Pilot ilçeden 588 Suriye aile taşındı

Kontrollü normalleşmenin başladığı 1 Temmuz’dan bu yana Ankara’da devam eden vaka düşüşü, geçen hafta son buldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, önceki hafta 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı 57.95 iken geçtiğimiz hafta bu sayı 100 bin kişide 69.13’e ulaştı. Kentte bir süredir devam eden rehavet havasının tabloyu tersine çevirdiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Şu an alarmda olmamız gereken noktadayız. Kontrolü kaybedeceğimiz büyük bir vaka patlaması olmaması için bugünden önlem anlamamız gerekiyor. Pandemi yokmuş gibi yaşamayı bir kenara bırakmak ve aşı kampanyasına destek olmak zorundayız” değerlendirme yaptı. Prof. Dr. İsmail Balık, şöyle devam etti:
KURALLARA EN ÜST SEVİYEDE UYMALIYIZ
“Yasakların büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla kentte başlayan rehavet görüntüsü, vaka sayılarının yukarı doğru ivmeleneceğine işaret ediyordu. Geçtiğimiz hafta bu durum tabloda vaka artışı olarak karşımıza çıktı. Ülke genelindeki vaka sayıları da katlanarak artıyor. Bugün daha da kötüye gitmemek için sorumluk almamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına yapabildiğimiz en üst seviyede uymalıyız.
BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SAYIYI ARTTIRACAK
Pandemi yokmuşçasına kalabalıklara karışarak yaşamayı bir kenara bırakıp, aşı kampanyasına tereddütsüz bir şekilde destek olmak zorundayız. Gidişat böyle devam ederse elimizdeki özgürlükler alınmak zorunda kalabilir. Şu an alarmda olmamız gereken noktadayız. Henüz bayramın hareketliliği ve turizm bölgelerindeki tedbirsiz kalabalığın etkisi de tam olarak tabloya yansımış durumda değil. Bunlar da eklendiğinde sayı artacaktır.
AŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ YERİNE GETİRMELİYİZ
Tablo ortada. Kendimizi korumak için bugünden itibaren katı bir şekilde bireysel kurallara bağlı kalmalıyız. Kalabalıklara asla girmeyip, bir an önce çift doz aşılarımızı yaptırmakla yükümlüyüz. Ülke genelinde çift doz aşılamayı en kısa sürede yüzde 80 seviyesine çıkartmalıyız. Yeni dalgalarla karşılaşmak istemiyorsak bu yükümlülüğümüzü yerine getirmeliyiz. Şu anda salgını çift doz aşısını olmayanların pandemisi olarak görüyorum.”
Ankara’da ‘kısmi kapanma’ önlemlerinin uygulanmaya başlandığı ilk hafta, vaka artışlarının önüne geçilemedi. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre 3 hafta önce 100 binde 272 vaka sayısı görülen Başkent’te, 2 hafta önce bu sayı 100 binde 419’a, yeni kısıtlamaların da uygulanmaya başlandığı geçen hafta ise 100 bin 534’e ulaştı. Bu veriler, nüfusu 5 milyon 663 bin 322 olan Ankara için test yaptırmaya gitmeyen veya asemptomatik olarak hastalığı geçirenler haricinde haftalık vaka sayısının yaklaşık olarak 30 bin 242’ye, günlük vaka sayısının ise 4 bin 320’ye ulaştığına işaret ediyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Vaka sayılarındaki devam eden artış ve hastanelerimizdeki hareketlilik daha çok kapanmak zorunda olduğumuzu gösteriyor” dedi. Prof. Dr. Ceyhan, önerilerini şöyle sıraladı:
AYNI RİSK ÖZEL SEKTÖRDER DE VAR
“Salgının en önemli adımları; devletin aldığı önlemler, vatandaşın bu önlemlere ne kadar uyduğu ve bunlara ek olarak bireysel ne kadar önlem alınabildiği. Devletin bu noktada bireysel önlemleri almak isteyen vatandaşlara uygun koşulları sağlayacak düzenlemeleri, özel kamu ayırmadan hayata geçirmesi gerekiyor. Vaka artışlarının olduğu bugünlerde ilk öncelik, kamuda yapılan kademeli mesai uygulamasının özel sektörü de kapsayacak şekilde genişletilmesi olmalı. Virüsten uzak kalmak isteyen insanları kalabalık iş yerlerinde bir araya toplamak, mutant virüsün aramızda olduğu bu günlerde, riski arttırmaktan başka bir şey değil. Evden yapılacak işler için iş yerlerine gelinmemeli.
Kontrollü normalleşme sürecinde vaka sayıları katlanarak artmaya devam eden Ankara’da, bir yandan aşılama uygulaması da devam ediyor. Nüfusu 5 milyon 663 bini geçen kentte Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan verilere göre 12 Nisan itibarıyla 897 bin 471 kişiye birinci doz aşı uygulanırken, 598 bin 489 kişiye ikinci doz aşıları yapıldı ve toplamda 1 milyon 495 bin 960 aşılama gerçekleştirildi. Aşılamanın hızlanması gerektiğinin altını çizen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, şu bilgileri verdi:
DÜŞÜNMEDEN YAPTIRMAK GEREKİYOR
“Aşılama sayımız elimizdeki potansiyelin altında kalmış gibi görünüyor. Aşılama sırası gelenler hatta randevu alan bazı vatandaşlarımızın aşı yaptırmaya gelmediğini duyuyoruz. Ankara’da aşılamaya gelmeme oranı yüzde 20-30 civarında. Bu da aşı hızımızı yavaşlatıyor. Hızlanmamız için insanların sorumluluğu ve aşı yapılan merkezlerin artması gerekiyor. Şu an her iki aşı (Biontech, Sinovac) için kısa ve uzun vadede risk yaratacak yan etkiler bulunmadığı raporlandı. Aşı sırası gelenlerin hiç düşünmeden yaptırması gerekiyor.
