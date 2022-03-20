1915 Çanakkale Köprüsü açılışının anımsattıkları

Köprü kelimesi bende sınırsız anılar yumağını açtırır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılıştan sonra Çanakkale üzerine kitaplar, türküler belleğimde sıralandı.
Hiç kuşkusuz önce Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiiri, diğeri de Ruşen Eşref Ünaydın’ın ‘Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat’.
Bu ikisini okumadan Çanakkale Savaşı’nın derinlemesine anlaşılacağına inanamıyorum.
Köprüler, kültürleri, insanları, şehirleri birbirine ulaştıran yapılardır.
Ara Güler’den bir fotoğraf. Karlı bir günde Galata Köprüsü’nde at arabası, arabacı atının yanında yürüyor.
Galata Köprüsü’nün altında lokantalar vardı, vapur saatini bekleyenler orada arkadaşlarıyla buluşur, yemek yerlerdi.
Çanakkale’ye üç kez gittim. İlk kez Çanakkale Üniversitesi’nin beni Onur Konuğu seçtiği sempozyuma katılmıştım, doğa içinde de bir ağacın dibine oturdum, şair Ömer Erdem bir söyleşi yapmıştı.
Daha sonra konuşma yapmak için Bozcaada ve Gökçeada’ya gittim.
Yugoslavya Savaşı’nın bir simgesi olan Mostar Köprüsü’nü Gündüz Vassaf kitaplaştırdı.
Benim de bir köprü öyküm var.
Boğaz Köprüsü’nün (15 Temmuz) inşası bittiği zaman, Hürriyet Yönetimi bu köprü için bir şiir yarışması açmaya karar verdi. Şiir daha sonra bestelenecekti.
Kimler vardı kurulda?
Şairler:
* Metin Eloğlu
* Ümit Yaşar Oğuzcan
Müzisyenler:
* Münir Nurettin Selçuk
* Müzeyyen Senar
* Zeki Müren
Oylama neşeli söyleşiler eşliğinde yapıldı. Şiir seçildi ama sonradan bestelenmedi.
EDEBİYATTA KÖPRÜLER
* Drina Köprüsü – İvo Andriç
* Edirne’nin Köprüleri - Füruzan
* Köprü – Ayşe Kulin
* Çanakkale Mahşeri – Mehmet Niyazi
* Köprü Altı Çocukları – Kemalettin Tuğcu
* Arıburnu 1915 – Halûk Oral
* Mostar Köprüsü - Altan Araslı
ŞİİRLER
* Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Köprü’ şiirinden:
“Köprüde arkadaş olunmaz;
Köprüde seyredilir”
* Sabahattin Ali’nin ‘Köprü’ şiirinden:
“Sırayla oturmuşlar dubanın kenarına
Güneş hayat veriyor köprü çocuklarına...”
* Orhan Veli Kanık’ın ‘Galata Köprüsü’ şiirinden:
“Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.”
* Ataol Behramoğlu’nun kitabı:
‘Köprülere Şiirler’
* Arif Nihat Asya’nın kitabı:
‘Köprü’
TÜRKÜLER
* Köprüden Geçti Gelin
* Drama Köprüsü Hasan Dardır Geçilmez
* Kara Köprü Narlıktır
* Adana Köprübaşı
* Köprünün Altı Diken
* Köprünün Altı Testi
YAZARKEN Ruhi Su’yu dinledim.
1915 Çanakkale Köprüsü açılışının anımsattıkları
Köprü kelimesi bende sınırsız anılar yumağını açtırır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılıştan sonra Çanakkale üzerine kitaplar, türküler belleğimde sıralandı.
Hiç kuşkusuz önce Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiiri, diğeri de Ruşen Eşref Ünaydın’ın ‘Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat’.
Bu ikisini okumadan Çanakkale Savaşı’nın derinlemesine anlaşılacağına inanamıyorum.
Köprüler, kültürleri, insanları, şehirleri birbirine ulaştıran yapılardır.
Ara Güler’den bir fotoğraf. Karlı bir günde Galata Köprüsü’nde at arabası, arabacı atının yanında yürüyor.
Galata Köprüsü’nün altında lokantalar vardı, vapur saatini bekleyenler orada arkadaşlarıyla buluşur, yemek yerlerdi.
Çanakkale’ye üç kez gittim. İlk kez Çanakkale Üniversitesi’nin beni Onur Konuğu seçtiği sempozyuma katılmıştım, doğa içinde de bir ağacın dibine oturdum, şair Ömer Erdem bir söyleşi yapmıştı.
Daha sonra konuşma yapmak için Bozcaada ve Gökçeada’ya gittim.
Yugoslavya Savaşı’nın bir simgesi olan Mostar Köprüsü’nü Gündüz Vassaf kitaplaştırdı.
Benim de bir köprü öyküm var.
Boğaz Köprüsü’nün (15 Temmuz) inşası bittiği zaman, Hürriyet Yönetimi bu köprü için bir şiir yarışması açmaya karar verdi. Şiir daha sonra bestelenecekti.
Kimler vardı kurulda?
Şairler:
* Metin Eloğlu
* Ümit Yaşar Oğuzcan
Müzisyenler:
* Münir Nurettin Selçuk
* Müzeyyen Senar
* Zeki Müren
Oylama neşeli söyleşiler eşliğinde yapıldı. Şiir seçildi ama sonradan bestelenmedi.
EDEBİYATTA KÖPRÜLER
* Drina Köprüsü – İvo Andriç
* Edirne’nin Köprüleri - Füruzan
* Köprü – Ayşe Kulin
* Çanakkale Mahşeri – Mehmet Niyazi
* Köprü Altı Çocukları – Kemalettin Tuğcu
* Arıburnu 1915 – Halûk Oral
* Mostar Köprüsü - Altan Araslı
ŞİİRLER
* Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Köprü’ şiirinden:
“Köprüde arkadaş olunmaz;
Köprüde seyredilir”
* Sabahattin Ali’nin ‘Köprü’ şiirinden:
“Sırayla oturmuşlar dubanın kenarına
Güneş hayat veriyor köprü çocuklarına...”
* Orhan Veli Kanık’ın ‘Galata Köprüsü’ şiirinden:
“Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.”
* Ataol Behramoğlu’nun kitabı:
‘Köprülere Şiirler’
* Arif Nihat Asya’nın kitabı:
‘Köprü’
TÜRKÜLER
* Köprüden Geçti Gelin
* Drama Köprüsü Hasan Dardır Geçilmez
* Kara Köprü Narlıktır
* Adana Köprübaşı
* Köprünün Altı Diken
* Köprünün Altı Testi
YAZARKEN Ruhi Su’yu dinledim.