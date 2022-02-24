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Haberler>Yazarlar>Doğahan Giritlioğlu>Pilot ilçeden 588 Suriye aile taşındı
GeriDoğahan Giritlioğlu Pilot ilçeden 588 Suriye aile taşındı
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Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

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Pilot ilçeden 588 Suriye aile taşındı

24 Şubat 2022

Suriye, Irak, Afganistan... Başkent Ankara, sığınmacı nüfusunun en yoğun olduğu şehirden biri. Peki gündemdeki ‘seyreltme planı’ kapsamında kentte son durum ne? Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre planın pilot ilçesi olan Altındağ’ın farklı mahallelerinde şu ana kadar 588 aileye üye olan toplam 2 bin 353 sığınmacı, başka ilçelere sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın, sığınmacıların Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmasını engellemek için başlattığı ‘seyreltme planı’na göre Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden sığınmacı olarak gelen yabancıların Ankara’da gettolaşmasına izin verilmeyecek. Ankara Valiliği’nin koordinesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün iş birliğinde uygulanmaya başlanan plan kapsamında; sığınmacılar bulundukları mahalledeki nüfusun yüzde 25’ini aşamayacak.
EN FAZLA BATTALGAZİ MAHALLESİ
Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre planın pilot ilçesi olan Altındağ’ın farklı mahallelerinde şu ana kadar 588 aileye üye olan toplam 2 bin 353 sığınmacı, başka ilçelere sevk edildi. Battalgazi Mahallesi 160 ile en çok Suriyeli ailenin başka bölgelere nakledildiği yer oldu. Battalgazi Mahallesi’ni sırasıyla 158 aile ile komşusu Ulubey ve 82 aile ile Önder mahalleleri izledi. Verilerde başkentteki Suriyelilerin daha çok sanayi bölgelerinde ve Siteler’de beden işçisi olarak çalıştırıldığı da raporlandı.
100 BİN 955 SURİYELİ YAŞIYOR
Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, Suriyelilerin yoğun olduğu ve yabancılara kapatılan 16 ilden biri de Ankara. Ankara genelinde geçici koruma kapsamında 53 bin 598’i erkek, 47 bin 357’si kadın olmak üzere toplam 100 bin 955 Suriyeli bulunuyor. Kentte ikâmet izni bulunan Suriyeli sayısı ise bin 47. Suriyelilerin ilçelere göre nüfusu ise şöyle:
Akyurt: 619
Altındağ: 45 bin 691
Ayaş: 171
Balâ: 57
Beypazarı: 5 bin 998
Çamlıdere: 20
Çankaya: 849
Çubuk: 2 bin 959
Elmadağ: 124
Etimesgut: 843
Evren: 1
Gölbaşı: 402
Güdül: 19
Haymana: 735
Kahramankazan: bin 927
Kalecik: 47
Keçiören: 6 bin 788
Kızılcahamam: 120
Mamak: 10 bin738
Nallıhan: 42
Polatlı: 8 bin 489
Pursaklar: bin 894
Sincan: 2 bin 104
Şereflikoçhisar: 75
Yenimahalle: 10 bin 246

 2 YILDA 2 BİN 589 İŞLEM YAPILDI
Öte yandan verilere Suriyelilerin karıştığı suçlar ve yapılan işlemler de yansıdı. 2020’de bin 224, 2021’de ise bin 365 Suriyeliye çeşitli suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi. Bu suçların çoğunluğunu; hırsızlık, dolandırıcılık, reşit olmayanlarla cinsel ilişki ve uyuşturucu imalatı-ticareti oluşturdu.

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Aşısızların pandemisi

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

29 Temmuz 2021
Kontrollü normalleşmenin başladığı 1 Temmuz’dan bu yana devam eden vaka düşüşü, geçen hafta son buldu. Prof. Dr. İsmail Balık vaka artışlarını rehavet görüntüsüne bağladı ve “Hastaneye başvuran ve yatan hastaların neredeyse hepsi bir doz bile aşı olmayan kişiler. Şu anda salgını çift doz aşısını olmayanların pandemisi olarak görüyorum" dedi.


Kontrollü normalleşmenin başladığı 1 Temmuz’dan bu yana Ankara’da devam eden vaka düşüşü, geçen hafta son buldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, önceki hafta 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı 57.95 iken geçtiğimiz hafta bu sayı 100 bin kişide 69.13’e ulaştı. Kentte bir süredir devam eden rehavet havasının tabloyu tersine çevirdiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Şu an alarmda olmamız gereken noktadayız. Kontrolü kaybedeceğimiz büyük bir vaka patlaması olmaması için bugünden önlem anlamamız gerekiyor. Pandemi yokmuş gibi yaşamayı bir kenara bırakmak ve aşı kampanyasına destek olmak zorundayız” değerlendirme yaptı. Prof. Dr. İsmail Balık, şöyle devam etti:
KURALLARA EN ÜST SEVİYEDE UYMALIYIZ

“Yasakların büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla kentte başlayan rehavet görüntüsü, vaka sayılarının yukarı doğru ivmeleneceğine işaret ediyordu. Geçtiğimiz hafta bu durum tabloda vaka artışı olarak karşımıza çıktı. Ülke genelindeki vaka sayıları da katlanarak artıyor. Bugün daha da kötüye gitmemek için sorumluk almamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına yapabildiğimiz en üst seviyede uymalıyız.
BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SAYIYI ARTTIRACAK

Pandemi yokmuşçasına kalabalıklara karışarak yaşamayı bir kenara bırakıp, aşı kampanyasına tereddütsüz bir şekilde destek olmak zorundayız. Gidişat böyle devam ederse elimizdeki özgürlükler alınmak zorunda kalabilir. Şu an alarmda olmamız gereken noktadayız. Henüz bayramın hareketliliği ve turizm bölgelerindeki tedbirsiz kalabalığın etkisi de tam olarak tabloya yansımış durumda değil. Bunlar da eklendiğinde sayı artacaktır.
AŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ YERİNE GETİRMELİYİZ

Tablo ortada. Kendimizi korumak için bugünden itibaren katı bir şekilde bireysel kurallara bağlı kalmalıyız. Kalabalıklara asla girmeyip, bir an önce çift doz aşılarımızı yaptırmakla yükümlüyüz. Ülke genelinde çift doz aşılamayı en kısa sürede yüzde 80 seviyesine çıkartmalıyız. Yeni dalgalarla karşılaşmak istemiyorsak bu yükümlülüğümüzü yerine getirmeliyiz. Şu anda salgını çift doz aşısını olmayanların pandemisi olarak görüyorum.”