Sincan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda geçen yıl ocak ayında 6 köpek ile 14 güvercini zehirlemek ve çevreyi kasten kirletmekten İsmail Koç hakkında açılan davanın son duruşması önceki gün görüldü. Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmaya sanık Koç’un yanı sıra köpekleri zehirlenen Handan Hancıoğlu, Ebru Gökdemir ve Melisa Yalnız da katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti sanık Koç’un ‘çevreye kalıcı zarar verme suçundan’ beraat etmesine karar verirken, 3 sahipli köpeği zehirleyerek öldürmek suretiyle ‘sahipli mala zarar vermekten’ toplam 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme zehirlemeden dolayı öldürülen 6 köpekten 3’ünün ve 14 güvercinin sahibi olmadığı için Koç’a herhangi bir cezai yaptırım uygulamadı. Davanın taraflarından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan ise, “Çevredeki vatandaşlar tarafından bakılan diğer 17 hayvan da aynı şekilde katledildi ama yargı önünde unutulmuş oldu. Can dostlarımız yargı önünde sahipsiz kaldı” dedi. Sayılgan şunları söyledi:
BİR GÜN BİLE HAPİS YATMAYACAK
“Görülen davada bundan sonraki katliamların önüne geçecek emsal bir karar çıkmalıydı. Bu olayların önüne geçmek için hayvana şiddeti kabahatlar kanunundan alıp, ceza kanuna almamız şart. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını bir kenara bırakıp burada katledilen bir canlı olduğunu hatırlamamız gerek. Bu şahıslara infazı ertelenmeyen türde hapis cezaları verilmeli. Ceza infaz kanunu düzenlemesinden dolayı bu suçun işlendiği tarih itibariyle ceza alt sınırı altı yıl olduğu için bu şahıs bir gün bile hapis yatmayacak. Eğer bizim ‘çevreye zehirli atık’ suçlamamız kabul edilseydi ancak o zaman sanığın hapis yatma ihtimali doğacaktı.
İSTİNAF MAHKEMESİNE GİDECEĞİZ
Köpekler zehirlendi, kuşlar da öldü. Zehir atılan yer bir çocuk parkı. Çocuklar da zehirlenebilirdi. Burada çevreye kalıcı bir zarar verildiği ortada. Cezanın artırılması için İstinaf Mahkemesi’ne gideceğiz. Hayvana şiddetin Kabahatlar Kanunu’ndan çıkıp, Ceza Kanunu kapsamına girmesi gerekiyor. Ancak böyle bir caydırıcılık oluşabilir ve böyle katliamların önüne geçilebilir. Binlerce hayvanseverden mesaj alıyoruz. Bu katliamlara ve cezasız kalmalarına çok büyük tepki var.”
AYNI PARKTA YİNE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞILIYOR
Ahmet Kırmızı, yılbaşı gecesi Ankara’da çok sayıda hava fişekli kutlamaya şahit olduğuna dikkat çekerek, “Bir anlık eğlence uğruna yeryüzünü kirletmeye hakkımız yok. İnsanlar bilgisizce riskleri göz ardı ederek bu ürünleri alıyor ve sevdikleriyle birlikte kendisini de riske atıyor. Her ateşlenen havai fişek, aslında doğa döngüsüne ateş etmek anlamına geliyor” dedi. Kırmızı, hava fişeklerin yarattığı 5 önemli riski şöyle anlattı:
KİMYASALLAR DOĞAYA KARIŞIYOR
“Havai fişekler içerdiği kimyasal maddeler nedeniyle doğa için oldukça zararlı. İzlerken çok mutlu olduğumuz renklerin oluşumu için metal tuzları kullanılıyor. Bu metal tuzları doğa döngüsünde yağışlarla toprağa ve yer altı sularına karışıyor. Doğal dengeye kalıcı zararlar veriyor.
KUŞLAR BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR
Havaya atıldığı anda ilk zararı gören hayvanlarımız. Kuşlar yaşadığı korku sebebiyle yavrularını ve yuvalarını bırakıyor. Havai fişekler kuşlarda geçici işitme kaybı ve görme problemleri de yaratabiliyor. Patlama esnasında oluşan yüksek ses ve basınç sakat bırakabiliyor veya kalp krizi geçirmelerine neden olabiliyor. Ayrıca göç yolları da zarar görüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’nci yıl dönümünde bugün, Genelkurmay Kavşağı’na ‘27 Aralık 1929 Kızılca Gün Anıtı’ açacak.
