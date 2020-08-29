Ahmet Midhat’ı neden okumalı?

Ünlü yazarımızın hayatını aktaran ‘Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi’ kitabında nice ünlü edebiyatçıyla, gazeteciyle anekdotlar ve hiç kuşkusuz dönemin siyasal ortamını bulacaksınız.
Türk edebiyatında okunması şart olan adlardan biri de Ahmet Midhat Efendi’dir (1844-1912). Yazılarımda çok sık yineliyorum, Türk edebiyatının bugününü anlamak, tadına varmak istiyorsanız bazı adları ihmal etmeyin.
İşte onu tanımak için bir anılar toplamı: ‘Kâmil Yazgıç - Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi’.
Vakıfbank Kültür Yayınları
Kâmil Yazgıç 1880’de (bir rivayete göreyse 1878’de) İstanbul’da doğdu, 1945’te aynı şehirde vefat etti. Doktorluk yaptı.
Yayımlanmış eserleri: ‘Türk Yıldızı Emine’ (roman), ‘Ahmet Midhat Efendi: Hayatı ve Hatıraları’.
Bir yazarı anılar bazında anlatmanın bir başka işlevi de onun çevresini tanımamızı sağlamasıdır. Bu anıların içinde nice ünlü edebiyatçı, gazeteciyle anekdotları bulacaksınız.
Hiç kuşkusuz siyasal ortamı. 1908 sonrası da bu anıların içinde önemli bir bölüm.
Bakın Önsöz’de ne deniliyor?
“Bu kitap da Türk edebiyatında pek çok alanda ilk imza atmış olan Ahmet Midhat üzerinedir. Ahmet Midhat’ın oğlu Kâmil Yazgıç bize bilmediğimiz, tanımadığımız bir Ahmet Midhat Efendi portresi çizmektedir.
Kâmil Yazgıç, babası Ahmet Midhat Efendi’nin edebî görüşleri, edebiyatçılığı hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmak istemez.”
‘Dertlerini bana açar kalbini dökerdi’
Başlangıç yazısında da oğlu, babasıyla ilişkisine değiniyor:
“Şeyhülmuharririn (yazarların üstadı) merhum Ahmet Midhat Efendi benim babam, aynı zamanda samimi bir arkadaşım, bir sırdaşım idi. En gizli dertlerini bana açar, kalbini dökerdi.
Binaenaleyh, yazılarım gençlere güzel bir ders, ihtiyarlara kıymetli bir yadigâr, Türk matbuat tarihine de mükemmel bir rehber olacaktır.”
İçerik sıralaması şöyle: Ahmet Midhat Efendi: Hayatı ve Hatıraları, Hatıra Defterimden Yapraklar, Yazılmamış Hatıralar, Ekler, Ahmet Midhat Efendi Hakkında Bir Münakaşa, Bir Jübilenin İntibaları: Ahmed Midhat’ı Anıyoruz, ve Dizin.
Biyografileri okurken, azmin, merakın, tutkunun taşıdığı önemi fark edersiniz. Çıraklıktan başlayan bir yaşamın bence en çarpıcı özelliği budur.
Sabah erkenden dükkâna gelen istidatlı bir çocuğun okuma-yazmayı öğrenmedikten sonraki yükselişi, bütün okurları, özellikle genç kuşağı etkileyecek.
Anıları okuduktan sonra Ahmet Midhat Efendi’nin kitaplarını okumak isteyeceğinizi umuyorum.
İyi şairleri yakından tanımak için
Kimi kitaplarda bir şairin şiirleri toplu bir değerlendirmeyle sunulur. Oysa tek bir şiirden, onun şiir dünyasını kuşatan çalışmalar, okur için daha incelikli kaynak özelliği taşır. Şair Furkan Çalışkan da ‘Poetika-İmkânsızın İhmali-Modern Zamanlarda Şiir’ kitabında bu yöntemi seçmiş. İyi şairlerin iyi şiirlerini derinlemesine anlamak için yapılmış bir çalışma.
Üzerine yazdığı şiir ve şairlerin bazıları şöyle: Türkiye Kadar Bir Çiçek - Ergin Günçe, Gelse de Trenden - Süleyman Çobanoğlu, Geyikli Gece - Turgut Uyar, Meç - Cahit Zarifoğlu, Meduza - Edip Cansever...
Ketebe Yayınları
Ahmet Midhat’ı neden okumalı?