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Daha çok kapanmamız gerekiyor

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

21 Nisan 2021
Kısmi kapanma önlemlerinin uygulanmaya başlandığı ilk hafta, vaka sayılarının hızı yavaşlamış olsa da artışın önüne geçilemedi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan vaka sayılarındaki artış için ‘Daha çok kapanmamız gerektiğine işaret ediyor’ değerlendirmesi yaptı ve “Zorunlu olmayan şehirler arası seyahatlerin saat ayrıcalığı tanınmadan yasaklaması gerekiyor” dedi.

Ankara’da ‘kısmi kapanma’ önlemlerinin uygulanmaya başlandığı ilk hafta, vaka artışlarının önüne geçilemedi. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre 3 hafta önce 100 binde 272 vaka sayısı görülen Başkent’te, 2 hafta önce bu sayı 100 binde 419’a, yeni kısıtlamaların da uygulanmaya başlandığı geçen hafta ise 100 bin 534’e ulaştı. Bu veriler, nüfusu 5 milyon 663 bin 322 olan Ankara için test yaptırmaya gitmeyen veya asemptomatik olarak hastalığı geçirenler haricinde haftalık vaka sayısının yaklaşık olarak 30 bin 242’ye, günlük vaka sayısının ise 4 bin 320’ye ulaştığına işaret ediyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Vaka sayılarındaki devam eden artış ve hastanelerimizdeki hareketlilik daha çok kapanmak zorunda olduğumuzu gösteriyor” dedi. Prof. Dr. Ceyhan, önerilerini şöyle sıraladı:

 

 

AYNI RİSK ÖZEL SEKTÖRDER DE VAR

 

 

“Salgının en önemli adımları; devletin aldığı önlemler, vatandaşın bu önlemlere ne kadar uyduğu ve bunlara ek olarak bireysel ne kadar önlem alınabildiği. Devletin bu noktada bireysel önlemleri almak isteyen vatandaşlara uygun koşulları sağlayacak düzenlemeleri, özel kamu ayırmadan hayata geçirmesi gerekiyor. Vaka artışlarının olduğu bugünlerde ilk öncelik, kamuda yapılan kademeli mesai uygulamasının özel sektörü de kapsayacak şekilde genişletilmesi olmalı. Virüsten uzak kalmak isteyen insanları kalabalık iş yerlerinde bir araya toplamak, mutant virüsün aramızda olduğu bu günlerde, riski arttırmaktan başka bir şey değil. Evden yapılacak işler için iş yerlerine gelinmemeli.

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Aşılanmama inadı hızımızı kesiyor

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

13 Nisan 2021
Bilim insanları 'adı ne olursa olsun koroanvirüs aşısı yaptırılmalı' çağrısı yapıyor ama bazı vatandaşlar sıralara gelmelerine, hatta randevu almalarına karşın uygulamadan kaçıyor. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşılama hızında potansiyelin çok altında kalındığına dikkat çekti ve “Sırası gelen aşının adına bakmadan yaptırsın” dedi.

 

Kontrollü normalleşme sürecinde vaka sayıları katlanarak artmaya devam eden Ankara’da, bir yandan aşılama uygulaması da devam ediyor. Nüfusu 5 milyon 663 bini geçen kentte Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan verilere göre 12 Nisan itibarıyla 897 bin 471 kişiye birinci doz aşı uygulanırken, 598 bin 489 kişiye ikinci doz aşıları yapıldı ve toplamda 1 milyon 495 bin 960 aşılama gerçekleştirildi. Aşılamanın hızlanması gerektiğinin altını çizen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, şu bilgileri verdi:

 

 

DÜŞÜNMEDEN YAPTIRMAK GEREKİYOR

 

“Aşılama sayımız elimizdeki potansiyelin altında kalmış gibi görünüyor. Aşılama sırası gelenler hatta randevu alan bazı vatandaşlarımızın aşı yaptırmaya gelmediğini duyuyoruz. Ankara’da aşılamaya gelmeme oranı yüzde 20-30 civarında. Bu da aşı hızımızı yavaşlatıyor. Hızlanmamız için insanların sorumluluğu ve aşı yapılan merkezlerin artması gerekiyor. Şu an her iki aşı (Biontech, Sinovac) için kısa ve uzun vadede risk yaratacak yan etkiler bulunmadığı raporlandı. Aşı sırası gelenlerin hiç düşünmeden yaptırması gerekiyor.

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Katledilen 17 hayvan yargı önünde sahipsiz kaldı

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

21 Ocak 2021
Ankara Sincan’da 20 hayvanı öldüren ve suçunu itiraf eden İsmail Koç, 3 sahipli köpeği zehirleyerek öldürmek suretiyle ‘sahipli mala zarar vermek suçundan’ 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 17 hayvan için ise ‘sahipsiz’ oldukları gerekçesiyle cezai yaptırım uygulanmadı.

Sincan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda geçen yıl ocak ayında 6 köpek ile 14 güvercini zehirlemek ve çevreyi kasten kirletmekten İsmail Koç hakkında açılan davanın son duruşması önceki gün görüldü. Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmaya sanık Koç’un yanı sıra köpekleri zehirlenen Handan Hancıoğlu, Ebru Gökdemir ve Melisa Yalnız da katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti sanık Koç’un ‘çevreye kalıcı zarar verme suçundan’ beraat etmesine karar verirken, 3 sahipli köpeği zehirleyerek öldürmek suretiyle ‘sahipli mala zarar vermekten’ toplam 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme zehirlemeden dolayı öldürülen 6 köpekten 3’ünün ve 14 güvercinin sahibi olmadığı için Koç’a herhangi bir cezai yaptırım uygulamadı. Davanın taraflarından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan ise, “Çevredeki vatandaşlar tarafından bakılan diğer 17 hayvan da aynı şekilde katledildi ama yargı önünde unutulmuş oldu. Can dostlarımız yargı önünde sahipsiz kaldı” dedi. Sayılgan şunları söyledi:
BİR GÜN BİLE HAPİS YATMAYACAK

“Görülen davada bundan sonraki katliamların önüne geçecek emsal bir karar çıkmalıydı. Bu olayların önüne geçmek için hayvana şiddeti kabahatlar kanunundan alıp, ceza kanuna almamız şart. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını bir kenara bırakıp burada katledilen bir canlı olduğunu hatırlamamız gerek. Bu şahıslara infazı ertelenmeyen türde hapis cezaları verilmeli. Ceza infaz kanunu düzenlemesinden dolayı bu suçun işlendiği tarih itibariyle ceza alt sınırı altı yıl olduğu için bu şahıs bir gün bile hapis yatmayacak. Eğer bizim ‘çevreye zehirli atık’ suçlamamız kabul edilseydi ancak o zaman sanığın hapis yatma ihtimali doğacaktı.
İSTİNAF MAHKEMESİNE GİDECEĞİZ

