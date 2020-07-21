Gülten Akın’ın öyküsü

Kitap-lık dergisinin yeni sayısında Nâzım Hikmet’in elyazısıyla yeni bulunan şiirlerini Banu İşlet yayımladı.
“İstanbul’da 1 Mayıs ve bilinmeyen başka şiirleri”.
“Bir Mayıs İstanbul bizim olmuş gibidir”.
Gültekin Emre’nin “Akrostiş Şair Portreleri”. Oruç Aruoba.
Ressam ve şair Komet’ten bir şiir: W.S. Burroughs’la.
İyi şair Gülten Akın hikâye yazdı mı?
Erol Gökçen ‘Şairin Hikâyesi: 1’ yazısında Akın’ın hikâyesi üzerine değerlendirme yapıyor:
Şair Gülten Akın’ın 1973 yılında yazdığı ‘Çift Atlı Araba’ isimli bir hikâye Türk Dili dergisinde yayımlanır. Bir kız çocuğunun bakış açısıyla yazılan hikâyede bir ailenin yanında yaşayan bir adamın günün birinde eşyalarını atlı bir arabaya koyarak taşınması konu edilir.
Büyükanne ve büyük babasının yanında büyüyen kız çocuğunun, onlardan kopmak istememesi ve sürekli onları düşünmesi anlatılır.
Hikâyeyi okumalısınız, şiiriyle arasındaki göndermelere dikkat çekersiniz.
Hasan Bülent Kahraman’ın Komet’in şairliği üzerine yaptığı televizyon konuşmasını okuduğunuzda, sanatın türler açısından bir bütün olduğunu, sanatçının bakışından bu sonucun çıktığını göreceksiniz: “Ben ne resimde ne şiirde tasarlarım” diyor Komet.
Son yıllarda eski edebiyat ustalarının kitapları yayımlandıkça, onlar üzerine anılar, araştırmalar da yayımlanıyor. Bu adlardan biri de Ahmet Midhat Efendi. Yeni yayımlanan anıları dolayısıyla Abdullah Uçman’ın yazısının başlığı şöyle:
“Ahmet Midhat Efendi yahut Bir Delikanlının Hikâyesi”.
Gene edebiyatın gündeminde olan Albert Camus’nün ‘Veba’sı 47 dile çevrildi.
Bernard Alluin’in yazısı: “Albert Camus’nün ‘ Veba’sı”.
Kitap üç kez çevrildi:
Oktay Akbal
Nihal Önol
Nedret Tanyolaç Öztokat
Yazının çevirmeni: Mehmet Rifat.
Onat Kutlar’ın ‘Çevirmen’ yazısı üzerine notlar.
TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ’NİN SONUÇ BİLDİRİSİ YAYINLANDI
TÜRKİYE Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı, bu yıl 25-26 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak yapıldı. Sekiz maddeden oluşan bildirinin giriş cümlesi şöyle: “Önümüzdeki dönemde, hızla eskiye geri dönmek ya da hızlı çözümlerle günü kurtarmak yerine, sektörün bütünü paydaşları sorunları hep birlikte, dayanışma içinde, adil ve paylaşımcı bir tutumla ele alıp çözmeye çalışmalıdır”.
Bildiri şöyle özetlenebilir:
Yayıncılık daha nitelikli bir duruma getirilmeli.
Yayıncılığın temeli olan düşünce ve ifade özgürlüğü korunmalı, sansürle ve otosansürle mücadele edilmelidir.
Kütüphanelerde yaratıcı okuma yoluyla kitap okunmaya heves uyandırılmalıdır.
Kültür üreticilerini ve yaratıcı emeği korumak için telif haklarına saygı gösterilmelidir.
Ülkemizde kamunun yayıncılığa destek eksikliği giderilmelidir.
Uluslararası kuruluşlar da, kamu kuruluşları da kültür sektörünü destekleyecek politikalar geliştirmelidir.
Uzaktan eğitim yaygın kullanımıyla birlikte, telif hakları gözetilerek üretilen nitelikli içerik daha da önem kazanmıştır.
Dijital yayıncılık, basılı yayıncılık için bir tehdit değildir, üzerinde çalışılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken yeni ve ek bir pazar geliştirme fırsatıdır.
Alınan kararların uygulanması çabasını destekliyoruz.
