CD’nin kapağında Kennedy’nin fotoğrafı var

Bir CD kapağı, Kennedy’nin öldürülmeden önce üstü açık otomobildeki son fotoğrafı.
Boston Senfoni Orkestrası, İdil Biret’e eşlik ediyor.
Neler icra etmiş?
Beethoven: Marcia funebre
Rachmaninov Piano Concerto no. 3
İdil Biret – November 22, 1963
Bu dizi ünlü orkestra şefi Erich Leinsdorf’un (1912–1993) adını taşıyor. Avusturya asıllı Amerikalı şef.
23 Kasım 1963 Cumartesi günkü Boston Globe gazetesinde Margo Miller, İdil Biret’i öven bir makale yazmış.
“Genç Türk piyanistin Amerika’daki ilk konseri, yeteneğiyle bize lirik dakikalar yaşattı. Dinamik bir tekniği var.
Dün 22. yaşına basmış, doğum günüymüş” diyor. Yazıda eğitimi konusunda da bilgi veriliyor.
Diskoteğimi düzenlerken bu CD’yi buldum.
FİLM MÜZİKLERİ VE GÖRÜNTÜ
Film müzikleri konusunda kararsızım. Tek başına bu müzikleri dinlerken film karelerini anımsar mıyım, yoksa bazen de müzik o kareleri çağrıştırır mı?
Müziğin gücüne göre değişen bir beraberlik mi?
Love Story’nin, Doktor Jivago’nun müzikleri de müzik olarak dinlenir.
Geçen hafta Viyana Filarmoni Orkestrası John Williams’ın (1932) bestelerini çaldı. Orkestrayı o yönetti. Keman konçertosunun solisti de Anne-Sophie Mutter’di.
Williams, film müzikleri yapanla yönetmenin beraberliğini iyi bir evliliğe benzetti.
Williams, Steven Spielberg’le olan çalışmalarında sürprizler yaşandığını da anlattı.
Eleştirmenlere göre en iyi bestesi ‘Schindler’in Listesi’ymiş. Meraklısına göre ise Star Wars’un müziği onun zirve çalışmasıymış.
Williams’ın besteleri daha önce de Boston Senfoni Orkestrası tarafından çalınmış. Konserin solistleri de çellist Yo-Yo Ma ve opera sanatçısı Jessye Norman’mış.
Ben saatler süren konseri dinledim.
Yönetmen besteci çalışmalarında örnek beraberlikler var.
Alfred Hitchcock ile Herman,
Fellini ile Nino Rota,
Eisenstein ile Prokofiev.
NINO ROTA-FELLİNİ
Nino Rota (1911–1979). Fellini’nin hangi filmlerinin müziğini besteledi.
* 8 1/2
* La Dolce Vita (Tatlı Hayat)
* Amarcord
ENNIO MORRICONE
Özellikle Sergio Leone’nin western’lerindeki müzik unutulmaz.
Ennio Morricone’nin (1928–2020) müziklerini ayrıca dinlemekten hoşlanıyorum.
* İyi, Kötü ve Çirkin
* Bir Avuç Dolar için
* Cennet Sineması.
O filmi seyrederken Ülkü Tamer’in Gaziantep’teki sinemayı anlatan yazısını hatırladım.
Bir müzisyen arkadaşımın söylediğine göre Metallica her konserinde, Morricone’ye selam gönderirmiş.
TÜRK SİNEMASININ BESTECİLERİ
BİR CD’de toplanmadı.
* Cahit Oben
* Cahit Berkay
* Zülfü Livaneli
* Atilla Özdemiroğlu
* Melih Kibar
Ses sanatçılarının başrolde olup şarkı söylediği filmler yapıldı.
Yıllar önce çekilen filmlerde özellikle Arap filmlerinde o uzunlukta olmak üzere Saadettin Kaynak’ın besteleri yer alırdı.
Bizim oyuncularımızın da şarkılarını Belkıs Özener söylerdi. Yıllar sonra CD’sini çıkardı.
* * *
Bugün western’leri yeniden seyredeceğim için Morricone dinleyeceğim.