Köpekler zehirlendi, kuşlar da öldü. Zehir atılan yer bir çocuk parkı. Çocuklar da zehirlenebilirdi. Burada çevreye kalıcı bir zarar verildiği ortada. Cezanın artırılması için İstinaf Mahkemesi’ne gideceğiz. Hayvana şiddetin Kabahatlar Kanunu’ndan çıkıp, Ceza Kanunu kapsamına girmesi gerekiyor. Ancak böyle bir caydırıcılık oluşabilir ve böyle katliamların önüne geçilebilir. Binlerce hayvanseverden mesaj alıyoruz. Bu katliamlara ve cezasız kalmalarına çok büyük tepki var.”


AYNI PARKTA YİNE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞILIYOR

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Eğlence uğruna yeryüzünü kirletiyoruz

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

3 Ocak 2021
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin yılbaşı eğlencesinde yaralanmasının ardından havai fişeklerin yarattığı risk bir kez daha gündeme geldi. Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Kırmızı hava fişeklerin doğaya verdiği zarara dikkat çekti ve “Her bir ateşlenen havai fişek doğa döngüsüne ateş etmek demek. Bir anlık eğlence uğruna yeryüzünü kirletip, can güvenliğimizi tehlikeye atıyoruz” dedi.

 

 Ahmet Kırmızı, yılbaşı gecesi Ankara’da çok sayıda hava fişekli kutlamaya şahit olduğuna dikkat çekerek, “Bir anlık eğlence uğruna yeryüzünü kirletmeye hakkımız yok. İnsanlar bilgisizce riskleri göz ardı ederek bu ürünleri alıyor ve sevdikleriyle birlikte kendisini de riske atıyor. Her ateşlenen havai fişek, aslında doğa döngüsüne ateş etmek anlamına geliyor” dedi. Kırmızı, hava fişeklerin yarattığı 5 önemli riski şöyle anlattı:
KİMYASALLAR DOĞAYA KARIŞIYOR


“Havai fişekler içerdiği kimyasal maddeler nedeniyle doğa için oldukça zararlı. İzlerken çok mutlu olduğumuz renklerin oluşumu için metal tuzları kullanılıyor. Bu metal tuzları doğa döngüsünde yağışlarla toprağa ve yer altı sularına karışıyor. Doğal dengeye kalıcı zararlar veriyor.
KUŞLAR BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR

Havaya atıldığı anda ilk zararı gören hayvanlarımız. Kuşlar yaşadığı korku sebebiyle yavrularını ve yuvalarını bırakıyor. Havai fişekler kuşlarda geçici işitme kaybı ve görme problemleri de yaratabiliyor. Patlama esnasında oluşan yüksek ses ve basınç sakat bırakabiliyor veya kalp krizi geçirmelerine neden olabiliyor. Ayrıca göç yolları da zarar görüyor.

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Hoş geldin Atam

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

28 Aralık 2020
Bugün 27 Aralık... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yılı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’nci yıl dönümünde bugün, Genelkurmay Kavşağı’na ‘27 Aralık 1929 Kızılca Gün Anıtı’ açacak.

Bir tarafında Atatürk, diğer tarafında ise Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan Seymenlerin temsil edildiği heykelin tasarımı da ‘Ankara Kulübü Derneği Seymenleri’ne ait. Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan, “Ankaralılar için büyük bir gurur. Bu gururu yaşamak için bu heykeli ABB’den talep ederek tasarlamak istemiştik. Şimdi bir diğer beklentimiz heykel yerleştirildikten sonra Genel Kurmay Kavşağı olarak bilinen bu meydanının adının da Kızılca Gün Meydanı olarak değiştirilmesidir. Bu Ankara için çok anlamlı olur” dedi. Özarslan heykelin tasarımında Atatürk ve Seymenler arasında 27 Aralık 1919’da geçen diyaloglardan esinlenildiğini söyledi ve o diyalogları şöyle anlattı:

 

 

İŞTE BU DİYALOGLARDAN ESİNLENİLDİ

 “O gün Ulu Önder’in ‘Merhaba efeler! Niye zahmet ettiniz, neden geldiniz?’ sorusuna Seymenler hep bir ağızdan, ‘Paşam seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik’ diye haykırır. Bunun üzerine Atatürk, ‘Fikrinizde sabit misiniz?’ diye sorduğunda, Seymenler büyük bir kararlılıkla ‘And olsun’ der. Atatürk ise ‘Var olun yiğitler’ karşılığını verir. Bu heykelin tasarımı da bu diyaloglardan esinlenerek Ankara’ya kazandırıldı.”

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Gönüllü karantina uygulamalıyız

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

29 Kasım 2020
Vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde 'ne gibi tedbirler almalıyız?' sorusunu Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık'a sordum. İsmail Balık,'ın cevabı: "Açıklanan rakamlar ve veriler şu anda kalabalığa giren bir kişinin maske ve mesafe kurallarına uymaması durumunda virüsle karşılaşma oranının yüzde 100 olduğunu gösteriyor. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyi bırakıp gönüllü bir karantina uygulamalıyız” oldu.

 Prof. Dr. İsmail Balık, şu uyarılarda bulundu: “Elimizdeki verilere bakarak kalabalığa giren kişinin virüsle karşılaşma oranının yüzde 100 olduğunu söyleyebilirim. Yani maske ve mesafede kurallarına uygun olmadan kapalı ortamda çok zaman geçirmiş bir kişi, bu virüsten kaçamaz. Virüs bulaşan kişilerin bir gün önce virüsü taşıdıklarını bilmeyerek sokakta gezdiğini de unutmayalım. Bu kişi maske takmamışsa etrafındaki en az üç kişiye de bu virüsü bulaştırmış demektir. Diğer yoğun bakım ünitesi gerektiren ve ölümle sonuçlanabilecek hastalıklar ortadan kalkmadı. Yoğun bakımlar hayati yerler. Sadece korona hastaları özelinde düşünmeyin. Bu yüzden sağlık sisteminin yükünü düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde artış devam ederse yoğun bakım ünitesi yetmeyebilir, hızla vaka sayısının düşmesi gerekiyor.

