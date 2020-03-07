Aşk öyküsüne gölge düşüren bir cinayet

Ödüllü polisiye roman ‘Yağmurdan Önce: Sami Tuzcu Dosyası’, bir cinayetle başlayıp bir tarikat liderini alt etmek ve onun çevresindeki kızları özgür kılmak için yapılan operasyona uzanıyor.
Dünya Kitap tarafından verilen Yılın En İyi Telif Polisiye Kitabı Ödülü’nü Ercan Akbay ‘Yağmurdan Önce: Sami Tuzcu Dosyası’ kitabıyla kazandı. Kitap, bir tarikat liderini alt etmek ve onun çevresindeki kızları özgür kılmak için yapılan çok yönlü bir operasyonun perde arkasını anlatıyor. Akbay aynı zamanda bir müzisyen ve ressam; birçok resim sergisi açmış. Herhangi bir akımın takipçisi değil. Şimdi sadece yazıyor, resmi bırakmış. ‘Yağmurdan Önce’nin adı nereden geliyor diye sorarsanız: “Dergâha dönüp kış bahçesinden içeri girdiğimde, ağız armonikası virtüözü Lee Oscar’ın fırtına öncesi gerilimi betimleyen albümü ‘Yağmurdan Önce’ çalıyordu. Müzik çok ifadeci, çok etkileyiciydi. Evet, yaklaşan tufanın kokusunu algılıyor, kaotik gerilimi hissediyordum ama bunların hepsi bana vız gelir, tırıs giderdi. Yağmur, kasırga ya da tufan... Hiçbir afet yıkamazdı beni.”
Bir cumartesi gecesi Joy bistro-barda tanışan erkek ve kadının aşk öyküsüne gölge düşüren bir cinayetle başlıyor roman. ‘Yağmurdan Önce’nin oluşumunu, kitabın başındaki, Akbay’ın kaleme aldığı ‘Başlamadan Önce’ bölümünden anlıyoruz: “‘Yağmurdan Önce: Sami Tuzcu Dosyası’, 2006’da yayımlanan ‘Tilki Tilki Saat Kaç?’ romanındaki olay örgüsünün farklı bir anlayışla ele alınarak genişletilmiş ve serinin ardılı kitaplarla uyumlu hale getirilip modernleştirilmiş yeni versiyonudur.” Üçlemenin diğer iki romanı ‘Fotoğrafçılar Kulübü: Nadia Groza Dosyası’ ve ‘Akılçelen: Dr. Sinan Us Dünyası’ adını taşıyor.
Medici Hanedanı’nın destansı romanı
Tarihte bazı aileler vardır ki siyasal güçlerini, zenginliklerini elde ederken sanatı da ihmal etmemişlerdir. Medici Ailesi de bu tanımın içine girer. Medici Ailesi bankacılık ve başka alanlardaki teşebbüsleriyle de tanınmıştır. Bu gücü engebeli siyaset yaşamlarına yansıtmışlardır. Hatta bir yazıya göre Fatih döneminde yönetimde olan Medici Ailesi’nin bir ferdi bastırdığı madalyonun bir yüzüne kendisini diğer yüzüne de Fatih Sultan Mehmet’i koymuştur. Birçok sanatçıya maddi destek sağlamışlar, zengin bir kütüphane kurmuşlardır. Michelangelo’yu, Lenardo da Vinci’yi, Boticelli’yi desteklemişlerdir. Bu kitabın yazarı Matteo Strukul, 1973’te İtalya’da doğdu. Medici Ailesi’ni konu edinen ve tarihi gerçeklere dayanan kitapları 20’den fazla dile çevrilerek tüm dünyada milyonlarca okura ulaştı. Bu eserin sonunda yer alan ‘Teşekkür’ bölümünde yazarın ne kadar çok kaynağa başvurduğunu göreceksiniz.
İyi seçilmiş bir antoloji
Cemal Süreya’nın şiir çevirilerini okuyorum: ‘Sen Varsın Gecede’. Şiirleri Emrah Serdan derlemiş. İyi hazırlanmış, iyi seçilmiş bir antoloji. Editörlüğün önemini gösteren bir kitap. Şiir sevenlerin mutlaka alması gerekiyor.
Kitabın başında Cemal Süreya’nın ‘Giriş - 536. Gün’ yazısında Ahmet Necdet’in Apollinaire çevirisiyle ilgili mektubunda şiir çevirisi üzerine düşüncelerini okuyoruz.
Her çevirinin başında şairin hayatı ve sanatı üzerine bilgi veriliyor. Hangi şairlerin çevirileri var derseniz birkaç isim sayabilirim: Guillaume Apollinaire, Remy de Gourmont, Federico Gacia Lorca, Henri de Regnier, Paul Valery...
