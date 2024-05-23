Dergilerde Rasim Özdenören

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Muhit dergisindeki bölüm:

-Rasim Özdenören ile yapılmış ve hiç yayınlanmamış söyleşi:

-Yazmak bir derdinin olması demektir.

-Olağan dergisi

-Dosya:

-Rasim Özdenören

-Muhit’teki söyleşide sorular Bahar Emre’nin:

-Yazarken konularınızı nasıl seçiyorsunuz?

-Konu, zihnimde nebülöz halinde ortaya çıkıyor. Şunu yazmalıyım diyorum, fakat onun sınırları belli değil. Ne yazacağımın havası, atmosferi belli. Konular önce zihnimde somutluk kazanıyor, ete kemiğe bürünüyor. O andan itibaren de yazma moduna girmiş oluyorum.

-Eserlerinizi yazarken nasıl bir ortam ararsınız?

-Yazmaya karar verdikten sonra ortam hiç önemli değil. Doğrusu başımda davul çalınsın umuruma gelmez. Maraş’taki evimiz olsun, İstanbul’daki evimiz olsun... Uzun yıllar evimiz yazmaya müsait değildi; kiracılarımız ve küçük çocuklarımız vardı. Giren çıkan çok kimseler bulunuyordu.

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-Her ne kadar çevreye aldırış etmesem de bana aldırış edenler olunca işin rengi değişiyor tabii. Dışarılarda yazdım, çay bahçelerinde yazdım. İstanbul Beyazıt’ta hemen hemen ziyaret etmediğim kahve, kıraathane kalmadı diyebilirim ama bunların içinde önde gelen Marmara Kıraathanesi. Kapalı Çarşı’da halen mevcut mu bilemiyorum, Şark Kahvehanesi diye bir yer vardı.

YAZARLAR VE ŞAİRLER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

-Yazarlar ve şairler hakkında düşünceleri, yorumları söyleşinin en ilgi çekici bölümler.

-Listede Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Necip Fazıl, Sait Faik, Sabahattin Ali, Memduh Şevket, Ömer Seyfettin, Orhan Kemal var.

-Aziz Nesin’in öyküleri hangi dile çevrilirse

çevrilsin onun kurduğu komik şema; Aziz Nesin’in hikâyesini Eskimo da okusa, Alman da okusa, Japon da okusa herkes aynı tadı alabilir.

Listede şairler de var. Edip Cansever, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Alaeddin Özdenören, Hayriye Ünal yer alıyor.

-Bu konuşmayı bir yazı izliyor:

-Sibel Eraslan:

Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği arasında: Rasim Özdenören

-Olağan no. 22

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği

-Dosya

-Rasim Özdenören

-Oğuzhan Özbey

Ete Kemiğe Bürünenler

Kent

Kasaba Edebiyatı

Kent İnsanları

Sonuç Yerine

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-Sebahat Meraki

Gerçeklik ve Durmadan Düşen Adam

-Merve Çakır

Hikâyelerdeki Yazar

-Büşra Çelik

Hikâyenin Ardındakiler

-Rabia Altuntaş

Geçmişe Mahkûmiyet

-Rümeysa Oğuz

Özdenören ve Anlamını Bulan İfadeler

-Rasim Özdenören ile Kurgusal Söyleşi