 BUGÜNLERDE ASLA KALABALIĞA GİRMEYİN

 Bu günlerde asla kalabalığa girmeyin ve gönüllü karantina uygulayın. Market alışverişinizi yüklü bir şekilde yapın veya online gerçekleştirin. Küçük ihtiyaçlar için marketlere gitmeyi tercih etmeyin. Marketlerin tenha olduğu saatlerde, tam korumalı ve hızlı bir şekilde işlerinizi halledin. Rakamlar böyleyken toplu taşıma yolcu sayılarında da seyreltme yapılması gerek. Aynı şekilde iş yerlerinde sabahtan akşama birlikte vakit geçiren iş arkadaşları var. Buradaki risklere karşı evden çalışma modeline dönülmeli, dönülemiyorsa çalışan sayısı seyreltilmeli kurallara mutlaka uyulması sağlanmalı.

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Tüm gözler bu iki aşıda

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

24 Kasım 2020
Dünyanın merakla beklediği Alman Biontech ve ABD’li Pfizer firmalarının ortaklığındaki koronavirüs aşısının test ve izleme süreçlerinden biri de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi koordinasyonundaki merkezlerde yapılıyor. Türkiye’de denemeleri yapılan bir diğer aşı olan Çin menşeli Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısı da dün Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ndeki gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı.


Türkiye’de denemeleri yapılan iki aşıdan biri olan Biontech/Pfizer aşısının önümüzdeki ay ruhsat alarak ülkemizde de piyasaya çıkması planlanıyor. Aşı izleme merkezinin başındaki isimlerden biri olan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, deneme ve izleme süreciyle ilgili merak edilenleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, “Dünyadaki diğer denemelerde olduğu gibi bizim sürecimizde de herhangi bir yan etki gözlenmedi. Önümüzdeki ay aşılamanın ülkemizde de başlamasına hiç bir engel yok, ancak aşı bulundu diye hemen rehavete kapılıp kuralları unutmak büyük yanılgı olur. Aşılama toplumun 60-70’ine uygulanan kadar kendimizi korumalıyız” dedi. Prof Dr. İsmail Balık şöyle devam etti:
YAN ETKİ RAPORLAMADIK

“Dünyayla birlikte biz de Ankara’da Biontech/Pfizer aşısının sürecini gözlemleyerek takip ediyoruz. Biz diğer merkezlere onlar da bize katkı veriyor. Dünyada 40 binin üzerinde deneme yapıldı, Türkiye’de ise 500. Bizim merkezde ise 70 kişiye uygulandı, önemli hiçbir yan etki raporlamadık. Etkili olduğunu gözlüyoruz. Aşının yüzde 90 üzerinde koruyucu özelliği olduğunu düşünerek biz de destekliyoruz.
EN AZ 6 AY KORUYUCU

Koruyucu olduğu anlaşıldı ama ne kadar süreyle koruyucu olacağı takipler sonucunda anlaşılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak risk derecelendirilmesine göre, aralık ayının ikinci haftasından sonra ilk parti aşılamanın başlatılabileceği tahmin ediliyor. Öncelik grip aşısındaki gibi risk gruplarının olacak. Bugüne kadar yapılan testlere göre bizim öngörümüz en az 6 ay koruma sağlayacağı yönünde.
BULAŞMAYI DA ÖNLEYECEK

Aşılanan kişinin hastalıktan korunacağı ya da hastalığı hafif geçireceği ön görülürken, başkasına bulaşmayı da büyük oranda önlemesini bekliyoruz. Bu nedenle ne kadar fazla aşılama yapılırsa, salgın o kadar çabuk bastırılacaktır. Aşı yapılanların bile kendilerini korumaya salgın sonuna kadar devam etmelerinde yarar var. Herkes aynı anda aşılanamayacağına göre maske, mesafe hijyen kurallarına saygı duymaya devam etmeliyiz.

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Maske kurnazları

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

22 Kasım 2020
Koronavirüs rakamları artışını sürdürürken, fırsatçılar da boş durmuyor. Bazı işgüzar firmalar çoklu paket ve uygun fiyat etiketleriyle cerrahi maskelerle birlikte işlevsiz maskeleri de halka satmaya çalışıyor. Uzmanlar ise ‘Cerrahi maske’ özelliklerini taşımayan maskelerin virüs koruma noktasında yetersiz kalabileceğine dikkat çekerek, “Korunmasız bırakabilir” uyarısı yapıyor.

Koronavirüs salgınının başında fahiş fiyatlarla yaşanan süreci fırsata çevirmeye çalışan işgüzar firmaların taktiği değişti. Maske fırsatçıları, bu sefer de içlerine teknik özellikleri virüsü korumaya yetersiz olan, işlevsiz maskeleri de kattıkları çoklu paket kutularıyla müşterileri tuzağa çekiyor. Çoklu pakette daha uygun fiyat olduğunu düşünen vatandaşlar da uzmanların en sık önerdiği çeşit olan ‘3 katlı cerrahi maske’ etiketiyle satılan bu maskelere rağbet gösteriyor. Ancak paket satın alınıp bir kaç maske kullanıldıktan sonra, kutudaki bazı maskelerin ‘3 katlı cerrahi maske özelliği’ taşımadığı ve virüsü filtreleyen meltblow kumaşından yapılmadığı anlaşılabiliyor. Hürriyet Ankara koruyucu özelliği olmayan maskelerin yarattığı tehlikeyi ve bu durumla karşılaşmamak için yapılacakları uzmanlarına sordu:

 

 

KORUYUCULUĞU BİLİNMİYOR

 

*Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: “3 katlı cerrahi maskede virüsü filtreleyen meltblow kumaş büyük önem taşıyor. Üretim açısında da pahalı bir bölüm. Bende fark ediyorum; maalesef ticari terbiyeye aykırı davranan satıcı firmalar var. Bu önemli kumaşı kullanmaktan kaçıyorlar, ama kullanıyor gibi göstererek satıyorlar. Maskenin teknik özellikleri düştükçe koruyuculuk özelliği de azalıyor. Bunu kullanan insanların da, en güçlü silahı olan maskelerinin koruyuculuk özelliği düşmüş oluyor. Neyden yapıldığı bilinmeyen maskenin koruyuculuğunu da bilemeyiz. Bu nedenle vatandaşımızın da, bu maskeyi satan aracıların da kontrollü davranması, güvenilir noktaları tercih etmesi gerekiyor.

 

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Sigara dumanı varsa açık alanda da risk var

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

14 Kasım 2020
İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeyle 81 ilde olduğu gibi Ankara genelinde de caddeler, sokaklar, meydanlar ve otobüs durakları gibi toplu bulunulan alanlarda sigara içmek yasaklandı. Polis ekipleri dün, Ulus Meydanı’nda maske-mesafeye ek olarak sigara denetimi de yaptı.