Bir tarafında Atatürk, diğer tarafında ise Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan Seymenlerin temsil edildiği heykelin tasarımı da ‘Ankara Kulübü Derneği Seymenleri’ne ait. Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan, “Ankaralılar için büyük bir gurur. Bu gururu yaşamak için bu heykeli ABB’den talep ederek tasarlamak istemiştik. Şimdi bir diğer beklentimiz heykel yerleştirildikten sonra Genel Kurmay Kavşağı olarak bilinen bu meydanının adının da Kızılca Gün Meydanı olarak değiştirilmesidir. Bu Ankara için çok anlamlı olur” dedi. Özarslan heykelin tasarımında Atatürk ve Seymenler arasında 27 Aralık 1919’da geçen diyaloglardan esinlenildiğini söyledi ve o diyalogları şöyle anlattı:
İŞTE BU DİYALOGLARDAN ESİNLENİLDİ
“O gün Ulu Önder’in ‘Merhaba efeler! Niye zahmet ettiniz, neden geldiniz?’ sorusuna Seymenler hep bir ağızdan, ‘Paşam seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik’ diye haykırır. Bunun üzerine Atatürk, ‘Fikrinizde sabit misiniz?’ diye sorduğunda, Seymenler büyük bir kararlılıkla ‘And olsun’ der. Atatürk ise ‘Var olun yiğitler’ karşılığını verir. Bu heykelin tasarımı da bu diyaloglardan esinlenerek Ankara’ya kazandırıldı.”
Prof. Dr. İsmail Balık, şu uyarılarda bulundu: “Elimizdeki verilere bakarak kalabalığa giren kişinin virüsle karşılaşma oranının yüzde 100 olduğunu söyleyebilirim. Yani maske ve mesafede kurallarına uygun olmadan kapalı ortamda çok zaman geçirmiş bir kişi, bu virüsten kaçamaz. Virüs bulaşan kişilerin bir gün önce virüsü taşıdıklarını bilmeyerek sokakta gezdiğini de unutmayalım. Bu kişi maske takmamışsa etrafındaki en az üç kişiye de bu virüsü bulaştırmış demektir. Diğer yoğun bakım ünitesi gerektiren ve ölümle sonuçlanabilecek hastalıklar ortadan kalkmadı. Yoğun bakımlar hayati yerler. Sadece korona hastaları özelinde düşünmeyin. Bu yüzden sağlık sisteminin yükünü düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde artış devam ederse yoğun bakım ünitesi yetmeyebilir, hızla vaka sayısının düşmesi gerekiyor.
BUGÜNLERDE ASLA KALABALIĞA GİRMEYİN
Bu günlerde asla kalabalığa girmeyin ve gönüllü karantina uygulayın. Market alışverişinizi yüklü bir şekilde yapın veya online gerçekleştirin. Küçük ihtiyaçlar için marketlere gitmeyi tercih etmeyin. Marketlerin tenha olduğu saatlerde, tam korumalı ve hızlı bir şekilde işlerinizi halledin. Rakamlar böyleyken toplu taşıma yolcu sayılarında da seyreltme yapılması gerek. Aynı şekilde iş yerlerinde sabahtan akşama birlikte vakit geçiren iş arkadaşları var. Buradaki risklere karşı evden çalışma modeline dönülmeli, dönülemiyorsa çalışan sayısı seyreltilmeli kurallara mutlaka uyulması sağlanmalı.
Türkiye’de denemeleri yapılan iki aşıdan biri olan Biontech/Pfizer aşısının önümüzdeki ay ruhsat alarak ülkemizde de piyasaya çıkması planlanıyor. Aşı izleme merkezinin başındaki isimlerden biri olan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, deneme ve izleme süreciyle ilgili merak edilenleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, “Dünyadaki diğer denemelerde olduğu gibi bizim sürecimizde de herhangi bir yan etki gözlenmedi. Önümüzdeki ay aşılamanın ülkemizde de başlamasına hiç bir engel yok, ancak aşı bulundu diye hemen rehavete kapılıp kuralları unutmak büyük yanılgı olur. Aşılama toplumun 60-70’ine uygulanan kadar kendimizi korumalıyız” dedi. Prof Dr. İsmail Balık şöyle devam etti:
YAN ETKİ RAPORLAMADIK
“Dünyayla birlikte biz de Ankara’da Biontech/Pfizer aşısının sürecini gözlemleyerek takip ediyoruz. Biz diğer merkezlere onlar da bize katkı veriyor. Dünyada 40 binin üzerinde deneme yapıldı, Türkiye’de ise 500. Bizim merkezde ise 70 kişiye uygulandı, önemli hiçbir yan etki raporlamadık. Etkili olduğunu gözlüyoruz. Aşının yüzde 90 üzerinde koruyucu özelliği olduğunu düşünerek biz de destekliyoruz.
EN AZ 6 AY KORUYUCU
Koruyucu olduğu anlaşıldı ama ne kadar süreyle koruyucu olacağı takipler sonucunda anlaşılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak risk derecelendirilmesine göre, aralık ayının ikinci haftasından sonra ilk parti aşılamanın başlatılabileceği tahmin ediliyor. Öncelik grip aşısındaki gibi risk gruplarının olacak. Bugüne kadar yapılan testlere göre bizim öngörümüz en az 6 ay koruma sağlayacağı yönünde.