Gülten Akın’ın öyküsü
Kitap-lık dergisinin yeni sayısında Nâzım Hikmet’in elyazısıyla yeni bulunan şiirlerini Banu İşlet yayımladı.
“İstanbul’da 1 Mayıs ve bilinmeyen başka şiirleri”.
“Bir Mayıs İstanbul bizim olmuş gibidir”.
Gültekin Emre’nin “Akrostiş Şair Portreleri”. Oruç Aruoba.
Ressam ve şair Komet’ten bir şiir: W.S. Burroughs’la.
İyi şair Gülten Akın hikâye yazdı mı?
Erol Gökçen ‘Şairin Hikâyesi: 1’ yazısında Akın’ın hikâyesi üzerine değerlendirme yapıyor:
Şair Gülten Akın’ın 1973 yılında yazdığı ‘Çift Atlı Araba’ isimli bir hikâye Türk Dili dergisinde yayımlanır. Bir kız çocuğunun bakış açısıyla yazılan hikâyede bir ailenin yanında yaşayan bir adamın günün birinde eşyalarını atlı bir arabaya koyarak taşınması konu edilir.
Büyükanne ve büyük babasının yanında büyüyen kız çocuğunun, onlardan kopmak istememesi ve sürekli onları düşünmesi anlatılır.
Hikâyeyi okumalısınız, şiiriyle arasındaki göndermelere dikkat çekersiniz.
Hasan Bülent Kahraman’ın Komet’in şairliği üzerine yaptığı televizyon konuşmasını okuduğunuzda, sanatın türler açısından bir bütün olduğunu, sanatçının bakışından bu sonucun çıktığını göreceksiniz: “Ben ne resimde ne şiirde tasarlarım” diyor Komet.
Son yıllarda eski edebiyat ustalarının kitapları yayımlandıkça, onlar üzerine anılar, araştırmalar da yayımlanıyor. Bu adlardan biri de Ahmet Midhat Efendi. Yeni yayımlanan anıları dolayısıyla Abdullah Uçman’ın yazısının başlığı şöyle:
“Ahmet Midhat Efendi yahut Bir Delikanlının Hikâyesi”.
Gene edebiyatın gündeminde olan Albert Camus’nün ‘Veba’sı 47 dile çevrildi.
Bernard Alluin’in yazısı: “Albert Camus’nün ‘ Veba’sı”.
Kitap üç kez çevrildi:
Oktay Akbal
Nihal Önol
Nedret Tanyolaç Öztokat
Yazının çevirmeni: Mehmet Rifat.
Onat Kutlar’ın ‘Çevirmen’ yazısı üzerine notlar.
TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ’NİN SONUÇ BİLDİRİSİ YAYINLANDI
TÜRKİYE Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı, bu yıl 25-26 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak yapıldı. Sekiz maddeden oluşan bildirinin giriş cümlesi şöyle: “Önümüzdeki dönemde, hızla eskiye geri dönmek ya da hızlı çözümlerle günü kurtarmak yerine, sektörün bütünü paydaşları sorunları hep birlikte, dayanışma içinde, adil ve paylaşımcı bir tutumla ele alıp çözmeye çalışmalıdır”.
Bildiri şöyle özetlenebilir:
Yayıncılık daha nitelikli bir duruma getirilmeli.
Yayıncılığın temeli olan düşünce ve ifade özgürlüğü korunmalı, sansürle ve otosansürle mücadele edilmelidir.
Kütüphanelerde yaratıcı okuma yoluyla kitap okunmaya heves uyandırılmalıdır.
Kültür üreticilerini ve yaratıcı emeği korumak için telif haklarına saygı gösterilmelidir.
Ülkemizde kamunun yayıncılığa destek eksikliği giderilmelidir.
Uluslararası kuruluşlar da, kamu kuruluşları da kültür sektörünü destekleyecek politikalar geliştirmelidir.
Uzaktan eğitim yaygın kullanımıyla birlikte, telif hakları gözetilerek üretilen nitelikli içerik daha da önem kazanmıştır.
Dijital yayıncılık, basılı yayıncılık için bir tehdit değildir, üzerinde çalışılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken yeni ve ek bir pazar geliştirme fırsatıdır.
Alınan kararların uygulanması çabasını destekliyoruz.