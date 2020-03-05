Bursa Kitap Fuarı başlıyor

Bursa Kitap Fuarı, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7 Mart’ta açılacak, 15 Mart akşamına kadar sürecek.
18 yıldır açılan fuara katkıda bulunan kurumlar:
Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği,
Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası,
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Bursa Uludağ Üniversitesi.
Fuara bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.
Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları:
Gülten Dayıoğlu,
Altan Öymen,
Doğan Cüceloğlu,
Canan Tan,
Şükrü Erbaş,
Enver Aysever,
Haydar Ergülen,
Bedia Akartürk,
Hasan Ali Toptaş,
Judith Malika Liberman,
Behiç Ak,
Bahadır Yenişehirlioğlu,
Kate Clow,
Irmak Zileli,
Yavuz Dizdar,
Cihan Demirci,
Kemal Hamamcıoğlu,
Mine Soysal,
Mete Yarar,
Erol Mütercimler,
Gri Koç,
İsmail Saymaz,
Hakan Akdoğan,
Saygı Öztürk,
Gaye Boralıoğlu,
Yiğit Bener,
Ahmet Şimşirgil,
Kaan Murat Yanık,
Mine Söğüt,
Hikmet Anıl Öztekin,
Altay Öktem.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TÜYAP’TA KUTLANACAK
8 MART fuarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanacak.
‘Edebiyatımızda Kadın Yazarlar’ başlığı altında Türk edebiyatındaki önemli kadın yazarların hayatı ve eserleri hakkında konuşulacak:
Halide Edip Adıvar,
Sevgi Soysal,
Leyla Erbil,
Suat Derviş,
Fatma Aliye,
Nezihe Meriç,
Sennur Sezer.
ÇOCUK VE GENÇLİK ETKİNLİKLERİ
Bursa Kitap Fuarı’nda çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmaları yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi tarafından hazırlanan “Karagöz Gölge Oyunu”.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Masal Diyarına Yolculuk”.
Söyleşilere, imza günlerine kimler katılacak:
Gülten Dayıoğlu,
Behiç Ak,
Mine Soysal,
Aslı Tohumcu,
Cihan Demirci,
İlkay Marangoz,
Sima Özkan,
İrem Uşar,
Sevim Ak,
Esin Taner Bacacı.
*
BURSA Kitap Fuarı’na giriş ücretsiz. Fuarın açık olduğu tarihlerde, kitabın başkenti Bursa olacak.
Bursa Kitap Fuarı başlıyor
Bursa Kitap Fuarı, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7 Mart’ta açılacak, 15 Mart akşamına kadar sürecek.
18 yıldır açılan fuara katkıda bulunan kurumlar:
Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği,
Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası,
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Bursa Uludağ Üniversitesi.
Fuara bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.
Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları:
Gülten Dayıoğlu,
Altan Öymen,
Doğan Cüceloğlu,
Canan Tan,
Şükrü Erbaş,
Enver Aysever,
Haydar Ergülen,
Bedia Akartürk,
Hasan Ali Toptaş,
Judith Malika Liberman,
Behiç Ak,
Bahadır Yenişehirlioğlu,
Kate Clow,
Irmak Zileli,
Yavuz Dizdar,
Cihan Demirci,
Kemal Hamamcıoğlu,
Mine Soysal,
Mete Yarar,
Erol Mütercimler,
Gri Koç,
İsmail Saymaz,
Hakan Akdoğan,
Saygı Öztürk,
Gaye Boralıoğlu,
Yiğit Bener,
Ahmet Şimşirgil,
Kaan Murat Yanık,
Mine Söğüt,
Hikmet Anıl Öztekin,
Altay Öktem.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TÜYAP’TA KUTLANACAK
8 MART fuarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanacak.
‘Edebiyatımızda Kadın Yazarlar’ başlığı altında Türk edebiyatındaki önemli kadın yazarların hayatı ve eserleri hakkında konuşulacak:
Halide Edip Adıvar,
Sevgi Soysal,
Leyla Erbil,
Suat Derviş,
Fatma Aliye,
Nezihe Meriç,
Sennur Sezer.
ÇOCUK VE GENÇLİK ETKİNLİKLERİ
Bursa Kitap Fuarı’nda çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmaları yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi tarafından hazırlanan “Karagöz Gölge Oyunu”.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Masal Diyarına Yolculuk”.
Söyleşilere, imza günlerine kimler katılacak:
Gülten Dayıoğlu,
Behiç Ak,
Mine Soysal,
Aslı Tohumcu,
Cihan Demirci,
İlkay Marangoz,
Sima Özkan,
İrem Uşar,
Sevim Ak,
Esin Taner Bacacı.
*
BURSA Kitap Fuarı’na giriş ücretsiz. Fuarın açık olduğu tarihlerde, kitabın başkenti Bursa olacak.