BULAŞMAYI DA ÖNLEYECEK
Aşılanan kişinin hastalıktan korunacağı ya da hastalığı hafif geçireceği ön görülürken, başkasına bulaşmayı da büyük oranda önlemesini bekliyoruz. Bu nedenle ne kadar fazla aşılama yapılırsa, salgın o kadar çabuk bastırılacaktır. Aşı yapılanların bile kendilerini korumaya salgın sonuna kadar devam etmelerinde yarar var. Herkes aynı anda aşılanamayacağına göre maske, mesafe hijyen kurallarına saygı duymaya devam etmeliyiz.
Koronavirüs salgınının başında fahiş fiyatlarla yaşanan süreci fırsata çevirmeye çalışan işgüzar firmaların taktiği değişti. Maske fırsatçıları, bu sefer de içlerine teknik özellikleri virüsü korumaya yetersiz olan, işlevsiz maskeleri de kattıkları çoklu paket kutularıyla müşterileri tuzağa çekiyor. Çoklu pakette daha uygun fiyat olduğunu düşünen vatandaşlar da uzmanların en sık önerdiği çeşit olan ‘3 katlı cerrahi maske’ etiketiyle satılan bu maskelere rağbet gösteriyor. Ancak paket satın alınıp bir kaç maske kullanıldıktan sonra, kutudaki bazı maskelerin ‘3 katlı cerrahi maske özelliği’ taşımadığı ve virüsü filtreleyen meltblow kumaşından yapılmadığı anlaşılabiliyor. Hürriyet Ankara koruyucu özelliği olmayan maskelerin yarattığı tehlikeyi ve bu durumla karşılaşmamak için yapılacakları uzmanlarına sordu:
KORUYUCULUĞU BİLİNMİYOR
*Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: “3 katlı cerrahi maskede virüsü filtreleyen meltblow kumaş büyük önem taşıyor. Üretim açısında da pahalı bir bölüm. Bende fark ediyorum; maalesef ticari terbiyeye aykırı davranan satıcı firmalar var. Bu önemli kumaşı kullanmaktan kaçıyorlar, ama kullanıyor gibi göstererek satıyorlar. Maskenin teknik özellikleri düştükçe koruyuculuk özelliği de azalıyor. Bunu kullanan insanların da, en güçlü silahı olan maskelerinin koruyuculuk özelliği düşmüş oluyor. Neyden yapıldığı bilinmeyen maskenin koruyuculuğunu da bilemeyiz. Bu nedenle vatandaşımızın da, bu maskeyi satan aracıların da kontrollü davranması, güvenilir noktaları tercih etmesi gerekiyor.
Açık alanların da maske ve mesafe kurallarının yerine getirilmediği zaman risk taşıdığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sigara dumanı virüs parçacıklarının daha uzağa gitmesine sebebiyet verdiği için kalabalıklarda kesinlikle içilmemelidir. Eğer sigara içen bir kişinin sigara dumanının kokusunu alıyorsanız bu kişiyle aranızdaki fiziki mesafeyi olması gerekenin en az 2 katına çıkarmanız gerekir” dedi. Sigara yasağının virüsün yayılımının hızını kesmeden önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Kayıpmaz şöyle devam etti:
KALABALIKLARDA KESİNLİKLE İÇİLMEMELİ
“Sigara içen insanlar, sigara içtikleri sırada mecburen maskeleri çıkarıyorlar. Benzer durum çay, kahve molalarında ve yemek aralarında da söz konusu oluyor. Bu nedenle yeme, içme ve sigara içme sırasında kişiler arasındaki mesafenin mutlaka korunması gerekiyor. Hele ki sigara dumanı virüs parçacıklarının daha uzağa gitmesine sebebiyet verdiği için kalabalıklarda kesinlikle içilmemelidir.
BÜTÜN TOPLUMUN BEKLENTİ BU YÖNDE
“Mecliste 15 yıldır mücadelesini verdiğimiz bir hayvan hakları kanunu var. Bizim amacımız hayvana şiddetin kabahatler kanunudan çıkıp ceza kanunu kapsamına girmesi ve faillerin hapis cezasıyla yargılanması. Bu kanun çıkmadığı için sicillerine bile işlenmeden basit bir para cezasıyla bu işten sıyrılıyorlar. Toplumda beklenti oluşmuş durumda. Bu kanun bütün Türk halkı tarafından talep ediliyor. Dolayısılya parlamentonun bu sese kulak vermesini temenni ediyoruz.”
KANUNUNDAKİ EKSİKLİĞİ GÖSTERİYOR
KEŞİF çalışmalarına katılan HAYTAP avukatı Eren Değirmenci’nin açıklamaları ise şöyle oldu: Bu köpeklerden üçü buradaki mahalleli tarafından sahiplenilmişti. Bu sebeple sanık hakkında mala zarar vermek suçundan, ayrıca zehirli atıkları parka bıraktığı için çevreye kasten zarar vermek suçundan yargılamaya başlandı. Sanığın bu suçtan ceza alması çok zor görünüyor. Bugün, sanığın bıraktığı zehirli et parçalarının çevreye ne denli zarar verdiğini ölçmek için hakim ve bilirkişilerle birlikte olayın yaşandığı parka gelindi. Bu kişi onlarca hayvanı öldürdü ve eğer bu köpeklerden birkaç tanesi mahalleli tarafından sahiplenilip aşı kartı çıkarılmış olmasa hiçbir ceza almadan kurtulacaktı. Bu da bize ceza kanunundaki eksikliği gösteriyor. “
İTİRAF ETMİŞTİ
6 köpek ile 14 güvercini öldürmekten yargılanan sanık İsmail Koç, önceki duruşmada zehri parka koyduğunu kabul etmişti. 6 Ekim’de görülen davada konuşan sanık Koç, köpeklerin kendisine ve çocuklarına saldırdığını iddia ederek savunmasında: kemik kırıntıları ve et parçalarına fare zehri katarak parkın muhtelif yerlerine attığını ve 6 köpeğin öleceğini düşünmediğini ifade etmişti.
ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve ortağı olduğu Biontech biyoteknoloji firmasının koronavirüs salgını için geliştirdiği aşının gönüllü uygulamalarına dün Ankara’da başlandı. Deneme aşamasında 500’ün üstünde gönüllüye uygulanacak aşının ilk denek adayı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal oldu. Ünal’ın ardından Ankara Üniversitesi’nden gönüllü hocalara ve sağlık çalışanlarına da aşı yapıldı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık aşının deneme ve izleme süreciyle ilgili merak edilenleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, “İnşallah bu aşımızı da gerekli denetim ve gözetim çalışmalarının ardından 2 ay içerisinde piyasada göreceğiz” dedi. Herkese aşılama yapılmasının mümkün olmayacağını dikkat çeken Balık, “Öncelik risk grubu ve sağlıkçılar olacaktır. Bu yüzden aşı onaylansa bile en az bir yıl maske, mesafe, hijyen ve kabalıklara girmeme kurallarına uymaya devam etmeliyiz” uyarısı yapı. Prof. Dr. Balık’ın değerlendirmeleri şöyle:
HEDEFE ULAŞMAK ÜZEREYİZ
Aşının etkisini incelemeye bugün başladık ve ilerleyen süreçte de takip edeceğiz. Etkinlik düzeylerini ve oranlarını araştıracağız. Bunların takibini 2 yıl boyunca da devam ettireceğiz. Ama bu aşının piyasa girmesine engel değil. 2 ay içinde Amerika’da ve Avrupa birliği ülkelerinde onay alıp rutin uygulamaya geçeceğini tahmin ediyorum. 2 ay içerisinde onay alma ihtimali çok büyük olasılık olarak gözüküyor.
İLK ETAPTA YETERSİZ OLACAK
Şuan Türkiye’de bu aşının yanında Çin’de üretilmiş bir aşı da deneniyor. Her ikisinin de güvenilirliğiyle ilgili bir sorunla karşılaşılmadı. Bizde başladığımız araştırmada etkinliğin ne kadar uzun süre devam edeceğini göreceğiz. Ancak aşıların piyasaya çıkması ilk etapta tüm dünyaya yetecek kadar aşının çıkması anlamına gelmiyor. İhtiyacın çok altında aşı piyasaya çıkmış olacaktır. Tüm dünyada herkese aynı anda aşı yapılamayacak.
1 YIL DAHA KURALLI YAŞAM
Aşı bu nedenle salgının hemen durmasına katkı vermeyecek gibi görünüyor. En azından bir yıl daha standart korunma tedbirlerine uymaya ihtiyacımız var. Maske, mesafe, el hijyeni ve kabalıklar girmemek önemli. Bu dördüne dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle risk grubu ve sağlık çalışanları. Otobüs şoförleri, banka çalışanları gibi insanlarla yüz yüz olanlar aşılamada öncelik olmalı.”
22 Mart’ta Ankara genelindeki 8 istasyonda ‘memnun edici’ seviyede olan hava kalitesi 23 Ekim’de yalnızca 3 bölgede ölçüldü.
2 BÖLGE HASSAS 3 BÖLGE ORTA SEVİYE
Ankara’nın 8 farklı noktasında ölçüm yapan istasyonların 23 Ekim’e ait verilerine göre; Bahçelievler ve Siteler bölgesinde hava kirliliği ‘hassas’ olarak ölçüldü ve ‘Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir, ‘açık hava sporları bisiklet sürmek ve dışarıda piknik yapmak için iyi bir hava değil’ uyarısı yapıldı. Sincan, Sıhhiye ve Demetevler’de ise kirlilik orta seviye olarak ölçüldü ve ‘hava kirliliğine hassas olan insanlar için orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir’ uyarısı yapıldı.
KEÇİÖREN, KAYAŞ, ÇUBUK RİSK TEŞKİL ETMİYOR
Keçiören, Kayaş ve Çubuk’ta ise hava kalite endeksi günlük ortalama 50 PM10’nun(partikül madde) altında kaldı. 3 bölgede için de; ‘Hava kalitesi memnun edici’ seviyede denilerek, ‘hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor’ bilgisi paylaşıldı.
