Pilot ilçeden 588 Suriye aile taşındı

Kontrollü normalleşmenin başladığı 1 Temmuz’dan bu yana devam eden vaka düşüşü, geçen hafta son buldu. Prof. Dr. İsmail Balık vaka artışlarını rehavet görüntüsüne bağladı ve “Hastaneye başvuran ve yatan hastaların neredeyse hepsi bir doz bile aşı olmayan kişiler. Şu anda salgını çift doz aşısını olmayanların pandemisi olarak görüyorum" dedi.



Kontrollü normalleşmenin başladığı 1 Temmuz’dan bu yana Ankara’da devam eden vaka düşüşü, geçen hafta son buldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, önceki hafta 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı 57.95 iken geçtiğimiz hafta bu sayı 100 bin kişide 69.13’e ulaştı. Kentte bir süredir devam eden rehavet havasının tabloyu tersine çevirdiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Şu an alarmda olmamız gereken noktadayız. Kontrolü kaybedeceğimiz büyük bir vaka patlaması olmaması için bugünden önlem anlamamız gerekiyor. Pandemi yokmuş gibi yaşamayı bir kenara bırakmak ve aşı kampanyasına destek olmak zorundayız” değerlendirme yaptı. Prof. Dr. İsmail Balık, şöyle devam etti:

KURALLARA EN ÜST SEVİYEDE UYMALIYIZ

“Yasakların büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla kentte başlayan rehavet görüntüsü, vaka sayılarının yukarı doğru ivmeleneceğine işaret ediyordu. Geçtiğimiz hafta bu durum tabloda vaka artışı olarak karşımıza çıktı. Ülke genelindeki vaka sayıları da katlanarak artıyor. Bugün daha da kötüye gitmemek için sorumluk almamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına yapabildiğimiz en üst seviyede uymalıyız.

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SAYIYI ARTTIRACAK

Pandemi yokmuşçasına kalabalıklara karışarak yaşamayı bir kenara bırakıp, aşı kampanyasına tereddütsüz bir şekilde destek olmak zorundayız. Gidişat böyle devam ederse elimizdeki özgürlükler alınmak zorunda kalabilir. Şu an alarmda olmamız gereken noktadayız. Henüz bayramın hareketliliği ve turizm bölgelerindeki tedbirsiz kalabalığın etkisi de tam olarak tabloya yansımış durumda değil. Bunlar da eklendiğinde sayı artacaktır.

AŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ YERİNE GETİRMELİYİZ

Tablo ortada. Kendimizi korumak için bugünden itibaren katı bir şekilde bireysel kurallara bağlı kalmalıyız. Kalabalıklara asla girmeyip, bir an önce çift doz aşılarımızı yaptırmakla yükümlüyüz. Ülke genelinde çift doz aşılamayı en kısa sürede yüzde 80 seviyesine çıkartmalıyız. Yeni dalgalarla karşılaşmak istemiyorsak bu yükümlülüğümüzü yerine getirmeliyiz. Şu anda salgını çift doz aşısını olmayanların pandemisi olarak görüyorum.”