CD’nin kapağında Kennedy’nin fotoğrafı var
Bir CD kapağı, Kennedy’nin öldürülmeden önce üstü açık otomobildeki son fotoğrafı.
Boston Senfoni Orkestrası, İdil Biret’e eşlik ediyor.
Neler icra etmiş?
Beethoven: Marcia funebre
Rachmaninov Piano Concerto no. 3
İdil Biret – November 22, 1963
Bu dizi ünlü orkestra şefi Erich Leinsdorf’un (1912–1993) adını taşıyor. Avusturya asıllı Amerikalı şef.
23 Kasım 1963 Cumartesi günkü Boston Globe gazetesinde Margo Miller, İdil Biret’i öven bir makale yazmış.
“Genç Türk piyanistin Amerika’daki ilk konseri, yeteneğiyle bize lirik dakikalar yaşattı. Dinamik bir tekniği var.
Dün 22. yaşına basmış, doğum günüymüş” diyor. Yazıda eğitimi konusunda da bilgi veriliyor.
Diskoteğimi düzenlerken bu CD’yi buldum.
FİLM MÜZİKLERİ VE GÖRÜNTÜ
Film müzikleri konusunda kararsızım. Tek başına bu müzikleri dinlerken film karelerini anımsar mıyım, yoksa bazen de müzik o kareleri çağrıştırır mı?
Müziğin gücüne göre değişen bir beraberlik mi?
Love Story’nin, Doktor Jivago’nun müzikleri de müzik olarak dinlenir.
Geçen hafta Viyana Filarmoni Orkestrası John Williams’ın (1932) bestelerini çaldı. Orkestrayı o yönetti. Keman konçertosunun solisti de Anne-Sophie Mutter’di.
Williams, film müzikleri yapanla yönetmenin beraberliğini iyi bir evliliğe benzetti.
Williams, Steven Spielberg’le olan çalışmalarında sürprizler yaşandığını da anlattı.
Eleştirmenlere göre en iyi bestesi ‘Schindler’in Listesi’ymiş. Meraklısına göre ise Star Wars’un müziği onun zirve çalışmasıymış.
Williams’ın besteleri daha önce de Boston Senfoni Orkestrası tarafından çalınmış. Konserin solistleri de çellist Yo-Yo Ma ve opera sanatçısı Jessye Norman’mış.
Ben saatler süren konseri dinledim.
Yönetmen besteci çalışmalarında örnek beraberlikler var.
Alfred Hitchcock ile Herman,
Fellini ile Nino Rota,
Eisenstein ile Prokofiev.
NINO ROTA-FELLİNİ
Nino Rota (1911–1979). Fellini’nin hangi filmlerinin müziğini besteledi.
* 8 1/2
* La Dolce Vita (Tatlı Hayat)
* Amarcord
ENNIO MORRICONE
Özellikle Sergio Leone’nin western’lerindeki müzik unutulmaz.
Ennio Morricone’nin (1928–2020) müziklerini ayrıca dinlemekten hoşlanıyorum.
* İyi, Kötü ve Çirkin
* Bir Avuç Dolar için
* Cennet Sineması.
O filmi seyrederken Ülkü Tamer’in Gaziantep’teki sinemayı anlatan yazısını hatırladım.
Bir müzisyen arkadaşımın söylediğine göre Metallica her konserinde, Morricone’ye selam gönderirmiş.
TÜRK SİNEMASININ BESTECİLERİ
BİR CD’de toplanmadı.
* Cahit Oben
* Cahit Berkay
* Zülfü Livaneli
* Atilla Özdemiroğlu
* Melih Kibar
Ses sanatçılarının başrolde olup şarkı söylediği filmler yapıldı.
Yıllar önce çekilen filmlerde özellikle Arap filmlerinde o uzunlukta olmak üzere Saadettin Kaynak’ın besteleri yer alırdı.
Bizim oyuncularımızın da şarkılarını Belkıs Özener söylerdi. Yıllar sonra CD’sini çıkardı.
* * *
Bugün western’leri yeniden seyredeceğim için Morricone dinleyeceğim.