Açık alanların da maske ve mesafe kurallarının yerine getirilmediği zaman risk taşıdığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sigara dumanı virüs parçacıklarının daha uzağa gitmesine sebebiyet verdiği için kalabalıklarda kesinlikle içilmemelidir. Eğer sigara içen bir kişinin sigara dumanının kokusunu alıyorsanız bu kişiyle aranızdaki fiziki mesafeyi olması gerekenin en az 2 katına çıkarmanız gerekir” dedi. Sigara yasağının virüsün yayılımının hızını kesmeden önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Kayıpmaz şöyle devam etti:



KALABALIKLARDA KESİNLİKLE İÇİLMEMELİ

“Sigara içen insanlar, sigara içtikleri sırada mecburen maskeleri çıkarıyorlar. Benzer durum çay, kahve molalarında ve yemek aralarında da söz konusu oluyor. Bu nedenle yeme, içme ve sigara içme sırasında kişiler arasındaki mesafenin mutlaka korunması gerekiyor. Hele ki sigara dumanı virüs parçacıklarının daha uzağa gitmesine sebebiyet verdiği için kalabalıklarda kesinlikle içilmemelidir.

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Bu şiddet cezasız kalmamalı

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

2 Kasım 2020
Ankara Sincan'da Ocak ayında zehirli etle 6 köpek ve 14 güvercinin öldürüldüğü Necip Fazıl Parkı’nda hakim ve bilirkişi ‘zehrin çevreye kalıcı zarar’ verip vermediği yönünde keşif yaptı. Önceki gün gerçekleşen keşifte mahkemenin bir üye hakimi, besledikleri köpekleri ölen hayvanseverler ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri de hazır bulundu. HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan hayvanları zehirleyen kişinin hapis cezasıyla yargılanması gerektiğini savunarak, “Sincan’da 20 canlıyı öldüren kişi suçunu itiraf etti ama kabahatlar kanununa girdiği için basit bir para cezasıyla kurtulabilir. Bu olayların durması için bu suçun ceza kanuna girmesi, zanlının hapis cezasıyla yargılanması gerekiyor” dedi.

BÜTÜN TOPLUMUN BEKLENTİ BU YÖNDE
“Mecliste 15 yıldır mücadelesini verdiğimiz bir hayvan hakları kanunu var. Bizim amacımız hayvana şiddetin kabahatler kanunudan çıkıp ceza kanunu kapsamına girmesi ve faillerin hapis cezasıyla yargılanması. Bu kanun çıkmadığı için sicillerine bile işlenmeden basit bir para cezasıyla bu işten sıyrılıyorlar. Toplumda beklenti oluşmuş durumda. Bu kanun bütün Türk halkı tarafından talep ediliyor. Dolayısılya parlamentonun bu sese kulak vermesini temenni ediyoruz.”

KANUNUNDAKİ EKSİKLİĞİ GÖSTERİYOR
KEŞİF çalışmalarına katılan HAYTAP avukatı Eren Değirmenci’nin açıklamaları ise şöyle oldu: Bu köpeklerden üçü buradaki mahalleli tarafından sahiplenilmişti. Bu sebeple sanık hakkında mala zarar vermek suçundan, ayrıca zehirli atıkları parka bıraktığı için çevreye kasten zarar vermek suçundan yargılamaya başlandı. Sanığın bu suçtan ceza alması çok zor görünüyor. Bugün, sanığın bıraktığı zehirli et parçalarının çevreye ne denli zarar verdiğini ölçmek için hakim ve bilirkişilerle birlikte olayın yaşandığı parka gelindi. Bu kişi onlarca hayvanı öldürdü ve eğer bu köpeklerden birkaç tanesi mahalleli tarafından sahiplenilip aşı kartı çıkarılmış olmasa hiçbir ceza almadan kurtulacaktı. Bu da bize ceza kanunundaki eksikliği gösteriyor. “

İTİRAF ETMİŞTİ
6 köpek ile 14 güvercini öldürmekten yargılanan sanık İsmail Koç, önceki duruşmada zehri parka koyduğunu kabul etmişti. 6 Ekim’de görülen davada konuşan sanık Koç, köpeklerin kendisine ve çocuklarına saldırdığını iddia ederek savunmasında: kemik kırıntıları ve et parçalarına fare zehri katarak parkın muhtelif yerlerine attığını ve 6 köpeğin öleceğini düşünmediğini ifade etmişti.

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Pfizer-Biontech aşısı 2 aya başlıyor

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

28 Ekim 2020
Türkiye’deki iki aşı denemesinde biri olan Pfizer-Biontech ortaklığındaki koronavirüs aşısı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi koordinasyonunda gönüllü deneklere uygulanmaya başladı. Aşı sürecini sorduğum Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “2 ay içerisinde piyasada göreceğiz” diyerek sevindirici bir haber verdi birde uyarı yaptı: “İlk aşamada herkese yapılması mümkün değil, bu yüzden en az bir yıl maske, mesafe, hijyen ve kabalıklara girmeme kurallarına uymaya devam etmeliyiz.”


ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve ortağı olduğu Biontech biyoteknoloji firmasının koronavirüs salgını için geliştirdiği aşının gönüllü uygulamalarına dün Ankara’da başlandı. Deneme aşamasında 500’ün üstünde gönüllüye uygulanacak aşının ilk denek adayı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal oldu. Ünal’ın ardından Ankara Üniversitesi’nden gönüllü hocalara ve sağlık çalışanlarına da aşı yapıldı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık aşının deneme ve izleme süreciyle ilgili merak edilenleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, “İnşallah bu aşımızı da gerekli denetim ve gözetim çalışmalarının ardından 2 ay içerisinde piyasada göreceğiz” dedi. Herkese aşılama yapılmasının mümkün olmayacağını dikkat çeken Balık, “Öncelik risk grubu ve sağlıkçılar olacaktır. Bu yüzden aşı onaylansa bile en az bir yıl maske, mesafe, hijyen ve kabalıklara girmeme kurallarına uymaya devam etmeliyiz” uyarısı yapı. Prof. Dr. Balık’ın değerlendirmeleri şöyle:

HEDEFE ULAŞMAK ÜZEREYİZ

Aşının etkisini incelemeye bugün başladık ve ilerleyen süreçte de takip edeceğiz. Etkinlik düzeylerini ve oranlarını araştıracağız. Bunların takibini 2 yıl boyunca da devam ettireceğiz. Ama bu aşının piyasa girmesine engel değil. 2 ay içinde Amerika’da ve Avrupa birliği ülkelerinde onay alıp rutin uygulamaya geçeceğini tahmin ediyorum. 2 ay içerisinde onay alma ihtimali çok büyük olasılık olarak gözüküyor.
İLK ETAPTA YETERSİZ OLACAK

Şuan Türkiye’de bu aşının yanında Çin’de üretilmiş bir aşı da deneniyor. Her ikisinin de güvenilirliğiyle ilgili bir sorunla karşılaşılmadı. Bizde başladığımız araştırmada etkinliğin ne kadar uzun süre devam edeceğini göreceğiz. Ancak aşıların piyasaya çıkması ilk etapta tüm dünyaya yetecek kadar aşının çıkması anlamına gelmiyor. İhtiyacın çok altında aşı piyasaya çıkmış olacaktır. Tüm dünyada herkese aynı anda aşı yapılamayacak.
1 YIL DAHA KURALLI YAŞAM

Aşı bu nedenle salgının hemen durmasına katkı vermeyecek gibi görünüyor. En azından bir yıl daha standart korunma tedbirlerine uymaya ihtiyacımız var. Maske, mesafe, el hijyeni ve kabalıklar girmemek önemli. Bu dördüne dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle risk grubu ve sağlık çalışanları. Otobüs şoförleri, banka çalışanları gibi insanlarla yüz yüz olanlar aşılamada öncelik olmalı.”

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Kentliler döndü hava kalitesi düştü

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

24 Ekim 2020
Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle iyileşme gözlenmeye başlayan hava kalitesi, normalleşme süreciyle birlikte düşmeye başladı. Kentlilerin sokağa dönmesiyle artan motorlu araç kullanımı, açılan fabrika ve mekânların fosil atıklarının neden olduğu kirlilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerine de yansıdı


22 Mart’ta Ankara genelindeki 8 istasyonda ‘memnun edici’ seviyede olan hava kalitesi 23 Ekim’de yalnızca 3 bölgede ölçüldü.
2 BÖLGE HASSAS 3 BÖLGE ORTA SEVİYE
Ankara’nın 8 farklı noktasında ölçüm yapan istasyonların 23 Ekim’e ait verilerine göre; Bahçelievler ve Siteler bölgesinde hava kirliliği ‘hassas’ olarak ölçüldü ve ‘Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir, ‘açık hava sporları bisiklet sürmek ve dışarıda piknik yapmak için iyi bir hava değil’ uyarısı yapıldı. Sincan, Sıhhiye ve Demetevler’de ise kirlilik orta seviye olarak ölçüldü ve ‘hava kirliliğine hassas olan insanlar için orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir’ uyarısı yapıldı.


KEÇİÖREN, KAYAŞ, ÇUBUK RİSK TEŞKİL ETMİYOR
Keçiören, Kayaş ve Çubuk’ta ise hava kalite endeksi günlük ortalama 50 PM10’nun(partikül madde) altında kaldı. 3 bölgede için de; ‘Hava kalitesi memnun edici’ seviyede denilerek, ‘hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor’ bilgisi paylaşıldı.


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Talep çok aşı yok

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

3 Ekim 2020
Koronavirüs pandemisiyle girdiğimiz sonbahar ve kış aylarıyla beraber grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon astalıklarında da artış beklenirken içinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘koronavirüsten korunmak için zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’ geliyor. Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı ise "Özellikle grip aşısı şuanda talebe cevap verecek miktarda değil. 15 Ekim'de stoklarda olmasını bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs pandemisiyle girdiğimiz sonbahar ve kış aylarıyla beraber grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘koronavirüsten korunmak için zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’ geliyor. Uzmanlar ise bu aşıların koronavirüs özelinde kanıtlanmış bir etkisi olmamasına karşın, özellikle risk gruplarına hastalıkların bir arada geçirilmemesi içi yapılmasını öneriyor. Ankara Eczacı Odası (AEO) Başkanı Taner Ercanlı grip ve zaatüre aşılarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirterek, “Elimizdeki aşıların öncelikli olarak risk grubuna ulaşması adına, eczanelerde aşı satılması yerine Bakanlığın belirleyeceği hastane, sağlık ocağı gibi noktalarda aşılama yapılması daha doğru olacaktır” önerisinde bulundu. Ercanlı gerekçesini ise, “Şuanda talebe cevap verecek bir aşı stoklarda yok. Bu yüzden eczacı ve halk karşı karşıya geliyor. Biz kim gerçek risk grubu kim değil bilemeyiz. Eczacının bunu rezerve etme saklama gibi bir lüksü yok” dedi. Ercanlı şöyle devam etti:
15 EKİMDE STOKLARDA

Zatürre ve grip aşılarında inanılmaz birr talep var. Özellikle grip aşılarında oluşan yoğun talebe son bir haftadır (27 Eylül-1 Ekim) talebe cevap veremeyen eczanelerin oldu. Bize gelen bilgi 15 Ekim’de grip aşısı stoklarının artacağı yönünde. Zaatüre aşısıyla ilgili ağustos ve eylül ayında bir sıkıntı oldu. Talep çok yoğundu. Ancak bu hafta çok sayıda aşı piyasaya girmeye başlayınca bu sıkıntı aşıldı.
TERCİH DURUMU YOK

Aşı gelmiş ben ne zaman olacağım’ ‘benim ismimi yazar mısın’ ‘beni unutma’ sözleriyle eczane eczane dolaşarak ismini yazdıran Ankaralılar olduğu duyumu alıyoruz. Eczacıların çoğu sıkıntı yaşamamak için notlar alıyorlar. Ama bunu rezerve etme gibi bir şansı yok. Kronik rahatsızlığı olan reçetesi olan kişilere teslim edecekler. Ama yetersiz gelirse nasıl vereceğiz, nasıl tercih yapacağız. Böyle bir lüksümüz yok.”
BİLİM KURULU BELİRESİN

Halkla eczacı karşı karşıya getirilmemeli. Çünkü burada yanlış bir algı oluşuyor; ‘eczacı da bu var bana vermiyor’ veya ‘tanıdığına saklıyor’ gibi. Bu yüzden diyoruz ki girip aşısı ihtiyaca cevap veremeyecek miktarda olursa bunun halka dağıtımı noktasında Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme yapsın. Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerine göre belirlenen risk grubuna öncelikli olarak bu aşılar uygulansın. Eczane yerine hastane veya sağlık ocağı, aile hekimleri üzerinden yapılması daha doğru olur bu aşıların. Kronik rahatsızlıkar içinde ciddi boyutta olan var. O hastaların öncelik olması lazım


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Grip ve zatürre aşısı yaptırmalı mıyız?

