Gülten Dayıoğlu Çocuk Romanı Ödülü’nü Tunç Kurt kazandı

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Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde Dayıoğlu Ailesi hazır bulundu. “Çocuk Okur Büyük Düşünür” konulu panele, Zeynep-Murat Dayıoğlu, Güneş Dayıoğlu, Müge Sırmabıyık, Tuba Peksayar, vakıf üyesi olarak ben, Latife Boyner, Vali/Mülkiye Başmüfettişi Funda Kocabıyık, İstanbul Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Beşiktaş Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık katıldı. “Çocuk Okur Büyük Düşünür” paneli konuşmacı olarak Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Doç. Dr. Seda Saraç, Doç. Dr. Özgül İnce Samur, Doç. Dr. Tuğba Çelik Korat ve Esra Yazdıç Demir’in katılımları ile gerçekleştirildi.

Tunç Kurt’un ödülünü, Funda Kocabıyık, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, yazar Gülten Dayıoğlu, Murat Dayıoğlu ve Cemal Dayıoğlu takdim etti.

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Gülten Dayıoğlu Ödülleri Organizasyon Komitesi Sekreteri ve Sözcüsü Murat Dayıoğlu yaptığı açıklamada; “Türk dilinin olumsuz etkilerden arındırılmasını, Türkçe’yi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların ve araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yarışmamız aynı zamanda bir Türkçe ödevi olarak da kabul edilmelidir” dedi.



Tunç Kurt - Gülten Dayıoğlu

Gülten Dayıoğlu’nun hem 61’inci sanat yılını hem de doğum gününü kutlamak adına Galatasaraylılar Cemiyeti’nde Gala Gecesi düzenlendi.

Geceye katılanlar arasında Latife Boyner, Gülten Dayıoğlu, Zeynep-Murat Dayıoğlu, Lerzan Boyner; Selim-Emel Bayraktar, Sinem Uslu, Tuba Peksayar, Gülbin Simitçioğlu, Müge Sırmabıyık, Elif Balkuv, Hülya Kalyoncu, Funda Kocabıyık, Sibel-Ferruh Karakaşlı gibi isimler vardı.

Gelini Zeynep Dayıoğlu’nun ‘17. Ödül’ töreni için hazırladığı kısa belgesel filmi ilgi gördü. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Danışma Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Dr. Kemal Ateş, Gülten Dayıoğlu, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Dr. Fatih Erdoğan, Feyza Hepçilingirler, Erden Heper (Altın Kitaplar temsilcisi), Doğan Hızlan, Prof.Dr. Gülçin Alpöge, Sunay Akın, Dr. Tekin Özertem, Prof. Dr. Sedat Sever, Mustafa Ruhi Şirin (Çocuk Vakfı Temsilcisi), Çiğdem Gündeş, Doç. Dr. Tuğba Çelik, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Hakan Kumbasar ve Yalvaç Ural.