Aşk öyküsüne gölge düşüren bir cinayet
Ödüllü polisiye roman ‘Yağmurdan Önce: Sami Tuzcu Dosyası’, bir cinayetle başlayıp bir tarikat liderini alt etmek ve onun çevresindeki kızları özgür kılmak için yapılan operasyona uzanıyor.
Dünya Kitap tarafından verilen Yılın En İyi Telif Polisiye Kitabı Ödülü’nü Ercan Akbay ‘Yağmurdan Önce: Sami Tuzcu Dosyası’ kitabıyla kazandı. Kitap, bir tarikat liderini alt etmek ve onun çevresindeki kızları özgür kılmak için yapılan çok yönlü bir operasyonun perde arkasını anlatıyor. Akbay aynı zamanda bir müzisyen ve ressam; birçok resim sergisi açmış. Herhangi bir akımın takipçisi değil. Şimdi sadece yazıyor, resmi bırakmış. ‘Yağmurdan Önce’nin adı nereden geliyor diye sorarsanız: “Dergâha dönüp kış bahçesinden içeri girdiğimde, ağız armonikası virtüözü Lee Oscar’ın fırtına öncesi gerilimi betimleyen albümü ‘Yağmurdan Önce’ çalıyordu. Müzik çok ifadeci, çok etkileyiciydi. Evet, yaklaşan tufanın kokusunu algılıyor, kaotik gerilimi hissediyordum ama bunların hepsi bana vız gelir, tırıs giderdi. Yağmur, kasırga ya da tufan... Hiçbir afet yıkamazdı beni.”
Bir cumartesi gecesi Joy bistro-barda tanışan erkek ve kadının aşk öyküsüne gölge düşüren bir cinayetle başlıyor roman. ‘Yağmurdan Önce’nin oluşumunu, kitabın başındaki, Akbay’ın kaleme aldığı ‘Başlamadan Önce’ bölümünden anlıyoruz: “‘Yağmurdan Önce: Sami Tuzcu Dosyası’, 2006’da yayımlanan ‘Tilki Tilki Saat Kaç?’ romanındaki olay örgüsünün farklı bir anlayışla ele alınarak genişletilmiş ve serinin ardılı kitaplarla uyumlu hale getirilip modernleştirilmiş yeni versiyonudur.” Üçlemenin diğer iki romanı ‘Fotoğrafçılar Kulübü: Nadia Groza Dosyası’ ve ‘Akılçelen: Dr. Sinan Us Dünyası’ adını taşıyor.
Medici Hanedanı’nın destansı romanı
Tarihte bazı aileler vardır ki siyasal güçlerini, zenginliklerini elde ederken sanatı da ihmal etmemişlerdir. Medici Ailesi de bu tanımın içine girer. Medici Ailesi bankacılık ve başka alanlardaki teşebbüsleriyle de tanınmıştır. Bu gücü engebeli siyaset yaşamlarına yansıtmışlardır. Hatta bir yazıya göre Fatih döneminde yönetimde olan Medici Ailesi’nin bir ferdi bastırdığı madalyonun bir yüzüne kendisini diğer yüzüne de Fatih Sultan Mehmet’i koymuştur. Birçok sanatçıya maddi destek sağlamışlar, zengin bir kütüphane kurmuşlardır. Michelangelo’yu, Lenardo da Vinci’yi, Boticelli’yi desteklemişlerdir. Bu kitabın yazarı Matteo Strukul, 1973’te İtalya’da doğdu. Medici Ailesi’ni konu edinen ve tarihi gerçeklere dayanan kitapları 20’den fazla dile çevrilerek tüm dünyada milyonlarca okura ulaştı. Bu eserin sonunda yer alan ‘Teşekkür’ bölümünde yazarın ne kadar çok kaynağa başvurduğunu göreceksiniz.
İyi seçilmiş bir antoloji
Cemal Süreya’nın şiir çevirilerini okuyorum: ‘Sen Varsın Gecede’. Şiirleri Emrah Serdan derlemiş. İyi hazırlanmış, iyi seçilmiş bir antoloji. Editörlüğün önemini gösteren bir kitap. Şiir sevenlerin mutlaka alması gerekiyor.
Kitabın başında Cemal Süreya’nın ‘Giriş - 536. Gün’ yazısında Ahmet Necdet’in Apollinaire çevirisiyle ilgili mektubunda şiir çevirisi üzerine düşüncelerini okuyoruz.
Her çevirinin başında şairin hayatı ve sanatı üzerine bilgi veriliyor. Hangi şairlerin çevirileri var derseniz birkaç isim sayabilirim: Guillaume Apollinaire, Remy de Gourmont, Federico Gacia Lorca, Henri de Regnier, Paul Valery...