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

1 Ekim 2020
Sonbahar ve kış aylarıyla beraber koronavirüsün yanı sıra grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘Zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’, ‘Bu aşılar bizi koronavirüsten korur mu?’ geliyor. Prof. Dr. İsmail Balık bu soruya, “Bu aşıların koronavirüs özelinde kanıtlanmış bir etkisi bulunmuyor. Enfeksiyonların birbiriyle karışarak daha ağır bir süreç geçirilmemesi adına, yalnızca risk grubundakilere tavsiye ediyoruz” diye cevap verdi.

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakalarında tablonun daha kötüye gitmemesi için bugünlerden önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor. Sonbahar ve kış aylarıyla beraber koronavirüsün yanı sıra grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘Zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’, ‘Bu aşılar bizi koronavirüsten korur mu?’ geliyor. Hürriyet Ankara, bu soruları Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık’a sordu. Balık, koronavirüs başta olmak üzere bütün enfeksiyon hastalıklarına karşı en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen olduğunu hatırlatarak, ”Grip ve zatürre aşısını sadece kronik hastaların yaptırması doğru olacaktır. Çünkü bu aşının koronavirüs özelinde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ancak diğer hastalıklarla aynı anda geçirilince özellikle riskli grupta çok daha ağır seyretmesine neden olabilir” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık havaların soğumaya başladığı Ankara’da, kentliye şu tavsiyeleri yaptı

 

 

İŞİN TEMELİ MASKE MESAFE HİJYEN

“Bilimsel veriye dayalı konuşmamız ve hareket etmemiz gerekiyor. Her şeyi sorgulamadan önce asıl korunmanın maske, mesafe ve hijyen ile olduğunu kabul etmeliyiz. Bugünlerde konuya daha da ciddiyetle yaklaşmamız kış aylarında tablonun olumsuzlaşmaması için kesinlikle şart. Koronavirüsten korunarak kış aylarında yaşanabilecek başta grip, zatürre olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından da önemli ölçüde korunmuş olacağız. Koronavirüs, zatürre ve grip ile birlikte geçirildiğinde daha ağır hastalık yapma riski taşıyor.

İKİ AŞIYA DA GEREKSİZ BİR TALEP VAR

Bu nedenle özellikle risk grubundakilerin zatürre ve grip aşısını yaptırmalarında yarar vardır. Ancak gereksiz yere risk grubunda olmayanların bu iki aşıya yoğun talepte bulunmasının bir anlamı yok. Çünkü bu iki aşınının adını taşıdıkları hastalıklara koruma sağlamasına karşın, koronavirüs özelinde bir etkisinin olduğu kanıtlanmış değil. Bu noktada 3 altın kuralımızın yanında (maske, mesafe, hijyen) en büyük destekçimiz bağışlıklık sistemimizi güçlü tutmak olacaktır.

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Grip ve zatürre aşısı yaptırmalı mıyız?

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

29 Eylül 2020
Sonbahar ve kış aylarıyla beraber koronavirüsün yanı sıra grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘Zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’, ‘Bu aşılar bizi koronavirüsten korur mu?’ geliyor. Prof. Dr. İsmail Balık bu soruya, “Bu aşıların koronavirüs özelinde kanıtlanmış bir etkisi bulunmuyor. Enfeksiyonların birbiriyle karışarak daha ağır bir süreç geçirilmemesi adına, yalnızca risk grubundakilere tavsiye ediyoruz” diye cevap verdi.

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakalarında tablonun daha kötüye gitmemesi için bugünlerden önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor. Sonbahar ve kış aylarıyla beraber koronavirüsün yanı sıra grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘Zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’, ‘Bu aşılar bizi koronavirüsten korur mu?’ geliyor. Hürriyet Ankara, bu soruları Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık’a sordu. Balık, koronavirüs başta olmak üzere bütün enfeksiyon hastalıklarına karşı en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen olduğunu hatırlatarak, ”Grip ve zatürre aşısını sadece kronik hastaların yaptırması doğru olacaktır. Çünkü bu aşının koronavirüs özelinde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ancak diğer hastalıklarla aynı anda geçirilince özellikle riskli grupta çok daha ağır seyretmesine neden olabilir” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık havaların soğumaya başladığı Ankara’da, kentliye şu tavsiyeleri yaptı

 

 

İŞİN TEMELİ MASKE MESAFE HİJYEN

“Bilimsel veriye dayalı konuşmamız ve hareket etmemiz gerekiyor. Her şeyi sorgulamadan önce asıl korunmanın maske, mesafe ve hijyen ile olduğunu kabul etmeliyiz. Bugünlerde konuya daha da ciddiyetle yaklaşmamız kış aylarında tablonun olumsuzlaşmaması için kesinlikle şart. Koronavirüsten korunarak kış aylarında yaşanabilecek başta grip, zatürre olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından da önemli ölçüde korunmuş olacağız. Koronavirüs, zatürre ve grip ile birlikte geçirildiğinde daha ağır hastalık yapma riski taşıyor.

İKİ AŞIYA DA GEREKSİZ BİR TALEP VAR

Bu nedenle özellikle risk grubundakilerin zatürre ve grip aşısını yaptırmalarında yarar vardır. Ancak gereksiz yere risk grubunda olmayanların bu iki aşıya yoğun talepte bulunmasının bir anlamı yok. Çünkü bu iki aşınının adını taşıdıkları hastalıklara koruma sağlamasına karşın, koronavirüs özelinde bir etkisinin olduğu kanıtlanmış değil. Bu noktada 3 altın kuralımızın yanında (maske, mesafe, hijyen) en büyük destekçimiz bağışlıklık sistemimizi güçlü tutmak olacaktır.

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Kum fırtınasının sebebi iklim değişikliği

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

14 Eylül 2020
Ankara'da yaşanan kum fırtınasının nedenlerini ve sonuçları uzmanlara sordum. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yaşanan toz fırtınasının küresel iklim değişikliği kaynaklı lokal bir olay olarak değerlendirdiklerini ve yurt dışı kaynaklı olmadığı bilgisini paylaştı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cem Ferda Tunçer, “Tarım arazilerini veya herhangi bir araziyi uzun vadeli olarak etkileyecek bir durum yok, ilk 48 saat risk grubunun hassas davranması gerekiyor” dedi.


