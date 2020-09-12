Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Edebiyatçının küçük sırları
"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Edebiyatçının küçük sırları

12 Eylül 2020

Pelin Özer’in Latife Tekin’le nehir söyleşisinden mürekkep ‘Latife Tekin Kitabı’ siz okurlar için yeni değerlendirme yolları açacak. Önce bu kitabı okuyun, sonra da yazarın eserlerini...

Edebiyatçının küçük sırları
Pelin Özer’in ‘Latife Tekin Kitabı’ bir yazarın iç dünyasının yaratma haritasında gezinirken aynı zamanda yapıtların oluşum sürecine dair de okura anahtarlar sunuyor.

Pelin Özer, Tekin’in Bodrum, Gümüşlük’teki ‘edebiyat akademisi’ne, yaşama alanına giderek kendisiyle orada konuşuyor. Ben de bir kez gitmiştim Gümüşlük Akademisi’ne. Tekin orada edebiyatçılarla dikkate değer etkinlikler düzenliyor. Şehirlerden uzakta yaşamayı pek sevmediğim için bu tür projelere kıskanarak bakarım. Tekin’le İstanbul’dayken daha sık görüşürdüm.

Pelin Özer’in, Gümüşlük Akademisi’ne vardığındaki ilk gözlemleri şöyle: “Alacakaranlıkta uyanıp sobanın başında çalıştığını ilk gördüğümde şaşırmıştım. Aşağıda, değirmenlere bakan koltukta, küçük odada, yerde… Zamanla alıştım onun köşelerine. Ama asıl çalışma masası yatağı. Bu kitaptaki her sözcüğün üzerinden kuşkuyla geçerken, yeni sorular, yanıtlar ekleyip çıkarırken o hep yatağında oturdu. Latife Tekin’in krallığı o yatak.”

‘İyi bir okuruyum demek ki’

Yazarın unutamadığı: “Annem beni 31 Aralık 1957 gecesi tek başına doğurmuş, sancısı sıklaşmış ama o yine de ineklerin gürültüsünü duyup ahıra inmiş onları yoklamak için. Az daha doğuyormuşum orda. Güçlükle yukarıya çıkmış. Göbeğimi tek başına kesmiş. Tuzlayıp sarmaladıktan sonra büyük ablamı uyandırmış. Yıllar sonra, ’Ben doğuyorum, sen hâlâ ineklere bakmaya gidiyorsun’ diye şakalaşırdım onunla.”

Latife Tekin’in önemli jürilerinin birçoğunda ben varım. Demek ki iyi bir Latife Tekin okuruyum.

Annesi Urfalı ama evlendikten sonra babasıyla Karacafenk’e (Üzümlü Köy) gelmiş. Bir daha da orayı görmemiş. Aynı Latife Tekin gibi.

Eserleri üzerine notları

- “Sevgili Arsız Ölüm’de annem çok canlı ama onun özgürleştirici, aydınlık yanı yok. Tam anne olduğum zaman, anneliğin bilincine vardığımda, annemi kaybettim.”

Romanla hayat, yazmakla yaşamak arasındaki gelgitleri bu söyleşilerden saptayarak romanı bir de bu donanımla okumak gerekiyor.

- ‘Sevgili Arsız Ölüm’ün adını nasıl koydu? “Genelde daha önceki kitaplarımda geçen bir cümleyi kitaplarıma isim olarak koyarım.”

- Memet Fuat’ın ondan istediği arka kapak yazısını okumanızı isterim, etkileyici bir hayat özeti: “Parayla gerilimli bir ilişkim var. Roman yazıncaya kadar para kazanamadım.”

- Bir yazar kitabını yazmadan önce nelerden etkilenir, nasıl bir önçalışma yapar. Bu bölüm, size bir yazma atölyesi dersi gibi gelebilir.

- Bir sanat eserinden nasıl etkilenilir? Tekin, iyi bir eserin ölçütlerini sıralıyor. Okumalarda siz de kullanabilirsiniz.

- “Gece Dersleri’nde kendime fark attım.”

Bir kitabın yayımlanmasından sonraki serüven, eleştirmen-yazar ilişkileri çoğu zaman yazarın lehine sonuçlanmıştır.

- Yazara göre yoksullar zenginleri, zenginler de yoksulları tanımıyor.

- Gümüşlük Akademisi’nin kuruluşunu da öğrenebilirsiniz.

Bilen birinin bir yazarla söyleşisi okur için yeni değerlendirmelerin kapısını açar... Bu kitaptan sonra okuyun Latife Tekin’i bir de.

X
Doğan HIZLAN Doğan HIZLANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Para cezalarıRauf TAMERPara cezaları12.09.2020
Biraz sessiz olur musunuzOnur BAŞTÜRKBiraz sessiz olur musunuz?12.09.2020
Başarılı olmanın yolu yazmaktan geçiyorÖmür KurtBaşarılı olmanın yolu yazmaktan geçiyor12.09.2020
Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldiAhmet HAKANMacron’dan muhalefete gollük bir pas geldi12.09.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.