Ünlü yazarımızın hayatını aktaran ‘Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi’ kitabında nice ünlü edebiyatçıyla, gazeteciyle anekdotlar ve hiç kuşkusuz dönemin siyasal ortamını bulacaksınız.
Türk edebiyatında okunması şart olan adlardan biri de Ahmet Midhat Efendi’dir (1844-1912). Yazılarımda çok sık yineliyorum, Türk edebiyatının bugününü anlamak, tadına varmak istiyorsanız bazı adları ihmal etmeyin.
İşte onu tanımak için bir anılar toplamı: ‘Kâmil Yazgıç - Oğlunun Kaleminden Ahmet Midhat Efendi ve Dönemi’.
Vakıfbank Kültür Yayınları
Kâmil Yazgıç 1880’de (bir rivayete göreyse 1878’de) İstanbul’da doğdu, 1945’te aynı şehirde vefat etti. Doktorluk yaptı.
Yayımlanmış eserleri: ‘Türk Yıldızı Emine’ (roman), ‘Ahmet Midhat Efendi: Hayatı ve Hatıraları’.
Bir yazarı anılar bazında anlatmanın bir başka işlevi de onun çevresini tanımamızı sağlamasıdır. Bu anıların içinde nice ünlü edebiyatçı, gazeteciyle anekdotları bulacaksınız.
Hiç kuşkusuz siyasal ortamı. 1908 sonrası da bu anıların içinde önemli bir bölüm.
Bakın Önsöz’de ne deniliyor?
“Bu kitap da Türk edebiyatında pek çok alanda ilk imza atmış olan Ahmet Midhat üzerinedir. Ahmet Midhat’ın oğlu Kâmil Yazgıç bize bilmediğimiz, tanımadığımız bir Ahmet Midhat Efendi portresi çizmektedir.
Kâmil Yazgıç, babası Ahmet Midhat Efendi’nin edebî görüşleri, edebiyatçılığı hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmak istemez.”
‘Dertlerini bana açar kalbini dökerdi’
Başlangıç yazısında da oğlu, babasıyla ilişkisine değiniyor:
“Şeyhülmuharririn (yazarların üstadı) merhum Ahmet Midhat Efendi benim babam, aynı zamanda samimi bir arkadaşım, bir sırdaşım idi. En gizli dertlerini bana açar, kalbini dökerdi.
Binaenaleyh, yazılarım gençlere güzel bir ders, ihtiyarlara kıymetli bir yadigâr, Türk matbuat tarihine de mükemmel bir rehber olacaktır.”
İçerik sıralaması şöyle: Ahmet Midhat Efendi: Hayatı ve Hatıraları, Hatıra Defterimden Yapraklar, Yazılmamış Hatıralar, Ekler, Ahmet Midhat Efendi Hakkında Bir Münakaşa, Bir Jübilenin İntibaları: Ahmed Midhat’ı Anıyoruz, ve Dizin.
Biyografileri okurken, azmin, merakın, tutkunun taşıdığı önemi fark edersiniz. Çıraklıktan başlayan bir yaşamın bence en çarpıcı özelliği budur.
Sabah erkenden dükkâna gelen istidatlı bir çocuğun okuma-yazmayı öğrenmedikten sonraki yükselişi, bütün okurları, özellikle genç kuşağı etkileyecek.
Anıları okuduktan sonra Ahmet Midhat Efendi’nin kitaplarını okumak isteyeceğinizi umuyorum.
İyi şairleri yakından tanımak için
Kimi kitaplarda bir şairin şiirleri toplu bir değerlendirmeyle sunulur. Oysa tek bir şiirden, onun şiir dünyasını kuşatan çalışmalar, okur için daha incelikli kaynak özelliği taşır. Şair Furkan Çalışkan da ‘Poetika-İmkânsızın İhmali-Modern Zamanlarda Şiir’ kitabında bu yöntemi seçmiş. İyi şairlerin iyi şiirlerini derinlemesine anlamak için yapılmış bir çalışma.
Üzerine yazdığı şiir ve şairlerin bazıları şöyle: Türkiye Kadar Bir Çiçek - Ergin Günçe, Gelse de Trenden - Süleyman Çobanoğlu, Geyikli Gece - Turgut Uyar, Meç - Cahit Zarifoğlu, Meduza - Edip Cansever...
Ketebe Yayınları