Koronavirüs pandemisiyle girdiğimiz sonbahar ve kış aylarıyla beraber grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘koronavirüsten korunmak için zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’ geliyor. Uzmanlar ise bu aşıların koronavirüs özelinde kanıtlanmış bir etkisi olmamasına karşın, özellikle risk gruplarına hastalıkların bir arada geçirilmemesi içi yapılmasını öneriyor. Ankara Eczacı Odası (AEO) Başkanı Taner Ercanlı grip ve zaatüre aşılarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirterek, “Elimizdeki aşıların öncelikli olarak risk grubuna ulaşması adına, eczanelerde aşı satılması yerine Bakanlığın belirleyeceği hastane, sağlık ocağı gibi noktalarda aşılama yapılması daha doğru olacaktır” önerisinde bulundu. Ercanlı gerekçesini ise, “Şuanda talebe cevap verecek bir aşı stoklarda yok. Bu yüzden eczacı ve halk karşı karşıya geliyor. Biz kim gerçek risk grubu kim değil bilemeyiz. Eczacının bunu rezerve etme saklama gibi bir lüksü yok” dedi. Ercanlı şöyle devam etti:
15 EKİMDE STOKLARDA
Zatürre ve grip aşılarında inanılmaz birr talep var. Özellikle grip aşılarında oluşan yoğun talebe son bir haftadır (27 Eylül-1 Ekim) talebe cevap veremeyen eczanelerin oldu. Bize gelen bilgi 15 Ekim’de grip aşısı stoklarının artacağı yönünde. Zaatüre aşısıyla ilgili ağustos ve eylül ayında bir sıkıntı oldu. Talep çok yoğundu. Ancak bu hafta çok sayıda aşı piyasaya girmeye başlayınca bu sıkıntı aşıldı.
TERCİH DURUMU YOK
Aşı gelmiş ben ne zaman olacağım’ ‘benim ismimi yazar mısın’ ‘beni unutma’ sözleriyle eczane eczane dolaşarak ismini yazdıran Ankaralılar olduğu duyumu alıyoruz. Eczacıların çoğu sıkıntı yaşamamak için notlar alıyorlar. Ama bunu rezerve etme gibi bir şansı yok. Kronik rahatsızlığı olan reçetesi olan kişilere teslim edecekler. Ama yetersiz gelirse nasıl vereceğiz, nasıl tercih yapacağız. Böyle bir lüksümüz yok.”
BİLİM KURULU BELİRESİN
Halkla eczacı karşı karşıya getirilmemeli. Çünkü burada yanlış bir algı oluşuyor; ‘eczacı da bu var bana vermiyor’ veya ‘tanıdığına saklıyor’ gibi. Bu yüzden diyoruz ki girip aşısı ihtiyaca cevap veremeyecek miktarda olursa bunun halka dağıtımı noktasında Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme yapsın. Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerine göre belirlenen risk grubuna öncelikli olarak bu aşılar uygulansın. Eczane yerine hastane veya sağlık ocağı, aile hekimleri üzerinden yapılması daha doğru olur bu aşıların. Kronik rahatsızlıkar içinde ciddi boyutta olan var. O hastaların öncelik olması lazım
Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakalarında tablonun daha kötüye gitmemesi için bugünlerden önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor. Sonbahar ve kış aylarıyla beraber koronavirüsün yanı sıra grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘Zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’, ‘Bu aşılar bizi koronavirüsten korur mu?’ geliyor. Hürriyet Ankara, bu soruları Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık’a sordu. Balık, koronavirüs başta olmak üzere bütün enfeksiyon hastalıklarına karşı en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen olduğunu hatırlatarak, ”Grip ve zatürre aşısını sadece kronik hastaların yaptırması doğru olacaktır. Çünkü bu aşının koronavirüs özelinde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ancak diğer hastalıklarla aynı anda geçirilince özellikle riskli grupta çok daha ağır seyretmesine neden olabilir” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık havaların soğumaya başladığı Ankara’da, kentliye şu tavsiyeleri yaptı
İŞİN TEMELİ MASKE MESAFE HİJYEN
“Bilimsel veriye dayalı konuşmamız ve hareket etmemiz gerekiyor. Her şeyi sorgulamadan önce asıl korunmanın maske, mesafe ve hijyen ile olduğunu kabul etmeliyiz. Bugünlerde konuya daha da ciddiyetle yaklaşmamız kış aylarında tablonun olumsuzlaşmaması için kesinlikle şart. Koronavirüsten korunarak kış aylarında yaşanabilecek başta grip, zatürre olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından da önemli ölçüde korunmuş olacağız. Koronavirüs, zatürre ve grip ile birlikte geçirildiğinde daha ağır hastalık yapma riski taşıyor.
İKİ AŞIYA DA GEREKSİZ BİR TALEP VAR
Bu nedenle özellikle risk grubundakilerin zatürre ve grip aşısını yaptırmalarında yarar vardır. Ancak gereksiz yere risk grubunda olmayanların bu iki aşıya yoğun talepte bulunmasının bir anlamı yok. Çünkü bu iki aşınının adını taşıdıkları hastalıklara koruma sağlamasına karşın, koronavirüs özelinde bir etkisinin olduğu kanıtlanmış değil. Bu noktada 3 altın kuralımızın yanında (maske, mesafe, hijyen) en büyük destekçimiz bağışlıklık sistemimizi güçlü tutmak olacaktır.
Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakalarında tablonun daha kötüye gitmemesi için bugünlerden önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor. Sonbahar ve kış aylarıyla beraber koronavirüsün yanı sıra grip ve zatürre başta olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış bekleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sıkça sorulan soruların başında ise ‘Zatürre ve grip aşısı yaptırmalı mıyız?’, ‘Bu aşılar bizi koronavirüsten korur mu?’ geliyor. Hürriyet Ankara, bu soruları Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık’a sordu. Balık, koronavirüs başta olmak üzere bütün enfeksiyon hastalıklarına karşı en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen olduğunu hatırlatarak, ”Grip ve zatürre aşısını sadece kronik hastaların yaptırması doğru olacaktır. Çünkü bu aşının koronavirüs özelinde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ancak diğer hastalıklarla aynı anda geçirilince özellikle riskli grupta çok daha ağır seyretmesine neden olabilir” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık havaların soğumaya başladığı Ankara’da, kentliye şu tavsiyeleri yaptı
İŞİN TEMELİ MASKE MESAFE HİJYEN
“Bilimsel veriye dayalı konuşmamız ve hareket etmemiz gerekiyor. Her şeyi sorgulamadan önce asıl korunmanın maske, mesafe ve hijyen ile olduğunu kabul etmeliyiz. Bugünlerde konuya daha da ciddiyetle yaklaşmamız kış aylarında tablonun olumsuzlaşmaması için kesinlikle şart. Koronavirüsten korunarak kış aylarında yaşanabilecek başta grip, zatürre olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından da önemli ölçüde korunmuş olacağız. Koronavirüs, zatürre ve grip ile birlikte geçirildiğinde daha ağır hastalık yapma riski taşıyor.
İKİ AŞIYA DA GEREKSİZ BİR TALEP VAR
Bu nedenle özellikle risk grubundakilerin zatürre ve grip aşısını yaptırmalarında yarar vardır. Ancak gereksiz yere risk grubunda olmayanların bu iki aşıya yoğun talepte bulunmasının bir anlamı yok. Çünkü bu iki aşınının adını taşıdıkları hastalıklara koruma sağlamasına karşın, koronavirüs özelinde bir etkisinin olduğu kanıtlanmış değil. Bu noktada 3 altın kuralımızın yanında (maske, mesafe, hijyen) en büyük destekçimiz bağışlıklık sistemimizi güçlü tutmak olacaktır.
Tunçer şöyle devam etti: Dünyanın doğal döngüsünde var olan Kum ve toz fırtınaları, iklim değişikliğine bağlı olarak, zaman zaman artış eğilimleriyle kaşımıza çıkmakta. Güncel iklim öngörülerine göre, kuraklık hadisesinin sıklığı ve şiddetinin artmasıyla birlikte, kum ve toz fırtınalarının daha yoğun yaşanması beklenen bir durum. Eskiden de görüyorduk ama bu kadar şiddetli olmuyordu. Son yıllarda daha fazla görmeye başladık. Ankara’da 2012 yılında yine yaşanmıştı. Yer seviyesinde olmadığı için bu kadar ses getirmemişti. En yakın 4 Eylül’de Konya Aksaray Yolu’nda yaşandı ve bir trafik kazasına sebebiyet verdi. Anormal hava koşulları yaşandı ama bu beklenmeyen bir şey değil.
YURT DIŞI KAYNAKLI DEĞİL
Kum ve toz fırtınaları aslında dünyanın doğal döngüsü içinde sürekli var olan olaylar. Her yıl dünya atmosferine yaklaşık 2 milyar ton toz ve kum karışır. Dünya Bilim çevreleri kabul etmiştir ki hem okyanusların hem de amazon ormanlarının doğal besin kaynağını Sahra Çölü kaynaklı tozlar olduğu kabul edilmektedir. Bu tozların yüzde 70’i Türkiye’nin çevresinden atılır. Türkiye’ye bu nedenle zaman zaman kum ve toz taşınımı olur. Ancak Polatlı’da yaşanan olay bu şekilde bir taşınım değildir. Polatlı’da yaşanan hadise kuvvetli güneyli rüzgârların etkisiyle Ankara’nın daha güneyinden Konya bölgesinden kalkan tozların taşınması sonucu gerçekleşmiştir. Yani Afrika kaynaklı değil. Yaşadığımız lokal bir olay.
RİSK GRUPLARI İLK 48 SAAT DİKKAT ETMELİ
Tarım için çok ciddi uzun vadeli bir etkisi yok, toprak verimliliği de etkilenmiyor. Çevre sağlığı açısında tanımladığımız hassas gruplar var. Solunum problemi yaşayanlar, küçük çocuklar, hamileler, kalp rahatsızlığı gibi kronik grupların koruma altında bulunması gerekiyor. İlk 48 saatte bu kişiler daha dikkatli olmalı. Toz parçacıkları yere çöktü ve yağmurlar yıkandı. Atmosferde kalmadı. “
Ankara Valiliği’nin koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için aldığı ‘mesken hariç istisnasız tüm alanlarda maske takma zorunluğu’, ‘toplu taşımada yolcu kısıtlaması’, ‘restoran ve cafe gibi yerlerde saat 24.00’ten sonra müzik yayını yasağı’ kararlarını değerlendiren Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tedbirlere uymayanlara ceza yaptırımlarında taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Balık, şu değerlendirmeleri yaptı:
TAVİZ VERMEDEN UYGULANMASI GEREK
“Maske artık mesken hariç her yerde zorunlu. Buna uymayana artık uyarı değil direkt caydırıcı cezaların taviz vermeden uygulanması gerek. Aylardır doğru kullanımı uzman isimler anlatıyor. Düzgün kullanmayanlara da aynı şekilde ceza uygulanması gerek. Maske çene altında, kolda veya cepteyse de bunun yanlış olduğunu göstermek amaçlı ceza uygulanmalı. Maskeyi her birey usulüne uygun kullanmışsa, fiziksel mesafede sağlanmışsa bu kişiler arasında yüzde 99 korunma sağlandığını unutmayalım.
