kâğıda sarılmış bir armağan paketi sunmalılar.
Kitapçı mağazaları şöyle bir reklam verebilirler:
Beğendiğiniz, sevdiğiniz yazarların, şairlerin kitaplarını armağan edeceğiniz kişi adına imzalatıp sunabilirsiniz.
Sıradan bir davranış değil, bir sürpriz.
Yalnızca, armağan listemi edebiyat eserlerinden oluşturmuyorum.
Artık ülkemizde Türk ve yabancı ressamların sergileri sırasında hazırlanmış albümler, kataloglar kalıcı bir nitelik taşıyor.
Zaman zaman sevdiğiniz bir ressamın eserini görmenin, onun hakkında yazılanları okumanın zevkini tadabilirsiniz.
Onların eserlerinden yapılan eşyayı da unutmayın. Bir kolye, bir küpe, bir kol düğmesi.
Kitaba gelince her alanda pazarlama yapılıyor ama ne yazık ki kitap bağlamında böyle bir pazarlama seviyesine henüz gelemedik.
Ismarlama kitap hızlı biçimde işliyor mu? Bilemiyorum.
İnternetten istediğiniz kitap imzalı olarak alınabilir mi?
Her yazarın paketlenmiş kitapları alınabilir.
Hâlâ birçok kimse ona armağan edilen ilk kitabı saklıyor, okuma tutkusuna ondan başladığını söylüyor.
* * *
BİR zamanlar Türkiye Yayıncılar Birliği, Barcelona’da Katalanların icat ettiği bir armağanı uygulamaya koydu.
UNESCO da bunu görmezden gelmedi, 23 Nisan’ı Dünya Kitap Günü olarak resmen kabul etti.
Erkekler, 23 Nisan’da sevdiklerine bir gül ve bir kitap armağan ediyorlar. Bilgi ile aşk birlikte büyük bir incelik ifade ediyor.
Bizde bir kere yapıldı. Sonra sürdürülmedi. Yenilikler zahmetlidir, biz de pek zahmeti sevmeyiz.
Yazarların eşlerine imzalı armağanlarını da ben çok güzel bulurum.
Şairlerin, yazarların kimileri kitap matbaadan çıkar çıkmaz eşlerine ilk kitabı imzalayıp verirler.
Benim sevdiğim şairlerin, yazarların ilk imzaları böyle.
Size ilgi çekici bir örnek vereyim.
Adalet Ağaoğlu kitabı çıkar çıkmaz eşi Halim Ağaoğlu’na imzalayıp veriyor.
Öylesine güzel şeyler yazmış ki, size sevgililer gününü değil, bir ömrün sevgisini ihtiva ediyor.
Sonra bu ithaflar kitap haline getirildi.
O kitabı çok severim.
Yazar sevgisi denince yakından bildiğim çiftleri anımsarım.
Huriye Necatigil-Behçet Necatigil
Adalet Ağaoğlu-Halim Ağaoğlu
Sennur Sezer-Adnan Özyalçıner
Duygu Asena, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü herkes için geçerli değil derdi.
* * *
SEVGİLİLER Günü’nde önerilerimi belki dikkate alırsınız diye yazdım.
Elbette seçim serbesttir.