Erol Toy’un ardından

Hayata dair ne varsa benim ilgimi çeker. Bazı yaftalarla soyutlamadan yana değilim. Homeros’un dediği gibi, insana ait her şey bana yabancı değildir.

Her alanın magazini vardır. Tolstoy’un yakını bir yazar için söylediğini hep belleğimde tutarım: “İyi bir yazardı ama yazarı yazar yapan zaafları yoktu”.

Magazin bizim kendimizdeki eksiklikleri görmemizi sağlar, başkalarını eleştirirken bir türlü boy aynasına bakmayız.

Edebiyat sanat söz konusuysa, yazıya zaten bir kalite damgası vurulmuştur.

Kendi gazetemden örnek vereceğim. Hürriyet’te iki kişi benim ilgilendiğim, onayladığım magazini temsil ediyor.

Ertuğrul Özkök ve İhsan Yılmaz’ın hazırladığı Kültürazzi... İkisinin de olaylara bakışında gizli bir ironi vardır. Ertuğrul Özkök’te yaşamanın sırları, İhsan Yılmaz’da da sinsi bir satır arası hinlikleri var.

Bir zamanlar böylesine kaliteli magazini sevgili Selim İleri yapardı. Hatta Kültürazzi çıktığında, logosunu ona benzetenlerin sayısı az değildi.

Genç kuşak magazinin iyisini yapıyor.

Hürriyet’te çıkan sanat dünyasındaki magazin yazılarının haber değeri yüksek. Son