Tunçer şöyle devam etti: Dünyanın doğal döngüsünde var olan Kum ve toz fırtınaları, iklim değişikliğine bağlı olarak, zaman zaman artış eğilimleriyle kaşımıza çıkmakta. Güncel iklim öngörülerine göre, kuraklık hadisesinin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla birlikte, kum ve toz fırtınalarının daha yoğun yaşanması beklenen bir durum. Eskiden de görüyorduk ama bu kadar şiddetli olmuyordu. Son yıllarda daha fazla görmeye başladık. Ankara’da 2012 yılında yine yaşanmıştı. Yer seviyesinde olmadığı için bu kadar ses getirmemişti. En yakın 4 Eylül’de Konya Aksaray Yolu’nda yaşandı ve bir trafik kazasına sebebiyet verdi. Anormal hava koşulları yaşandı ama bu beklenmeyen bir şey değil.

YURT DIŞI KAYNAKLI DEĞİL



Kum ve toz fırtınaları aslında dünyanın doğal döngüsü içinde sürekli var olan olaylar. Her yıl dünya atmosferine yaklaşık 2 milyar ton toz ve kum karışır. Dünya Bilim çevreleri kabul etmiştir ki hem okyanusların hem de amazon ormanlarının doğal besin kaynağını Sahra Çölü kaynaklı tozlar olduğu kabul edilmektedir. Bu tozların yüzde 70’i Türkiye’nin çevresinden atılır. Türkiye’ye bu nedenle zaman zaman kum ve toz taşınımı olur. Ancak Polatlı’da yaşanan olay bu şekilde bir taşınım değildir. Polatlı’da yaşanan hadise kuvvetli güneyli rüzgârların etkisiyle Ankara’nın daha güneyinden Konya bölgesinden kalkan tozların taşınması sonucu gerçekleşmiştir. Yani Afrika kaynaklı değil. Yaşadığımız lokal bir olay.
RİSK GRUPLARI İLK 48 SAAT DİKKAT ETMELİ

Tarım için çok ciddi uzun vadeli bir etkisi yok, toprak verimliliği de etkilenmiyor. Çevre sağlığı açısında tanımladığımız hassas gruplar var. Solunum problemi yaşayanlar, küçük çocuklar, hamileler, kalp rahatsızlığı gibi kronik grupların koruma altında bulunması gerekiyor. İlk 48 saatte bu kişiler daha dikkatli olmalı. Toz parçacıkları yere çöktü ve yağmurlar yıkandı. Atmosferde kalmadı. “

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Maskeyi doğru kullanmayana istisnasız ceza uygulansın

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

11 Eylül 2020
Vakaların artmasıyla beraber Ankara'da mesken hariç, istisnasız tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Maske ve mesafe kurallarına uyulması durumunda koronavirüsün bulaşma riskinin yüzde 1’in altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Balık, bu koruyuculuk için maskenin doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Balık, “Maske çene altında, kolda veya cepteyse de bunun yanlış olduğunu göstermek amaçlı ceza uygulanmalı” dedi.

Ankara Valiliği’nin koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için aldığı ‘mesken hariç istisnasız tüm alanlarda maske takma zorunluğu’, ‘toplu taşımada yolcu kısıtlaması’, ‘restoran ve cafe gibi yerlerde saat 24.00’ten sonra müzik yayını yasağı’ kararlarını değerlendiren Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tedbirlere uymayanlara ceza yaptırımlarında taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Balık, şu değerlendirmeleri yaptı:
TAVİZ VERMEDEN UYGULANMASI GEREK
“Maske artık mesken hariç her yerde zorunlu. Buna uymayana artık uyarı değil direkt caydırıcı cezaların taviz vermeden uygulanması gerek. Aylardır doğru kullanımı uzman isimler anlatıyor. Düzgün kullanmayanlara da aynı şekilde ceza uygulanması gerek. Maske çene altında, kolda veya cepteyse de bunun yanlış olduğunu göstermek amaçlı ceza uygulanmalı. Maskeyi her birey usulüne uygun kullanmışsa, fiziksel mesafede sağlanmışsa bu kişiler arasında yüzde 99 korunma sağlandığını unutmayalım.
KIŞ GELMEDEN AZALTMAMIZ GEREKİYOR
Eğer valiliğin aldığı tedbirler ile kişisel tedbirler sıkı sıkıya uygulanırsa yaklaşık 3 hafta sonra günlük vaka sayılarında belirgin düşüşleri görebiliriz.
Kış aylarında havalar soğuduğunda diğer enfeksiyonlar da eklenince sağlık çalışanların yükü çok daha artacak. O nedenle bugünlerde alınacak sıkı tedbirlerle soğuklar başlamadan günlük vaka sayılarının azaltılmış olması gerekiyor. Ne kadar yoğun bakım ünite gücümüz olursa olsun artış böyle devam ederse mücadele oldukça zorlaşacaktır.”
HASTALARA YETİŞMEKTE ZORLANIYORLAR

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Önlemler yeterli olacak mı

Doğahan Giritlioğlu

Doğahan Giritlioğlu

20 Ağustos 2020
Ankara'da artan vakaların ardından, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu önceki gün yeni önlemler alındığını duyurdu. Risk grubundakilere sokağa çıkma kısıtlaması, toplu ulaşım ve törenlere ek önlemlerin yanı sıra, izolasyon kurallarına uymayanlara da para cezası ve adli işlem başlatılacak. Mahalle denetim ekipleri ise yakın kuralsızları denetlemek için bundan böyle sahada olacak. Peki bu önlemler vakaları azaltmak için yeterli olacak mı? Prof. Dr. İsmail Balık ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a bu soruyu sordum.

Başkent’te bir süredir artan koronavirüs vakalarının ardından önlemler de sıkılaştı. Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında önceki gün olağanüstü toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışlarını önlemek için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlerin denetlenmesi için ‘Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak, kurallara uymayanları para cezası ve adli işlem başlatılacak. Kararı değerlendiren uzmanlar ise bir kez daha bireysel maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı ve “Bireysel tedbirler uygulanmazsa, önlemler başarıya ulaşmamız için yeterli olmaz” uyarısı yaptı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararlar şöyle:

9 YENİ MADDE

*Ankara’da, Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ oluşturulacak.

*‘Mahalle Denetim Ekipleri’, evde izolasyon hükümlerini ihlal edenleri denetlemeye çıkacak.

* Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenlere idari para cezası uygulanacak.

* 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu alanlara girmeleri kısıtlanacak.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında(maske- mesafe) dışarı çıkabilecek.

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