KIŞ GELMEDEN AZALTMAMIZ GEREKİYOR
Eğer valiliğin aldığı tedbirler ile kişisel tedbirler sıkı sıkıya uygulanırsa yaklaşık 3 hafta sonra günlük vaka sayılarında belirgin düşüşleri görebiliriz.
Kış aylarında havalar soğuduğunda diğer enfeksiyonlar da eklenince sağlık çalışanların yükü çok daha artacak. O nedenle bugünlerde alınacak sıkı tedbirlerle soğuklar başlamadan günlük vaka sayılarının azaltılmış olması gerekiyor. Ne kadar yoğun bakım ünite gücümüz olursa olsun artış böyle devam ederse mücadele oldukça zorlaşacaktır.”
HASTALARA YETİŞMEKTE ZORLANIYORLAR
Başkent’te bir süredir artan koronavirüs vakalarının ardından önlemler de sıkılaştı. Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında önceki gün olağanüstü toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışlarını önlemek için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlerin denetlenmesi için ‘Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak, kurallara uymayanları para cezası ve adli işlem başlatılacak. Kararı değerlendiren uzmanlar ise bir kez daha bireysel maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı ve “Bireysel tedbirler uygulanmazsa, önlemler başarıya ulaşmamız için yeterli olmaz” uyarısı yaptı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararlar şöyle:
9 YENİ MADDE
*Ankara’da, Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ oluşturulacak.
*‘Mahalle Denetim Ekipleri’, evde izolasyon hükümlerini ihlal edenleri denetlemeye çıkacak.
* Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenlere idari para cezası uygulanacak.
* 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu alanlara girmeleri kısıtlanacak.
* 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında(maske- mesafe) dışarı çıkabilecek.
Pilot ilçeden 588 Suriye aile taşındı
Suriye, Irak, Afganistan... Başkent Ankara, sığınmacı nüfusunun en yoğun olduğu şehirden biri. Peki gündemdeki ‘seyreltme planı’ kapsamında kentte son durum ne? Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre planın pilot ilçesi olan Altındağ’ın farklı mahallelerinde şu ana kadar 588 aileye üye olan toplam 2 bin 353 sığınmacı, başka ilçelere sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı’nın, sığınmacıların Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmasını engellemek için başlattığı ‘seyreltme planı’na göre Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden sığınmacı olarak gelen yabancıların Ankara’da gettolaşmasına izin verilmeyecek. Ankara Valiliği’nin koordinesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün iş birliğinde uygulanmaya başlanan plan kapsamında; sığınmacılar bulundukları mahalledeki nüfusun yüzde 25’ini aşamayacak.
EN FAZLA BATTALGAZİ MAHALLESİ
Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre planın pilot ilçesi olan Altındağ’ın farklı mahallelerinde şu ana kadar 588 aileye üye olan toplam 2 bin 353 sığınmacı, başka ilçelere sevk edildi. Battalgazi Mahallesi 160 ile en çok Suriyeli ailenin başka bölgelere nakledildiği yer oldu. Battalgazi Mahallesi’ni sırasıyla 158 aile ile komşusu Ulubey ve 82 aile ile Önder mahalleleri izledi. Verilerde başkentteki Suriyelilerin daha çok sanayi bölgelerinde ve Siteler’de beden işçisi olarak çalıştırıldığı da raporlandı.
100 BİN 955 SURİYELİ YAŞIYOR
Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, Suriyelilerin yoğun olduğu ve yabancılara kapatılan 16 ilden biri de Ankara. Ankara genelinde geçici koruma kapsamında 53 bin 598’i erkek, 47 bin 357’si kadın olmak üzere toplam 100 bin 955 Suriyeli bulunuyor. Kentte ikâmet izni bulunan Suriyeli sayısı ise bin 47. Suriyelilerin ilçelere göre nüfusu ise şöyle:
Akyurt: 619
Altındağ: 45 bin 691
Ayaş: 171
Balâ: 57
Beypazarı: 5 bin 998
Çamlıdere: 20
Çankaya: 849
Çubuk: 2 bin 959
Elmadağ: 124
Etimesgut: 843
Evren: 1
Gölbaşı: 402
Güdül: 19
Haymana: 735
Kahramankazan: bin 927
Kalecik: 47
Keçiören: 6 bin 788
Kızılcahamam: 120
Mamak: 10 bin738
Nallıhan: 42
Polatlı: 8 bin 489
Pursaklar: bin 894
Sincan: 2 bin 104
Şereflikoçhisar: 75
Yenimahalle: 10 bin 246
2 YILDA 2 BİN 589 İŞLEM YAPILDI
Öte yandan verilere Suriyelilerin karıştığı suçlar ve yapılan işlemler de yansıdı. 2020’de bin 224, 2021’de ise bin 365 Suriyeliye çeşitli suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi. Bu suçların çoğunluğunu; hırsızlık, dolandırıcılık, reşit olmayanlarla cinsel ilişki ve uyuşturucu imalatı-ticareti oluşturdu.